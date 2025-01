7 rendhagyó szabadtéri program Budapesten, ami hideg időben is élvezetes

Budapest nemcsak nyáron, de a hideg hónapokban is bővelkedik izgalmas szabadtéri programokban. Ebben a cikkben olyan rendhagyó lehetőségeket mutatunk be, amelyek garantáltan feldobják a téli napokat. Fedezzétek fel a város egyedi arcát, és merüljetek el ezen kültéri élményekben!

Mesebeli utazás a Lumina Parkban (2025. március 2-ig)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig 2025. március 2-ig még várja a látogatókat egy kültéri fényes kalandra. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Aktív kikapcsolódás a jégen

A fővárosban megannyi helyszín kínál lehetőséget a téli sportok szerelmeseinek, különösen azoknak, akik korcsolyázni szeretnének. A szabadtéri sportolás pozitív hatásai vitathatatlanok, ilyenkor pedig még a hideg idő sem állíthat meg bennünket, hiszen egy pohár meleg ital és néhány kör korizás után már biztosan nem fogunk fázni. Januárban a legtöbb helyszín még nyitva tart, ezért itt az ideje leporolni a karácsonyi pihenős időszakban eltett korcsolyákat és visszatérni a jégre!

Ebben a válogatásban összeszedtük nektek Budapest korcsolyapályáit:

Szánkózás és sífutás a Normafán

A téli sportok szerelmeseit szeretettel várja a Normafa hófödte csúcsa, az Anna-réti szánkódomb. Itt az idő, hogy szánkót ragadjatok és a kisebbekkel elinduljatok a pálya felé, ahol az egész napot szánkózással tölthetitek. A sífutókat itt szűz hó várja, így gond nélkül hódolhatnak a téli sportolás iránti szenvedélyüknek. Legyetek részesei ennek a felejthetetlen téli élménynek, amíg van hó!

Városnéző séták szerte Budapesten

A főváros nagyszerű vezetett sétáinak köszönhetően januárban sem fogtok unatkozni, sőt, izgalmas új ismeretekre tehettek szert általuk. Nem is beszélve arról, hogy eközben egy kellemes sétát tehettek Budapest legkülönlegesebb részein, megismerve eddig elfeledett városrészeket. Hiszen nem kérdés, hogy a főváros történelmi háttere minden alkalommal tartogat meglepetéseket, vegyétek hát nyakatokba az utcáit!

Szemezgessetek a januári séták közül:

Fényes élmények a Garden of Lightson (2025. március 2-ig)

A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendő Garden of Lights fénykiállítás idei témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is, egészen 2025. március 2-ig!

Téli séta forralt borral a kézben

Budapesten számos helyszínen elkortyolhatunk egy-egy pohár lélekmelengető forralt bort a téli időszakban, miközben nyakunkba vesszük a várost és teszünk egy kellemes téli sétát. Ilyen például a Móricz Zsigmond tér közkedvelt helyszíne, az Alapozó is, ahol olyan különleges ízesített forralt borok közül válogathatunk, mint a málnás, meggyes, áfonyás, chilis, bodzás, kaktusz-fügés, valamint mangó-maracujás. Csak győzzetek választani a megannyi lehetőség közül!

Gasztrokalandozás a Hello Buda-ban

Buda téli-nyári törzshelyén az év bármely szakában jó egy kis időt eltölteni, hiszen kivétel nélkül mindenki megtalálhatja itt a számításait. Szerencsére a hidegebb idő beköszöntével sem kell lemondanunk a Hello Bar, a Buja Disznó-(k), a Cafat, a Tom Yum, a Salve és a VAJ kínálta finomságokról. Ha két csúszás között megpihennétek, akkor sem kell messzire mennetek, hiszen forró italok, koccintásra kész kortyolnivalók és mennyei street food ételek széles választéka vár itt rátok.

