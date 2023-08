Miskolc kincsei: 6 kihagyhatatlan látnivaló a Bükk lábánál

A sokszínű város számos meseszép természeti látnivalóval büszkélkedhet, melyeket nem érdemes kihagyni, ha a környéken jártok!

Oxigén sétaút

A Jávorhegyről induló sétaút egy 4,3 kilométer hosszú körtúrára invitálja azokat, akik felfedeznék a Bükk gazdag természeti kincseit és megismernék a környék sajátos növény- és állatvilágát. Az információs táblákról megszerzett tudás mellett elképesztő látványra is szert tehetünk, hiszen pazar panorámák kísérnek utunkon.

Szeleta-barlang

A Szeleta-barlang Európa egyik legjelentősebb őstörténeti és egyben a hegység leggazdagabb ősrégészeti lelőhelye: Kadic Ottokár 1906-ban itt fedezte fel azokat a babérlevél alakú lándzsahegyeket, amelyek által először bizonyíthatták az ősember jelenlétét Magyarországon. A barlang monumentális csarnokát egy lámpa segítségével járhatjuk be, majd onnan kiérve, a nyílás feletti sziklaperemről káprázatos kilátás tárul elénk Lillafüred irányába.

Miskolctapolca Barlangfürdő

A nem mindennapi barlangfürdő hazánk egyik legszebb természeti kincse, melynek járatait hosszú évezredek alatt vájta ki a föld alól fakadó meleg karsztvíz, ma pedig gyógyító barlangi klímájával és tündérmesékbe illő medencetermeivel vívja ki a fürdőzők csodálatát. Ugyan már az 1700-as évek közepétől is vannak feljegyzések egy fából készült fürdőépületről, a mai fürdő elődje 1941-ben nyitott meg, és azóta is nagy sikerrel csábítja a fürdőzni vágyókat.

Hámori-tó

Az ikonikus Palotaszálló körül fekvő, 9 méter mély, mesterségesen megnagyobbított Hámori-tó Lillafüred egyik legjellegzetesebb látványossága, aminek ugyan elsődleges szerepe a vízellátás és a vízingadozás mérséklése, búvárkodásra és csónakázásra is alkalmas. Utóbbit bárki kipróbálhatja a csónakkölcsönző jóvoltából, így egy egészen más szemszögből fedezhetjük fel a környéket.

További kihagyhatatlan látnivaló a meseszép Lillafüreden:

Avasi Arborétum

A Miskolc jelképeként is emlegetett, 72 méter magas Avasi-kilátótól nem messze található arborétum számos egyedi növényfajnak és hazánk leggazdagabb tűlevelű növénygyűjteményének is otthont ad. A hatalmas fák nagy részét még Dr. Adorján Imre főorvos, az arborétum megálmodója vásárolta, azóta pedig sok más növény is helyet kapott itt. A szépen gondozott, nyugalmat árasztó terület tökéletes úti cél egy kis kikapcsolódáshoz, igény esetén pedig szakvezetést is lehet kérni.

Horváth-tető Szabadidőpark

A tavaly átadott, árnyas fákkal körbeölelt szabadidőpark tökéletes kikapcsolódást nyújt kicsik és nagyok számára egyaránt, sőt még a négylábúak sem fognak unatkozni a kutyafuttatónak köszönhetően. A híres Avasi kilátó lábánál elterülő területen piknikezőpark, kilátópontok, játszóterek, szabadtéri kondipark és még egy skate-pálya is várja az idelátogatókat.