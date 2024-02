30+ lélegzetelállító virágmező, ahol hóvirág-, krókusz- és tőziketengerekben gyönyörködhetsz

Február közepétől a virágba borult arborétumok és illatos erdei ösvények tartják lázban a kirándulás szerelmeseit, hiszen tél végén nincs is szebb látvány, mint a kopár tájból kikandikáló virágfejek sokasága. Cikkünkben olyan helyszíneket sorakoztatunk fel, ahol hamarosan színpompás hóvirág-, krókusz- és tőziketengerekre bukkanhattok.

Hóvirágmezők Magyarországon

ELTE Füvészkert, Budapest

Budapest első és egyben legnépszerűbb füvészkertje egyértelműen a VIII. kerületben található ELTE Füvészkert. Az itt megfigyelhető, körülbelül 12 ezer növényfajt számláló gyűjtemény az évek alatt nemzetközi hírnévre tett szert. A Budapest szívében kialakított zöldterületen tavasszal seregnyi krókusz és hóvirág bontogatja szirmait.

Budai Arborétum, Budapest

Februárban is kellemes sétákat tehetünk a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Villányi úton megbúvó arborétumában. A Gellért-hegy déli lejtőjén található, 130 éves Budai Arborétum famatuzsálemei tövében apró hóvirágok hirdetik a tavasz közeledtét.

Remete-szurdok, Budapest

A Budai-hegységben, Máriaremete és Remeteszőlős között húzódik a Remete-szurdok. A meredek sziklafallakkal határolt, mély árok mentén hóvirágok kapaszkodnak a hegyoldalba. A kényelmes sétaútvonalat kisgyermekes családok is könnyedén bejárhatják.

Alcsúti Arborétum

Minden februárban az alcsúti hóvirágnézőbe sereglenek az emberek, ugyanis az egész országban egyedülálló, 2,5 hektáros hóvirágmező található itt. Az arborétum nagy népszerűségnek örvendő, Hóvirágünnep nevű programja várhatóan február közepén veszi kezdetét, majd 4-5 héten át fogadja az idelátogatókat.

Gerecse

A Gerecsében barangolva, az egykor üdülőként működő Serédi-kastély felé vezető úton egy sziklás kegyhely keresztezi utunkat, melyet ezernyi hóvirág tesz még varázslatosabbá.

Vértes

A vértesben hosszasan kanyarog az Országos Kéktúra útvonala, olyan látnivalókkal tűzdelve, mint Szárliget, Várgesztes, Kőhányás, Mindszentpuszta, Gánt, a Körtvélyesi-kilátó vagy a Zsigmond-kő. Bármerre is induljatok el, a hegység erdei telis-tele vannak hóvirággal és hajbókoló hunyorokkal.

Kámoni Arborétum, Szombathely

A 20 hektáros Kámoni Arborétum növényállománya 21 ezer egyedet számlál. Tavaszi színpompás külleme a két hektárt kitöltő tőzike-, krókusz- és hóvirágszőnyegeknek köszönhető, melyekben a felújított padokon ücsörögve gyönyörködhetünk. Ha Szombathely szomszédságában kutatnátok a fehér gyönggszemeket, akkor látogassatok el a Hollósi-erdőben csobogó Csörnöc-patak partjára, ahol hóvirágok és tőzikék bontogatják szirmaikat.

Sárvári Arborétum

Sárvár szívében, a Nádasdy-vár szomszédságában található hazánk egyik legidősebb növénygyűjteménye, a Sárvári Arborétum. A mesebeli kertet a Gyöngyös-patak szeli ketté, titokzatos sétányait a tavasz hírhozói teszik még hangulatosabbá.

Hóvirág tanösvény, Lébény

Lébény városának neve a Szent Jakab-út magyarországi szakaszának egyik állomásáról, a Szent Jakab-templomról ismert, pedig egy másik turisztikai látnivaló is található a településen. A Fertő-Hanság Nemzeti Park részét képező Töllősi-erdőben húzódik a másfél kilométer hosszú Hóvirág tanösvény, ahol a védett növény százait csodálhatjuk meg. A parkban a csillagvirág is előszeretettel virágzik.

Farkaslaki-erdő, Bőszénfa

Bőszénfa délkeleti határában terül el a mesebeli Farkaslaki-erdő. A természetvédelmi területen a hóvirágok és hunyorok mellett a kora tavasszal virágzó, fokozottan védett kakasmandikót is felfedezhetitek.

Dráva-ártér tanösvény, Őrtilos

A megközelítőleg 1 óra alatt bejárható, 2 km-es tanösvény a Dráva partján kalauzol végig bennünket és nyújt betekintést ebbe a vadregényes, változatos növényvilágba és vízibirodalomba. Tavasszal az út szélén hóvirágok kísérik utunkat.

Bakony

Ha a Bakonyba terveztek kirándulást, akkor érdemes a Kelet-Bakony felé venni az irányt, a Római-fürdőről ismert Bakonynána erdeiben ringó fejű hóvirágok köszöntik a kirándulókat. Bakonybélben több helyszínen is találkozhattok a tavasz első hírnökeivel, így például a Gerence-patak partján vagy a Szent-kút tó körül, de a Szent Mauríciusz-monostor kertjében is érdemes egy sétát tenni, ahol a hóvirág mellett virágzik a som, a mogyoró, és a medvehagyma is kidugta már a fejét. A hegység szívében található, őserdő formájában fennmaradt Burok-völgyben is elszaporodott a bájos növény.

Somló-hegy

A téli álmából ébredő Somló-hegyen kanyargó ösvények mentén a magányos tanúhegy szinte összes látnivalóját egyszerre bebarangolhatjátok, miközben magatokba szívjátok az ébredő természet illatát. Erdeiben és a Somlói vár tövében hóvirágok társaságában élvezhetitek az elképesztő panorámát.

Remete-barlang, Nagymaros

A Szent Mihály-hegyen található Remete-barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. A Duna-parti Zebegény központjából induló útvonalat az edzettebb túrázóknak ajánljuk, a kaptatós és morzsalékos ösvény nehezített terepnek számít a gyakorlottabbak körében is. A kihívást az útmenti hóvirágok látványa sokszorosan feledteti.

Csóványos

A Börzsöny legmagasabb, 938 méteres pontja a Csóványos, melynek legtetejére építették a Csóványosi-kilátót. A 22 méteres kilátótorony 133 fokos csigalépcsőjét megmászva még magasabbra juthatunk, így igazán páratlan látvány tárul elénk. A kilátót tavasszal hóvirágok sokasága öleli körbe.

Nagy-sziget, Rácalmás

A Duna jobb partján elterülő, 4,5 kilométer hosszú rácalmási Nagy-szigeten kialakított, 17 állomásos ártéri tanösvényen megismerhetjük a holtág ritka növény- és állatvilágát. A pallósoros ösvény mentén tavasszal az avart csillagvirágok és hóvirágok ezrei színesítik.

Adonyi Duna-part

A Duna mentén fekvő csendes település kiváló pincesoráról és ártéri természeti kincseiről nevezetes. Védett vízpartján a számtalan vonuló madárfaj mellett a fák között megbújó hóvirágtelepeket is megfigyelhetjük.

Rudolf-liget, Mosonmagyaróvár

A Mosoni-Duna jobb parti hullámterén található Rudolf-liget. A keményfás ligeterdőben a szépen gondozott sétaútvonalakat kecses hóvirágok szegélyezik.

Szarvasi Arborétum

Az ország legnagyobb arborétuma egyértelműen a Szarvasi Arborétum, közismert nevén csak Pepi-kert, amely a Hármas-Körös holtága mentén alakult ki. Jelenleg itt található hazánk legnagyobb és legjelentősebb fagyűjteménye, az akár száz évet megélt fákat pedig összesen 82 hektáron csodálhatjuk meg. A hatalmas zöldterületen csodás hóvirágszőnyegek és hunyorok között andaloghatunk.

Pogány-folyó völgye, Kisberény

A Somogyi-dombságban, a Pogány-folyó völgyében bújik meg az apró Kisberény. A falut körülölelő erdőkben gazdag hóvirágmezők tarkítják a tájat.

Tómalom-fürdő, Fertőrákos

Sopron belvárosából érdemes biciklire pattanni és a Tómalom-fürdő irányába pedálozni, egészen a nemrég újjáépült Kecske-hegyi kilátóig, ahonnan egyszerre nyílik kilátás a Fertő tóra és Sopron belvárosára. A szemfülesek kiszúrhatják, hogy a bicikliút hóvirágos erdők mellett fut végig.

Csabonyi erdő, Dunavecse

Kevésbé ismert a Dunavecse és Szalkszentmárton között elterülő Csabodi erdő, ahol minden tavasszal lila-fehérbe öltözik a táj. Amerre csak a szemünk ellát, hóvirágok és csillagvirágok borítják a talajt, karöltve ünnepelve a tavasz érkezését.

Krókuszföldek az országban

Soroksári Botanikus Kert, Budapest

Budapesttől néhány kilométerre várja látogatóit a 60 éves Soroksári Botanikus Kert. A kert legértékesebb és egyben legsérülékenyebb része a láprétrezervátum területe, ahol 12 hektáron őrzik ritka és védett növényfajok nagy egyedszámú populációit. A láprét az év különböző szakaszaiban mindig más arcát mutatja, kora tavasszal csillagvirág, krókusz, tőzike és kökörcsin egyaránt található köztük. A kínálat a tavasz előrehaladtával egyre bővül.

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

Budapest belvárosától mindössze 40 perces autóútra fekszik Vácrátót aprócska községének titkos kis ékszerdoboza, az egykori kastélykertben kialakított Nemzeti Botanikus Kert. Az ámulatba ejtő arborétum története egészen a XIX. századig nyúlik vissza, amikor egy angol tájképi kertet alakítottak itt ki. A 27 hektárnyi területen ma is felfedezhetjük az angol kertek sajátosságait, bebarangolhatjuk a növényrendszertani, évelő és sziklakerti gyűjteményeket, illetve tavasszal a lila krókusztengert is megtekinthetjük.

Szelestei Arborétum

Szombathelytől mindössze 20 km-re várja látogatóit az egész évben ingyenesen, naponta 7 és 17 óra között látogatható Szelestei Arborétum. A szabad, ligetes területtel és sűrűbb, vadregényes erdei részlettel is megáldott park mókusok és madarak számtalanjának szolgál otthonául. Az arborétumban szabadon látogatható kápolna, tiszafasor szegélyezte utak, szemet gyönyörködtető erdőrészletek, tavasszal pedig viruló sáfrányok fogadják az ide érkezőket.

Gödöllői Arbo-Park

A Gödöllő és Isaszeg határában fekvő Gödöllői Arbo-Park nem véletlenül érdemelte ki az ezerarcú erdő megnevezést. A 137 hektáron elterülő arborétumban változatos erdőképletek és tucatnyi tisztásán a lila és sárga sáfránymezők invitálnak elmélyült sétára.

Sellyei Arborétum

Már februárban virágzásnak indulnak a Dél-Dunántúl egyik legszebb parkjaként emlegetett Sellyei Arborétum védett növényfajai. Az ingyenesen látogatható kert várhatóan élénk színekben pompázik majd a következő napokban, hetekben. Jó néhány virágfajtát is megfigyelhetünk az arborétumban, a kora tavasszal virágzó illír sáfrány halványlila színűre festi az avart.

Zalavölgyi Parkerdő, Zalaegerszeg

A Zala folyó jobboldali árterében található a Zalavölgyi Parkerdő, melynek területén egy 12 állomásos tanösvényt alakítottak ki, amelyet utólag 11 stációval hosszabbítottak meg, így részletes bepillantást nyerhetünk az árterület növény- és állatvilágába. A park tavaszi különlegessége a lila krókusztenger, melyben minden korosztály örömét leli.

Csokonyavisonta

Dél-Somogy területén található a csokonyavisontai fás legelő, melyet gazdag és változatos növényvilágának köszönhetően 1977-ben védetté nyilvánítottak. A területen 10 védett faj is fellelhető, ezek közül is kiemelésre méltó a kora tavasszal virágzó kárpáti sáfrány, melynek több ezer példánya borítja be a legelőt.

Tőzikeösvények hazánkban

Tőzike tanösvény, Csáfordjánosfa

Soprontól 50 kilométerre, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye határán, a Répce folyó mellett terül el Csáfordjánosfa, melynek fő nevezetessége védett, tőzikés erdeje. A tanösvény bejáratát a Csáfordjánosfa-Répceszemere közötti közút melletti Tőzike tanösvény táblánál találjuk: innen indulhatunk tőziketúránkra a gyalogosan bejárható útvonalon.

Dobogó-erdő, Horvátnádalja

Az Őrség peremén, Körmend szomszédságában találjuk a tízmillió tőzike birodalmát. A Dobogó-erdőben valóban milliószám virágzik a védett növény. A mesebeli tőzikés káprázatos látványt nyújt, az itt található tanösvény a Rába és a Pinka árterének élővilágát mutatja be, igazi bakancslistás kirándulóhely.

Beliczay-sziget, Érd

A Duna és Érd-Ófalu fogja közre a vadregényes kirándulások tökéletes helyszínéül szolgáló Beliczay-szigetet. A sziget neve onnan ered, hogy valamikor egy keskeny Duna-ág határolta, mára viszont lápos, ártéri területté alakult. A terület ártéri erdeje valóságos béke és nyugalom szigete, az itt futó Tőzike tanösvény tábláinak segítségével a háborítatlan és igen gazdag ártéri növény- és állatvilágot ismerhetjük meg. Pihenésre padok, feltöltődésre a Duna karnyújtásnyi közelsége szolgál.

Tőzike tanösvény, Szigetbecse

Sokan talán nem is tudnak róla, hogy a Csepel-szigeten is található egy Tőzike tanösvény, annak minden bájával és természeti szépségével együtt. A tanösvény távol a főváros zajától, a Duna holtága mellett fekvő Szigetbecsén bújik meg, amit a Csepel-sziget ékszerdobozaként is emlegetnek. A vadregényes útvonal egy, a Becsei-holtág felett átívelő kedves kis fahíddal kezdődik. A Tőzike tanösvény az év minden napján szabadon látogatható, akár babakocsival is könnyedén bejárható, az 1 kilométeres séta során pedig megismerhetjük a dunai holtágak állat- és növényvilágát.

Hubertlaki-tó

Kevesen tudják, hogy nem kell Erdélyig utaznunk ahhoz, hogy az egyszerre vadregényes és sejtelmes Gyilkos-tó különleges látványában lehessen részünk. Elég csak a Bakonybél közelében elterülő Hubertlak felé vennünk az irányt, itt található ugyanis a Hubertlaki-tó, amely szinte tökéletes mása erdélyi társának. A hatalmas fák ölelésében kialakított tó igazi nyugalomsziget, tavasszal partján virágzó tőzikemező terül el.

Lenti Parkerdő

Lenti keleti határában, a Kerka-patak mentén található a káprázatos virágmezőiről ismert Lenti Parkerdő. A minden évszakban szabadon látogatható parkerdő tavasszal a leglátványosabb, kezdetben a tejfehér tőzikék és hóvirágok fakadnak ki, később a színpompás szellőrózsák, majd a kékes és ciklámen színekben pompázó keltikék, és végül az ritkaságnak számító kockás liliom szökken szárba.

Égerösvény, Zalakaros

A zalakarosi Termáltó és Ökopart projekt keretén belül adták át a 250 méter hosszú fapallós Éger természetismereti tanösvényt, amely az erdőrészlet értékeit dolgozza fel. Az égerligetben kígyózó ösvény egyik állomásán a kisebbek megismerkedhetnek Tőzike tündérrel is, akinek a fák között virágzó tavaszi növény ihlette nevét.

