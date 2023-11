8 színkavalkádban úszó tópart hazánkban hosszú őszi sétákhoz

Bár lassan egyre hűvösebbé válnak a nappalok, s a napsugarak is fáradtabban pislantanak ki a felhők mögül, mégis vétek lenne kihagyni azt, ahogy a természet felveszi őszi ruháját, s az évszak legszebb színeit ölti magára. Fedezzétek fel hazánk káprázatos víztükreinek hangulatos partjait, ahol úgy érezhetjük, mintha a legszebb képeslapok világába csöppentünk volna.

Bánki-tó, Bánk



„Van itt a falu mellett egy álmélkodásra méltó tó, melyet a köznép Tenger Szemének nevez” – így szól egy 1820-ból származó feljegyzés a Bánki-tóról, amelynek keletkezésének történetét a mai napig balladai homály övezi. Mint látjuk, az akkori köznép hitte, hogy a tó a tengerrel van összeköttetésben, hisz esőzéskor nem árad meg, aszálykor pedig nem szárad ki. Ezzel szemben egyes leírások azt bizonyítják, hogy a fenékforrások táplálják a tó vizét.

Egy biztos: a Cserhát lankái között rejlő, csillogó gyöngyszem a legszebb őszi andalgásaink helyszínéül szolgálhat az év ezen időszakában. A közel 8 hektáros tó körül sétaút vezet, amelyet körbejárva minden irányból megcsodálhatjuk a néhol erdővel szegélyezett vízpartot. A 90 méter hosszú partszakaszon pedig megannyi stég várja a horgászokat. Érdemes ide nyáron is visszatérni, hiszen a néhol 6–7 méteres vízben akár csobbanhatunk is, miközben a Bánkitó Fesztivál fellépőit hallgatjuk.

Kerek-tó, Esztergom



Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira találhatunk rá a Szemár-hegy és a Hosszú-hegy ölelésében fekvő Búbánatvölgyre. Az Esztergomhoz közeli völgyben 1962-től egymás után alakították ki a ma látható négy tavat, amelyek között a legnagyobb a festői Kerek-tó. A tavak legnagyobbika a lenyűgöző látványa mellett hazánkban egyedülálló, fokozottan védett növény- és állatvilággal büszkélkedhet. A békákon és siklókon túl időnként vidrákra is figyelmesek lehetünk a területen, de itt él országuk nagyon ritka, bennszülött halfaja, a bucó hal is.

Természetesen a tó és annak vidéke nemcsak a horgászokat várja tárt karokkal, hanem a kihelyezett padokkal és tűzrakóhelyekkel a bográcsozni vagy piknikezni vágyókat is. Az ámulatba ejtő környezeten felül pedig a tó melletti közösségi tér, a Kerektavi Természetház szolgáltatásait – oktatótermek, mosdók, zuhanyzók, öltözők, éttermek – is élvezhetik a horgászok és a túrázók egyaránt.

Csónakázó-tó, Szombathely



Hazánk legrégibb városában bukkanhatunk rá az Arany-patak által táplált Csónakázó-tóra, amelyet 1961 nyarán kezdtek el kialakítani. A szombathelyiek kedvenc kis oázisa köré még a helyi arborétumból telepítettek fákat, aminek köszönhetően ma igazán festői környezetben élvezhetjük part menti sétánkat. De a víz melletti hangulatos csónakházban tavasztól őszig csónakokat és vízibiciklit is bérelhetünk, ha aktív kikapcsolódásra vágynánk. Ha pedig horgászni szeretnénk, akkor a Csónakázó-tó melletti Horgásztó vár ránk igazi horgászparadicsomként.

Sikondai-tavak, Komló



A Mecsek északi oldalában bújnak meg a Sikondai-tavak, melyek képeslapra illő vidékén igazi kikapcsolódásban lehet részünk az ősz utolsó napsugarainak kíséretében. A kisebbik tó partját fenyőfák, bükkök és madárberkenyék tarkítják hosszan, míg a közepén egy kis szigetre is lelhetünk. A vízben halak sokasága teszi a horgászok számára még kedveltebbé a helyet, ahol kiépített sétálóút, vízparti büfé, hangulatos étterem és a közeli Sikonda élményfürdő is csak ránk vár. Ám ha erre járunk, ne feledkezzünk meg a nagyobbik tóról sem, ahol szintén mesébe illő környezetben akadhatnak horgunkra a halak.

Öreg-tó, Tata

A tatai Öreg-tó neve igencsak beszédes, hisz a vizek városának legnépszerűbb turistacélpontja Magyarország legidősebb mesterséges tava. Valószínűleg még a honfoglalás előtt, a közeli Által-ér felduzzasztásával keletkezett. Hosszú időn keresztül csupán halastóként használták, de ma már sétahajózni, vagy megfelelő időben akár SUP-ozni is lehet a vizén. Ám csupán a partján járva sem maradunk ki a jóból, hiszen a 7,5 km kerületű tó körül gyalogos és kerékpárút is vezet. Ezeket körbejárva vagy -gurulva megcsodálhatjuk a parton fekvő Esterházy-kastélyt, a Feszty-villát, valamint szinte végig gyönyörködhetünk a tatai várban is.

Orfűi-tavak, Orfű



Páratlanul szép tájat rejt a Mecsek északi lába, ahol a felszínre törő karsztvizek hívták életre Orfű mesterséges tavait, a környék horgászainak nagy örömére. A völgyben rejlő, 4 tó alkotta, 5 km hosszú tórendszer legidősebb tagja az 1962-ben elsőként elkészült Orfűi-tó, amelynek strandján nyaranta nagyokat csobbanhatunk. Őt követte a Pécsi-tó 1966-ban, ahol a hely ritka növény- és állatvilágának képviselőire lehetünk figyelmesek, vagy akár a jól kiépített úton biciklivel is körbetekerhetjük a partját. Emellett a Herman Ottó-tó szintén ritka és védett fajoknak ad otthont, míg a kicsit kintebb eső Kovácsszénájai-tó a csend és a nyugalom varázsával ajándékoz meg minket.

Jenői-tó, Diósjenő



Diósjenő legendákkal övezett tava a káprázatos Jenői-tó, amelynek a partján történt csodáról a mai napig szólnak a mendemondák. Eszerint 173-ban, Marcus Aurelius római császár a Jenői-tó partján vívott csatát a kvádok és a markomannok ellen, s miközben az ellenség már-már felülkerekedett a római császár csapatán, a tikkasztó hőséget esőfelhők zavarták meg. A sűrű felhők mögött az ellenségre pusztító vihar várt, míg a rómaiakat csupán egy kis frissítő zápor érte, így a seregük sikeresen megmenekült.

A tóról egyébként már egy 1299-ből származó forrásban is olvashatunk, azonban napjainkban a XX. század során elnyert arcát láthatjuk. Ugyanis ebben az időben emelte meg egy gáttal a vízszintet a tulajdonos, ezáltal két, zsilip által összekötött tavat létrehozva. Ha erre járunk, akkor az ámulatba ejtő táj és a csendes környezet mellett megannyi kifognivaló halra lelhetünk.

Lak-völgyi tó, Bélapátfalva



A tengerszint felett 350 méterrel terül el hazánk legmagasabban fekvő tava, a bélapátfalvai Lak-völgyi-tó. A község kincse lélegzetelállító látványt nyújt, ahogy víztükrén visszacsillan a fölé magasodó, 816 méter magas Bél-kő, miközben partján tarka színű fák sokasága sorakozik. Remek hely ez csupán egy kellemes sétára, de akár bográcsozhatunk vagy horgászhatunk is itt. Kiépített strandot a Lak-völgyi tónál nem találhatunk, azonban nyáron óvatosan csobbanhatunk a gyorsan mélyülő vízben. És ha már elutaztunk idáig, akkor a Bél-kő csúcsát se felejtsük el meghódítani.

