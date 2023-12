6 varázslatos kastély országszerte, ahol főúri pompa és karácsonyi hangulat vár

Hazai kastélyaink közül olyanokat gyűjtöttünk nektek ezúttal egy csokorba, ahol egyszerre merülhettek el a múlt főúri pompájában, de méltóképp hangolódhattok egyúttal az ünnepekre is.

Andrássy-kastély, Tiszadob

Hosszas felújítási munkálatokat követően december 7-én nyitja meg újra kapuit a nagyközönség előtt Tiszadob 12 tornyú, romantikus kastélya. A Tisza partján álló mesés Andrássy-kastély kívül-belül megújulva, ünnepi hangulatban várja ezt követően a lelkes látogatókat. Ha a kastély falai közt berendezett kiállításon túl minden apró zegzugot felfedeztetek, a kastély melletti angolkert sövénylabirintusából érdemes rácsodálkozni majd a télen még pompásabb látványt nyújtó rezidenciára.

4456 Tiszadob, Bocskai u. 59. | Weboldal

Károlyi-kastély, Füzérradvány

Füzérradvány megelevenedett ékszerdoboza, a Károlyi-kastély télen, legfőképp a karácsonyi időszakban legalább annyira elbűvölő, ha nem mesésebb, mint az év többi szakában. Az Ybl Miklós keze nyomát is magán viselő kastélyt erdők és halastóval, ösvényekkel díszített mesebeli kastélypark öleli körbe, míg a kastélyban reneszánsz hangulat idézi meg a régmúltat. December 9-én ti is bepillanthattok a kastély régi idők adventi hangulatába, hiszen mézeskalács készítésével és a Dalmondók koncertjével várják a kisgyermekes családokat.

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1. | Weboldal

Sándor-Metternich-kastély, Bajna

Az Ördöglovas kastélyának is hívott Sándor-Metternich-kastély Bajna pompás ékkövének számít. A klasszicista épületben – melynek falai közt egykor gróf Sándor Móric, az Ördöglovas nemegyszer maga is lovon járt -, mesés enteriőr és interaktív élmények mellett egy korabeli mennyezetkép is várja a látogatókat. A telet idéző hófehér, elegáns falak mögött december 10-én kincskereső játék, előadás, a Paulina kávézóban pedig forró csoki is várja a Jégvarázs mese szerelmeseit és az ünnepre hangolódókat egyaránt.

2525 Bajna, Gr. Sándor Móric u. | Weboldal

Festetics-kastély, Dég

Egy aprócska, Fejér vármegyei falu, Dég rejti a hazánk legnagyobb angolkertjével büszkélkedő Festetics-kastélyt. Míg a kastély grandiózus kertje békés tóparti sétákkal, különleges famatrónákkal és a bájos Hollandi-házzal invitál felfedezésre, addig a klasszicista kastély falain belül a hazai szabadkőművesség egyik jelentős, mégis titkos központját ismerhetjük meg. December 10-én, egy csésze forró ital és egy szelet Festetits-torta után érdemes lesz kicsit tovább maradni, hiszen adventi zongorakoncert segít ráhangolódni az ünnepekre.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal

Püspöki Palota, Sümeg

Sümeg macskaköves utcái is ünnepi fényekbe, díszekbe öltöznek, ahonnan még mesésebb látványt nyújt a már messziről is impozáns sümegi vár. A vár déli lejtőjének tövében álló, egykor bálok helyszínéül is szolgáló Püspöki Palotában az ünnepi várakozás jegyében összefonódik majd a jelen és a múlt. December 17-én a palota Rokokó termében ünnepváró koncerttel emlékezhetünk meg a palota kisharangjához kapcsolódó évfordulóról, melyet pontosan 270 éve, 1753 karácsonyának estéjén szenteltek fel.

8330 Sümeg, Szent István tér 8. | Weboldal

Festetics-kastély, Keszthely

A Balaton fővárosának is nevezett Keszthely egyik kihagyhatatlan látványossága a Festetics család egy újabb pompás kastélya. A programok, kiállítások és látványosságok számtalanját télen-nyáron felsorakoztató keszthelyi Festetics-kastély 1887-ben nyerte el ma is látható formáját. A legszebb téli fényeit és ruháját magára öltő kastély eddig a nagyközönség számára nem látogatható részei nyílnak meg december 9-10-én, valamint 16-17-én, rendhagyó tárlatvezetéseken felfedve a kastély báltermeinek és velencei tükörtermének titkát.

8360 Keszthely, Kastély u. 1. | Weboldal

