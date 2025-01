20+ nagyszerű évindító program Budapesten 2025 januárjában

Budapest 2025 januárjában is számos izgalmas programot kínál, amelyekkel lendületesen indíthatjátok az új évet. Legyen szó kulturális eseményekről, gasztronómiai különlegességekről vagy aktív kikapcsolódásról, ebben az összeállításban több mint 20 nagyszerű ötletet találhattok, hogy emlékezetessé tegyétek az év kezdetét.

Terra Kontra – Hütte Party (2025. január 4.)

Irány január 4-én a Savoyai Terasz, ahol egy felejthetetlen évindító buliban lehet részetek! Az este hangulatáról a Terra Kontra csapata gondoskodik, hogy igazán jól induljon 2025. Mi vár rátok? Korcsolyázási lehetőség, hogy felpezsdüljetek az este előtt, majd fergeteges DJ-szettek, na meg forralt bor.

Indie Rehab / Arctic Monkeys Night (2025. január 4.)

Ha január eleje, akkor Arctic Monkeys-est Alex Turner szülinapja alkalmából. A rengeteg Arctic Monkeys-szám mellett persze sok más kedvenc is megszólal ezen az estén, január 4-én.

Évnyitó Jégdisco és Éjszakai Korizás // Jégkert (2025. január 4.)

Csússzatok bele 2025-be! Évnyitó Jégdisco – Korizz csodás fényekben ’24 legjobb slágereire január 4-én, szombaton 20 órától a Jégkert – Budai Jégpályán!

KFT zenekar – Újévi koncert // Erkel Színház (2025. január 5.)

A napokban vinylen is kiadta vadonatúj számait a KFT. A tavalyi év eleji nagy sikerű Big Band koncert után pedig 2025-öt is újévi koncerttel indítja az együttes, január 5-én az Erkel Színházban lép fel Bornai Tibor, Laár András, Márton András és II. Lengyelfi Miklós.

Margarita Workshop // Tereza (2025. január 8.)

Lépjetek be az új évbe stílusosan, egy pohár margarita társaságában! Képzeljétek el, ahogy belemerültök a margarita ízeinek világába, miközben három különleges recepttel lepnek meg benneteket! Nem csupán kevergetni fogtok: megtanítanak az apró trükkökre és titkokra, amikkel a klasszikus margarita új dimenziókba emelkedik. Tapasztalt mentoraik kalauzolnak végig a citrusos, sós, gyümölcsös koktélcsodák útvesztőjében, január 8-án.

ByeAlex és a Slepp SYMPHONIC // Erkel Színház (2025. január 8.)

Legyetek részesei egy felejthetetlen zenei élménynek január 8-án az Erkel Színházban, ahol ByeAlex és a Slepp exkluzív koncertet ad! Az esemény különlegessége, hogy a népszerű előadót és csapatát egy teljes szimfonikus zenekar kíséri majd, Werner Gábor karmester vezénylésével, ami új dimenzióba emeli a jól ismert dalokat. Az est folyamán Alexék legnagyobb slágerei a szimfonikus zenekarral közösen előadott különleges átiratokban fognak megszólalni, így a közönség egy igazán egyedi zenei kaland részese lehet.

Agócs Márton és Fejér Mihály akusztik // K11 (2025. január 8.)

Január 8-án visszatér egyik kedvenc helyére a Félelmetes Kétszemélyes Húrszaggató Galeri, az Aurevoir. zenekar két legjobb frontembere, avagy Agócs Márton és Fejér Mihály.

PosterFest // több helyszínen (2025. január 9-től)

Január 9-én rendezik meg a 4. PosterFest megnyitó és díjátadó ünnepségét, majd egész januárban a kortárs plakátművészet lesz középpontban Budapest több helyszínén. Kiállítások, előadások, workshopok várnak rátok!

Bowie Memoriał Night // Gödör Klub (2025. január 10.)

Ismét összefogott 9 zenész, hogy 2025. január 10-én, David Bowie halálának 9. évfordulóján tisztelettel adózzanak a művész páratlan munkásságának. Ezen a megismételhetetlen, közel 3 órás, akusztikus hangszerelésű esten a Cosmic Maze soha nem látott nagyságúra bővül, megszólal zongora, hegedű, szaxofon, gitár, basszusgitár, percussion és több énekhang is.

GlassHouse Hétvégi Vásár (2025. január 10-12.)

Látogassatok el január második hétvégéjén a Kolosy téri GlassHouse-ba, ahol mindent megtalálhattok ahhoz, hogy megvalósítsátok az újévi fogadalmaitokat! Legyen szó életmódváltásról, kreatív tervekről vagy egyszerűen arról, hogy valami szépet és hasznosat kerestek – náluk minden megvan egy helyen.

Kölyök Turbina – Julia Donaldson meséi (2025. január 12.)

Újból a kölyköké a főszerep január 12-én a Turbinában! Izgő-mozgó, mindenhova kúszó, vidám kölykök, figyelem! Vegyétek be közösen a Turbina mesés várát, és fedezzétek fel azt, egy vasárnap délutáni program keretében! A programot 3-9 éves korig ajánlják.

Szerb Újév // Fonó (2025. január 13.)

A 30. évfordulóját ünneplő Fonóban már hagyomány, hogy a balkáni hagyományok szerint is elbúcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. Január 13-án a műfaj válogatott zenekarai adnak koncertet és muzsikálnak táncházat, fellép a Balkan Pop Up és a Poklade is! A tánctér mindenkit vár!

Cartoons in Jazz // UP Rendezvénytér (2025. január 18.)

Emlékeztek a mesék varázslatos világára, ahol minden dal egy külön történetet mesélt el? Most itt a lehetőség, hogy újra átéljétek ezeket a pillanatokat egy igazán különleges este keretein belül! Január 18-án jazz hangzásban csendülnek fel azok a dallamok, amelyek gyermekkorunk legszebb emlékeit idézhetik fel. Ha szeretitek a Pixar- és a Disney-mesék világát, akkor ezt az élményt nem szabad kihagyni! Olyan örök klasszikusok dallamai hangzanak fel, mint a Toy Story, Némó nyomában, Szörny Rt., A hihetetlen család és még sok más.

10/10 – 10 év 10 érték a Deák17 Galériában (egész januárban)

A Deák17 Galéria jubileumi kiállítása a galéria történetét, koncepcióját öleli fel a 10 évből válogatva 5 izgalmas kortárs művészeti-társadalmi téma és 5 művészetpedagógiai módszer köré szervezve. A tematikus szekciókban kortárs alkotók munkái térnek vissza a galériatérbe, emellett retrospektív fotóválogatások segítik a visszatekintést, és interaktív alkotóterek teremtik meg az élményalapú befogadást. A kiállítás ingyenesen látogatható!

Budapest Roller Disco // Turbina (2025. január 19.)

A Budapest Roller Disco első, kizárólag női koribulija, nőktől nőknek! Ha te is a női nem tagja vagy, fogd a koridat (ha nincs, a helyszínen tudtok bérelni), a barinődet, és gyertek le a Turbinába január 19-én gurulni egyet, hogy elmerülhessetek a térben és időben, amit a pozitív női energiáknak teremtenek meg aznap este. A céljuk, hogy összehozzák a nőket és együtt osztozzatok abban, amit szerettek csinálni és felemeljétek egymást, azon keresztül, ami a női testvériség valójában.

Winter Jam // Gólya (2025. január 18.)

Hagyományos újévi köszöntő 2025-ben is a város legszívélyesebb programján – hogy legyen kivel kavargatni a forralt bort! Kora délutántól késő hajnalig tartó programok várnak rátok a Gólya közösségi térben; trackstandingtől zenekarokon át egészen a végtelenített dj szettekig pörgetik majd!

Kínai Újévi Fesztivál (2025. január 18-19.)

Január harmadik hétvégéjén ünnepi forgataggal pezsdül fel a budapesti Chinatown, ahol a budapesti kínai közösség ezúttal is megrendezi nagy népszerűségnek örvendő újévi ünnepségét. A kínai hagyományok szerint a 2025-ös év a Kígyó éve lesz, melyet programok sokaságával, az egyik legősibb kínai város, Kaifeng városából érkező delegációval ünnepelhetnek január 18-án és 19-én a fővárosban élők.

Magyar Zene Háza születésnapi és jótékonysági est (2025. január 22.)

A Zene Háza fennállásának 3. évfordulóját a társadalmi felelősségvállalás fókuszba helyezésével ünnepli január 22-én: ennek keretében egy fellépésekkel, minikoncertekkel, zenetörténeti stand-uppal tarkított jótékonysági estet és adománygyűjtést szerveznek, melyen három szervezet támogatását tűzték ki célul. A megváltott belépőjegyek teljes összegét ezen három szervezet között osztják szét egyenlő arányban.

Magyar Kultúra Napja 2025 // Turbina (2025. január 22.)

Bemutatkoznak a Hangfoglaló Program 2024/25-ös évad Induló előadói alprogram támogatottjai: hallgassátok meg élőben a 11. évad produkcióit a Turbinában, január 22-én! A belépés ingyenes!

Bunkertúra a Csepel Művek területén (több időpontban)

Felejthetetlen bunkertúra vár rátok a Csepel Művek izgalmas történetekkel átszőtt területén januárban több időpontban. A magával ragadó idegenvezetésnek hála biztosan maradandó élményben lesz majd részetek!

Lisa Gerrard és Jules Maxwell // MÜPA (2025. január 28.)

A végtelenül hosszú januári napokra tökéletes választás a Lisa Gerrard és Jules Maxwell koncertje, akik Budapesten indítják BURN Tour 25-re keresztelt turnéjukat. A két zenész még a Dead Can Dance formációban zenélt együtt, közös zenei projektjüket pedig 2012-ben indították útjára. A dalok érdekes módon csak 2021-ben öltöttek lemezformát, ekkor jelent meg ugyanis a turné nevét is adó Burn című album. Szerencsére a koncertre nem kell annyit várni, mint a lemezre, hiszen január 28-án érkeznek a Müpába.

Freestyle Festival 2025 // Városligeti Műjégpálya (2025. január 31. – február 2.)

A nagy sikerre való tekintettel 2025. év elején ismét megrendezik a Freestyle Fesztivált a Városligeti Műjégpályán, ami ezúttal még a korábbi fesztiválnál is nagyobb lesz! Irány a jégpálya január 31-től február 2-ig, és élvezzétek a fantasztikus előadásokat, a jó zenéket, na meg a csúszkálást!

