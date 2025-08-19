Újdonságok a Dunakanyarban: 7 különleges hely, amit érdemes kipróbálni még a nyár folyamán

A sokszínű és változatos Dunakanyar mindig rejteget újdonságokat, s nincs ez másképp augusztusban sem! Ezúttal 7 újonnan nyílt vendéglátóhelyet hoztunk nektek a Dunakanyarban, ahová érdemes betérni a nyár hátralévő részében egy finom fogásra vagy egy frissítő üdítőre.

MINIFAKTÚRA Reggeliző és Ételbár

Ha egy nyugodt reggelizésre vágynánk nyugodt környezetben, ne habozzunk felkeresni az újonnan megnyitott MINIFAKTÚRA Reggeliző és Ételbárt. Szokolyán, a kisvasút útvonalán található vendéglátóegység kiváló helyszín egy kirándulás előtti reggelihez vagy utáni ebédhez, vacsorához. Nincs is jobb kikapcsolódás, mint egy zöld udvarban, falusi környezetben élvezni a finom pörkölésű kávé selymes aromáját vagy átadni magunkat a bundáskenyér, az amerikai palacsinta, a pulled pork, a különböző izgalmas szendvicsek és tojásételek mennyei ízének.

2624 Szokolya, Kossuth utca 12. | Facebook

Fedélzet Bar & Gelato

Zebegény egyik nemrégiben megnyílt és kihagyhatatlan helye a nyár végéig még vár ránk isteni pizzáival, frissítő limonádéival és ízletes fagylaltválasztékával. A Duna partján található hatalmas terasza ideális választás egy kora nyáresti kikapcsolódáshoz, miközben hallgathatjuk, ahogy a folyó hullámai megtörnek a parton és kényeztetjük magunkat a lágy tésztájú, olaszos pizzák és a 18 féle krémes fagylalt ízkavalkádjával. Zebegény pedig egy mesés település, így, ha ettünk egy jót a Fedélzetben, érdemes kicsit szétnézni a környéken.

2627 Zebegény, Ország út 1. | Facebook

Erika süteményei

Júliusban Vác cukrászda kínálata egy újabb gyöngyszemmel bővült, megnyitotta édes kapuit az Erika süteményei nevű sütemény Kánaán, ahol a színes macaronoktól kezdve, a krémes tortákon és vegán desszerteken át a kézműves fagylaltokig mindent kipróbálhatunk mi szem-szájnak ingere. A mesés kis cukrászdába belépve egyből elbűvöl minket az ínycsiklandó édességek illata, amelyekbe beleharapva, mindegyiken érződik a szaktudás és a gondosság, amellyel készültek. Egy biztos: az üzletbe belépve nehéz lesz csak egy-egy süteményt választani!

2600 Vác, Diadal tér 3. | Facebook

O’mami és Rozmaring bistro, étterem

A nagymarosi Duna-part közelében nyílt, stílusos enteriőrrel és a Fő térre nyíló terasszal rendelkező O’mami és Rozmaring bistro, étterem mindenképpen megér egy kitérőt, ha a városban járnánk. Az étteremben törekszenek a mindenki számára ismerős és mindenki által érthető ízvilágot hozni az ételek terén, ám mégis a tálaláson keresztül megmutatva a hely friss lendületét. Az ínycsiklandó fogások, a barátságos környezet és a kedves kiszolgálás biztosan mindenkit levesz majd a lábáról!

2626 Nagymaros, Fő tér 11. | Facebook

Édenkert kávézó és közösségi tér

Alighogy elhagyjuk Kismarost és átlépjük Verőce határát, máris egy mesés kávézóra bukkanhatunk. Az Édenkert kávézó és közösségi tér a Dunakanyar egyik felfedezésre érdemes, nem olyan régen megnyílt helyszíne, ahol egy finom specialty kávé és egy puha croissant mellett nyugodtan megpihenhetünk. Ha gyermekekkel érkeznénk, ők is biztosan élvezni fogják a megállót, hiszen a kávézóhoz tartozik egy játszótér is, így amíg mi átadjuk magunkat a mennyei ízeknek a helység teraszán, a gyermekünk biztonságos környezetben vezetheti le felesleges energiáit.

2621 Verőce, Árpád út 120. | Weboldal

Garden Esztergom

A festői szépségű Esztergom városa új gasztronómiai helyszínnel gazdagodott, amely nem más, mint a Grand Hotel Esztergom alatt található Garden Esztergom. A város legújabb közösségi helyszíne tárt kapukkal vár mindenkit a Kis-Duna partján, ha egy hideg sörre vagy azt kísérő szaftos street foodra vágynánk. A kedves kis kerthelyiségben elszürcsölt limonádé vagy jegeskávé, a fülbemászó zene és a remek hangulat családi és baráti találkozók kivételes helyszínévé teszi az amúgy is bájos Garden Esztergomot.

2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. | Facebook

PitStop Esztergom

Az idén májusban nyitott, food truckból lett pizzéria hatalmas sikert aratott Esztergomban. Egy fiatal pár szerelemprojektjeként a PitStop kezdetben négy keréken, egy food truck formájában kezdte árusítani nápolyi stílusú pizzáit, ma már azonban az egykori Trafó Café épületében és teraszán is megkóstolhatjuk az isteni pizzaremekeket. Ha szeretnénk megtapasztalni, hogy milyen az, amikor a szaktudás, a szenvedély, a minőség és az igazi olasz életérzés találkozik, mindenképpen az esztergomi PitStop pizzériában a helyünk!

2500 Esztergom, Vörösmarty utca | Weboldal

Budapesten is nyíltak új, felfedezésre érdemes helyek: