55+ lehengerlő program Budapesten és környékén, amit vétek kihagyni februárban

Szerencsére február folyamán sem kell tartanotok attól, hogy ne lennének fantasztikus tél végi programok a fővárosban. Lenyűgöző kiállítások, pezsdítő koncertek, gasztronómiai és kulturális kikapcsolódási lehetőségek sora vár!

Szigethy Anna: HOME, SWEET HOME // Vízivárosi Galéria (egész hónapban)

A kiállítás az otthonosság és az otthontalanság határán mozogva teszi fel a kérdést: mi az a minimális tér, tárgyi környezet vagy érzelmi biztonság, amelyre szükség van ahhoz, hogy egy helyet otthonnak lehessen nevezni. Az alkotások az emlékek és az életesemények térhez kötöttségére fókuszálnak, arra, hogyan válnak a mindennapi tárgyak az identitás hordozóivá. A tárlat azt is vizsgálja, mi marad meg ezekből a jelentésekből akkor, amikor az adott tér már nem része az ember életének, és hogyan alakítják tovább a biztonságról és önazonosságról alkotott képét.

Tovább az esemény weboldalára >>

Attila // Magyar Nemzeti Múzeum (egész hónapban)

A Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt Attila-kiállítás az elmúlt évtizedek legátfogóbb tárlata a legendás hun uralkodó alakjáról, így kihagyhatatlan program a történelem iránt érdeklődőknek. A tárlat 13 ország 64 múzeumából érkező mintegy 400 műtárgyon keresztül vizsgálja Attila személyét a mítosz és a történeti valóság metszéspontjában, a régészettől és történetírástól az antropológiai és archeogenetikai kutatásokig. A hun kortól napjainkig ívelő anyag egyszerre mutatja be Attila keleti és nyugati emlékezetét, valamint azt, hogyan alakult képe az elmúlt 1600 év során.

Tovább az esemény weboldalára >>

Jam session estek // Budapest Jazz Club (keddenként)

Kedd esténként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal növendékeinek felvillanyozó játéka rázza fel a közönséget az újlipótvárosi Budapest Jazz Clubban. Minden héten tehetséges virtuóztanoncokból álló újabb és újabb formációk állnak színpadra, hogy ingyenes örömzenélésükkel szórakoztassák a kulturális kikapcsolódásra és felejthetetlen közösségi élményekre szomjazó közönséget. A Jam Session Esteken a jazz változatos dallamaiban merülhettek el, az improvizatív hétindító zenei eseményen korosztálytól függetlenül várják hétről hétre a zenekedvelőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sisi szívügyei // Várkert Bazár (hétvégente)

Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát február minden vasárnapján két időpontban, 11 és 14 órától indítják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Harmadik Budai Disznótor // Fény utcai piac (2026. február 1.)

Február 1-jén egy jó hangulatú, hagyományos disznótoron vehettek részt a Fény utcai piacon. A finom falatok mellett zenés-táncos programokból sem lesz hiány. A rendezvény a kolbásztöltő csapatverseny kivételével ingyenes – erre azonban regisztráljatok még időben, ha megmérettetnétek magatokat!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2026. február 2-8.)

Február 2. és 8. között a Corvin Mozi ad otthon a 45. Magyar Filmszemlének. Idén 10 műfajban nézhettek meg összesen 150 alkotást, többek között játékfilmeket, animációs filmeket, dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket, de a kísérleti film, a televíziós sorozatok és a videoklipek szerelmesei sem maradnak mozgókép nélkül. A Filmszemlét elemző beszélgetések, valamint szakmai rendezvények egészítik ki az Inga Kultúrkávézóban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Dome Reload // Magyar Zene Háza (2026. február 3-8.)

Február 3-tól február 8-ig vár a Magyar Zene Háza immerzív moziélménye, a Dome Reload. A Hangdómban a közönségtalálkozóval egybekötött újra-bemutatók mellett két új film is debütál. Természetesen zenei élményekből sem lesz hiány: a Csontváry – Levante című film vetítése közben Meybahar fellépését évezhetitek, valamint két korábbi koncert – a Makrohang és a Vad Fruttik – felvételeit is megtekinthetitek a 360°-os kupolára kivetítve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Az üvegbúra // Örkény István Színház (2026. február 4.)

Igazán intim közegben, az Örkény Színház stúdiójában bontakozik ki Sylvia Plath önéletrajzi ihletésű kultuszműve, Zsigmond Emőkével a főszerepben. Esther Greenwood élete álomszerűnek tűnhet, hiszen húszévesen, egy magazin gyakornokaként New Yorkban szakmai sikerek és hírességek forgatagába kerül – ám úgy érzi, képtelen megfelelni az elvárásoknak. Az üvegbúra szívbe markoló jelenetei Esther nővé válását, bizonytalanságát, belső félelmeit és önazonosság-keresését kíméletlen őszinteséggel tárják elénk – legközelebb február 4-én, Widder Kristóf rendezésében az Asbóth utcában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet // Hagyományok Háza (2026. február 5-től)

A Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a kertek és virágok jelentését vizsgálja a magyar népművészetben. Az öt évszázadot felölelő tárlat mintegy 120 műtárgyon keresztül mutatja be a népi díszítőművészet motívumait és történeti hatásait. Emellett a „gyógyító múzeum” szemléletét is megidézi: arra keresi a választ, miként járulhat hozzá a művészeti élmény a testi-lelki egyensúly megteremtéséhez.

Tovább az esemény weboldalára >>

Marcus & Martinus // Barba Negra (2026. február 5.)

Marcus & Martinus, a szemtelenül fiatal – és még annál is tehetségesebb – norvég ikerpár dupla telt házas koncertje után idén télen visszatér a magyar fővárosba. A 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál sztárjai február 5-én a Barba Negrában ejtik ámulatba rajongóikat, egy vadonatúj és látványos show-val.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bereményi 80 // MOMKult (2026. február 5.)

80 éves lett Bereményi Géza, ennek örömére pedig összegyűlnek pályatársai, barátai, na meg nézői-olvasói, hogy együtt is megünnepelhessék a Kossuth- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező születésnapját a MOMKultban. Február 5-én az est házigazdája Juhász Anna lesz.

Tovább az esemény weboldalára >>

Harry Potter: A kiállítás // Szentendre (2026. február 6-tól)

A Harry Potter-univerzum interaktív kiállítása nagyjából másfél órás élményt kínál, amelyben az eredeti filmkellékek és jelmezek mellett aktív részvételre is lehetőség nyílik. A látogatók mandragórát ültethetnek, kipróbálhatják kviddics-képességeiket, és számos kulisszatitkot ismerhetnek meg a filmek készítéséről. A tárlat tudatosan épít az élményszerű felfedezésre, így nemcsak rajongóknak, hanem a varázsvilággal most ismerkedőknek is izgalmas lehet. Minden korosztály számára látogatható, bár néhány rész a legkisebbeknek kissé ijesztő lehet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Padszövettan // Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (2026. február 6-tól)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak lesz otthona, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Indoor Sörfesztivál // New York Palace Budapest Hotel (2026. február 6-7.)

Ki mondta, hogy a sör csak nyáron eshet jól? Február 6. és 7. között fergeteges beltéri sörfesztiválon vehettek részt a New York Palace Budapest Hotelben. Az impozáns épületben több mint százféle csapolt sör várja, hogy megkóstoljátok – a kínálat magyar, cseh, német, angol és belga kézműves söröket is felvonultat, amiket korlátlanul kipróbálhattok. Az italokhoz remek ételek is dukálnak: esténként a sörgasztronómia titkaiba éppúgy beleáshatjátok magatokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsangi mulatság Róthéknál // Róth Miksa Emlékház (2026. február 7.)

Ingyenes farsangi családi délelőttre invitál február 7-én a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, ahol kicsik és nagyok vidámsággal, énekszóval, játékos módon vehetnek búcsút az idei téltől. A 10:30-kor kezdődő hagyományteremtő családi program lehetőséget biztosít, hogy megcsodáljátok Róth Miksa gyönyörű üvegalkotásait és formáktól nyüzsgő különleges mozaikjait. Emellett zene, mozgás és kreatív, alkotásra hívó feladatok színesítik a téltemető mulatságot, ahova elsősorban az 5-9 éves korosztályt és felnőtt kísérőiket várják nagy szeretettel. Ideje tehát álarc mögé bújni és Róth Miksa egykori otthona felé venni az irányt!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ügetőfarsang // Kincsem Park (2026. február 7.)

Ha egy igazán különleges, ingyenes élményre vágynátok idén farsangkor, érdemes megcélozni február 7-én a dobogástól, éljenzéstől és üdvrivalgástól hangos Kincsem Parkot. Az Ügetőfarsang alkalmával ne feledjetek el jelmezt húzni, hiszen az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagyértékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam, sulkyhúzó verseny és szórakoztató programokkal várják a legkisebbeket is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban, ahol frenetikus kulturális- és gasztroutazásban lehet részetek. A Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatjátok. Ezen kívül látványos előadások és workshopok szórakoztatnak, és még a hanfu öltözéket is felpróbálhatjátok! A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes. A szervezők az eseményig további újdonságokat ígérnek.

További információk a fesztiválról:

Hot Wheels Monster Trucks Live // MVM Dome (2026. február 7-8.)

Az eddigi legnagyobb Monster Trucks show-nak lehettek részesei február 7-én és 8-án az MVM Dome-ban. A Hot Wheels eseményén FMX-motorosok lélegzetelállító mutatványait is megnézhetitek, sőt, még egy tűzokádó, autózúzó robotdinoszaurusz is feltűnik a színen. Öveket becsatolni – ez durva menet lesz!

Tovább az esemény weboldalára >>

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac (2026. február 8.)

Egy hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis az I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál. Az eseményt Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. A kóstoló 18. kerületi lakosoknak Városkártyával ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Orbit // Dürer Kert (2026. február 8.)

Gondtalan nyarak nosztalgiája, álomszerű képek és atmoszférikus szintik találkoznak orbit dalaiban, aki debütáló lemezén is ezeket a pillanatokat ragadja meg. A fiatal német producer álomvilága február 8-án a Dürer Kertben is megelevenedik, és megmutatja, hogyan is végződik az ő felnövéstörténete.

Tovább az esemény weboldalára >>

A szeretet estje // RaM-ArT (2026. február 8.)

Lírai balett-adágiók és érzelmes duettek, melyek megannyi történetet mesélnek: február 8-án Aliya Tanykpayeva és Dmitry Timofeev mellett a Győri Balett és a Szlovák Nemzeti Színház szólistái, valamint sok más balettművész segítségével elevenedik meg a szeretet ezer arca a RaM-ArT színpadán.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Üvöltő oroszlán, tündöklő Vénusz – Vezetett séta // Istvánmező (2026. február 8.)

Február 8-án a belvárosi zajtól eltávolodva, a Városliget szomszédságában fellelhető Istvánmező vadregényes kis utcáin andaloghattok tematikus séta keretében. Az egykor gazdag polgároknak és művészeknek otthont adó villanegyedben szemügyre vehetitek Istvánmező változatos építészeti arculatát, a historizmus és szecesszió közötti stílusváltások eredményeit, míg az egyes villákat övező történetek a társadalmi reprezentáció sokféleségéről mesélnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Falánk Fánkfalók Találkozója // Monor (2026. február 8.)

Február 8-án Monoron találkoznak a falánk fánkfalók, hogy irigylésre méltó hobbijukat másokkal is megosszák. A Monor Hegyessy Lions Club szervezésében megvalósuló eseményen természetesen a jótékonyság is fontos szerepet kap: a finomságokból befolyt összegből idén is rászoruló családokat támogatnak. A KultPincébe már 13 órától lehet érkezni, ahol a hagyományos lekváros, csokis és vaníliapudingos fánkok mellett isteni forralt bor, tea, fröccs, zsíros kenyér és persze szuper hangulat vár. Tehát ha a jóllakottságotokkal szeretnétek másokon segíteni, ne hezitáljatok: február második vasárnapján irány Monor!

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2026. február 9-15.)

Idén február 9. és 15. között kerül megrendezésre az év legjobban várt közép-európai divateseménye. Február 13-án az Apollo Gallery, 13-án és 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum vár titeket divatbemutatóval – utóbbi helyszínen ráadásul workshopokon és divatipari kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettek. A bemutatón a kollekciók mellett magyar és régiós tervezőkkel is megismerkedhettek, ezen kívül pedig számtalan kísérőesemény vár titeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Liliomfi // Vígszínház (2026. február 10., 24.)

Szigligeti Edének csupán két délutánra volt szüksége, hogy megírja a magyar drámairodalom legtöbbet játszott komédiáját. A drámaíró az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni csalódott hangulatban vetette papírra Liliomfi és Mariska minden ukázt felülíró szerelmének, Szellemfinek, Kamillának és még sok más ikonikus figurának a történetét. A darab vígszínházi változata ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, Vecsei H. Miklós átdolgozásában, Keresztes Tamással a címszerepben, februárban két alkalommal mutatja meg a közönségnek, hogy az életnél nincs nagyobb teátrum.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ígjen a falu! // Fonó Budai Zeneház (2026. február 13.)

Olyan jól sikerült a tavalyi télbúcsúztatás, hogy idén újra fergeteges farsangi muri vár a Fonóban. Február 13-án a Bashelán zenekar és meglepetésvendégei, majd Kiss-Balbinat Ádám és barátai segítségével perzselhetitek a parkettát a Budai Zeneházban. A jelmezért cserébe kedvezményes belépő jár!

Tovább az esemény weboldalára >>

White Lies // Dürer Kert (2026. február 13.)

A White Lies, a brit indie rock krémje végre-valahára hazánkba látogat, hogy február 13-án a Dürer Kertben ejtse meg első önálló budapesti koncertjét. Lesznek régi kedvencek az As I Try Not To Fall Apart lemezről, és persze a zenekar újdonsága, a Nothing On Me is hallható lesz az este során.

Tovább az esemény weboldalára >>

Akiket a sors összeköt – vezetett séta // Fiumei úti sírkert (2026. február 14.)

Február 14-én 10 órától ismét részt vehettek a Fiumei úti sírkert sétáján, ezalkalommal nagy szerelmek nyomába eredve. A közel kétórás, szórakoztató és informatív séta, ami a sírkert főbejáratától indul, hol boldog, hol drámai véget ért románcokba, általuk pedig mély emberi történetekbe enged betekintést. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és mivel a helyek gyorsan betelnek, ajánlott mielőbb biztosítani a részvételeteket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Farsangi Ramazuri // Magyar Zene Háza (2026. február 14.)

Hétféle táncot, köztük a magyar, a kínai, a japán és az indiai táncot is kipróbálhatjátok a Zene Háza Farsangi Ramazuriján. A program február 14-én 10:30-tól 12:30-ig tart, a legkisebbeket gyermekjátékokkal, a négy mozgásformát kipróbálókat pedig ajándékkal várják.

Tovább az esemény weboldalára >>

DOGZ Farsangi Falkaséta // Városliget (2026. február 14.)

Farsangi falkasétára invitál a We Love Dogz csapata, ahol száznál is több gazdival és négylábú pajtásaikkal közösen foghattok télűzésbe február 14-én délután. A regisztrációhoz kötött séta a Városligetből indul 13 órakor. Az eseményről te és kedvenced is garantáltan jókedvűen térhettek majd haza.

Tovább az esemény weboldalára >>

Secret Market // Széchenyi fürdő (2026. február 14.)

Február 14-én különleges helyszínen vár a Secret Market: a designvásárnak ezúttal a Széchenyi fürdő ad otthont. A kreatív piacon többek között egyedi lakásdekorációk, kerámiák, művészi nyomatok és ékszerek közül válogathattok. A vásár 10 és 18 óra között tart nyitva a Márványteremben.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Grandson // Barba Negra (2026. február 14.)

Legsötétebb és keményebb oldalát fedi fel grandson harmadik nagylemezével, melyet február 14-én a Barba Negrában is bemutat. A kanadai-amerikai művész INERTIA névre keresztelt korongja egyszerre késztet pogózásra, fogalmaz meg éles társadalomkritikát és mesél el szívszorító, valós történeteket.

Tovább az esemény weboldalára >>

A varázslatos klasszikus koncerteket se hagyjátok ki:

BiaTORbágy – A falu disznótora (2026. február 14.)

Az előző évek népszerűsége után idén február 14-én ismét lesz hagyományos disznótor a Budapesttől kevesebb, mint fél órára lévő Biatorbágyon. A szervezők a tradíciók ápolásán túl a társasági élet meghatározó alkalmának tartják az eseményt, ahol a közös élmények és lakmározások mellett akár új barátságok is születhetnek. A Juhász Ferenc Művelődési Központban megrendezett, egész napos gasztroprogramra tehát akkor is érdemes ellátogatnotok, ha még sosem voltatok hagyományos disznótoron: hamisítatlan falusi élményben lehet részetek, amit nem fogtok egyhamar elfelejteni.

Tovább az esemény weboldalára >>

Chaplin: Nagyvárosi fények – filmkoncert // Müpa (2026. február 14.)

Valentin-nap alkalmából, február 14-én igazi különlegességgel készül a Müpa: a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Charlie Chaplin 1931-es klasszikusa, a Nagyvárosi fények c. film eredeti zenéjével szólal meg. A produkció a Budapest Scoring Orchestra közreműködésével valósul meg.

Tovább az esemény weboldalára >>

Úri huncutságok Pesten – vezetett séta (2026. február 14., 22.)

Február 14-én és 22-én lehetőségetek adódik betekinteni az egykor szigorú szabályokkal teli, alsóbb osztályok elől elzárt úri világba. A Károlyi-kertből induló sétán a Palotanegyed utcáit barangolja be a csoport, olyan kitérőkkel, mint az előkelő Festetics-palota, amelyet belülről is megcsodálhattok. Hallottatok már a Vörös grófnőről, vagy az ezerkoronással szivarra gyújtó grófról? Ha nem, vasárnaponként az ő történeteiket is megismerhetitek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Szerelmes Budapest – vezetett séta (2026. február 14., 28.)

Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt 14-én vagy 28-án a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.

Tovább az esemény weboldalára >>

Galaxy Fesztivál // Ferencvárosi Művelődési Központ (2026. február 15.)

Sci-fi rajongók, figyelem! Február 15-én megnyílik előttetek a Galaxis – legalábbis a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egész napos eseményen többek között a Star Wars, a Rick és Morty és a Dragon Ball-szériában mélyülhettek el. A helyszínen interaktív programok, gamer zóna, valamint tematikus előadások várnak. A programon a jelmez nem kötelező, de ajánlott – ha igazán profik vagytok, még a cosplayversenyen is megmérettethetitek magatokat.

Tovább az esemény weboldalára >>

Februári LemezPiac // ELTE Gömb Aula (2026. február 15.)

Február 15-én nem akármilyen helyen veszhettek el az LP-ritkaságok között: az ELTE Gömb Aulája két szinten, több mint száz eladóval vár az ország legnagyobb lemezpiacán. A számtalan vinyl, CD és DVD mellett zenei újságokat és könyveket, pólókat és kitűzőket is beszerezhettek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kurtág100 // több helyszínen (2026. február 15-28.)

Az év nem szólhat másról, mint az idén 100 éves Kurtág György ünnepléséről. A Kurtág100 fesztiválon február 15. és 28. között olyan helyszínek várnak tematikus zenei rendezvényekkel, mint a Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza, a Müpa és a BMC. A teljes programért nézzétek át az esemény honlapját!

Tovább az esemény weboldalára >>

Magyar-Afrika Hét // több helyszínen (2026. február 16-22.)

Idén február 16. és 22. között rendezik meg a Magyar-Afrika Hét eseményét, melynek fókuszában az egészségügy áll. Az Afrikáért Alapítvány rendezvényén emellett üzleti, gazdasági, oktatási és kulturális témájú előadásokat is meghallgathattok, és még egy izgalmas céglátogatáson is részt vehettek. Az eseménynek két helyszín, a Rákóczi úti Danubius Hotel és a Hungexpo A pavilonja ad otthont. A program regisztrációhoz és belépőjegyhez kötött.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest – New York // Müpa (2026. február 17.)

A Pannon Filharmonikusok idén télen a tengeren túlra repít benneteket– felszállás február 17-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében! A különleges koncertélmény során utatokat New Yorkhoz és Budapesthez köthető szerzemények kísérik, a házigazda és az est főszereplője pedig Farkas Gábriel lesz, akihez Veres Mónika Nika is csatlakozik majd. A nyitányként felhangzó Budapest – New York medley és az ikonikus dalok szimfonikus hangszerelése Vass András, a PFZ állandó karmesterének alkotásai lesznek. A zene sokoldalúságának és a fantáziának pedig csupán a képzelet szab majd határt!

Tovább az esemény weboldalára >>

Szerelem első hallásra // MOMKult (2026. február 19.)

Február 19-én a zene és a költészet kerül előtérbe a Cziffra Fesztiválon. Az estén Balázs János zongoraművész kíséretében kelnek életre Lackfi János versei, melyeket Törőcsik Franciska és a költő adnak elő. A koncert méltó emléket állít Cziffra György és Mezey Mária legendássá vált estjeinek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Guzsalyas táncház // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. február 19.)

Február 19-én fergeteges moldvai és gyimesi táncházi forgatagban találhatjátok magatokat a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A Fanfara Complexa kiskoncertjén népszerű moldvai lakodalmas táncdallamok szólalnak meg a ’80-as évektől napjainkig. Közreműködik a Somos Együttes és a Szigony zenekar.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fénybe vetkőzve – Testábrázolás a XX. század elején // Mai Manó Ház (2026. február 20-tól)

A 20. század eleji aktfotográfiát bemutató kiállítás a testábrázolás egy izgalmas átmeneti korszakába enged betekintést, amikor a fotográfia még friss médiumként egyszerre merített a festészeti hagyományokból és kínált új, közvetlenebb látásmódot. Megismerhetitek, hogyan vált a test a művészet és a dokumentálás határterületévé, miközben a képek a prüdéria és a felszabadulás közti feszültséget is tükrözik. Klasszikus műtermi aktok, kísérletező fény-árnyék kompozíciók és intimebb felvételek együtt rajzolják ki azt a korszakot, amelyben nemcsak a test, hanem maga a tekintet is újradefiniálódott.

Tovább az esemény weboldalára >>

Hájastészta- és fánksütőverseny // Csömör (2026. február 21.)

Idén 27. alkalommal rendezik meg Csömörön a már hagyománynak számító hájastészta- és fánksütőversenyt, ahol a versenyző csoportok süteményeiből a helyszínen megvásárolható kóstolójeggyel lakmározhattok február 21-én. A puha tésztákhoz persze egy jó adag gyümölcslekvár is dukál, amit szintén egy verseny kereteiben fog elbírálni a sokat kóstolt, szakértő zsűri. Ha a kóstolás helyett inkább a főző- és sütőtehetségetekkel kápráztatnátok el mindenkit, siessetek, hiszen nevezni csupán február 6-ig lehet. Az elkészült finomságokat a rendezvény napján 11 és 13 óra között adhatjátok le a helyszínen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sok a szöveg // ELTE Bolyai Auditorium (2026. február 21.)

Csak semmi mellébeszélés – legalábbis február 21-én, az ELTE Bolyai Auditoriumban. A frappáns beszélgetős est során Karafiáth Orsolya szöveguniverzuma Thuróczy Szabolcs nyers őszinteségével, Vályi István karcos humorával és Pajor Tamás szellemi mélységével ütközik majd. Vajon mi sül ki belőle?

Tovább az esemény weboldalára >>

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza (2026. február 21.)

Egy téli délután, mely során a legkülönfélébb énekhangok töltik meg a Magyar Zene Házát: február 21-én jön a Kórusok Téli Éjszakája! Az egyedülálló eseményre az ország minden tájáról érkeznek kórusok, hogy valóságos hangcunamit kerekítsenek, és eloszlassák a február végi szürkeséget. A Kórusok Téli Éjszakáját 2013 óta minden évben megrendezik, a Magyar Zene Háza pedig rendkívül büszke arra, hogy újra otthont adhat a zenei örömünnepnek. Nem csoda, hisz a városligeti hangvilla és a rendezvény küldetése is pont ugyanaz: teret adni minél több zenei stílusnak és támogatni a daloló közösségeket.

Tovább az esemény weboldalára >>

KYŌSŌ Japán Zenei Fesztivál // Magyar Zene Háza (2026. február 22.)

KYŌSŌ, azaz „együtt rezonálni”. Február 22-én ennek szellemében elevenedik meg a japán tradíció, a kortárs zenei gondolkodás, a taiko dob ereje és a kalligráfia. A fesztivál új, határokat átlépő hangzásvilágot teremtve hív zenei utazásra – hol máshol, mint a Fujimoto-tervezte Magyar Zene Házában!

Tovább az esemény weboldalára >>

Szelíden és szilárdan // Várkert Bazár (2026. február 22.)

Szabó Magda életének fejezeteit lapozza végig Gajdó Delinke február 22-én a Várkert Bazárban. A legendás írónő családja, imádott férje és persze a legfontosabb helyszín, Debrecen is felvillan az előadás során, melynek főszereplője Magda, örömében és bánatában, mindvégig szelíden és szilárdan.

Tovább az esemény weboldalára >>

Filmzene Andrea Bocelli és André Rieu előadásában // Benczúr Ház (2026. február 23.)

Két legenda, Andrea Bocelli és André Rieu koncertfilmfelvételének lehettek részesei február 23-án a Benczúr Házban. A világsztárok természetesen nem lesznek ott az eseményen, azt Zelinka Tamás előadásában élvezhetitek. A belépőjegy éppen ezért jelképes összeg, amit a helyszínen tudtok megvásárolni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kőbánya Underground // Kőbányai Pincerendszer (2026. február 24-től)

Február 24-től március 1-ig vehettek részt a Kőbányai Pincerendszer Fény- Hang- és Térfesztiválján, ami a Kőbánya Underground sorozat új részeként debütál. A rendezvényen a kiállítás mellett vezetett túrák, térspecifikus installációk, szenzációs performanszok, tematikus estek és külföldi művészek töltik meg a kerület nevét is adó helyszínt. Az eseményre az early bird jegyeket már elkapkodták, szóval nem árt sietni a jegyvásárlással!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Furmint Február // Hagyományok Háza (2026. február 26.)

A február 26-i nagykóstolón több mint kétszáz bor közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászok is mesélnek majd a fajtáról és a szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhattok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Részeg hold – Koncertköltészet // Várkert Bazár (2026. február 27.)

Új zenés-irodalmi sorozatot indít a Várkert Bazár Tárkány-Kovács Bálint szerkesztésében, ahol prózai és zenei betétek váltják egymást. Február 27-én a nagy sikerű Részeg hold című előadást nézhetitek meg a fent említett szerkesztőn kívül Vecsei H. Miklós és a Tárkány Művek közreműködésében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Borkarnevál // Otthonka (2026. február 27.)

Az Otthonka farsangi borkarneválján a jelmez nem kötelező, a jókedv viszont annál inkább – ezt pedig a belépővel járó korlátlan borfogyasztás és a hajnalig tartó tánc biztosítja. A február 27-i esemény ugyan 22 óráig van meghirdetve, de a záróra után kezdődik csak az igazi buli!

Tovább a Facebook-eseményre >>

A szerelem klasszikusai // MOMKult (2026. február 28.)

Romantikus, klasszikus zenei utazásra hív a Danubia Zenekar. Február 28-án a MOMKultban Mozart Così fan tutte-nyitánya a szerelem intrikus arcát, fellángoló, mindent túlélő oldalát pedig Liszt Szerelmi álma festi fel. Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája valóságos akciófilmet varázsol a képzeletbeli vászonra, a beteljesülést pedig Glinka Ruszlán és Ludmillája hozza el. Nem hiányozhat az estről Sosztakovics keringője, Berlioz Fantasztikus szimfóniája, Francis Lai Love Story-zenéje sem, a szerelmes számok történetét pedig Ott Rezső kompozíciója foglalja majd össze.

Tovább az esemény weboldalára >>

Strauss-koncert és hajótúra a Dunán // Európa Hajó (2026. február 28.)

Február 28-án ismét felejthetetlen utazásra hív az Európa Hajó. A különleges hajótúra során olyan arcát láthatjátok a fővárosnak, mint még soha, miközben a keringők királyának dallamai kísérik utatokat. A másfél órás program alatt Budapest legszebb pontjaiban gyönyörködhettek: a Parlament, a Budai Vár, a Várkert Bazár, a rakpart épületei és az ikonikus hidak mind-mind felbukkannak, miközben a hajó ifj. Johann Strauss keringőire ringatózik. A páratlan zenei élményről a Duna Szimfonikus Zenekar és Horváth Gábor karmester gondoskodik – igazi kulturális csemege, mely minden érzékszervet rabul ejt.

Tovább az eseményre >>

Irigy Hónaljmirigy // MVM Dome (2026. február 28.)

Idén ünnepli 35. születésnapját Magyarország legpoénosabb zenekara, ennek örömére pedig hatalmas bulival rúgják ki az MVM Dome oldalát az Irigy Hónaljmirigyes fiúk február 28-án. Best of Mirigy, azaz kétórás, jubileumi megashow, a legnagyobb slágerekkel – kellő komolytalansággal fűszerezve.

Tovább az esemény weboldalára >>

A skandináv kultúra rajongóinak ajánljuk figyelmébe: