Irány szomszédolni! – 3 mesés úti cél, ha Párkány környékére látogatsz

Kirándulás szempontjából a határok napjainkra szimbolikussá váltak – mégis, talán ritkábban jut eszünkbe, hogy ellátogassunk a szomszédos országok legszebb helyeire. Párkány például a fővárosból is csupán másfél óra autóútra található, ráadásul nagyszerű látnivalókat és kikapcsolódási lehetőségeket tartogat.

3 Folyó Völgye borfesztivál

Szeptember 5–6. között újra Párkányba költözik a borvidék szíve – egy helyen, egy hétvégén bejárhatjuk az egész régiót mindössze egyetlen pohárral a kézben. Azaz a Duna, Garam és Ipoly völgyének legízletesebb, legizgalmasabb borait kóstolhatjuk meg, miközben az ingyenes rendezvényen nem akármilyen kaliberű előadók lépnek fel.

Színpadra áll a Republic, a Budapest Bár, Mr. Moodburn, a Jóvilágvan, a Budapest Ragtime Band, illetve Tóth Máté & Szűcs Liza. A lemezjátszók mögött pedig Pleasure Voyage és Vinnie Lonely keveri a jobbnál jobb zenéket a Komp Caffé melletti, Duna-parti parkolóban.

Bélai-kastély és borpince

Az egykori nemesi rezidencia ma elegáns rendezvényhelyszín és szálloda, de turistaként is érdemes felkeresni: a kastélytúrák során betekintést nyerhetünk a hely 18. századi múltjába, miközben a hangulatos park és a gondosan felújított belső terek is különleges élményt nyújtanak.

A birtok saját szőlőültetvénye és pincészete a helyi borkultúra felfedezésére csábít, ahol kóstolókon is részt vehetünk – nem bánjuk meg, hiszen nemzetközi színvonalú tételeket ízlelhetünk meg. A kastély így egyszerre történelmi látnivaló, gasztronómiai élmény és kirándulóhely a „szlovák Toszkánában”.

Vadas Thermal Resort

Ősszel sem ér véget a strandszezon az Esztergomtól mindössze egy köpésre fekvő fürdőkomplexumban, ahol összesen tizenkét élménymedence szolgálja a felhőtlen kikapcsolódást, melyek közül hét kültéri, hat pedig egész évben látogatható. Ezenkívül csúszdapark, kalandpark, horgásztó, körhinta, több sportpálya, valamint gyógyító termálvíz és nagyszerű wellnessrészleg vár a látogatókra.

A Vadas apartmanjaiban érdemes akár több napra is megszállni – Párkány városa ilyenkor fantasztikusan hangulatos: esti sétálóutcák, teraszos éttermek és kávézók teszik teljessé a napot egy hosszú fürdőzés után.

