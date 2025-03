25 nagyszerű fesztivál és pezsdítő városünnep Budapesten 2025 tavaszára

Pezsdítő fesztiválokkal robban be a tavasz a fővárosba, ahol hónapról hónapra egymást érik majd a nagyszerű, több napot felölelő, művészetet és szórakozást nem nélkülöző, tavaszt ünneplő események.

Gasztronómia hónapja // több helyszínen (egész márciusban)

Márciusban az Imagine Budapest a gasztronómiát és annak sokszínűségét ünnepli tematikus vezetett sétái során. Ízutazásra csábítanak benneteket, hogy ízes történeteken és kóstolókon keresztül ismerhessétek meg a fővárost és annak titkait. A legnépszerűbb gasztroséták mellett exkluzív programokon, többek között olasz és francia kóstolókon nyerhettek bepillantást izgalmas történetekbe, de kézműves pékségek és a legfinomabb édességek nyomába is eredhettek.

Tovább a weboldalra >>

NEXTFESZT // több helyszínen (2025. március 5-9.)

Március 5. és 9. között izgalmas programokkal, nőnapi fókusszal és Budapest-szerte különleges helyszínekkel tér vissza ötödik alkalommal a Trafó nevével összefonódó Nextfeszt. Az ötnapos esemény a kortárstánc, a független színház és a kísérleti performansz mellett képzőművészeti, zenei és műfaji határokat átlépő kezdeményezésekkel is várja majd az érdeklődőket és irányítja a figyelmet a feltörekvő művészek egy új generációja felé.

Tovább a weboldalra >>

Essentia Artis // Pesti Vigadó (2025. március 7. – május 10.)

Az Essentia Artis idén is különleges programkínálattal várja a családokat a Pesti Vigadóba. Március 7-én Sántha Emőke Csiriplő madárka című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők egy rendhagyó énekóra keretében. Délután a Távol-Kelet hangjai csendülnek fel 3 gyermekkórus előadásában. Március 8-án az egész család újra gyereknek érezheti magát a Kern Orsolya által megálmodott nagyelemes téralkotó játékkal. Március 28-án a tavaszváró, húsvéti kézműves foglalkozások alatt, Benedekffy Katalin Kukorica János történetét élvezhetik a legkisebbek, március 29-én pedig Zorkóczy Zenóbia készül 2 meseelőadással. A felnőtteket filmszakmai programok, népművészeti divatbemutató és tűzshow is várja, valamint koncerteken is részt vehetnek a klasszikustól a jazzig. A részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött!

Regisztráció >>

PurimFeszt // Rumbach Zsinagóga (2025. március 11-16.)

Március 11. és 16. között a tartalmas élményeké és a jó hangulatú ünneplésé lesz a főszerep a II. PurimFeszten. A Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség által szervezett fesztivál nem akármilyen programkavalkáddal kecsegtet: koncertek, buli, irodalom, képzőművészet, színház, klezmermuzsika és Megila-olvasás is várja többek között az érdeklődőket. A legvidámabb zsidó ünnep ezúttal is kicsiktől a nagyokig, minden korosztályt megszólít majd.

Tovább a weboldalra >>

MÜPA 20 – Generációk ünnepe // Müpa Budapest (2025. március 15-16.)

Idén 20 éve, hogy szélesre tárta ajtajait a látogatók előtt a Müpa. A kerek évforduló apropóján március 15-én és 16-án egy maratoni ünnepi hétvége keretében művészek, szervezők és a nézőközönség együtt ünnepelheti meg az elmúlt két évtized emlékezetes pillanatait. A színpadon ezúttal a legnevesebb zenészgenerációk váltják majd egymást, de nem maradnak el a népdalénekesnők, jazz-zenészek előadásai és az újcirkuszi produkciók sem.

Tovább a weboldalra >>

Brit Filmnapok a Puskin Moziban (2025. március 20-23.)

Március 20. és 23. között a Puskin Moziban kerül megrendezésre a Brit Filmnapok, a British Council és a Budapest International Film Festival közös programja. A nyolcfilmes válogatásban a legnagyobb fesztiválokról érkező kortárs brit nagyjátékfilmek, két dokumentumfilm és két, a legendás manchesteri zene- és bulikultúrát megidéző alkotás kapott helyet a 2000-es évekből. A négynapos program friss, sokrétű válogatásában olyan filmek kerülnek műsorra, mint a Joy Division-frontember Ian Curtis tragikus történetét bemutató Control, vagy a Witches című dokumentumfilm, ami szülés utáni mentális egészség és a boszorkányok filmtörténeti ábrázolásának kapcsolódási pontjait kutatja.

Tovább a weboldalra >>

Építészeti Filmnapok (2025. március 20-23.)

17. alkalommal rendezi meg a Budapesti Építészeti Filmnapokat a KÉK – Kortárs Építészeti Központ azzal a céllal, hogy eljuttassák az utóbbi évek legjobb építészeti és urbanisztikai filmjeit az érdeklődőkhöz. A Budapesti Építészeti Filmnapok 2025-ös évada a “Common grounds” mottót állítja fókuszba. Ehhez igazodva 2025. március 20-23. között olyan vetítések lesznek a Toldi Moziban, melyek a társadalmi egyenlőtlenségeket, a lakhatási válságot, az átalakuló városokat és a közterek jövőjét helyezik reflektorfénybe.

Tovább a weboldalra >>

JELEN/LÉT Fesztivál // több helyszínen (2025. március 24. – április 6.)

Magyarországon egyedülálló módon idén immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a JELEN/LÉT fesztivált március 24. és április 6. között. Ezekben a napokban nem kevesebb, mint 13 hazai nemzetiség mutatja be színházainak legfrissebb alkotásait a Nemzeti Színház színpadán. Az érdeklődők nagyszerű előadásokat tekinthetnek meg többek között a Karaván Színház, a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház és a Czinka Társulat előadásában.

Tovább a weboldalra >>

Jazzdor Strasbourg – Budapest Fesztivál // Opus Jazz Club (2025. március 26-29.)

A strasbourgi székhelyű Jazzdor Fesztivál több mint három és fél évtizede az európai jazzélet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál kihelyezett koncerthelyszínei közé. 2025. március 26. és 29. között az Opus Jazz Club a Jazzdor Fesztivál második budapesti különkiadásának ad otthont, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. Négy koncerten nyolc együttes lép fel, köztük Christophe Monniot és a Six Migrant Pieces, a Bonbon Flamme, a Kovász és a Tariqa.

Tovább a weboldalra >>

Budapest Ritmo Filmnapok // Toldi Mozi (2025. április 4-5.)

Április 4. és 5. között beszélgetések és lemezvásár kísérik a film és zene közös halmazát telibe találó Budapest Ritmo Filmnapokat a Toldi Moziban. Pénteken debütál az idei Ritmo film, amiben Kisgyörgy Ilka Bangó János prímással és zenekarával közreműködve segít újrafelfedezni a nótákat Mátyássy Áron rendezésében. Szombaton pedig két válogatásblokk várható: ezen a napon a MOME Open videóklipjei és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál zenei témájú rövidfilmjei adnak új nézőpontokat a két műfaj találkozásához.

Tovább a weboldalra >>

Országos Táncháztalálkozó // Papp László Budapest Sportaréna (2025. április 4-6.)

Idén immár 44. alkalommal rendezik meg április 4-6. között az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt, a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseményét. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtér az egymást váltó táncházak forgatagának és népművészeti vásárnak ad otthont, valamint az esti gálaműsoroknak, de az összes további kisebb-nagyobb terem is változatos programok színtere lesz.

Tovább a weboldalra >>

Bartók Tavasz // több helyszínen (2025. április 4-13.)

Április 4. és 13. között a Bartók Tavasz keretében ezúttal is számtalan műfaj, nagyszerű produkció és színvonalas előadás idézi meg Bartók Béla szellemiségét és kimeríthetetlen kreativitását. A fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásait vonultatja fel a kortárs komolyzenétől, a világzenén, jazzen, táncművészeten át a könnyűzenéig. A Müpa szervezésében megvalósuló eseménynek Budapest több helyszíne is otthont ad.

Tovább a weboldalra >>

Budapest Ritmo // több helyszínen (2025. április 10-12.)

Április 10. és 12. között kerül megrendezésre az idén kerek évfordulót ünneplő Budapest Ritmo. A minden pillanatában és apró részletében inspiráló programsorozat ezúttal is ritkán hallott hangszerek, kortárs hangzások, ősi hagyományok és izgalmas műfajok sokaságában kalauzolja majd a felfedezőkedvűeket. Az idei évben tizedik alkalommal megrendezésre kerülő esemény produkcióit a Magyar Zene Háza és az Akvárium Klub látja vendégül.

Tovább a weboldalra >>

Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2025. április 26-27.)

Az idén 25 éves Budapest Táncfesztivál április 26-án és 27-én 19 órakor különleges előadással nyitja meg kapuit a Nemzeti Táncszínházban. Az Akram Khan Company első alkalommal mutatja be Magyarországon Chotto Desh című családbarát előadását, amely a Londonban élő, bangladesi származású táncművész-koreográfus útkeresését meséli el Nagy-Britanniától Bangladesig. A klasszikus indiai Kathak és a kortárs tánc, az álomszerű animáció és a varázslatos zene elegye felejthetetlen élményt ígér.

Tovább a weboldalra >>

Nemzetközi Jazz Nap // Budapest Jazz Club (2025. április 30.)

Az UNESCO 2011 novemberében döntött arról, hogy minden év április 30-át nemzetközi jazznapként ünnepli annak elismeréseként, hogy a jazz műfaján keresztül a kultúrák közötti párbeszédet és megértést erősítsék, közelebb hozva ezzel egymáshoz az embereket a világ minden tájáról. Itthon az ünnepségsorozat epicentruma évről évre a Budapest Jazz Club, ahol április 30-án ezúttal is ingyenes zenés programokkal várják a közönséget. Este 8 órakor a Szakcsi Jr. Trio feat. Pocsai Kriszta és Soso Lakatos Sándor formáció koncertezik, majd a koncertet követő Jam Sessionre Balázs József triója várja a nagyérdeműt.

Tovább a weboldalra >>

JazzFest Budapest // több helyszínen (2025. április 27. – május 14.)

A JazzFest Budapest idén is a jazz legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a főváros különböző helyszíneire, hogy minden zenerajongó számára páratlan élményeket kínáljon. A fesztivál április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és a jazz műfajának sokszínűségét ünnepli, minden korosztály számára izgalmas eseményeket tartogatva. A programban olyan neves művészek szerepelnek, mint az Avishai Cohen Quintet és Dhafer Youssef. A koncertek változatos helyszíneken zajlanak, többek között az Erkel Színházban, az Eiffel Műhelyházban és a Premier KultCaféban. A fesztivál célja, hogy bemutassa a jazz sokszínűségét.

Tovább a weboldalra >>

PesText Fesztivál // Három Holló (2025. május 7-10.)

Május 7. és 10. között ismét a Három Holló ad otthont a PesText nemzetközi irodalmi és kulturális fesztiválnak. A tavaszi fesztivál immár hetedik alkalommal tölti meg ezt a néhány napot kortárs irodalommal, művészettel és felejthetetlen pillanatokkal egyaránt. Ahogy az elmúlt eseményekhez hasonlóan, ezúttal is felolvasások, beszélgetések, workshopok, koncertek és kiállítások várják majd az irodalomkedvelő közönséget.

Tovább a weboldalra >>

Ludovika Fesztivál // több helyszínen (2025. május 8-10.)

Ha május, akkor Ludovika Fesztivál! Idén május 8. és 10. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű háromnapos esemény, nem kevésbé színes programkínálattal. Szabadegyetemi előadások, koncertek és bulik, a szombati napon pedig a már hagyományos családi programokkal és honvédségi bemutatókkal készülnek a szervezők. Harckocsik és számos, élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Ludovika Campuson!

Weboldal >>

Floralia – Római tavaszünnep // Aquincumi Múzeum (2025. május 10-11.)

Római tavaszünnep vár az Aquincumi Múzeumban május 10. és 11. között! A régészeti park autentikus miliője ad otthont a 2 napos programsorozatnak, amelyen testközelből ismerhetjük meg a római hagyományokat. Zenés, táncos, gasztronómiai és színházi programokon elevenedik meg a történelem.

Tovább a weboldalra >>

Örkény20 // Papp László Budapest Sportaréna (2025. május 23.)

Az idei évadban fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Örkény Színház május 23-án egy megismételhetetlen, egész estés nagyszabású eseményre várja a nézőket ezúttal a Papp László Budapest Sportarénába. A két évtized alatt számos mérföldkövet, sikert és díjat magáénak tudható színház teljes társulata a színpadon ünnepel majd koncerttel, bulival, költészettel, rockkal, jazz-zel, klasszikus zenével, népdallal, filmmel és természetesen színházzal.

Tovább a weboldalra >>

Intermezzo Fesztivál // Magyar Zene Háza (2025. május 24.)

Május 24-én a MOME hallgatói által szervezett, Magyar Zene Házával közös Intermezzo Fesztiválon a zene és a vizualitás új dimenzióit ismerheti meg a közönség. Az egynapos, koncertekkel, kiállítással és workshoppal teli esemény középpontjában a kísérleti audiovizuális élmények állnak, amit különleges multimédiás eszközökkel tesznek még izgalmasabbá. Ha szereted a zenét és a vizuális művészetet, akkor május negyedik szombatján a Magyar Zene Házában a helyed!

Tovább a weboldalra >>

Budapest100 // több helyszínen (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között tizenötödik alkalommal a budapesti épületeké lesz a főszerep a Budapest100 építészeti-kulturális fesztiválján. Ez a májusi hétvége ismét kicsit közelebb hozza egymáshoz a város lakóit, a szomszédokat és a bennünket minden nap körbevevő építészeti értékeket. Az idei esemény témája a városi zöldfelületek kérdéskörét járja körül, azokat a házak rejtette oázisokat, melyek nagy hatást gyakorolnak mind a lakókra, mind pedig a tágabb környezetre.

Tovább a weboldalra >>

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park (2025. május 29.)

Május 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a Katona József Színházzal közösen megvalósított sikerprodukció, a Csinibaba Táncdalfesztivál. Az idén megújult köntösben debütáló fesztivál új dalokkal, új látványvilággal és a ‘70-es évek ikonikus slágereivel várja majd a fiestázni vágyókat. Az előadók közt olyan nevek szerepelnek, mint Fekete Giorgio, Beck Zoli, Lábas Viki, Sisi, Ónodi Eszter, Janklovics Péter és Kulka János.

Tovább a weboldalra >>

FRISS HÚS BUDAPEST NEMZETKÖZI RÖVIDFILMFESZTIVÁL // Puskin Mozi (2025. május 29. – június 4.)

Vadiúj magyar és nemzetközi versenyblokkok mellett megújult tematikus vetítésekkel és szórakoztató szakmai eseményekkel várja a filmrajongókat idén is Magyarország első és egyetlen Oscar-jelölő filmfesztiválja, a hazai filmes tehetségek elsőszámú bemutatkozási fóruma a Puskin Moziban. A sokszínű és izgalmas filmfelhozatal mellett idén is számos kísérőprogrammal készülnek az ország legnagyobb rövidfilm fesztiváljának szervezői, beleértve szakmai kerekasztal-beszélgetéseket, workshopokat és esti bulikat is.

Tovább a weboldalra >>

Eleven Tavasz – programkavalkád a Bartókon // több helyszínen (2025. május 30-31.)

Május 30-án és 31-én ismét tavaszi pezsgés költözik a Bartók Béla Boulevardra. Az Eleven Tavasz alkalmával életre kel a főváros legizgalmasabb kulturális útvonala: a Gellért tértől a Feneketlen-tóig változatos programokkal, lenyűgöző koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, vezetett sétákkal és irodalmi estekkel töltődhetnek fel az érdeklődők. A hagyományokhoz híven a kreatív kézműves foglalkozások és a gasztronómiai csemegék sem maradnak el!

Tovább a weboldalra >>

Válogassatok március legizgalmasabb programjai közül: