Az élet skandináv módra: 7+1 remek program Budapesten, ami megidézi az északi életérzést

Nem kell ahhoz északra utaznunk, hogy elsajátítsuk az északi életszemléletet és átadjuk magunkat a skandináv életérzésnek: íme 7+1 program, ahol ebben a szellemben töltődhetünk fel.

Kikapcsolódás és feltöltődés egy budapesti szaunában

Ha magatok mögött hagynátok a hétköznapokat, kikapcsolódnátok és lazítanátok egy jót, úgy irány Budapest egyik szaunája! A szaunázás persze nemcsak időtöltésnek és sziesztának tökéletes, de számos pozitív egészségügyi hatása is ismert, amit jól tudnak az északi népek is. Ha megalapoznád a skandináv életérzést, érdemes szemezgetni a lehetőségek között, ahova jó betérni egy fárasztó munkanap vagy pihentető szabadnap alkalmával.

Skandináv családi nap // Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (2023. november 18.)

Az idén 20 éves Skandináv Ház és a Wekerlei Kultúrház közös, skandináv családi napján kicsik és nagyok is egyaránt északon érezhetik majd magukat. November 18-án 15 órától izgalmas programokkal készülnek a családoknak, melyek közt lehetőség nyílik vikingékszer és északi manó készítésére, bábelőadás keretében elevenedik majd meg az északi manók varázslatos élete, de lesz izlandi hangulatot idéző koncert, könyvvásár, akárcsak ismeretterjesztő beszélgetés is arról, milyen is az élet skandináv módra.

Egy falat Skandinávia: nor/ma és norma grand

Budapest északi stílusú pékségeiben majdnem minden nap lehetőségünk nyílik megállni egy pillanatra és adózni kicsit a skandináv életérzésnek. A Kecskeméti utcai nor/ma pékségében felmarkolhatjuk kedvenc északi édességünket, legyen az egy fahéjas vagy kardamomos kanelbulle, egy szezonális ízzel megbolondított danish vagy egy vajpuha croissant a kávé mellé. A Margit körúti nor/ma grand-ba az északi finomságok mellett lehetőségetek van időzni és akár ráérősen brunch-olni is egy jót.

nor/ma: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 11. | Facebook

nor/ma grand: 1024 Budapest, Margit körút 75-87. | Facebook

Minden jót, Elling! – skandináv komédia // RS9 Színház (2023. november 23.)

A VII. kerület legnagyobb kisszínházában, a Rumbach Sebestyén utcai RS9 Színház színpadán november 23-án skandináv komédia elevenedik meg. Az RS9 Színház, a Junion Színház és a Neptun Brigád közös előadásában Elling és Kjell egy hosszabb vidéki „szanatóriumi” pihenés utáni mindennapjaiba csöppenhetünk bele. Főhőseinknek Oslo központjában utalnak ki egy lakást, ahol újra a mindennapok részeseivé válhatnak, ez azonban ijesztőbb, mint gondolnánk. Egészen addig, míg be nem toppan hozzájuk egy nő…

Lazítás skandináv sörökkel és koccintás a barátokkal

Budapest számtalan kiváló sörözője és sörháza között élmény csemegézni, ahol egy fárasztó nap után jólesik lazítani és koccintani egyet a barátokkal. A főváros bővelkedik ugyan a világ számos pontjáról érkező sörkülönlegességekben, amiben biztosan nem fogtok csalódni, az a XI. kerületben található KEG Sörművház. 32 sörcsapjuk között rendre találni olyat, amit éppen északi sörfőzdéknek szentelnek. Ha azonban a KEG-ben épp nem találtok helyet, nem árt tudni azt sem, hogy az Újbudai Sörszaküzletben rendszeresen válogathattok svéd és észt sörök között is.

KEG Sörművház: 1114 Budapest, Orlay u. 1. | Weboldal | Facebook

Újbudai Sörszaküzlet: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Facebook

Könyvvásár a Hadikban (2023. november 26.)

November 26-án, egy teljes napon át minden az olvasásról, olvasásnépszerűsítésről és a könyvekről szól majd a Bartók Béla úti Hadikban. A Hadik és a Szatyor galériáján öt hazai mikrokiadó kerül a főszerepbe, mely közül kettő az északi irodalom kiválóságait hozza el Magyarországra. Ezen a napon közelebbről is megismerkedhettek a Polár Könyvek, a CsiriMojó, a Leányvállalat, a Sonora és az Ø Kiadó szívvel-lélekkel készült kínálatával, a Szatyorban pedig könyvcsereberére nyílik majd lehetőségetek.

Maraton: Északi romantika (2024. február 4.)

2008 óta hagyomány a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar délelőttől egészen késő estig tartó maratonja, mellyel minden évben egy-egy zeneszerző munkássága előtt tisztelegnek. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban felcsendülő dallamok 2024. február 4-én Észak-Európába invitálják majd a közönséget, ahol a skandináv mesterek kerülnek a főszerepbe. A repertoárban a késő romantika északi komponistái, a norvég Grieg, a dán Nielsen és a finn Sibelius művei hangoznak el kiváló zenekarok és szólisták tolmácsolásában.

+1 Skandináv sütemények – Hygge életérzés a konyhában

A skandináv életérzés elengedhetetlen hozzávalói a sütemények és péksütemények legkülönfélébb változatai. A Skandináv sütemények című könyvben a jókedvre derítő gyümölcstortáktól, kevert süteményektől és kekszektől a kényeztető krémes süteményeken át az apró- és péksüteményekig, zsemlékig és kenyerekig mindent megtaláltok, ami a skandináv pillanatokhoz csak kellhet. A 60 receptet tartalmazó könyvben bővebben is olvashattok majd a skandináv életérzésről és kultúráról egyaránt.

