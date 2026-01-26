5 klasszikus zenei koncert Budapesten, amiről nem szeretnél lemaradni 2026 első felében

A klasszikus zenénél nincs is jobb gyógyír, ha egyszer csak úrrá lenne rajtunk a téli melankólia. A lágy dallamok valósággal bebalzsamozzák a lelket – hát még, ha az imádott zeneművek olyan fantasztikus helyszíneken csendülnek fel, mint az alábbi öt koncert esetében.

Budapest – New York // Müpa (2026. február 17.)

A Pannon Filharmonikusok idén télen a tengeren túlra repít bennünket – felszállás február 17-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben! A különleges koncertélmény során utunkat New Yorkhoz és Budapesthez köthető szerzemények kísérik, a házigazda és az est főszereplője pedig Farkas Gábriel lesz, akihez Veres Mónika Nika is csatlakozik majd. A nyitányként felhangzó Budapest – New York medley és az ikonikus dalok szimfonikus hangszerelése Vass András, a PFZ állandó karmesterének alkotásai lesznek. A zene sokoldalúságának és a fantáziának pedig csupán a képzelet szab majd határt!

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza (2026. február 21.)

Egy téli délután, mely során a legkülönfélébb énekhangok töltik meg a Magyar Zene Házát: február 21-én jön a Kórusok Téli Éjszakája! Az egyedülálló eseményre az ország minden tájáról érkeznek kórusok, hogy valóságos hangcunamit kerekítsenek, és eloszlassák a február végi szürkeséget. A Kórusok Téli Éjszakáját 2013 óta minden évben megrendezik, a Magyar Zene Háza pedig rendkívül büszke arra, hogy újra otthont adhat a zenei örömünnepnek. Nem csoda, hisz a városligeti hangvilla és a rendezvény küldetése is pont ugyanaz: teret adni minél több zenei stílusnak és támogatni a daloló közösségeket.

A szerelem klasszikusai // MOMKult (2026. február 28.)

Romantikus, klasszikus zenei utazásra hív a Danubia Zenekar. Február 28-án a MOMKultban Mozart Così fan tutte-nyitánya a szerelem intrikus arcát, fellángoló, mindent túlélő oldalát pedig Liszt Szerelmi álma festi fel. Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája valóságos akciófilmet varázsol a képzeletbeli vászonra, a beteljesülést pedig Glinka Ruszlán és Ludmillája hozza el. Nem hiányozhat az estről Sosztakovics keringője, Berlioz Fantasztikus szimfóniája, Francis Lai Love Story-zenéje sem, a szerelmes számok történetét pedig Ott Rezső kompozíciója foglalja majd össze.

Strauss-koncert és hajótúra a Dunán // Európa Hajó (2026. február 28.)

Február 28-án ismét felejthetetlen utazásra hív az Európa Hajó. A különleges hajótúra során olyan arcát láthatjuk a fővárosnak, mint még soha, miközben a keringők királyának dallamai kísérik utunkat. A másfél órás program alatt Budapest legszebb pontjaiban gyönyörködhetünk: a Parlament, a Budai Vár, a Várkert Bazár, a rakpart épületei és az ikonikus hidak mind-mind felbukkannak, miközben a hajó ifj. Johann Strauss keringőire ringatózik. A páratlan zenei élményről a Duna Szimfonikus Zenekar és Horváth Gábor karmester gondoskodik – igazi kulturális csemege, mely minden érzékszervet rabul ejt.

Mozart x Jazz // Budapest Music Center (2026. március 21.)

Létezik átjárás a műfajok között? Beszédbe elegyedhet egymással Bach hegedűversenye és Pál István Szalonna kalotaszegi tánca? És különben is, mit mondhat Mozartról egy jazz-zongorista? Jó hír, hogy március 21-én a Semmi komoly-sorozat mindent megválaszol majd a Budapest Music Centerben! A Tálas Áron Trió és a Danubia Zenekar koncertjén két irányból közelítve kerül fókuszba Mozart utolsó zongoraversenye, a klasszikus zene és a jazz kreatív találkozásának hála pedig szem- és fültanúi lehetünk a zene határtalan szárnyalásának. A koncert után még jazzes jam session is vár a nagyérdeműre!

