5 egyedülálló kiállítás Budapesten, ha kulturális kalandokkal indítanátok az új évet

Ha az új év elején nemcsak pihennétek, hanem kulturális élményekkel töltődnétek fel, tökéletes program a főváros legújabb kiállításainak meglátogatása.

Budapest International Foto Awards // House of Lucie (2026. január 9-22.)

Erős vizuális történetekkel indítja 2026-ot a House of Lucie Budapest: a Budapest International Foto Awards 2025 díjazott alkotásait bemutató, ingyenesen látogatható kiállítás a kortárs nemzetközi fotográfia izgalmas metszetét hozza el a városba. Fine art, építészet, természet, portré és dokumentarista sorozatok váltják egymást a falakon, betekintést engedve különböző kultúrák, sorsok és nézőpontok világába.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. | Tovább a Facebook-eseményre >>

Tót Endre: Éjszakai látogatás a múzeumban // Magyar Nemzeti Galéria (2026. március 1-ig)

A Magyar Nemzeti Galéria kamarakiállítása Tót Endre adományaiból válogatva kínál intim betekintést a magyar neoavantgárd egyik legfontosabb, nemzetközileg is jegyzett alkotójának életművébe. A tárlat nemcsak Tót konceptuális munkáit mutatja be, hanem azt a szellemi hálót is, amelyben pályája formálódott: helyet kapnak Ben Vautier és George Brecht művei, valamint a magyarországi korszakot dokumentáló archív anyagok is.

1014 Budapest, Szent György tér 2. | Weboldal

PHOTO I BRUT // Capa Központ (2026. március 29-ig)

Emily ihlette ajánlónkból nem hiányozhat a kiállításajánló sem: a Capa Központ emeleti kiállítótereit több, mint 150 különleges alkotás tölti meg jelenleg, melyek egyenesen a párizsi Bruno Decharme-gyűjteményből érkeztek Budapestre. A PHOTO I BRUT – Ösztönös fotográfia névre keresztelt időszakos kiállításán újragondolhatjuk mindazt, amit a művészetről és a fotográfiáról tudni véltünk, egészen 2026. március 29-ig.

1065 Budapest, Nagymező utca 8. | Weboldal

Árva – A történelem torkában // Kiscelli Múzeum (2026. április 12-ig)

Hazánk Oscar-díjra nevezett filmje, Nemes Jeles László Árva című alkotása kapcsán nyílt kiállítás a BTM Kiscelli Múzeumban, az interaktív élménynek köszönhetően pedig még átfogóbb képet kaphatunk a nagyszabású filmről és történelmünkről. A film előkészítése, a forgatókönyv írása és a film világának megtervezése mind-mind egy nyomozás eredménye, így a kiállítás is nyomozásra invitálja a látogatókat. Az Árva – A történelem torkában című tárlaton fotók és szövegek idézik meg az 50-es évek miliőjét, felfejthetjük az alkotói szándékokat, és még közelebb kerülhet hozzánk a filmből megismert család története.

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. | Weboldal

Volt egyszer egy Csemege… // MKVM (2026. szeptemberig)

A hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországának ikonikus tereibe vezet vissza a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállítása, ahol a Csemege boltok világa kel újra életre. Nem csupán egy eltűnt üzlethálózat történetét ismerhetjük meg, hanem azt a sajátos hangulatot is, amelyben a bevásárlás közösségi élménnyé vált: kávéillat, ismerős eladók, ikonikus csomagolások és a pult mögötti hétköznapi rítusok. A nosztalgikus, mégis élményszerű tárlat érzékenyen mutatja meg, hogyan fonódott össze a kereskedelem és az emberi kapcsolatok egy letűnt korszakban – és mi az, ami ebből ma is hiányzik.

1036 Budapest, Korona tér 1. | Weboldal

Színházi élményekben sem lesz hiány: