50+ pezsgő program és fesztivál Budapesten 2025 márciusára, ahol utolér a tavaszi zsongás

Ahogy a természet ébredezik téli álmából, éppúgy telik meg a főváros tavasszal nyüzsgő programokkal. Nyitnak a teraszok, kivirágoznak a legszebb parkok, indul a fesztiválszezon. Pezsgő ajánlónk telis-tele van izgalmas márciusi eseményekkel, ahol garantáltan titeket is utolér a tavaszi zsongás.

Gasztronómia hónapja (egész hónapban)

Márciusban az Imagine Budapest a gasztronómiát és annak sokszínűségét ünnepli tematikus vezetett sétái során. Ízutazásra csábítanak benneteket, hogy ízes történeteken és kóstolókon keresztül ismerhessétek meg a fővárost és annak titkait. A legnépszerűbb gasztroséták mellett exkluzív programokon, többek között olasz és francia kóstolókon nyerhettek bepillantást izgalmas történetekbe, de kézműves pékségek és a legfinomabb édességek nyomába is eredhettek.

Pecsenyéző gasztrobuli és kocsmakoncert // Fény utcai piac (2025. március 1.)

Február 28-án és március 1-jén egy újabb bulival vár benneteket a Vineta Bár, akik a téli szezont a hagyományos disznótorok elmaradhatatlan reggeli fogásával, a lecsi-pecsivel zárják. A fokhagymás, hagymás zsírban omlósra sült, szaftos pecsenyét puliszkával és savanyúkáposztával kóstolhatjátok meg. A pecsenyézéshez kocsmakoncert is jár, szombaton déltől az Agócs & Baka Akusztik zenél a jó ebédhez.

Tavasznyitó szobanövényvásár a Lumenben (2025. március 1.)

A Rákóczi téri Pilea Projekt újra a Lumenbe költözik, ahol igazi dzsungelhangulat várja a résztvevőket. A kedves szakértők segítenek kiválasztani azokat a növényeket, amik a legjobban passzolnak hozzád és a lakásod adottságaihoz!

Mozart-nap // Zeneakadémia (2025. március 2.)

A Concerto Budapest egynapos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak. Március 2-án kamaraművektől a versenyművekig számtalan műfaj járja körül Mozart művészetét az egymást követő koncerteken. Az idei sztárvendég Angela Hewitt zongoraművész lesz.

Loreen // Akvárium Klub (2025. március 2.)

Március 2-án érkezik az Akvárium Klubba az Eurovíziós Dalfesztivál kétszeres nyertese, a marokkói-svéd származású Loreen. Az elsősorban dance pop műfajban utazó énekesnőt először hallhatja élőben a magyar közönség, így, ha nem akartok lemaradni erről az egyedülálló koncertélményről, csapjatok le a jegyekre!

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson // Lumina Park (2025. március 2-ig)

Utoljára nézhetitek meg a Palatinus strandra varázsolt fények birodalmát, a Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuszon fénypark mesés látványvilága március 2-ig várja az érdeklődőket, ahol filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban, akár Hamupipőke hintójába is beülhettek. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

NEXTFESZT (2025. március 5-9.)

Március 5. és 9. között izgalmas programokkal, nőnapi fókusszal és Budapest-szerte különleges helyszínekkel tér vissza ötödik alkalommal a Trafó nevével összefonódó Nextfeszt. Az ötnapos esemény a kortárstánc, a független színház és a kísérleti performansz mellett képzőművészeti, zenei és műfaji határokat átlépő kezdeményezésekkel is várja majd az érdeklődőket és irányítja a figyelmet a feltörekvő művészek egy új generációja felé.

Hóvirágtúra a Normafán (2025. március 6.)

Március 6-án egy könnyed körtúrán vehettek részt a Normafán. A 7 km-es gyalogtúra a friss márciusi levegőn, erdei környezetben halad végig, ahol a szerencsések felfedezhetik az avarból kikandikáló tavasz hírnökeit. A program díjtalan, de regisztrációhoz kötött!

Izmos nyelvű költők a Dantéban (2025. március 6.)

Egy vagány hely, négy kortárs költő, négy verseskötet, egy gitár, millió gondolat, korlátok nélkül. Egy kötetlen, interaktív zenés irodalmi estre invitálja az érdeklődőket a Dante klubhelyisége, ahol nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy „mire gondolt a költő”, és itatni/etetni/érinteni is szabad őket. Szeretettel várnak mindenkit az Izmos nyelvű költők: Bukovenszki-Nagy Eszter, Lesitóth Csaba, Makó Ágnes és Tibély Orsolya. A belépés ingyenes!

A hóhér kötele – zenés thriller // Újszínház (2025. március 7.)

Hamarosan egy igazi kuriózummal is várja nézőit az Újszínház. A hóhér kötele című zenés thriller Petőfi Sándor egyetlen, kevéssé ismert regényéből készül, és színpadi változatban először lesz látható. Az adaptáció egyszerre korhű és modern, Szarka Gyula zenéje pedig különleges atmoszférát teremt az előadáshoz, melyet március 7-től láthat a közönség. „Ez a mű jó értelemben ponyvaregény, szórakoztató, fordulatos és borzongató is egyben, nem véletlenül került a színlapra a zenés thriller megjelölés. Leginkább az amerikai thrillerekre emlékeztet, borzongásban nem lesz hiány” – meséli Pataki András rendező.

Saya Noé / Lenkke_ // A38 (2025. március 7.)

Március 7-én egymás után veszi be az A38 Hajót a hazai pop noir szcéna királynője, Saya Noé, és az alternatív elektropopban utazó Lenkke_, akinek pörgős-merengős dalaiból csak úgy csöpög az eklektika. Egy este, két egyedi hangzásvilág; kedvezményes jegyek még elérhetőek a tixa oldalán!

Karamella-napok a Sugar! shopban (2025. március 7-9.)

Idén minden eddiginél izgalmasabb desszertek várnak benneteket március 7. és 9. között A Sugar! shop Karamella-napokon! Lesz sóskaramellás sajttorta, karamellás-cornflakes-es brownie, maracujás-karamellás Paris Brest fánk, sóskaramellás krémes, négyféle karamellás macaron, áfonyás-fekete ribiszkés és karamellás gofri, karamellás és nutellás fagyikehely, karamellás jeges kávé is, de a hétvége legnagyobb sztárja a baconos belgaétcsokoládétorta lesz sóskaramellás dulce de leche-vel!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (2025. március 7. – május 10.)

Az Essentia Artis idén is különleges programkínálattal várja a családokat a Pesti Vigadóba. Március 7-én Sántha Emőke Csiriplő madárka című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők egy rendhagyó énekóra keretében. Délután a Távol-Kelet hangjai csendülnek fel 3 gyermekkórus előadásában. Március 8-án az egész család újra gyereknek érezheti magát a Kern Orsolya által megálmodott nagyelemes téralkotó játékkal. Március 28-án a tavaszváró, húsvéti kézműves foglalkozások alatt, Benedekffy Katalin Kukorica János történetét élvezhetik a legkisebbek, március 29-én pedig Zorkóczy Zenóbia készül 2 meseelőadással. A felnőtteket filmszakmai programok, népművészeti divatbemutató és tűzshow is várja, valamint koncerteken is részt vehetnek a klasszikustól a jazzig. A részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött!

Márfi Márk: Lassan // Lóvasút (2025. március 8.)

Márfi Márk második drámája március 8-án debütál a Lóvasúton Für Anikóval. Márk első drámája, a Telik 2024-ben elnyerte a legjobb előadásnak járó közönségdíjat a Városmajori Szabadtéri Színpad által rendezett Szemle Plusz versenyprogramban. A folytatásként is értelmezhető új előadást Bagossy Júlia rendezővel állítják színpadra, és egy halogatott fontos beszélgetés ihlette, melyben olyan témákat érintenek, melyekről nem szoktunk beszélni. A kétszereplős darabban egy anya és fia párbeszédének lehetnek tanúi a nézők, melynek középpontjában a kommunikáció hiánya áll.

Tovább a weboldalra >>

Mesélő Muzsika – Klasszik Diszkó // Uránia Nemzeti Filmszínház (2025. március 8.)

Lehet a klasszikus zene pop – azaz populáris? Lehet vajon Mozartra táncolni? Vannak diszkóklasszikusok? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat a StEFREM ,,Klasszik diszkója”, amiben Mozart, Csajkovszkij, Liszt mellett Tarkan, Leonard Cohen és Azahriah is megfér egymás mellett. A héttagú énekegyüttes szokásosan szórakoztató és virtuóz előadásából természetesen nem hiányozhat a közönséggel közös örömzenélés sem, így semmiképpen sem szabad kihagyni az izgalmas koncertet az Uránia Nemzeti Filmszínházban!

Irodalmi séta Krisztinavárosban (2025. március 8.)

Március 8-án az Imagine Budapest vezetett sétáján Krisztinaváros új arcát ismerhetitek meg. A 3 órát felölelő irodalmi séta a századfordulós Krisztinavárosba enged bepillantást, az élettel teli budai utcákat járva pedig felsejlik majd Haraszti Mici, Ottlik Géza, Babits Mihály és Szabó Magda alakja is. A kor híres íróinak törzshelye, a Philadelphia Kávéház még ha csak gondolatban is, de szélesre tárja majd ajtajait a résztvevők előtt.

Galaxy Fesztivál // FMK (2025. március 8.)

Ha rajongtok a sci-fi műfajért, a Star Warstól a Star Treken át egészen A galaxis őrzői univerzumáig, ne maradjatok le a Galaxy Fesztiválról, ahol március 8-án beléphettek ebbe az izgalmas világba. A nap során interaktív előadások, csillagközi vásártér, kiállítások, profi jelmezesek és gamerzónák várnak.

Frankofón Filmnapok // két helyszínen (2025. március 9-ig)

Idén február 27. és március 9. között rendezik meg az immár 15. Frankofón Filmnapokat, melynek keretében a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmek közül több sikert aratott a legnagyobb filmfesztiválokon (Berlin, Cannes, Velence).

Femi Kuti és Positive Force // Müpa Budapest (2025. március 9.)

Ha Gerrard és Maxwell törzsi-ambientes hangzása bejön, akkor semmiképp sem szabad kihagynotok Femi Kuti és a Positive Force koncertjét márciusban a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az afrobeat nigériai legendája, Fela Kuti legidősebb fia a nyolcvanas évek végétől fokozatosan hódította meg a nemzetközi zenei színteret: dolgozott együtt az amerikai rapper Commonnal, van közös dala a Coldplay-jel.

DJ Palotai – Palotai Zsolt emlékkiállítás || Tárgyak, fotók, relikviák // Magyar Zene Háza (2025. március 9. – április 27.)

A 2023. november 18-án elhunyt legendás Palotai Zsolt emlékét ápolva nyílik ingyenes kiállítás március 9-én a Magyar Zene Házában. A DJ hosszú és egyedülálló pályafutása során készült zenék, fotók, videók, performanszok, személyes tárgyakból készült installációk, személyes történetek, DJ-fellépések, és egyéb kísérőprogramok színesítik a megnyitót és az emléktárlatot.

PurimFeszt (2025. március 11-16.)

Március 11. és 16. között a tartalmas élményeké és a jó hangulatú ünneplésé lesz a főszerep a II. PurimFeszten. A Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség által szervezett fesztivál nem akármilyen programkavalkáddal kecsegtet: koncertek, buli, irodalom, képzőművészet, színház, klezmermuzsika és Megila-olvasás is várja többek között az érdeklődőket. A legvidámabb zsidó ünnep ezúttal is kicsiktől a nagyokig, minden korosztályt megszólít majd.

LISTEN. – Zenei utazás a világ körül // Magyar Zene Háza (2025. március 11. – augusztus 31.)

A Magyar Zene Háza új időszaki kiállítása egy egészen elképesztő zenei utazásra hívja a látogatókat, hogy fedezzék fel bolygónk élő, különleges zenei hagyományait Georgiától Belizén át Krétáig, Patagóniától Izlandon át Indiáig és messze tovább. Az augusztusig nyitva tartó tárlat egy egyedülálló kísérlet arra, hogyan formálható egy film izgalmas kiállítássá. A több mint 30 országban, több mint 100 előadóval forgatott filmek intim módon mutatják meg az élő zenét, miközben bejárjuk a Föld csodálatos helyeit, kultúráit. A vetítések mellett nagy hangsúlyt kapnak a többérzékszervi élményt támogató eszközök, installációk is.

Farsangi kiszebáb-égetés Józsefvárosban // Szeszgyár udvar (2025. március 12.)

Március 12-én nem mindennapi programmal űzhetitek el a telet Józsefvárosból. A Kálvária térre érkezőket jelmezes gólyalábasok és mutatványosok várják. A zenés, farsangi felvonulás a Szeszgyár udvarában folytatódik, ahol a tűzzsonglőr-produkció után kezdetét veszi a kiszebáb-égetés. Ne hagyjátok otthon a csörgő, zörgő hangszereket, vegyetek fel ijesztő jelmezt, és vigyetek saját kiszebábokat is.

Alan Walker // Budapest Aréna (2025. március 12.)

A világhírű DJ és elektronikus zenei alkotó, Alan Walker végre kis hazánkba is elhozza magával a magával ragadó Walkerworld zenés vidámparkját. A fantasztikus show 2025. március 12-én lesz látható a Budapest Arénában, hallhatjátok a legismertebb közönségkedvenceket, de az exkluzív újdonságok mellett különleges vendégek felbukkanása is várható.

Alexander Petrovics Koktél | Vendég: OKOSVIOLA // Fonó (2025. március 13.)

Az Alexander Petrovics Koktélban az volt a jó, hogy sosem tudhattad, mit rendelsz valójában. Abban a dél-budai restiben is, ahol mérték, csak annyit írtak róla a menüben – ami egy Petőfi-összes első, eredetileg üres oldala volt –, hogy egy kis Ez és egy kis Az, valamilyen arányban. Ha a Kárpát-medencét meg lehetne inni, akkor valószínűleg Alexander Petrovics Koktélnak hívnák. E metafora mentén egy igazán különleges előforradalmi zenei estére számíthattok a Fonóban, március 13-án. Vendég: Okos Viola az Odd ID (Ethnofil), a Makám quartet, és a Fuvalom énekese és hangszerese.

Petőfi utolsó napjainak nyomában // Wekerlei Kultúrház (2025. március 14.)

Romhányi András március 14-ei előadása két párhuzamos szálon fut: egyrészt egy road-movie, mely végigkíséri Petőfi két hetének őrült rohanását Mezőberénytől a segesvári csatatérig. Másrészt bemutatja a mai kor emberének, hogy az egykori történések színhelyein milyen a jelenlegi állapot. A részvétel ingyenes!

Kortárs dalköltők legjobbjai // Várkert Bazár (2025. március 14.)

Kollár-Klemencz László 2022-ben elhatározta, hogy segíteni fogja a szépirodalom és a dal találkozását, a dalköltészetet. Egy év után ismét visszatér a Dalköltők koncert, ahol Balla Gergellyel, Cserihannával, Hegedűs Józsival, Kollár-Klemencz Lászlóval és Másik Jánossal találkozhat a közönség, március 14-én.

Terasznyitó a Terezában (2025. március 14-16.)

Ahogy az első napsugarak aranyba vonják a várost, kedvenc haciendánk is szélesre tárja terasza kapuit, hogy a friss levegőn, a szabad ég alatt élvezhessétek a tüzes fogásaitokat és koktéljaitokat! Március 14-15-16-án, ha az időjárás is kedvez, egy felejthetetlen terasznyitó hétvégével várják a fűszeres mexikói ételek szerelmeseit! Élő zene, pezsgő hangulat, fűszeres ízek és természetesen a legjobb margaritavariációk gondoskodnak róla, hogy igazán jól induljon a szezon!

Nem engedünk a ’48-ból – ingyenes séta (2025. március 15.)

Március 15-én délelőtt és délután is ingyenes vezetett séta keretében fedezhetitek fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit a Budai Várban. A Dísz téren található De la Motte–Beer-palota elől induló 90 perces séta során megnézhetitek például, hogy melyik épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, megtudhatjátok, hogyan készítette elő a támadást Görgei Artúr, és hogyan zajlott az 1849-es májusi ostrom.

MÜPA 20 – Generációk ünnepe (2025. március 15-16.)

Idén 20 éve, hogy szélesre tárta ajtajait a látogatók előtt a Müpa. A kerek évforduló apropóján március 15-én és 16-án egy maratoni ünnepi hétvége keretében művészek, szervezők és a nézőközönség együtt ünnepelheti meg az elmúlt két évtized emlékezetes pillanatait. A színpadon ezúttal a legnevesebb zenészgenerációk váltják majd egymást, de nem maradnak el a népdalénekesnők, jazz-zenészek előadásai és az újcirkuszi produkciók sem.

GREEN MARKET x Klauzál tér (2025. március 16.)

Budapest zöld vására március 16-án a Klauzál téri Vásárcsarnokban várja a tudatos családokat. A legfinomabb termelői élelmiszerek mellett hazai alkotók és designerek minőségi kincsei, DIY és vintage szépségek, csomagolásmentes termékek, környezetbarát és zero waste alternatívák, természetes anyagok és recycling termékek között válogathattok. A vásár gyerek- és kutyabarát, a belépés ingyenes.

KISKERTPIAC – Divat a zöldben (2025. március 16.)

Zölden, stílusosan – összhangban önmagaddal! A virág, a növény, a zöld mindig divatos! A KISKERTPIAC dizájn alkotásai, divat- és öltözékkiegészítő kiállítói mindig divatban lesznek, találd meg te is legújabb fenntartható és egyedi kedvenceidet március 16-án a Madhouseban.

HOLLYWOOD! – Válogatás a filmzene nagy korszakaiból // Erkel Színház (2025. március 16.)

A Danubia Zenekar koncertje a filmzene nagy korszakait átívelő válogatás olyan zenékből, melyek a saját jogukon is a 20. vagy 21. század zenei klasszikusai közé tartoznak. A zenékről és a mögöttük rejlő történetekről az est karmestere, Hámori Máté beszél március 16-án, az Erkel Színházban.

Midnight Music // Várkert Bazár (2025. március 16.)

Erre a koncertre nem kell kiöltözni, nem tart órákig, cserébe barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai az elhangzó művekről a Várkert Bazárban. Neki és a Fesztiválzenekarnak köszönhetően a Midnight Music azóta az egyik legjobb és legnépszerűbb program lett azok körében, akik fogékonyak a kultúrára, de nem szeretik a hagyományos hangversenyek kötöttségeit. A késő este kezdődő koncert egy igazi közösségi esemény, ami bebizonyítja, hogy a klasszikus zene közel sem unalmas és merev.

Építészeti Filmnapok // Toldi Mozi (2025. március 20-23.)

17. alkalommal rendezi meg a Budapesti Építészeti Filmnapokat a KÉK – Kortárs Építészeti Központ azzal a céllal, hogy eljuttassák az utóbbi évek legjobb építészeti és urbanisztikai filmjeit az érdeklődőkhöz. A Budapesti Építészeti Filmnapok 2025-ös évada a “Common grounds” mottót állítja fókuszba. Ehhez igazodva 2025. március 20-23. között olyan vetítések lesznek a Toldi Moziban, melyek a társadalmi egyenlőtlenségeket, a lakhatási válságot, az átalakuló városokat és a közterek jövőjét helyezik reflektorfénybe.

Brit Filmnapok // Puskin Mozi (2025. március 20-23.)

Március 20. és 23. között a Puskin Moziban kerül megrendezésre a Brit Filmnapok, a British Council és a Budapest International Film Festival közös programja. A nyolcfilmes válogatásban a legnagyobb fesztiválokról érkező kortárs brit nagyjátékfilmek, két dokumentumfilm és két, a legendás manchesteri zene- és bulikultúrát megidéző alkotás kapott helyet a 2000-es évekből. A négynapos program friss, sokrétű válogatásában olyan filmek kerülnek műsorra, mint a Joy Division-frontember Ian Curtis tragikus történetét bemutató Control, vagy a Witches című dokumentumfilm, ami szülés utáni mentális egészség és a boszorkányok filmtörténeti ábrázolásának kapcsolódási pontjait kutatja.

Barabás József: A trolibusz története // TEMI (2025. március 22.)

Busz, de nincs kipufogója – nem kell neki, mert árammal megy, az energiát felsővezetékről szedi. Ez a trolibusz, aminek fejlesztése a gépesített városi közlekedés hőskorában kezdődött. Az előadás a trolibuszközlekedés magyarországi történetét tekinti át a kezdetektől napjainkig.

OperaCinema (2025. március 22.)

Az előadás izgalmas kísérlet arra, hogy a leghíresebb operarészleteket közelebb hozza a hallgatósághoz a filmvásznon keresztül. Az opera cinema forog, a színpadon élőben megelevenednek az ismert dallamok szimfonikus zenekar és kiváló énekesek előadásában. A vásznon Balázs Ádám külön ehhez a produkcióhoz komponált filmzenéje, és Tiszeker Dániel, napjaink legnézettebb magyar filmjének rendezője segít az ifjaknak, hogy átélhessék a zenében és a szövegben rejlő érzelmek sokszínűségét.

Várkonyi Csibészek // Magyar Zene Háza (2025. március 22.)

A Várkonyi Csibészek még sráckorukban, hét évvel ezelőtt kezdtek zenélni, országos ismertséget egy Bajdázó-dal feldolgozásával szereztek, azóta pedig már száznál is több koncertet adtak. A “progresszív etno-cooljazz gipsy world-soul-bass” vonalon mozgó banda március 22-én, a Magyar Zene Házában lép fel.

A budai bor históriája – múlt és jelen egy pohárban // De la Motte-Beer-palota (2025. március 22.)

A budai Vár egyik ékszerdobozában, a De la Motte–Beer-palotában a Budavári Palotanegyed saját borait kóstolhatják meg az érdeklődők. Az „Ybl szakálla” névre keresztelt zamatos, illatos, száraz fehér és a „Hauszmann bajusza” elnevezésű karakteres, fűszeres, vörös cuvée mellett a régi budai szőlőfajták és az Etyek-budai borvidék jellegzetességeiről is mesél Szentesi Katalin, a Szentesi Pincészet borásza. A kóstoló után bejárhatjátok az egykor lakóházként és patikaként is szolgáló épület helyiségeit a pincétől a padlásig.

VINTAGE Vásár és REMARKET Közösségi Bolhapiac a Budafokin (2025. március 22-23.)

Újra VINTAGE Vásár és REMARKET Közösségi Bolhapiac a Budafokin. Az Industrial Lamp Budapest csapata egy kétnapos vásárral indítja a tavaszi szezont. Retro, vintage, mid century, népi, ipari, antik bútorok mellett, ez alkalommal is számíthattok egyedi holmikra, a privát árusok izgalmas kincsei is fűszerezik a kínálatot és extrán hozzájárulnak a kiváló zsibvásári hangulathoz.

Nárcisz // Nemzeti Táncszínház (2025. március 23.)

Március 23-án, a Nemzeti Táncszínházban mutatják be Simon István Harangozó-díjas balettművész legújabb táncdrámáját. A Dortmundi Opera állandó vendégművésze ezúttal az emberi kapcsolatok és az önszeretet törékeny egyensúlyát kutatja. A Nárcisz és Echó mítoszából inspirálódó előadás a nárcizmus lélektani mélységeit tárja fel, tarot archetípusokon keresztül vizsgálva az önimádat romboló hatását. Vajon van kiút ebből az útvesztőből? A magával ragadó tánc és érzelmi intenzitás garantáltan mély nyomot hagy a nézőkben.

Élőzenés Sunday Brunch a Hello Budában (2025. március 23.)

Ha igazán különleges programot kerestek egy ráérős vasárnapra, akkor március 23-án vegyétek az irányt a Hello Buda felé, ahol minden második héten vasárnap ínycsiklandó ételek és a fantasztikus hangulat találkozik. Élő zene kíséri a brunchot, az ambient dallamok és a vibráló hangok tökéletes hátteret biztosítanak egy pihentető ebédhez, baráti beszélgetésekhez, vagy akár egy romantikus délutánhoz.

JELEN/LÉT Fesztivál (2024. március 24. – április 6.)

Magyarországon egyedülálló módon idén immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a JELEN/LÉT fesztivált március 24. és április 6. között. Ezekben a napokban nem kevesebb, mint 13 hazai nemzetiség mutatja be színházainak legfrissebb alkotásait a Nemzeti Színház színpadán. Az érdeklődők nagyszerű előadásokat tekinthetnek meg többek között a Karaván Színház, a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház és a Czinka Társulat előadásában.

Templomséták Budapesten: nyomozás a Mátyás-templomban (2025. március 26.)

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. Részletes információk a honlapon!

Nádasdy Ádám életműestje // MÜPA (2025. március 26.)

Kortárs irodalmunk egyik legnépszerűbb költőjének, műfordítójának, nyelvészének életműestje különleges élményt kínál a közönségnek március 26-án. A Müpa nem kevesebbre vállalkozik, minthogy bemutassa e rendkívül sokoldalú pálya csomópontjait, legemlékezetesebb állomásait.

Jazzdor Strasbourg-Budapest Fesztivál // Opus Jazz Club (2025. március 26-29.)

A strasbourgi székhelyű Jazzdor Fesztivál több mint három és fél évtizede az európai jazzélet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál kihelyezett koncerthelyszínei közé. 2025. március 26. és 29. között az Opus Jazz Club a Jazzdor Fesztivál második budapesti különkiadásának ad otthont, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. Négy koncerten nyolc együttes lép fel, köztük Christophe Monniot és a Six Migrant Pieces, a Bonbon Flamme, a Kovász és a Tariqa.

A kripli // Centrál Színház (2025. március 29.)

Martin McDonagh fekete komédiájában egy végtagbénulással küzdő számkivetett kamasznak nyílik lehetősége új életet kezdeni, távol a megválaszolhatatlannak tűnő kérdésektől, mikor megtudja, hogy a szomszéd szigeten hollywoodi filmforgatás készül. A kripliben először lép közösen színpadra Básti Juli és Mucsi Zoltán, a címszerepet pedig Szécsi Bence alakítja. A kripli Puskás Dávid bemutatkozó rendezése, premierje március 29-én lesz a Centrál Színházban.

Apánk üzent – A Grecsó fivérek összművészeti estje // Várkert Bazár (2025. március 29.)

A Grecsó fivérek már több mint tíz éve együtt mesélnek a színpadon, a szépirodalom, a zene és a tánc nyelvén keltik életre a múltat és közös történeteiket. Együttműködésük azon alapul, hogy az irodalom inspirálhatja a jazzt és a kortárstáncot. Március 29-én az Apánk üzent című új előadásukat láthatjuk a Várkert Bazárban.

A zenegyűlölő 2.0 – Opera-sokk // Erkel Színház (2025. március 29.)

Márciusban és júniusban is szimfonikus zenei stand-up hív a klasszikus zene megismerésére Janklovics Péter humoristával és a Danubia Zenekarral. Március 29-én az Erkel Színház ad otthont az Opera-sokk nevű eseménynek, melynek keretében A Zenegyűlölő visszatér, és ezúttal az operába (nem) látogat el. Valószerűtlen, erőltetett történetek, ósdi díszletek, érthetetlenül éneklő korpulens dívák – miért jó egyáltalán operát hallgatni? Ezúttal ennek eredhetünk nyomába a humoristával.

Kutyasétáltatás a Noé állatotthonban (2025. március 29.)

Március 29-kén kezdjétek a reggelt a Noé állatotthon mentvényeivel. Csatlakozzatok a tavaszi programjukhoz, ahol a menhelyi kutyák sétáltatása mellett lehetőségetek nyílik megismerni más mentett állatokat is, például kecskéket és malacokat is.

Sakura ünnep a Füvészkertben (2025. március 29. – április 6.)

Az ELTE Füvészkertben megrendezett Sakura ünnep Japán tradicionális ünnepéhez, a japán cseresznyefa-virágzáshoz, az ohanamihoz kapcsolódik. Idén március 29. és április 6. között élvezhetitek a japán nyelvórákat, harcművészeti és fegyverbemutatókat, haikuversenyt, ikebanakiállítást és a workshopokat is.

Peter Lindbergh – Budapest Fotófesztivál (2024. március 29. – június 22.)

Idén a legendás német divatfotográfus, Peter Lindbergh ikonikus fotókiállításával nyílik meg a Budapest Fotófesztivál a Műcsarnokban, március 29-én. Peter Lindbergh a fotográfiában úttörőként, minimalista eszközökkel kívánta megragadni az időtlen karaktert, egyéni látásmódjával újraértelmezve a szépség fogalmát. A június 22-ig látogatható kiállítás több mint 50 fotográfiája között számos híres felvétel kapott helyet, melyek sokak számára ismerősek lehetnek.

