6 varázslatos téli kirándulóhely a Balaton északi partján

Ugyan a Balaton kétségkívül nyáron a legnépszerűbb úti cél, a magyar tenger megannyi látnivalót és kirándulóhelyet rejt a téli hónapokban is.

Soós-öböl, Balatongyörök

A Balatongyörök közelében található Soós-öböl télen is lenyűgöző helyszín, ami a strandtól csupán pár perc séta alatt megközelíthető. A nádasokkal körbeölelt eldugott helyszín tökéletes egy romantikus sétához, hiszen míg egyik oldalról a Balatont és a távolbana Balaton-felvidéki tanúhegyeket csodálhatjuk meg, a vasúti töltés felett pedig gyönyörű századfordulós villák sorakoznak.

Kinizsi-vár, Nagyvázsony

Nagyvázsony községének domboldalán, a Vázsonyi-Séd patak forrásánál bukkanhatunk a 15. században épült Kinizsi-várra, amit, ha szerencsések vagytok, akár hófödte pompájában is elcsíphettek, ami igazán mesebeli látványt nyújt. A nemrégiben teljesen felújított vár körbejárása az egész család számára izgalmas élményt kínál, amelyet interaktív kiállítás, rendezvényterem, múzeumi shop és kávézó tesz teljessé.

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9. | Facebook

Szigligeti vár

Egy vulkanikus hegy kúpján, a Balaton egyik legszebb ékköveként áll a Szigligeti vár, ami egész évben kiváló úti cél, azonban egy szép, tiszta téli napon igazán pazar panorámát biztosít. Az 1260-as években épített várat a török támadások idején a híres törökverő, Palonai Magyar Bálint védte, amelyet a törököknek sohasem sikerült elfoglalniuk. Végül a vár vesztét a XVII. század fordulóján egy tűzvész, illetve I. Lipót császári rendelete okozta, amelyet követően hatalmas rombolásokat végeztek a területen. Napjainkban a pazar panoráma mellett a belső kiállítóterekért is érdemes meglátogatni, a vár lábánál pedig egy fegyverkiállítás és várgaléria vár.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26. | Weboldal

Szépkilátó, Balatongyörök

Ha egy nagyobb túrát tennétek, télen is tökéletes választás lehet a Szépkilátó, ahonnan a Balaton egyik legszebb panorámája tárul elénk, és felfelé a híres Római-forrást is útba ejthetjük. A Szépkilátó Eötvös Károly írótól kapta a nevét 1855-ben, akit annyira megihletett a dombról elé táruló szép kilátás, hogy az Utazás a Balaton körül című művében megörökítette a balatongyöröki táj szépségét. Az egészen egyedi kilátópontról festői látvány nyílik a Tapolcai-medence tanúhegyeire és a Szigligeti-öbölre, amit a vár koronáz meg. A Szépkilátót érintik a környéken lévő gyalogosutak, ha azonban inkább kihagynátok a túrázást és csak a látványban gyönyörködnétek, autóval is feljuthattok a 71-es főútról letérve, ahol a kilátó melletti parkolóban hagyhatjátok a járművet.

Badacsonyi Bazaltorgonák

Badacsonynál hajdani vulkánok földjén barangolhatunk a 4 km hosszú Bazaltorgona tanösvényen, ami olykor ugyan meredek kaptatókat tár elénk, a mesebeli táj mindenért kárpótol. A csodaszép vidéken átvezető útvonal során a kopár fáknak köszönhetően élvezhetjük a kéken csillogó tó és a közeli hegyek lankáinak látványát, a hegy tetejére érve elénk táruló 30 méter magas bazaltorgonák látványa pedig már csak a hab a tortán.

Lengyel-kápolna, Szent György-hegy

A Balaton-felvidék egyik legbájosabb vidéke kétségkívül a Szent György-hegy, aminek délnyugati lábánál terül el Hegymagas barátságos kis települése. A télen is meseszép kirándulóútvonalakban gazdag, elképesztő kilátást kínáló terület egyik rejtett kincse az 1755-ben épült, barokk stílusú Lengyel-kápolna. Az aprócska építmény kívül és belül is egyedi bájjal bír: a 215 méter magasan álló, templom méretű kápolna kívülről filmbe illő hangulattal bír, belsejében pedig mindenképp érdemes megcsodálni a gyönyörű, fából faragott, barokk-rokokó oltárt.

