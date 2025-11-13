6 színpompás víztükör a fővárosban és azon túl romantikus, késő őszi sétákhoz

Bár már vészesen közeledik a tél, a nap még mindig olykor ki-kikacsint, hogy meleg, aranysárga fényével beborítson mindannyiunkat. Ha sikerült elkapnunk e csodás alkalmak egyikét, vétek lenne azt nem a természetben tölteni. Mutatunk is néhány szemkápráztató, vízközeli helyet, ahol kiélvezhetjük az utolsó őszi, napsugarakat.

Mély-tó

Az 1970-es években közösségi összefogás révén gazdagodott Kőbánya egy szép, parkosított oázissal, ahol sétányok és egy szikrázó víztükrű tó festi idillivé a látképet már jó pár éve. Az Újhegyi-tóként is ismert hely rendíthetetlen nyugalmával, rendezett környezetével várja a sportolásra és kikapcsolódásra vágyókat egyaránt. S talán itt még gyermekkorunkat is újraélhetjük, hisz tollasozásra, görkorcsolyázásra, rollerezésre és piknikezésre is kiváló teret kínál a tó környéke, ahová szeretettel várják a horgászokat is.

1108 Budapest, Mélytó utca

Naplás-tó

A XVI. kerület mesebeli tavát Budapest Balatonjaként is emlegetik, hisz az a főváros legnagyobb kiterjedésű állóvizeként ismert. Az 1978 óta a külvárost ékesítő víztükör nem csak önmagában nyújt felejthetetlen látványt. Körülötte nádasok zizegnek, színes falevelek lengedeznek és egy zabolátlan lápos mocsaras élővilág tárja fel előttünk buja világát. A Naplás-tavat és annak színpompába boruló vidékét a Cinkotai-kiserdőn át futó tanösvényen is felfedezhetjük, illetve a tó környékén tűzrakóhelyek, egy kilátó, egy 5 km hosszú kerékpárút és egy szabadidőpark is vár ránk.

Kolonics György sétány

Csepel titkos ékszerdobozként őrzi a Kolonics György sétányt, ahol aranyló falevelek szegélyezik a fodrozódó víztükört közel és távol. A Dunához közeli vadregényes vízi világot 5 km hosszan tárja fel előttünk a városrész egyedülálló kincse, ahol buja növényzet között és terebélyes ártéri fák lombjainak oltalma alatt élvezhetjük a természetközeli nyugalmat. Ha pedig a romantikus andalgásnál többre vágyunk, akkor a kalózos játszótér, sportpálya, tanösvény, szabadtéri kondipark, horgászhelyek és piknikezésre is kiváló stégek várnak ránk a sétányon.

Margitszigeti Japánkert

Mintha csak meglódult volna a festő keze, mikor a rozsdabarnába mártott ecsetével felfestette a sziget japánkertjének leveleit. Ezzel az egy mozdulattal pedig elhozta a képzeletünkben élő ősznél is szebb valóságot a Margitszigetre, amelynek egyik szíve csücske kétségkívül a mesébe illő tórendszer. A romantikusan buja hangulatot itt tovább fokozzák gömbbukszusok, páfrányok, az íves fahidacska, kőlámpások és a bonsaiok. A japánkert kialakítása egyébként a hajdani főkertész, Magyar György munkáját dicséri, akinek alkotása a XIX. század fordulóján valódi kuriózumként hatott.

Abaligeti-tó

Az 1959-ben kialakított Abaligeti-tó és az őszi ruhába öltözött vidék környéke akár egy napra is elvarázsolhat minket megannyi programlehetőségével. Bátran állítjuk, hogy már a tó körül, a fáradt napsugarak kíséretében andalogni egy külön élmény. Amennyiben már felfedeztük a festővászonra illő víztükröt, a közelben a Denevérmúzeumot vagy az Abaligeti-barlangot is meglátogathatjuk, a gyerekekre játszótér, az éhes gyomrokra pedig egy étterem és egy büfé is vár.

Bánki-tó

„Van itt a falu mellett egy álmélkodásra méltó tó, melyet a köznép Tenger Szemének nevez” – így szól egy 1820-ból származó feljegyzés a Bánki-tóról, mely keletkezésének történetét a mai napig balladai homály övezi. Mint látjuk, az akkori köznép hitte, hogy a tó a tengerrel van összeköttetésben, hisz esőzéskor nem árad meg, aszálykor pedig nem szárad ki. Ezzel szemben egyes leírások azt bizonyítják, hogy a fenékforrások táplálják a tó vizét. Egy biztos: a Cserhát lankái között rejlő, csillogó gyöngyszem a legszebb őszi andalgásaink helyszínéül szolgálhat az év ezen időszakában. A közel 8 hektáros tó körül sétaút vezet, amelyet körbejárva minden irányból megcsodálhatjuk a néhol erdővel szegélyezett vízpartot. A 90 méter hosszú partszakaszon pedig megannyi stég várja a horgászokat.

Romantikázzatok Budapesttől mindössze egy karnyújtásnyira: