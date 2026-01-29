11 pezsdítő program országszerte, amivel méltóképp vehetünk búcsút a téltől

Legyünk az ország bármely pontján, februárban és márciusban sem fogunk unatkozni, hiszen a tavasz ébredése előtt méltóképp temethetjük el az idei szokatlanul hideg telet busójárásokkal, gasztronómiai fesztiválokkal és farsangi mulatságok kavalkádjával egyaránt.

Családi túra a Hévíz-patakon (több alkalommal)

Február és március folyamán több alkalommal is részesei lehetünk egy felejthetetlen családi élménynek, mely során a Hévíz-patak csodálatos világát fedezhetjük fel egy háromórás kenutúra alkalmával. A gőzölgő termálvizű, lassú sodrású patakon evezve, tündérrózsákat kerülgetve és alacsony hidak alatt átbújva tehetjük izgalmassá az idei telet. A kezdők által is könnyedén teljesíthető túra során lehetőség lesz karnyújtásnyi közelségből megismerni a patak izgalmas növény- és állatvilágát. Az evezés végén némi finom forró teával és forralt borral melegíthetjük át magunkat.

Villánykövesdi pincejáró túra (több alkalommal)

A Villányi borvidéken járva minden borrajongónak kötelező program a villánykövesdi pincejáró túra: februárban és márciusban több alkalommal is lehetőség nyílik helyi borászok pincéiben megkóstolni isteni boraikat. A 2-3 órát felölelő programon pincénkként 3-4 borból is kortyolhatunk, de a házilag készített borkorcsolyák sem maradnak majd el. Aki tovább fokozná a kulináris élvezeteket a túra után érdemes betérnie a pincesor lábánál található Sárga Ház Borgerezőbe is. A helyszín a vasúti megállótól néhány perc sétára található, de transzferrel is készülnek a biztonságos kikapcsolódás érdekében.

Kocsonyafesztivál, Miskolc (2026. február 6-8.)

Idén télen is megrendezésre kerül az Észak-Magyarországi régió legnagyobb fesztiválja: február 6. és 8. között mindenkit vár Miskolc szívében a Kocsonyafesztivál! A három nap alatt, a reggeltől estig tartó rendezvényen közel száz koncerten kapcsolódhatunk ki olyan neves magyar előadóknak köszönhetően, mint a Wellhello, a Balkan Fanatik, a Kowalsky meg a Vega, a Hooligans és Manuel. A zene mellett hagyományőrző népi játékok, színes vásári forgatag, kézművesek és természetesen a mennyei kocsonyát és egyéb finomságokat is tartalmazó széles gasztrokínálat gondoskodik a felejthetetlen élményekről.

Fonyódi Kolbászfesztivál (2026. február 6-8.)

Immár 16. alkalommal vehetünk részt február 6. és 8. között a fergeteges gasztrokalandra invitáló Fonyódi Kolbászfesztiválon. A rendezvényen ezúttal is helyet kapnak a legjobb magyar kézműves portékákon túl változatos sajtkülönlegességek, mangalicából készített finomságok, békéscsabai házi kolbászok, amik mellé könnyen csúsznak majd a legfinomabb balatoni borok. Természetesen a zenei programokat, a hagyományos kolbásztöltést sem kell nélkülözniük a kulináris kalandoroknak, kétségünk sincs tehát afelől, hogy jól érzi majd magát mindenki a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén.

Téltemetés Martonvásáron (2026. február 7.)

Február 7-én hagyományőrző programra invitál Martonvásár, ahol a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán közösen űzhetjük el a telet. A nap folyamán megismerhetjük a néphagyományokat, kezdve a busójárástól egészen a kiszebáb égetésig. Martonvásár főterén zenés, táncos mulatságon vehetünk részt a busókkal együtt, az egyedülálló hangulatról pedig a tököli KOLO zenekar, valamint a Tököli Délszláv Táncegyüttes gondoskodik. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egyedi portékákat kínáló kézműves vásárral és ízletes étel- és italkínálattal várják az érdeklődőket.

Télűző farsangolás Bugyin (2026. február 7.)

Bugyi nagyközség mohácsi busókkal és farsangolással kívánja elűzni a telet, így február 7-én, szombaton 15 órától a Dabasi járásban is kezdetét veszi a hangos csörömpöléssel, hagyományőrző programokkal és busó felvonulással egybekötött mulatozás. A település tájházában ebből az alkalomból népi közösségi élményekben, a busók történetében, hagyományos busó jelmezek és eszközök megismerésében lesz lehetőség jobban elmélyedni. Az élménydús busó táncház és a máglyagyújtás, a méltón megünnepelt közös téltemetés után nem marad majd el a hagyományos farsangi fánkozás sem!

Mohácsi busójárás (2026. február 12-17.)

Február 12-én kezdetét veszi a mohácsi busójárás napokon átívelő ünnepe, mely idén egészen február 17-ig csalogatja Mohácsra a téltemetőket. A hatnapos programsorozat folyamán részesei lehetünk a busók felvonulásának, az elmaradhatatlan máglyagyújtásnak, de elmerülhetünk a tamburazenekarok felvillanyozó muzsikájában is. A délszláv táncháznak köszönhetően átélhetjük a mozgás örömét, emellett itt a ritka pillanatok egyike, mikor négy nemzedék autentikus busómaszkjainak megtekintésére is alkalom nyílik. A belvárosban mindeközben népművészeti- és kézműves vásárfiák közül válogathatunk.

Farsang a Hajósi Pincefaluban (2026. február 14.)

A február sokunknak a télűző mulatozásokról szól, jó hírünk van tehát: február 14-én farsangi mulatsággal vár a Hajósi Pincefalu! A végeláthatatlan jókedv déltől veszi kezdetét, amire a jegyeket kizárólag elővételben lehet megváltani. Az ínyenceket vadkovászos kenyérrel kínált kocsonyával, tepertőkrémmel, töltött káposztával és szalagos fánkkal várják, emellett 12 borászat zamatos boraival lesz lehetőség leöblíteni az ínycsiklandó disznótoros fogásokat. És ha ez még nem lenne elég, 20:30-tól várnak mindenkit szeretettel a Vidám Sváb Rendezvényházban megrendezésre kerülő farsangi jelmezbálon.

Hóvirágünnep, Alcsútdoboz

Az Alcsúti Arborétumot ugyan minden évszak a maga módján ünnepibe öltözteti, a februárban esedékes hóvirágünnep és vele együtt a tavasz első hírnökei rendkívüli bájt kölcsönöznek a természeti értékekben bővelkedő helyszínnek. A méltán nagy népszerűségnek örvendő, tavaszváró természeti látványosság alkalmával hófehér virágmezők kísérik a látogatók minden egyes lépését. Ahogy az lenni szokott, a virágzást nagyban befolyásolja az időjárás, a jó hír azonban, hogy az arborétum Facebook-oldalán minden fontos információt megosztanak a virágzás kezdetével és az eseménnyel kapcsolatban.

Taste Balaton Fesztivál (2026. március 6-15.)

Mi mással indulhatna a tavasz, ha nem a Taste Balaton Fesztivál gasztro-kulturális pezsgésével? A március 6. és 15. között megrendezésre kerülő 10 napos rendezvénynek a Balaton északi és déli partján található legkiválóbb vendéglátóhelyek adnak otthont. A fesztivál keretében élvezhetjük az exkluzív kóstolómenüket, részt vehetünk gasztrotúrákon, koncertvacsorán, borkóstolókon, irodalmi beszélgetéseken és vendégséf bemutatókon egyaránt. Ezen kívül a szakmai és tudományos előadások, lebilincselő workshopok és a kulisszákba való bepillantás sem hiányzik majd a programkínálatból.

Tiszator Böllérfesztivál, Abádszalók (2026. március 7.)

Március 7-én, szombaton ínycsiklandó illatok lengik be Abádszalókot, megrendezésre kerül ugyanis a Tisza-tó régiójának nagy népszerűségnek örvendő gasztrofesztiválja, a Tiszator Böllérfesztivál. Az eseményen mindenkinek ott a helye, aki kicsit is kíváncsi rá, hogyan is zajlik egy disznóvágás. A fesztiválhangulatot változatos zenei programok és hagyományőrző előadások, vásári forgatag, gasztronómiai versenyek és kóstolók teszik teljessé. A rendezvény amellett, hogy remek hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik, tökéletes választás a gasztronómiai kalandokra vágyóknak egyaránt.

