7 mesés európai úti cél, ahová vonattal is könnyen eljutunk 2025 nyarán

Éljenek a nemzetközi vonatok! Aki látta a Kék Pelikan című díjnyertes magyar filmet – ebben a cikkben is ajánlottunk –, annak garantáltan megjött a kedve egy kis (vagy nagy) külföldi utazáshoz. Olyan járatokat gyűjtöttünk össze, amelyek Európa-szerte csodálatos helyekre repítenek a nyáron.

Szezonális vonatok a tengerpartra

A MÁV idén is elindítja az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendő nemzetközi járatait, amelyek az Adriai-tenger partján fekvő, népszerű turisztikai célpontok felé veszik az irányt.

Budapest – Split

Nem véletlen, hogy a Guardian beválogatta a Budapest–Split járatot Európa 10 legizgalmasabb vasútvonala közé, hiszen itt igaz a közhely, miszerint nemcsak a megérkezés, de maga az utazás is élmény. Az ülő- és hálókocsikkal egyaránt felszerelt vonat idén nyáron június 19. és szeptember 13. között közlekedik Horvátország talán legkellemesebb tengerparti városába – hetente 2–4 alkalommal, 18:45-kor indul a Keletiből, majd a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt. Splitbe 9:39-kor érkezik.

Budapest – Ljubjana – Rijeka / Koper

Idén nyáron ismét a horvát és a szlovén tengerpart felé zakatol a Retró Istria, amellyel nemcsak térbeli, de időbeli utazást is tesznek a kirándulók, hiszen a ‘70-es és ‘80-as évekből származó kocsik zötykölődnek alattuk. A vonat június 27. és augusztus 31. között 21:17-kor naponta indul, és áthalad többek között az önmagában is nagyon izgalmas Ljubjanán. Rijekától egy köpésre találjuk a horvát szigeteket, Kopertől pedig Triesztet vagy épp Udinét.

Állandó nemzetközi járatok

Egész évben közlekedő nemzetközi járatokból sincsen hiány, amelyekkel kényelmesen bebarangolhatjuk a környező országok legizgalmasabb városait – sőt, némelyikkel akár egészen messzire eljuthatunk. Ezek a menetrendek egységesen ITT böngészhetők.

Budapest – Bécs – Salzburg – Innsbruck – Zürich

A magyar fővárosból alig több mint 10 óra alatt Svájc legnagyobb városába érhetünk, ráadásul az osztrák Railjet vonaton garantált a kényelem. 2024-ben Zürichet választották a világ legélhetőbb városának – éppen azt a Bécset megelőzve, ahol szintén megáll a járat. Az osztrák főváros olyan könnyen és gyorsan elérhető, hogy gyakorlatilag bármikor megér egy gyors, intenzív kirándulást.

Budapest – Pozsony – Prága – Drezda – Berlin – Hamburg

Az egyik úti cél izgalmasabb, mint a másik: akkor sem járnánk rosszul, ha csukott szemmel böknénk rá az útvonal bármelyik megállójára. Közép-Európa gazdag történelmi örökséggel rendelkező városainak mindegyikét érdemes életünkben legalább egyszer bejárni. Mi Prága szépséges óvárosával vagy a pezsgő kultúrájú Berlinnel kezdenénk a sort.

Budapest – Pozsony – Ostrava – Krakkó / Varsó

Ha hajnalban elindulunk, az ebédet már Krakkó festői szépségű főterén költhetjük el – egy jó céklaleves vagy pirog gondolatától máris összefut a szánkban a nyál. Az óváros napokra elég lenyűgöző látnivalót tartogat, de érdemes időt szánni a pompás lengyel metropoliszra, Varsóra is – ahová szintén akár átszállás nélkül juthatunk el Budapestről.

Budapest – Nagykároly – Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy – Brassó

Most még várjuk az igazi nyári hőséget, de egyszer abból is elég lesz – olyankor esik igazán jól lehűteni magunkat Székelyföld hegyei közt. Maratoni hosszúságú vonatút vezet odáig, ám útközben a káprázatos panoráma kárpótol az egész napos zötykölődésért. De több más erdélyi városba – például Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Aradra, Temesvárra –, sőt akár Bukarestbe is könnyűszerrel eljutunk vasúttal.

Szeged – Szabadka

Olyan közel van hozzánk, hogy gyorsabban megjárjuk Szegedről Szabadkát, mint Budapestről Szegedet. Az év bármelyik napján érdemes ellátogatni a Vajdaságba, de nyáron a legjobb, mikor a hangulatos kávézók mediterrán pompájukban tündökölnek. Csodás kirándulóhely a közelben fekvő Palicsi-tó, a kultikus szabadkai piacon pedig csak azt a portékát nem találjuk meg, amit nem is kerestünk igazán.

