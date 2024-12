Téli varázs: 5 bakancslistás helyszín országszerte, ahol jégvirágos élmények várnak

Amint leesik a hó, néhány órára téli varázsvilággá változnak hazánk festői helyszínei. A Balaton legizgalmasabb jégpályájához, elvarázsolt téli tanösvényre és további látványos helyekre kalauzolunk el benneteket, ahol kiélvezhetitek a tél legjavát.

Elvarázsolt téli erdő: Ciklámen tanösvény, Sopron

Izgalmas kirándulás, meredek kaptatók és sűrű fenyvesek várnak ránk az ország első tanösvényén, amely mintegy 9 kilométeren keresztül kanyarog Sopron felett. A Lővérektől startolva, a ciklámen jelzést követve érhetjük el az evangélikus diákokról elnevezett Deák-kutat, s innen egy meredek úton küzdjük felfelé magunkat egy meseszép fenyveserdőn keresztül. Majd ahogy elhagytuk a Trianon-parkot, a kék jelzésen haladva lassan megérkezünk a rekonstruált kora vaskori halomsírhoz, mígnem a visszafelé vezető lejtő előtt a Várhely-kilátó csodás panorámája kápráztat el minket.

Tóparti jégvarázs: Balatonfüredi Jégpálya

December 6-án újra megnyitott a Balatonfüredi Jégpálya! Az egy kilométer hosszú folyosóval egybekötött, 3600 négyzetméteres jégpálya, amely a Zákonyi utcai, a Vitorlás téri és a Tagore sétányon álló pályákat öleli fel, idén is számos rendezvénnyel készül. Újdonság, hogy a Vitorlás téren a kisgyerekeknek egy 110 négyzetméteres, ingyenesen használható jégpályát alakítottak ki, amely különböző sportrendezvények és programok helyszínéül is fog szolgálni. Emellett új gyaloghidat építettek fel a közönség számára, amelyről kiváló rálátás nyílik a pályára. A Zákonyi utcában, a szökőkút mellett felépült új híd azt is lehetővé teszi, hogy a város felől érkezők a pálya felett könnyebben eljussanak a téli díszben pompázó Balaton partjára.

Hófödte falusi romantika: Hercegkút és a Kőporosi pincesor

Az egykor a Rákócziak birodalmához tartozó Hercegkút számos látnivalóban bővelkedik, többek között érdemes felkeresni a Sváb tájházat, a Gombos-hegyi kálváriát, illetve egy kirándulás keretében bejárni a Pogány-kutat és környékét, vagy a Trautson tanösvényt. Természetesen nem lehet elmenni amellett sem, hogy elhelyezkedése miatt ideális úti cél a borok szerelmeseinek is, hiszen a Tokaji borvidéken fekvő községet sokan a romantikus hangulattal kecsegtető Kőporosi pincesor miatt is látogatják.

Hegyvidéki hangulat: Kőhegyi Menedékház, Szentendre

Szentendre és Pomáz határában található a Visegrádi-hegység legdélebbi hegyeinek egyike, a vulkáni eredetű Kő-hegy. A több millió évvel ezelőtt keletkezett hegy kövein máig megfigyelhetőek a vulkáni maradványok. A mindössze 366 méter magas vonulat tetején épült a Kőhegyi Menedékház, ahol a finom ételek és italok mellett akár éjszakára is megpihenhetünk. A Duna-menti síkság nyújtotta csodálatos kilátás mellett lélekmelengető finomságok segítenek átmelegedni a téli kirándulás közben, amihez nem érdemes otthon hagyni a szánkót sem!

Jégbe fagyott csodavilág: Lillafüred

Lillafüred az év minden napján megér egy látogatást, hiszen varázslatos hangulatot áraszt és minden alkalommal tartogat valami felfedezni valót. Ehhez a lenyűgöző légkörhöz nagy mértékben hozzájárul a Palotaszálló gyönyörű épülete, az alatta elterülő Hámori-tó, a közelben morajló Lillafüredi-vízesés, na meg a nemrégiben felújított és lélegzetelállító panorámával váró Zsófia-kilátó. Ha tehetitek, a téli hónapokban mindenképp ejtsétek útba ezt a festői szépségű településrészt, a szerencsésebbek pedig akár még egy kis hóesést is elcsíphetnek.

