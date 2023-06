7+1 vadregényes kirándulóhely a páratlan Gerecse lankái közt

A fővárostól egy órára található Gerecse és vidéke alig ismert a természetjárók körében, pedig a mesés kincsekben gazdag tájegység felfedezésére minimum egy hosszú hétvégével tervezhetünk. Ezekből a varázslatos látnivalókból hoztunk nektek néhányat egy izgalmas kiruccanáshoz.

A Gerecse kapujában

A Tatabánya fölé magasodó Kő-hegyen találjuk a Gerecse legismertebb túraútvonalát, amely rögtön három látványossággal kápráztatja el a kirándulókat. A könnyed, családbarát séta a város fölött őrködő, pihenőhelyekkel körülvett Turul-szobortól indul.

A piros jelzésen haladva, rövid időn belül a 40 ezer éves Szelim-barlang mennyezeti szája mellett találjuk magunkat. A bejárathoz leereszkedve, a 45 méter hosszú és 18 méter magas csarnokba lépve ámulatba ejt a mészkőbarlang ablakain betörő napsugarak látványa. A régészkedést követően egy kényelmes félórás gyalogútnyira pillantjuk meg a fák között tornyosodó, 30 méteres Ranzinger Vince-kilátót: a korábbi aknatorony emeleteit megmászva pazar, 360 fokos panoráma ejti rabul a tekintetünket.

Bajóti barlangvadászat

Az Észak-Gerecsében rejtőző Bajót központjából induló erdei utunk első állomása az Öreg-kői pihenő, ahová a gondozott tűzrakóhelyeknek köszönhetően akár egy egész napos pikniket is tervezhetünk. A pihenővel szemben veszi kezdetét utunk barlangokkal tűzdelt bámulatos szakasza.

Egy meredek kaptatón araszolva először a 46 méter hosszú Baits-barlang tátongó bejáratához érkezünk, innen továbbkapaszkodva elénk tárul a Szelim-barlang titokzatos ,,kistestvéreként” is emlegetett Jankovich-barlang. A 35 méter hosszú és 20 méter magas lenyűgöző csarnok fölött egy 8 méter átmérőjű kürtőn keresztül bámulhatjuk az eget. Felfelé indulva egy kisebb csapáson jutunk el a 40 méter hosszú Szalay-barlang nyílásához.

Panorámatúra az Öreg-kő ormán

Barlangkereső túránk folytatását akár egy panorámakörútként is aposztrofálhatnánk, hiszen a 372 méter magas Öreg-kő oldalában lépcsőzetes mészkőpadokról csodálhatjuk a lábunk alatt elterülő tájat. Gerincén egy virágmezők között kanyargó ösvényen érjük el a hegyormot, ahol szüntelenül legeltethetjük szemünket Esztergom, a Dunakanyar, a Pilis és a Visegrádi-hegység, délnyugat irányában pedig a Nagy-Gerecse elképesztő vonulatain. A hegytetőről egy kényelmes parkerdei útvonal vezet vissza egészen a kiindulópontunkig.

Családi kikapcsolódás a Malom-völgyben

A bájos Tardos település határában húzódik a Gerecse legmagasabb csúcsaival körbeölelt Malom-völgy, ahol a Bikol-patak felduzzasztásából alakult ki a környék gyöngyszemének is nevezett Malomvölgyi-tó. A családok körében közkedvelt, körbejárható víztározót egy 1,5 kilométer hosszú, 8 állomásos, interaktív tanösvény övezi, amely a tó növény- és állatvilágát mutatja be. A panorámás ösvény a parkoló melletti büfénél végződik, ahol kiváló hekket kóstolhatunk. Ha kellőképpen elfáradtunk a tó partján, pihenőpadokon élvezhetjük a völgy rabul ejtő nyugalmát.

A föld fölött 11 méterrel: Tardosi lomkorona-tanösvény

A Malom-völgytől pár percnyi autóútra található a Tardosi lomkorona-tanösvény: a 44 méter átmérőjű és 105 méter hosszúságú sétány védjegye a szabályos kört formázó fémszerkezete. Legmagasabb pontja 11 méterig emelkedik, ahonnan egy új perspektívából figyelhetjük meg a táj élővilágát, hallgathatjuk a madárkórusok énekét vagy az időszakos vízfolyások csobogását. Az akadálymentesített tanösvény jellegzetes színét a korábban itt álló Vöröshídról kapta, de a közismert tardosi vörös mészkő árnyalatait is felismerhetjük benne, amellyel az Operában, az Országházban és a visegrádi várban is találkozhattunk már. Miután a sokadik körünket is letudtuk a varázspallókon, érdemes átsétálni az egykori bánya területére.

A csúcs meghódítása: Gerecse-tető

Egy hegység legmagasabb pontjának meghódítása mindig felemelő érzés. A Gerecse legjét, a 633 méter magas Gerecse-tetőt szintén Tardosról közelíthetjük meg. A változatos, közepesen nehéz útvonal hol meredek kaptatókon, hol laposabb erdőben vezet egészen a hegy tetejére, ahol egy geodéziai mérőtorony üzemel amolyan illegális kilátóként, hiszen a tiltás ellenére szinte mindenki felküzdi magát az acéllétrákon a megérdemelt körpanorámáért. A messziről is jól látható, gigantikus TV-torony mellett továbbhaladva hagyjuk el a hegygerincet. Túránk lefelé vezető szakaszán érintjük az egykor üdülőként működő Serédi-kastélyt, majd békés famatuzsálemek, rejtélyes ősbükkös és csodás tölgyes között átkelve fejezzük be körtúránkat.

Klasszicista kalandok Bajnán: Sándor-Metternich-kastély

A csodás fekvésű Bajna község legmagasabb pontján terül el az ország egyik legszebb klasszicista épületegyüttese, a Sándor-Metternich-kastély, melynek elődje már a 15. század végén nemesek otthonául szolgált. Sándor Móric, a hírhedt Ördöglovas Hild József tervei alapján építtette át a házat egy 59 szobás kastéllyá. A II. világháborús pusztításkor kezdetét vette a kastély hanyatlása. Az 1980-as években műemlékvédelem alá került épületben, hosszú előkészület után, 2018-ban kezdődtek meg a restaurálási munkálatok. A 2022-re teljes pompájában tündöklő palota interaktív kiállításán megismerhetjük az épület múltját és jelenét, valamint tulajdonosának különleges kalandjait. Ha Bajnán jártok, érdemes felkeresni a település vadregényes bányatavát is.

