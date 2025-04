A külföldi filmfesztiválok legjobb filmjeit láthatjuk Miskolcon idén ősszel

2024-ben ünnepelte 20. születésnapját a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, azonban a történet folytatódik: a szervezők 2025-re is azt ígérik, hogy a legrangosabb külföldi filmfesztiválok legjobb filmjeit hozzák el a borsodi megyeszékhelyre. A naptárakba a filmrajongók már most elmenthetik az idei fesztivál dátumát: szeptember 5-13.

Azt, hogy a CineFesten mindig a legjobb filmeket láthatják az érdeklődők még a magyarországi bemutató előtt, mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly a fesztiválon debütált az az Anora is, amely összesen öt Oscar-díjat nyert az idei hollywoodi díjkiosztón. A film rendezője, Sean Baker 2021-ben Miskolcon is járt, amikor egy korábbi filmjét, a Red Rocketet kísérte el a CineFestre.

A jubileumi fesztiválon 11.000 jegy kelt el a filmvetítésekre, amely rekordnak számít, és ez a nagy érdeklődés nem csak a tavalyi év sztárvendégének, Patrick Duffynak, a Dallas sorozat Bobbyjának volt köszönhető, akinek a kedvéért az egész országból utaztak rajongók a fesztiválra. A látogatók nagy száma a kiemelkedő minőségű filmfelhozatalnak és a kísérőprogramoknak szólt.

Az idei fesztivál sztárvendégének személye még nem ismert, hiszen a szervezők a következő hónapokban fogják összeállítani a teljes programot, járják a legnagyobb európai fesztiválokat, keresik a legérdekesebb és legjobb filmeket. De nem csak így lehet a fesztiválra bekerülni, már javában tart a nevezési időszak is: a nagyjátékfilm és dokumentumfilm kategóriában a nevezési határidő május 31., a feltörekvő filmeseknek szóló CineNewWave nevezési határideje június 30.

Tavaly jelentették be a szervezők a miskolci születésű, Oscar-díjas filmalkotó, Pressburger Imre szülőházának felújítását is. A tervek szerint az épület nemcsak emlékhelyként és fesztiválhelyszínként szolgál majd, hanem időszakos nemzetközi művészeti projektek, kulturális események, workshopok színhelye is lesz. A munka idén januárban elkezdődött, és Pressburger két unokája, Kevin Macdonald Oscar-díjas filmrendező és Andrew Macdonald BAFTA-díjas producer is készül a hírek szerint arra, hogy ellátogasson a 21. CineFestre.

A tavalyi kerek évforduló alkalmából koncertek, kiállításmegnyitók, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések várták az érdeklődőket, de a sikerre való tekintettel ezekről idén sem kell lemondani, a CineFest mindig túlmutat a mozitermeken. 2025-ben az egyik legnagyobb érdeklődésre tarthat számot a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közös program, a CineFest Paradiso – az örökzöld Morricone c. koncert, amelyen Ennio Morricone, a világhírű zeneszerző leghíresebb alkotásait, A Jó, a Rossz és a Csúf, A profi, a Volt egyszer egy Vadnyugat… című filmek zenéit is meghallgathatják az érdeklődők. A koncerthez kapcsolódóan Giuseppe Tornatore Morricone életéről szóló filmjét is vetítik majd a fesztiválon.

Jövőre megint lesz egy jubileuma a fesztiválnak: a vetítéseknek helyet adó miskolci Művészetek Háza (eredeti nevén: Uránia mozi) 100 éves lesz. Ennek apropóján kerül be a programok közé a CineFest Apolló blokk, amely kifejezetten Miskolc mozikultúrájával foglalkozik majd, és ennek keretében a Művészetek Házával is.

Bővebb infó >>

Májusban nem érdemes kihagyni Miskolc sokszínű borfesztiválját: