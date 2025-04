Gyulai kiruccanás: 5+1 fergeteges látnivaló és program idén tavasszal

A román határ közelében fekvő város történelmi és kulturális látnivalóiról, valamint gyógyfürdőjéről híres, így tökéletes úti célnak ígérkezik idén tavasszal.

Gyulai Vár

Az Alföld egyetlen épen maradt síkvidéki gótikus téglavára a Fehér-Körös egyik nehezen megközelíthető szigetén épült valamikor a 15. század elején, és azóta is Gyula emblematikus jelképeként szolgál. A vár építése a Zsigmond-féle Sárkány Lovagrend tagjához, Maróti János macsói bán nevéhez fűződik, a család kihalásával pedig a vár és vele együtt az uradalom 1476-ban Mátyás királyhoz került, aki 1482-ben tovább adományozta fiának, Corvin Jánosnak. Az idők során számos átalakításon átesett építményben találjátok Magyarország egyetlen ma is álló, nem vallási célokat szolgáló török épületét, a Török tornyot. A legutóbb 2005-ben felújított várban működő múzeum a középkori élet mindennapjaiba enged bepillantást, emellett pedig fegyvereket és a környék történetét is megismerhetitek. Érdemes figyelni az aktuális programokat is, hiszen számos izgalmas program mellett minden nyáron itt üzemel a Gyulai Várszínház.

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 13. | Weboldal

Gyulai Várfürdő és AquaPalota Termál- és Élményfürdő

Gyulán már a török hódoltságot megelőzően, majd pedig a hódoltság idején is virágzott a fürdőkultúra. Napjainkban az 1959-ben megnyitott Gyulai Várfürdő a vár szomszédságában, gyönyörűen parkosított környezetben várja a csobbanni vágyókat. A termális ásványvízzel töltött gyógyvizes medencék, a beltéri fedett egységek és a családosok körében népszerű modern élményfürdő-részleg egész évben fogadja a látogatókat, azonban nyáron a kinti medencékben is hűsölhettek.

5700 Gyula, Főbejárat, Maróthy tér 2. | Weboldal

Almásy-kastély Látogatóközpont

A városban járva semmiképp se hagyjátok ki a 2017-ben felújított Almásy-kastély Látogatóközpontot, amely a város egyik legimpozánsabb barokk épülete. A kastély története a 18. századig nyúlik vissza, amikor Harruckern János György, a török hódoltság után új életet lehelt a vidékbe. A kastélyt fia, majd unokája, Wenckheim Ferenc nemesi rezidenciává alakította, egzotikus parkokkal és lovardával bővítve, mígnem a névadó Almásy család kezébe került. Az impozáns épület jelenleg izgalmas, interaktív állandó kiállítással, egy szabadulószobával, valamint egy Munkácsy Mihály munkásságát bemutató időszaki tárlattal várja a látogatókat.

5700 Gyula, Kossuth utca 15. | Weboldal

Százéves Cukrászda

Gyula egyik leglátogatottabb nevezetessége az 1840-ben alapított Százéves Cukrászda, amely az országban egyedülálló módon, közel 200 éve várja a kávézni, teázni, sütizni vágyó vendégeket, főzött fagylalttal, kézműves bonbonokkal és csokoládéval, valamint kihagyhatatlan süteményekkel. Az Erkel Ferenc téri ház egykor cukrászműhelyként működött, a számos, a 19. századból fennmaradt bútor és dísztárgy pedig még ma is a helyiség éke.

5700 Gyula, Erkel Ferenc tér 1. | Weboldal

Gyulai Kolbász Múzeum

A Gyulai Kolbász Múzeum nemcsak a híres gyulai kolbász történetét mutatja be, hanem emléket állít azoknak a mestereknek is, akiknek munkája világhírűvé tette Gyula nevét. Az 1985-ben alapított, majd 2008-ban újra megnyitott kiállítás gazdag gyűjteménye korabeli eszközökön keresztül enged bepillantást a húsfeldolgozás fejlődésébe és a hentesmesterek mindennapi életébe. A kiállítást interaktív programok is kísérik, így a kolbászkészítés vagy a látványdisznóvágás a résztvevők számára garantáltan maradandó élményt nyújt.

5700 Gyula, Kétegyházi út 3/1 | Weboldal

+1: Gyulai Pálinka Fesztivál (2025. június 6-8.)

2025. június 6-8. között ismét megrendezik a legendás Gyulai Pálinka Fesztivált, ahol a hamisítatlan ital széles felhozatala mellett más hungarikumok és izgalmas kísérőprogramok is várnak.

