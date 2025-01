Téli vármustra: 5 fenséges erődítmény Budapesttől nem messze, amit érdemes meghódítani

Téli túrák nagyszerű úti céljai a környező vidék fenséges várai, amit Budapestről akár tömegközlekedéssel is könnyen elérhettek.

Tatai vár, Tata

A fővárosból vonattal kicsivel több mint fél óra alatt elérhető Tata városa télen is nagyszerű úti cél. A tatai Öreg-tó partján található tatai várat Luxemburgi Zsigmond építtette a XIV. században, az évszázadok sokasága alatt pedig többek is mondhatták magukat a vár urának. Viszontagságos múltja után majdnem 200 évig az Esterházy-család tulajdonát gazdagította, akiknek impozáns kastélya néhány lépésnyire, a vár szomszédságában található. Falai napjainkban a Kuny Domonkos Múzeumnak adnak otthont, így belülről és a tó különböző pontjairól is meg lehet csodálni az erődítményt.

2890 Tata, Váralja utca 3.

Az egri vár másolata, Pilisborosjenő

Budapesttől mindössze egy karnyújtásnyira, Pilisborosjenő határában egy egészen különleges látnivaló bújik meg. A Nagy-Kevély délnyugati lejtőjénél az egri vár másolata található, melyet érdemes útba ejteni akár egy kellemes, téli túra alkalmával. A várat a sokak által ismert Egri csillagok című film forgatásához építették az 1960-as években. A vár amellett, hogy népszerű úti cél, mind a kirándulás, mind a filmek és a történelem szerelmeseinek, más ismert és nagy sikerű film forgatási helyszínéül is szolgált az utóbbi években.

2097 Pilisborosjenő

Esztergomi vár

Az esztergomi Bazilika után a város másik legfőbb látnivalója, az esztergomi vár. A Duna partján magasodó erődítmény az ország történelmének meghatározó és megkerülhetetlen helyszíne. A vár építése a X. században vette kezdetét, neve összeforrt több történelmi jelentőségű eseménnyel is. Falai ma nemcsak a múltról mesélnek, de a kultúra több színterét is képviseli: itt található a Várszínház, a Vármúzeum és a Panoptikum is.

2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Visegrádi vár

Akik legalább egyszer látták már tudják, hogy páratlan élmény és látvány a várhegy tetején álló Visegrádi Fellegvárból letekinteni a Dunára és kanyarulatára. A város felett magasodó erődítmény a XIII. században épült, két részből áll, a már említett Fellegvárból és az alsóvárként ismert Salamon-toronyból. Bár közelről és távolról, még a Duna túlpartjáról is impozáns látványt nyújt a vár, nem szabad megfeledkezni a falai közt található állandó kiállításokról, melyek részleteibe menően kalauzolják a múltba az érdeklődő látogatókat.

2025 Visegrád, Várhegy

Csókakő vára

Nem kell messzire menni a páratlan kilátást nyújtó Csókakő váráért sem, Fejér vármegye egyetlen fennmaradt középkori erődítménye Székesfehérvártól nem messze található. A XIII. században épült vár elhelyezkedésének köszönhetően már messziről szembeötlik: a 479 m magas Csóka-hegy oldalában mesél a régmúltról. A fákkal és erdősséggel körülölelt, az utóbbi években felújításon is átesett erődítményről igéző kilátás nyílik nemcsak a településre, de a környező vidékre is.

8074 Csókakő, külterület

Bory-vár, Székesfehérvár

Abban talán mindannyian megegyezhetünk, hogy igazi mesébe illő hely a székesfehérvári Bory-vár. A különleges épületcsoportot Bory Jenő építésznek köszönhetjük, mely mai napig őrzi felesége iránti rajongását és szeretetét. A neoromán építészeti stílus jegyeit magán hordozó épületegyüttes a tervező élete végéig épült és formálódott, 1923-tól egészen 1964-ig. Az örök szerelem szimbólumaként elhíresült Bory-vár az év minden szakában lenyűgöző és nagyszerű úti cél, melynek falai között is számtalan látnivalót találni.

8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54.

