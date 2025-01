7 pompás vezetett séta Budapesten, ami bearanyozza az év első hónapját

A főváros nagyszerű vezetett sétáinak köszönhetően januárban sem fogtok unatkozni. Vessetek egy pillantást a hónap pompás programjaira, ahol nemcsak kikapcsolódhattok, de új ismeretekkel és tudással is gazdagodhattok.

Városi séta a budai Felhévízen

Január 4-én Szabó Kinga idegenvezető és mesélő kalauzolásával városi élménysétát tehettek a budai Felhévízen. A vezetett séta 14:30-kor indul a Török utcai Szabó Ervin Könyvtár előtti térről. A csaknem kétórás programon megfigyelhetitek, milyen hatalmas platánok nőnek a környező fürdők körül, de választ kaphattok megannyi kérdésre, köztük arra, hogy mit köszönhetünk Marczibányi Istvánnak, kik úszhattak keresztben a Lukács Fürdőben, milyen szabályok vonatkoztak a fürdő szanatóriumának vendégeire és hogy vajon hogyan is fürdőztek a török nők?

A séta időpontja: 2025. január 4. | Tovább az eseményre >>

Kávéházi történetek Pesten

Január 4-én és 25-én a gasztronómia, de legfőképp a kávé és kávézás szerelmeseit csábítja sétára a Sétaműhely csapata. Ezen a vezetett sétán a 19. századtól egészen napjainkig kalandozhattok a kávéházak jól és kevésbé ismert világában. Megtudhatjátok többek között, mikor mértek először kávét Magyarországon és vajon mennyi kávészemre van szükség egy ínycsiklandó presszóhoz? Az elmaradhatatlan kávékóstoló mellett közelebbről is megismerhetitek a békebeli kávéházak egykori világát, múltját és annak állandó szereplőit.

A séta időpontjai: 2025. január 4., 25. | Tovább az eseményre >>

Zsinagógából vívóterem

Január 4-én és 18-án Budapest egyik eldugott, már-már ismeretlen zsinagógája tárja fel legféltettebb titkait. A mesés látvány persze csak a kezdet, a történet, melyet meghallgathattok ezen az alkalmon, legalább annyira lebilincselő lesz. Van ugyanis egy elfeledett pesti zsidónegyed, ahol az épületek falai átadták rendeltetésüket a hosszú évtizedek alatt. Így lett lovardából kosárlabdázók otthona, a város egyik legszebb és legkülönlegesebb angyalföldi zsinagógájából pedig vívóterem. A régi impozáns épületek történetei mellett különböző sportágak hőskorába is betekintést nyerhettek.

A séta időpontjai: 2025. január 4., 18. | Tovább az eseményre >>

Így laktak ők – Híres otthonok, híres lakók

Január 11-én érdemes lesz útra kelni és Pasarét szíve felé venni az irányt, ahol kalandos kultúrtörténeti séta kerekedik a Sétaműhely csapatának köszönhetően. Híres lakók otthonai fedik fel titkaikat a 130 percet felölelő séta alkalmával, egyúttal pedig bepillantást enged a Pasaréten valaha élt nagyok mindennapjaiba. Izgalomból, örömből és történetekből nem lesz hiány, ráadásul olyan kérdésekre is választ kaphattok, hol található a Szabó Magda regényéből ismert igazi „Ajtó”, hol íródott az Utas és holdvilág és hol nevelte rózsáit Jávor Pál.

A séta időpontja: 2025. január 11. | Tovább az eseményre >>

Pad­lás­tól a pin­cé­ig – Ba­ran­go­lás a Bu­dai Vi­ga­dó­ban

Január 14-én 1,5 órás vezetett séta alkalmával fedi fel titkait a Budai Vigadó kívül-belül tündöklő épülete. Ezúttal a padlástól egészen a pincéig járhatjátok be a Hagyományok Háza impozáns épületét, bebarangolhatjátok a kerengőt, megcsodálhatjátok az Átriumot, de felfedezhetitek a színháztermet is, méghozzá a zárt karzatról. Az átfogó épületbejárás során olyan terekről, termekről és titkokról is fellebben a fátyol, melyek kizárólag ebből az alkalomból tárulnak fel.

A séta időpontja: 2025. január 14. | Tovább az eseményre >>

130 év a föld alatt

A Korzózz Velünk! csapatának legújabb premiersétáján, január 18-án a nagyvárosi közlekedés elenegedhetetlen kelléke, a metró kerül a főszerepbe. Miközben részleteibe menően megismerhetitek a fővárosi metrók építéseinek történetét, a séta során olyan izgalmas kérdésekre is választ kaphattok, mint hogy miért járt élen Magyarország a kontinens első metrójának építésében, miért késlekedett annyit a második metróvonal megnyitása és miközben mind a négy metróvonalon utaztok egy keveset megtudhatjátok, vajon melyik volt Kányádi Sándor kedvenc állomása?

A séta időpontja: 2025. január 18. | Tovább az eseményre >>

Kóser a köbön

Január 26-án a Városművek csapata a pesti zsidónegyed szívében, azon belül is a zsidó étkezési kultúrában és hagyományok mentén kalauzolja majd az érdeklődőket. A vezetett séta résztvevői megtudhatják milyen tejes kóser, glatt kóser, és “kosher style” éttermek kínálnak hagyományos ételeket és finom falatokat Budapest szívében. Megtudhatjátok többek között mit jelent a kóser ma és mit jelentett régen, vajon mi minden lehetett még kóser az ételeken kívül, de arra is választ kaphattok hol, kiktől és vajon mit vásároltak egykor a kóser konyhát vivő háziasszonyok?

A séta időpontja: 2025. január 26. | Tovább az eseményre >>

Nagyszerű évindító programok is várnak rátok januárban: