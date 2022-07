7 kihagyhatatlan látnivaló Orfűn, ami bemutatja a meseszép község csodavilágát

Pécstől csupán 14 km-re, a Mecsek-Hegyhát közepén fekszik Orfű, amely igazi csodavilágként áll a kirándulni vágyók kíváncsi szeme előtt. Itt minden megvan, ami egy élménydús naphoz vagy akár nyaraláshoz kellhet. Csupán rátok várnak az idilli hangulatú tópartok, ahol csobbanni is lehet, a gyönyörű tanösvények, a lélegzetelállító panorámák vagy akár a nem mindennapi múzeumok, kiállítások.

Orfűi Malmok

A bakancslistánk első pontjára nyugodtan felírhatjuk az Orfűi Malmokat, hisz a múzeum régmúlt időket megidéző épületei egészen biztosan felejthetetlen élményt nyújtanak majd számunkra. Az eredeti, illetve korhűen felépített, ma is működőképes malmok között minden esetben a Malommúzeum idegenvezetője kalauzol minket, és mesél érdekességeikről, történeteikről és működésükről egyaránt.

A múzeum területén a legidősebb a vízimalom, amely jelenlegi formáját a 19. század közepén kapta, ám korban nem áll tőle messze az egykor lovak által hajtott szárazmalom sem. Az udvar legfiatalabb tagja a a papírmalom, amellyel 2015-ben lett gazdagabb a múzeum. Az épület egy korabeli papírmalom rekonstrukciója, ahol a hagyományos munkafolyamatokat újonnan készült eszközökkel mutatják be.

A három malom nem csupán kiállítótér, ahol a megelevenedett történelem falai között sétálhatunk, hanem annál sokkal több. A malmok műhelyeiben folyamatos munka zajlik. A vízimalomban egy cukrászműhely működik, amelynek finomságait meg is kóstolhatjuk. Sőt, a papírmalomban egy grafikai műhely is otthonra lelt, ahol vászontáskákat, merített papírból készült noteszeket gyártanak.

Az Orfűi Malmok tevékeny életébe mi is belekóstolhatunk, és előzetes bejelentkezés után különböző foglalkozásokon vehetünk részt. A vízimalomhoz közeli malomudvaron a kenyérsütés fortélyairól tudhatunk meg mindent, amelyre elsősorban iskolás csoportokat várnak. Emellett pedig saját merített papírt is készíthetnek a papírmalom foglalkozására jelentkező csoportok.

Az elmúlt években a malmok mellett a Garat volt a múzeum fogadóépülete, ahol egy jó kávéval és a sütiműhely finomságaival feltöltődhettünk, sőt még koncertek helyszínéül is szolgált. Jelenleg felújítás alatt áll az épület, azonban nem kell elkeserednünk, a vendéglátás ugyanúgy megy tovább, csak a Malom Pincében.

Vízfő tanösvény és forrásbarlang

A túránk azonban semmiképp se álljon meg az Orfűi Malmoknál, hiszen az csupán kiindulópontja és egyben első állomása a csodavilágba vezető Vízfő tanösvénynek. A láperdő égerfái között, fahidas utakon kanyarogva, a medvehagymák zöld szőnyege felett járva a környék természeti és kultúrtörténeti értékeivel is megismerkedhetünk.

Kis pihenőteraszokon meg-megállva a hely gazdag állat- és növényvilágáról is gyűjthetünk információmorzsákat, mígnem elérjük túránk második megállóját. Itt a Mecsek legnagyobb vízhozamú forrásbarlangját, a festői környezetben rejtőző Vízfő-barlangot, illetve a Vízfő-forrást ismerhetjük meg.

A részben feltárt barlang ritkaság számba megy, hiszen gazdag cseppkőállománnyal büszkélkedhet. A viaszszerűen áttetsző, rózsaszínes, hófehér és húsvörös színekben játszó cseppköveket mi is megtekinthetjük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével.

Majd a mesevilágot megidéző barlang bejárata mellett megtekinthetjük a Csete György által tervezett forrásházat is. Ez ma már csak műemlékként funkcionál, amelynek barlangászpihenőjét, kisebb kiállítását és gépházát mi is láthatjuk, ha előzetesen bejelentkezünk.

Lassan a tanösvény végéhez érve, átkelve a malomárkon, valamint a patakon, a füves és vizes élőhelyekről szóló információkkal bővíthetjük tudásunkat. A Pécsi Barlangkutatók Forrására is vethettünk egy pillantást, amelynek helyét egy orfűi temetőből származó sírkő jelzi. Végül a rétre kiérve, még mielőtt a faluba visszakanyarodnánk, az utolsó állomás a védett égeres láperdőt mutatja be.

Balázs-hegyi-kilátó

A Vízfő tanösvény utolsó állomása után ne hagyjuk el Orfűt, hisz megannyi csoda vár még ránk. Ilyen például a Balázs-hegyi-kilátó is, amely a tanösvénytől nem messze, egy 20 perces, idilli környezetben eltöltött sétaútra található.

A Balázs-hegy lankái 320 méterrel emelkednek a tengerszint felé, ahol 1975-ben épített fából készült kilátót a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Az építmény később leégett, így tanulva az esetből, 2001-ben már egy időtállóbb anyagból építették újjá a messzelátót. Egy fúrótornyot vásároltak, és abból alakították ki a mai Balázs-hegyi-kilátót, amely egyben egy adótorony is.

A vaslépcsőkön fellépkedve, a 11 méteres magasságból Orfű legszebb panorámája tárul elénk. A Mecsek nyugati bércei, lágy esésű domb- és hegyoldalai által körülölelt, a zöld környezetből kéken kitűnő Pécsi-tó tája kápráztat el minket.

Tájház és Kemencés Udvar

A messzelátó magaslataiból leérve a közeli orfűi Tájház és Kemencés Udvar is számos érdekességgel készül a turisták számára. A Muskátli Vendéglő szomszédságában álló épületegyüttes hazánk igazi kuriózuma a templomával és a tornácos parasztházával, amelyek visszarepítenek minket a régi idők paraszti világába.

A Serényi Ákos iparművész által vezetett tájház kiállításán a Mecsek-Hegyhát tájegységet ismerhetjük még közelebbről, míg a Medvehagyma szobában interaktívan tanulhatunk a medvehagymáról. Emellett különböző rendezvények teszik élettel telivé a tájházat, amelyek célja a hagyományaink feltárása, megújítása és továbbadása. A tájház melletti Kemencés Udvarban pedig a kemencék között sétálva az ország tájegységeinek különböző kemencetípusait, valamint a hagyományos sütés-főzés eszközeit tekinthetjük meg.

Ezenfelül étkekben sem lesz hiány, egész nap medvehagymás, sós és édes péksütemények, ételek hada várja, hogy megvásároljuk őket a helyi termelőktől. Előzetes rendelés esetén még a kemencéket is kipróbálhatjuk egy látványsütés keretein belül. Ha pedig asztalt is foglalunk, akkor részt vehetünk az esti kemencés vacsoraesteken is.

Medvehagyma Ház

A tájháztól csupán egy ugrásnyira, a Pécsi-tó csücskének partján áll a Medvehagyma Ház, amely a Ybl Miklós-díjas építész, Pelényi Margit alkotása. Az Ökoturisztikai Látogatóközpontot 2016-ban nyitották meg azzal a céllal, hogy játékos módon mutassák be a Nyugat-Mecsek érdekességeit, Orfűt és a helyi tavak ökológiai, kulturális értékeit és turisztikai látványosságait. Ez a célkitűzésük egy interaktív kiállításban testesült meg, ám emellett más érdekességgel is készülnek az ide látogató gyermekeknek, felnőtteknek, családoknak és iskolás csoportoknak.

Az Orfű Kincsei című gyalogtúrán különböző tematikus, nappali és éjszakai kirándulások során fedezhetjük fel a környék kincseit és történeti érdekességeit. A konferenciatermük különféle szakmai programoknak, rendezvényeknek, előadásoknak és koncerteknek ad otthont, sőt akár esküvői szertartások előtt is nyitva áll. Mindezek mellett már csak a tetőteraszukról nyíló gyönyörű kilátás miatt is érdemes ellátogatni a páratlan alakú Medvehagyma Házba.

Mecsekben rejlő tavak

Miután Orfű elkápráztatott minket a szárazföldi kincseivel, a Mecsek gyönyörű lankái között megbújó tavak sem maradnak alul velük szemben. A Dél-Dunántúli-középhegység északi lábánál felszínre törő karsztvíz hívta életre Orfű mesterséges tórendszerét, amelynek legidősebb tagja az Orfűi-tó, alias Kis-tó.

A források által táplált, kiváló vízminőségű tó strandja mellett futballpálya, minigolf, strandröplabdapályák és játszótér is várja a hűsölni vágyókat. Homokos partjánál egy lassan mélyülő mederben pancsolhatunk, míg az építettnél már egy gyorsabban mélyülő vízben úszhatunk. A parkos környezetben mindenki találhat magának árnyékot egy jó délutáni alváshoz, ami után újult erővel tekerhetünk be a vízbe a vízibicikliken.

Míg a Kistó Strandon belépőjegy fejében fürdőzhetünk, addig a Pécsi-tónál az Árnyas tó Szabadstrandon és az Orfű Szabadstrandon ingyen is csobbanhatunk. Sőt, a fürdőzés mellett különböző vízi sportokat is kipróbálhatunk a környék legnagyobb taván.

SUP-ot, kajakot, kenut is kölcsönözhetünk a tó dél-keleti partjánál fekvő Orfűi Aktív Víziturisztikai Központnál. A Pécsi-tó és környéke kiépített bicikliúttal is büszkélkedhet, így kerékpárt is bérelhetünk a központban. És miközben a kétkerekűnkkel szeljük az utat, a vízfelületre benyúló, százával sorakozó stégek festői látványát is megcsodálhatjuk.

A tórendszer összesen négy tóval teszi még szebbé a Mecsek látképét, amelyek közül csak az előbb említett kettőben fürdőzhetünk, viszont a horgászat szerelmesei bármelyik mellett dönthetnek. A Herman Ottó-tó hal- és madárrezervátumként működik, olyan ritka és védett fajok otthonául szolgálva, mint például a vidra. A Kovácsszénájai-tó már egy kicsit kintebb esik a fő turisztikai központoktól, ezáltal ott igazi csend, béke és nyugalom közepette élvezhetjük a vízpart varázslatos környezetét.

Orfű után érdemes ellátogatni Pécs mediterrán városába: