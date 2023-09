Őszi mesevilág: 6+1 csodálatos kirándulóhely a Bükk vidékén

Néhány hét és őszi színekbe burkolózik a táj országszerte, amit érdemes hosszú séták során megcsodálni a friss levegőn. Ha már ti is szívesen elkezdenétek tervezni az őszi kirándulást, adunk néhány tippet, merre induljatok! A Bükk meseszép kirándulóhelyeivel például biztosan nem lőhettek mellé.

Három-kő

Lélegzetelállító kilátás fogad a Bükk 904 méter magasan található bércéről, amely természetes kilátópontként várja a kirándulókat. A fehérlő ormok sziklagyepén ülve elmélázhatunk a festői, hullámzó tájban gyönyörködve, melyben körvonalazódnak többek között a Tar-kő, a Kékes és a Nagy-Enyed vonulatai. A Három-kőhöz több útvonalon is eljuthatunk, a legegyszerűbb, ha az Olasz-kapu parkolóból a kék turistajelzést követjük, amelyen érintjük a meseszép Zsidó-rétet, mielőtt a zöld háromszög jelen felmásznánk a csodálatos panorámájú bércre.

Bél-kő, Bélapátfalva

Bámulatos sziklavilágot fedezhetünk fel a Bélapátfalva határából induló Bél-kői tanösvényen, amely közel 7 kilométer hosszan vezet fel a 800 méteres magasságban található kilátópontra. A körülbelül 3,5 óra alatt teljesíthető túrán 500 méteres szintkülönbséget kell leküzdenünk, de a csúcson elénk táruló panoráma kárpótol minden megtett lépésért. Az út során bepillantást nyerhetünk a Bükk földtörténetébe az elő-előbukkanó változatos sziklák révén, ugyanakkor megismerkedhetünk a környék ritka állat- és növényfajaival is.

Bélapátfalván, festői környezetben találjuk az ország legmagasabban fekvő tavát:

Udvar-kő-barlang

Dante poklának is hívják a Bükk beszakadt tetejű víznyelőjét, melynek barlangterme bakancslistás természeti látnivaló. Az Udvar-kő-barlang egy mohos sziklákkal körbevett sziklatorok, melynek csarnokra emlékeztető terméből üregek futnak a falban. A látványos sziklaboltívek alatt áthaladva lejuthatunk az alsó szintre, melynek klímája még a nyári melegben is kellemes. Az egyedülálló természeti kincset a Lillafüredi Pisztrángteleptől közelíthetjük meg legegyszerűbben, ahonnan körülbelül 3 kilométer gyaloglás után, a piros kereszt turistaúton érkezünk el a Bükk vadregényes barlangjához.

Szinva-vízesés, Lillafüred

Az őszi kirándulások egyik legszebb belföldi úti célja kétségkívül Lillafüred, melynek mesébe illő látképe a Palotaszállóval és a Hámori-tóval mindenkit levesz a lábáról. A szállótól nem messze található Szinva-vízesés a maga 20 méteres magasságával az ország legnagyobb függőleges vízzuhataga, melyet a közeli parkolóból néhány perces sétával megközelíthetünk. Fontos tudnivaló, hogy a táv ugyan rövid, az útvonal mégsem akadálymentesített. Érdemes esőzés után ellátogatni a vízeséshez, ami ilyenkor ősszel a leggyönyörűbb.

Keressétek fel Miskolc környékének többi lenyűgöző látnivalóját is:

Major-tetői kilátó, Szarvaskő

Az ország egyik legszebb fekvésű településeként emlegetik a mesebeli völgykatlanban rejtőző Szarvaskőt, melyre lenyűgöző panoráma nyílik a Major-tetői kilátóból. A Rózsa utcáig autóval is eljuthatunk, ahonnan 15-20 perces sétával, meredek úton közelíthetjük meg a faszerkezetű kilátótornyot. Ha egyszerre sok kiránduló élvezi a táj szépségét a kilátóból, és még az időjárás is szeles, könnyen előfordulhat, hogy meg-meginog az építmény, de ez ne riasszon el senkit, a szerkezet teljesen biztonságos.

Istállós-kői-barlang, Szilvásvárad

Természetesen Szilvásvárad környékét sem érdemes kihagyni az őszi bükki kirándulások alkalmával, hiszen sokak szerint épp ebben az évszakban ölti magára legszebb gúnyáját a táj. A Szalajka-völgy kincsei között hamar rábukkanhatunk a 45 méter mély Istállós-kői-barlang bejáratára, amelyet a Gloriett-tisztásról indulva közelíthetünk meg egy szerpentinszerűen kanyargó, keskeny, meredek gyalogösvényen. Az ősi természeti csodához vezető erdei út önmagában is látványos, ám érdemes túracipővel készülni, hiszen tartogat izgalmakat a terep.

A mesébe illő vidék további izgalmakat is rejt:

A bükki barangolások tökéletes kiindulópontja a nagyvárosi nyüzsgéstől távol eső Treehouses Noszvaj, amely az erdő rejtekében, a Síkfőkúti-tavak partján hív zavartalan pihenésre. A meghitt kényelmet biztosító lombházak egytől egyig pezsgőfürdős terasszal felszerelkezve várják vendégeiket, akik panorámaszaunában ereszthetik ki a fáradt gőzt. Az itt töltött vendégéjszakákhoz bőséges reggeli is jár, ami a nap elején, egy finomságokkal megpakolt kosárban érkezik az ajtó elé. Ébredés után kezdetét veheti a jóleső falatozás a friss, helyi termékekből, melyek között felvágottat, sajtokat, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, sőt, még smoothie-t is találhattok. Tele hassal aktívan is folytathatjátok a napot, a szálláshelyen ingyenesen használható kerékpárokat is biztosítanak az élménydús kikapcsolódáshoz!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal