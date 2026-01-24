Skandináv hangulat itthon: 5 vadregényes arborétum, ahol mesebeli fenyvesek hívnak téli sétára

A többek között Finnországra, Norvégiára és Svédországra is jellemző boreális tűlevelű erdőövezetnek köszönhetően Európa északi országaiban vadregényes fenyvesek által vált ikonikusan festőivé a természet. És bár hazánk nem a fenyőerdeiről ismert, mégis megbújik itthon néhány olyan arborétum, ahol tűlevelűek varázsolják mesebelivé a tájat.

Kámoni Arborétum

Saághy Mihály 1860-ban ültette el az első exotákat a területen, a jó anyagi helyzetének köszönhetően pedig a világ bármely pontjáról származó, igazi különlegességekre csaphatott le. Majd példáját követve, később fia kezdte el a külhonos fák és cserjék tudatos gyűjtését, szaporítását, ezzel megteremtve a Kámoni Arborétumot. 1930-ban a 7 hektáros területen már 260 fenyőfaj és 600 lombhullató emelte az arborétum fényét, majd a 2010-2011-es rekonstrukció által 21 000 darab új egyeddel gazdagodott a ma már 27 hektáros csodavilág. Hazánk egyik legnagyobb fenyőgyűjteményeként is ismert arborétumában pedig többek között dendrocolor sziklakert, rododendronok, hóvirágok, turbánliliomok is várják az ide érkezőket.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/b | Weboldal | Facebook

Avasi Arborétum

Bár már elmúlt karácsony, mégis a másodperc töredéke alatt idézi fel a meghitt ünnepi hangulatot a miskolci arborétum, amely hazánk leggazdagabb tűlevelű növényggyűjteményeként ismert. Így hát a Dr. Adorján Imre Fenyőkertben cédrusok, jegenye- és lucfenyők, tűnyalábos fenyők, vörösfenyők, álciprusok, borókák, tiszafák és életfák gyűjteményének egyedei ívelnek büszkén az égig, miközben hangtalanul jelzik az idő múlását. A romantikus, téli mesék vásznaként is szolgálható kert megálmodója pedig Dr. Adorján Imre, egykori főorvos volt, aki valamennyi növényegyedet egymaga szerzett be.

3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 13003/3. | Weboldal | Facebook

Szarvasi Arborétum

A Holt-Körös mesebeli birodalmának ékszerdobozaként tündököl a Szarvasi Arborétum, alias Pepi-kert, ahol közel 300 örökzöld színe zöldell a téli hótakaró alatt. A tűlevelűek kora és fajtája igencsak változatos a kertben, így számos fenyőféle megtalálható köztük, például az a 150 éves mamutfenyő is, melyet nagy becsben tartanak az arborétum kertészei. De hazánk egyik legnagyobb, 82 hektáron elterülő arborétuma az ország legjelentősebb fagyűjteményével is büszkélkedhet, ugyanis 1600 fa- és cserjefajta lelt otthonra itt. A tájkertben – amit Bolza József kezdett el kialakítani a XIX. században – ma már több körtúra, vezetett séta kalauzol például a mocsári ciprusok, idős mamutfenyők között, miközben a hely sokszínű növény- és állatvilágát, valamint a Titkok kertjének rejtélyeit is megismerhetjük. Rossz idő esetén pedig a Varázstanya botanikai kiállítása, az Üvegház teknősei, kaktuszai, illetve a szabadulószobák izgalmai várnak ránk.

5540 Szarvas, I. külkerület 9. | Weboldal | Facebook

Agostyáni Arborétum

Bár a Gerecse hegységben aligha találhatunk fenyőerdőt, a Bocsájtó-völgyben megbújó Agostyáni Arborétumban mégis szemünk elé tárul egy több fenyőféléből álló varázslatos fenyves. Ez az egészen egyedülálló látvány a völgy különleges mikroklímájának, illetve Esterházy Móricnak köszönhető, aki felismerte a terület éghajlati sajátosságait, a kezdeményezése révén pedig európai vörösfenyőkkel lett gazdagabb a vidék. A 30,5 hektáron elterülő arborétum vadregényes világában több mint 300-féle fa és cserje – cédrusok, mamutfenyők, tulipánfák, égerek, juharok – eresztett gyökeret. A Tatától csupán egy kőhajításnyira elterülő arborétumot gyalogosan, kerékpárral autóval és tömegközlekedéssel is megközelíthetjük, ha pedig igencsak a szívünkhöz nőtt a romantikus hangulatú arborétum, akkor az itteni kulcsosházban néhány éjszakát is eltölthetünk.

2835 Tata-Agostyán | Weboldal | Facebook

Folly Arborétum és Borászat, Badacsonyörs

Több mint 120 éve már, hogy Dr. Folly Gyula fenyőcsemetékkel népesítette be a Tapolcai-medence mára lenyűgöző arborétumává vált birtokát. Ugyanis napjainkra az egykor 0,4 hektár kiterjedésű terület 5 hektárra bővült, amelyet már a negyedik Folly-generáció gondoz teljes szívvel és lélekkel. Ide érkezve több száz fenyő között barangolhatunk és ismerhetjük meg a négy világtáj fenyőit, de akár túravezetővel is körbejárhatjuk a tanösvényt. Többek között andalúziai jegenyefenyők, himalájai selyemfenyők, tengerparti fenyők, óriástobozú fenyők magasodnak fölénk az arborétumban, ahol a Tobozkiállításon, illetve a Tobozkörúton még közelebbről gyönyörködhetünk a hely páratlan örökzöldjeiben.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal | Facebook