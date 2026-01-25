9 fantasztikus skandináv program Budapesten, ami északi hangulatot varázsol

Téli kikapcsolódás gyanánt csokorba gyűjtöttük nektek a főváros hangulatos skandináv programjait. Ha már az időjárás is a skandináv országokét idézi, ideje hangulatos programokkal elmerülni az északi életérzésben.

Új év, új szerelem – dán film a Cirko-Gejzír műsorán (több alkalommal)

Szilveszter este van. A régi baráti társaság összegyűlik, ahogyan már oly sokszor korábban, hogy közösen töltsenek egy hagyományokkal átszőtt estét. Ezúttal azonban egyikük, Martin, hiányzik közülük – évekkel ezelőtt tragikus balesetben vesztette életét. Az ünnepen Nomi, Martin egykori barátnője, bemutatja új párját, Finnt a társaságnak. Finn azonban nehezen találja meg a helyét, és viselkedése nem éppen tapintatos. Ez az este örökre emlékezetes marad számukra, és talán mindannyiuk életében új kezdetet is jelent. Paprika Steen rendezését eredeti nyelven, magyar felirattal a Cirko-Gejzír vetíti több alkalommal.

Semla-hetek a Läget Pékségben

A skandináv országokban népszerű édesség, a semla valójában egy édes, kardamommal fűszerezett zsemle, amit különféle formában készítenek. A hagyományosan a böjti időszakhoz kötődő észak-európai desszert szezonja karácsonytól húshagyókeddig tart: nincs olyan északi, aki egy kávé mellé ne kérne egy tejszínhabbal megkoronázott semlát a nap megkoronázásaként. Ahhoz, hogy mi is harapjunk egyet a jóból, nem kell rögtön észak felé venni az irányt, hiszen a Bajcsy-Zsilinszky úti Läget Pékségben már most tárt karokkal várják a semla szerelmeseit kóstolásra. A nagy érdeklődésre való tekintettel érdemes biztosra menni és előrendelni a desszertet az info@laget.hu e-mail címen.

Skandináv Könyvklub // Országos Idegennyelvű Könyvtár (2026. január 28., február 25.)

2026-ban is folytatódik a hagyomány, hogy egyszer egy hónapban a Skandináv Könyvklub keretében irodalmi utazást tehettek az északi országokba. A január 28-i alkalmon Roy Jacobsen norvég szerző lesz a főszerepben és A láthatatlanok című munkája. A programnak változatlanul az Országos Idegennyelvű Könyvtár ad otthont, a januári alkalom után pedig minden hónap utolsó szerdáján tér vissza az esemény az olvasóterem falai közé.

Cineamatic Hangfürdő Aurora // Yoga Park Mozgásstúdió (2026. január 31.)

Különleges alkalomra invitál január 31-én a Yoga Park Mozgásstúdió, ahol hangokkal kísért utazást tehettek az északi fények birodalmában. Ezen a különleges estén kényelmesen, matracon fekve tapasztalhatjátok meg, milyen mikor a külvilág zaja elhalkul, az idő lelassul, a hangtálak és handpanek lágy rezgései nyomán teljes, 360°-os vizuális élmény keretében pedig megelevenedik a sarki fény, az aurora borealis fényjátéka.

Világjáró – Dánia és Grönland // Csillaghegyi Közösségi Ház (2026. február 18.)

Február 18-án izgalmas, ingyenes előadás keretében ismerkedhettek meg közelebbről a viking kultúrával, gyönyörű kastélyokkal, bájos lakóházakkal, szélfútta dűnékkel, és a vidám, barátságos dánokkal és inuitokkal. A világ legrégebbi királyságáról, Dániáról és a Föld legnagyobb szigeteként számon tartott Grönlandról lesz szó a Világjáró következő alkalmán, ahol dr. Kovács Zoltán mesél élményeiről, Kamuti Ilona vetített fotói pedig bepillantást engednek az északi életérzésbe.

Finn Filmnapok // Toldi mozi (2026. február 18-22.)

Február 18. és 22. között rendezik meg a XV. Finn Filmnapokat, a finn filmek legnagyobb fővárosi filmfesztiválját. Az eseménynek a Toldi mozi ad otthont, a repertoárban pedig 8 játékfilm, 4 dokumentumfilm és 3 rövidfilmgyűjtemény, közönségtalálkozók, panelbeszélgetés és kollektív kiállítás várja a skandináv filmek szerelmeseit.

Északi fény – Ensemble Correspondances // Müpa (2026. február 20.)

Február 20-án az Ensemble Correspondances régizene-együttes Budapestre hozza a skandináv barokk ritkán hallott kincseit. A Gustav Düben gyűjteményéből fennmaradt művek – Tunder, Albrici, Johann Christoph Bach, Krieger és más mesterek darabjai – izgalmas, sokszínű zenei világot mutatnak, amelyben nemzetközi hatások találkoznak Stockholm városában. A koncert szólistája a rangos Victoires de la Musique Classique év operaénekese díjával kitüntetett mezzoszoprán, Lucile Richardot lesz.

Jon Fosse: Reggel és este // Szkéné Színház (2026. február 25.)

Február 25-én Jon Fosse Reggel és este regényének története lép ki a keretekből és elevenedik meg a Szkéné Színház színpadán. A 85 perces előadást közönségtalálkozó követi, a színészekkel és az elődás rendezőjével Szöllősi Adrienne, az ELTE Skandináv Tanszékének tanára beszélget.

Skandináv szövegelés: Izland // ISON (2026. március 4.)

Két műfordító egymástól függetlenül, ugyanazt az eddig még magyarul soha meg nem jelent szöveget fordítja le, hogy aztán megnézzék, miben és mennyiben tér el egymástól a két változat. Már persze, ha eltér egyáltalán. Az ISON-ban megrendezésre kerülő Bábel március 4-i előadásán Izland kerül a főszerepbe és Sigríður Hagalín Björnsdóttir izlandi szerző magyarul még meg nem jelent szövege, melyet Patat Bence és Veress Kata fordításában ismerhetünk meg.

