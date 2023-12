7 téli ruhát öltött, mesebeli falu, ahol elbújhatunk a világ elől

Ha a karácsonyi pörgésben a népszerű és forgalmas kirándulóhelyek helyett jóval csendesebb környezetre vágytok, vegyetek célba egy elragadó falvat, ahol maximális nyugalomban élvezhetitek a tél varázsát.

Óbánya

A természeti és épített környezet szépsége miatt a gyakran magyar Svájcként is emlegetett Óbánya a Kelet-Mecsekben, egy szurdokvölgyben található. A hangulatos település erdők ölelésében fekszik, egyetlen utcájának házai mellett pedig az Öreg-patak fut végig. Fekvése miatt számos turistaútvonal keresztezi, így akár egy téli kirándulás megállójaként is tökéletes úti cél lehet.

Háromhuta

A bámulatos Zempléni-hegység mélyén fekvő, többé-kevésbé különálló, három településrészből felépülő Háromhuta Sárospataktól mindössze 30 kilométerre található, története pedig egészen II. Rákóczi Ferenc uralkodásáig nyúlik vissza. Leghíresebb nevezetessége a fenséges Bretzeinheim-Waldbott-vadászkastély, illetve a 19. században épült római katolikus templom. Természetesen kirándulóhelyekből sincs hiány, felfedezhetitek például a Pálos-forrást, vagy a Rejtek-rét és Gömböc-kövek környékét is.

Somoskőújfalu

A Cserhát északkeleti vonulatában elhelyezkedő község két apró patakjának vizeit számtalan forrás táplálja, különleges bájt adva a környéknek. A helység már 1455-ben is felbukkant írásos forrásokban, ehhez kötődő az egyik leghíresebb látnivalója, az Árpád-kori Pogányvár. Mindemellett, a történelmi múlt emlékei mellett a táj gazdag geológiai kincsekben is, többek között a több vulkánból származó bazaltfennsíkja és bazaltoszlopai miatt is híres.

Hollókő

Hollókőt valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hiszen nemcsak itthon népszerű úti cél, hanem világhírnévre is szert tett, amikor az UNESCO világörökség listájára felkerült. A palóc falu egyediségét az adja, hogy a 17-18. században kialakult falu a népi építészetét és a 20. századot megelőző falu életének mindennapjait a mai napig, eredeti állapotában sikerült megőrizni. A szabadtéri múzeumnak is tekinthető aprócska községet nemcsak a nyári programkavalkád alatt érdemes meglátogatni, hiszen a mesés téli tájjal egy egészen különleges, varázslatos oldalát mutatja meg.

Jósvafő

Az Aggteleki Nemzeti Park területén fekvő Jósvafőt 1999-ben nyilvánították műemlék jelentőségű községnek elsősorban népi építészeti emlékei miatt. A védett értékek között jelentősek a 19. században emelt, mesébe illő tornácos lakóházak, illetve az éghajlathoz igazodó méretű és szerkezetű, fából ácsolt csűrök, pajták és egyéb melléképületek. Az egyedi hangulattal bíró település másik közkedvelt nevezetessége a Baradla-barlang, ami népszerű látványosság a túrázók és a városnézők között egyaránt.

Tihany

Valószínűleg nem kell hosszasan magyarázni, hogy a Balaton-felvidék ékszerdoboza miért került fel a listára, hiszen a legendás települést nemcsak a nyári levendulaszezonban érdemes útba ejteni, hiszen a téli hónapok során egy egészen más hangulatú tájban gyönyörködhetünk a Tihanyi Bencés Apátságból, vagy a Rege cukrászda finomságait fogyasztva. A magával ragadó község az év ezen időszakában kevésbé forgalmas, így tökéletes választás, ha kényelmes tempóban fedeznétek fel a csodaszép környéket.

Hercegkút és a Kőporosi pincesor

Az egykor a Rákócziak birodalmához tartozó Hercegkút számos látnivalóban bővelkedik, többek között érdemes felkeresni a Sváb tájházat, a Gombos-hegyi kálváriát, illetve egy kirándulás keretében bejárni a Pogány-kútot és környékét, vagy a Trautson tanösvényt. Természetesen nem lehet elmenni amellett sem, hogy elhelyezkedése miatt ideális úti cél a borok szerelmeseinek is, hiszen a Tokaji borvidéken fekvő községet sokan a romantikus hangulattal kecsegtető Kőporosi pincesor miatt is látogatják.

