5 lebilincselő állandó kiállítás Budapesten és környékén, amit kár lenne kihagyni 2026-ban

A főváros és környéke számos remek múzeummal büszkélkedhet, amik jobbnál jobb kiállításokkal kecsegtetnek. Összeszedtünk 5 kihagyhatatlan állandó kiállítást az új évre, amit szerintünk mindenképp érdemes lesz idén felkeresni.

A telefonhírmondótól a műholdakig – A műsorszórás története Magyarországon // Rádió- és Televíziómúzeum, Diósd

2025 decembere óta látogatható a diósdi Rádió- és Televíziómúzeum legújabb állandó kiállítása, ami a hazai műsorszórás történetét mutatja be. Az apropó nem más, mint a magyarországi rádiózás elindulásának 100. évfordulója. Az interaktív elemeket is felvonultató tárlaton a detektoros rádiótól az űrtávközlésig, a fekete-fehér televíziózástól a magas színvonalú műsorszórásig tekinthetitek át a technológia fejlődését. Az élményszerű, játékos formáról a kipróbálható eszközök, illetve a gazdag hang- és képanyag gondoskodik. A kiállítás célja, hogy legalább egy évtizedig szolgálja a látogatókat.

2049 Diósd, Géza fejedelem utca 23. | Facebook

Kerettörténetek // Ferenczy Múzeum, Szentendre (2026. január 22-től)

A magyar kultúra napján nyílik meg a Ferenczy Múzeum legújabb kiállítása Kerettörténetek címmel. A kiállítás a múzeum több mint kétmillió tárgyból álló gyűjteményéből válogat, és 100 művész 150 alkotását mutatja be. A múzeumban interaktív felfedezőfolyosó segíti a mélyebb befogadást. A tárlat olyan reprezentatív pillanatképeket kínál, melynek végére átfogó képet kaphattok a szentendrei művészet elmúlt 130 évéről. Az állandó kiállítást a Fantomszál – Művészfeleségek nyomában című tárlata egészíti ki, ahol augusztus 30-ig Fialka Olga, szeptembertől kezdve pedig Modok Mária életútját járhatjátok be.

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. | Weboldal

Hétköznapi luxus: A királyné asztalától a parasztházig // Néprajzi Múzeum (2026. augusztus 23-ig )

Közel 600, keménycserépből készült műtárgy fogad a Néprajzi Múzeum nagyszabású tárlatán. Az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében létrejövő kiállítás a főúri étkészletek eleganciájától a parasztházak falait díszítő színes tányérokig mutatja be ennek a rendkívül sokszínű anyagnak a felhasználhatóságát. A tárlatot azonban nemcsak a lenyűgöző részletességgel megmunkált edények teszik emlékezetessé, hiszen a kiállítás olyan kérdéseket is felvet, mint a társadalmi mobilitás vagy a nemzeti önkép változása, illetve a modern formatervezés kialakulásáról is átfogó képet kaphattok.

1146 Budapest, Dózsa György út 35. | Weboldal

Jókai 200 // PIM (2026. december 31-ig)

A 2025 szeptemberében nyílt kiállítás egyszerre tiszteleg Jókai Mór 200. születésnapja és a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma előtt. Ez a két téma első ránézésre egymástól távolinak tűnhet, azonban aki jobban ismeri Jókai művészetét, tudja, hogy az író pályafutása szorosan összefüggött a tudományos gondolkozás és az ismeretterjesztés fejlődésével: műveiben számos tudományterület – például a földrajz, a biológia, a csillagászat és az archeológia –, valamint a hozzájuk kapcsolódó mérnöki és technikai vívmányok is megjelennek. Az tehát egészen biztos, hogy a kiállításon az író kevésbé ismert oldalát is megismerhetitek.

1053 Budapest, Károlyi utca 16. | Weboldal

Big Bang – Táguló gyűjteményi horizontok // Ludwig Múzeum (2027. január 10-ig)

A név ne vezessen félre senkit, hiszen a Ludwig Múzeum új állandó kiállítása nem a Nagy Bummra, hanem a folyamatosan bővülő múzeumi gyűjteményre utal. A múzeum munkatársai ugyanis arra jöttek rá, hogy a Ludwig 1989-es nyitása óta több ezer műtárggyal gyarapodott, ami az 1950-ek évektől kezdve napjainkig csodálatos kultúrtörténeti ívet rajzol. Ami azonban talán még ennél is érdekesebb, az az, ahogyan az eredeti összefüggések és jelentéstartalmak mellett a tárgyak egymás mellé helyezése új kapcsolatok feltárását, egyéb összefüggések megjelenítését is lehetővé teszi. A kiállításon közel 500 alkotó műveit tudjátok megcsodálni.

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. | Weboldal

Ha inkább időszakos kiállítások közül válogatnátok: