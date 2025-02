7 tavaszváró vezetett séta Budapesten tartalmas kikapcsolódáshoz

Tavaszváró séták egész sora ad ízelítőt Budapest épületekbe zárt titkaiból és történeteiből. Ha tartalmas kulturális kikapcsolódást kerestek tavaszra, mutatjuk a legizgalmasabb vezetett sétákat!

Zuglói sztorizó

Március 1-én és április 5-én a Budapest Városművek csapatával karöltve tehettek sétát az átmenet kerületének is nevezett Zuglóban. Vasúton innen és Városligeten túl, 2,5 órát barangolhattok majd a reformkor óta folyamatosan formálódó eklektikus városrészben, ahol a csendes lakótelepeket zajos sugárutak szelik keresztül s kasul. A se nem külvárosi, se nem belvárosi környezetről, melyek megrendítő és szívmelengető események emlékeit őrzik, izgalmas titkokat tudhattok meg.

A séta időpontjai: 2025. március 1., április 5. | Tovább az eseményre >>

Irodalmi séta Krisztinavárosban

Március 8-án és április 26-án az Imagine Budapest vezetett sétáján Krisztinaváros új arcát ismerhetitek meg. A 3 órát felölelő irodalmi séta a századfordulós Krisztinavárosba enged bepillantást, az élettel teli budai utcákat járva pedig felsejlik majd Haraszti Mici, Ottlik Géza, Babits Mihály és Szabó Magda alakja is. A kor híres íróinak törzshelye, a Philadelphia Kávéház még ha csak gondolatban is, de szélesre tárja majd ajtajait a résztvevők előtt.

A séta időpontjai: 2025. március 8., április 26. | Tovább az eseményre >>

Nem engedünk a ’48-ból

Március 15-én délelőtt és délután is ingyenes vezetett séta keretében fedezhetitek fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit a Budai Várban. A Dísz téren található De la Motte–Beer-palota elől induló 90 perces séta során megnézhetitek például, hogy melyik épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, megtudhatjátok, hogyan készítette elő a támadást Görgei Artúr, és hogyan zajlott az 1849-es májusi ostrom.

A séta időpontja: 2025. március 15. | Tovább az eseményre >>

Gázgyári utópia Óbudán

Márciusban és áprilisban is több alkalommal a hosszúlépés.járunk? vezetett sétáján fedezhetitek fel az Óbudai Gázgyár álomszerű világát. Az I. világháború hajnalán épült Óbudai Gázgyár alternatív valóságában a kor ultramodern ipari épületei és varázsgomba külsejű tartályok mentén, valamint mesebeli házakból álló munkáslakótelepen tehettek sétát, Budapest legmagasabb órájával szegélyezve. A sétán lezárt területek is megnyílnak a résztvevők előtt.

A séta időpontjai: márciusban és áprilisban is több alkalommal | Tovább az eseményre >>

Cseresznyevirágzás Budán

Április 4-én és 5-én több időpontban is tavaszi sétára invitál a Korzózz Velünk! csapata. A programnak otthont adó Budai Arborétumban részesei lehettek a nagy becsben tartott cseresznyevirágzásnak, a zöldellő lombok és a virágokkal újraéledő arborétum színpompás hangulatának. A tarka tulipánok, liliomfák és nárciszok mellett természetesen a titkok és történetek sem maradnak el: a 2,5 órás sétán a felső kert és a központi épület díszterme is feltárul a résztvevők előtt.

A séta időpontjai: 2025. április 4., 5. | Tovább az eseményre >>

Zsenik és Zsigulik

Április 5-én és május 10-én a Sétaműhely csapatának kalauzolásában 2 órás időutazásban lehet részetek. A vezetett sétán megismerhetitek a Városligeti fasor több mint 200 éves múltját, és ízelítőt kaphattok, milyen is volt, amikor még csak ez az egyetlen út kötötte össze a belvárost a Városligettel. Századfordulós épületek és szecessziós remekművek fedik majd fel titkaikat és megmutatják, merre találjátok a magyar „zseniképzőt” és az épületet, ahova maga Kádár János is gyakran tért be vacsorázni.

A séta időpontjai: 2025. április 5., május 10. | Tovább az eseményre >>

A hajdanvolt Tabán meséi

Április 6-án délelőtt egy mára szinte eltűnt városrész titkait fedezhetitek fel a Pestbudai Séták csapatának vezetésével. Ezen a vasárnapon az egykor legendás városrész, a Tabán nyomába eredhettek és múltidéző séta során idézhetitek fel a terület gazdag múltját. A régi házak között sétálva többek között olyan kérdésekre kaphattok választ, mint hogy mit jelent a Tabán, mi lett a budai szőlőskertekkel, és milyen lenne ma, ha megépültek volna a ’30-as évek nagy tervei.

A séta időpontja: 2025. április 6. | Tovább az eseményre >>

