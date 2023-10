7 lélegzetelállító látnivaló a Somló magányosan álló tanúhegyének dűlőin

A jellegzetes, már messziről felismerhető, magányosan álló tanúhegyet, a Somlót a népnyelv úgy ismeri, mint Isten itt felejtett kalapja. Arra az esetre pedig, ha nem csak távolról kémlelnétek, megmutatjuk, milyen csodás látnivalókat rejteget.

Somló vára

A 431 méter magas vulkáni tanúhegy északi oldalán sűrű erdő mélyén bújik meg a kevésbé ismert, mégis impozáns építménynek számító Somló vára. A csaknem 700 éves múltra visszatekintő vár számos tulajdonost, fénykort és méltatlan évet is megélt az évtizedek és évszázadok hosszú-hosszú sora alatt. Az elmúlt években újjászületett várat a Kitaibel-tanösvényen keresztül, a turistajelzéseket követve gyalogosan és kerékpárral érhetjük el, a várról nyíló mesés panoráma megér minden erőfeszítést. A történelmi borvidék és természetvédelmi terület szívében található erődítmény egész évben szabadon és ingyenesen látogatható, magasba nyújtózó falai felérnek egy időutazással.

8482 Doba, Somlóvár 2.

Szent István-kilátó

A Szent István-kilátó meghódítására hétvégék alkalmával érdemes csak vállalkozni, ekkor tart nyitva ugyanis és várja a magasból a vidéket pásztázni kívánó kirándulókat. Az erődítmény formát öltött kilátót Medgyaszay István tervezte 1938-ban. A népi formaelemeket és a modern vasbeton építészetet ötvöző 12 méter magas kilátóból mesés körpanoráma nyílik a környező vidékre. A hegy bazaltköveivel büszkélkedő építmény aljában büfé várja a magaslatra felérőket, innen pedig csigalépcsőn juthatunk fel a kilátóteraszra. A kilátót – akárcsak Somló várát -, gyalogosan lehet megközelíteni, érdemes akár a két látványosságot egy kirándulás alkalmával útba ejteni.

Dobai Erdődy-kastélypark

A Somló hegy aljában famatrónákkal, halastavakkal, patakok fölé hajló hidakkal, vadregényes ösvényekkel tartogat többórányi kikapcsolódást a dobai Erdődy-kastélypark. Az 1830-as években épült klasszicista kastélyépületet csaknem egy Városligetnyi területen öleli körbe a Charles Moreau tervezte angolkert és arborétum. Kevesen tudják csak, hogy ez Magyarország egyik legértékesebb angolkertje, mely fénykorában Európa-szerte híres volt. A parkban tett séta alkalmával több ízben is megcsodálhatjuk a víztükörben tükröződő kastélyt, sőt kiváló rálátás nyílik még a Somló várára is. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy míg a kastélypark szabadon és ingyenesen látogatható, addig a kastélyba nem lehet belépni.

8482 Doba, Somlóvár 13.

Csipke Somló

Somlóhegy végtelen szőlőültetvényeinek ölelésében bújik meg egy aprócska mézeskalácsházikó, mely a Csipke nevet viseli. A Csipkében az első pillanattól kezdve megtapasztalhatjuk, mit is jelent pontosan Somlóhegy vendégszeretete, a vidéki életérzés, a meghittség és a természet tapintható közelsége. A mesebeli vendégház és vele együtt az ablakból nyíló, szavakba nem önthető kilátás egy pillanat alatt feledteti el velünk a megszokott hétköznapokat. A kiránduláshoz és semmittevős kikapcsolódáshoz éppoly alkalmas Csipkében töltött néhány nap felér egy-egy ünneppel, melyet a teraszon helyet foglaló, forró fürdővel teli kád és zamatos somló borok emelnek még magasabb szintre. A Csipkéből ráadásul messzire sem kell menni a Somló soron következő látnivalójáért, ablakából ugyanis mesés látványt nyújtanak a bazaltorgonák.

8481 Somlóvásárhely, Somlóhegy hrsz. 1634 | Weboldal | Facebook

Kőkonyha bazaltorgonák

Igazán különleges képződmény bújik meg a Somló déli lejtőjének legmagasabban fekvő, meredek szőlődűlőinek takarásában. A P betűvel jelölt turistaútról egy jól követhető, bazaltkövekkel kirakott szűk ösvény vezet fel a bazaltoszlopokhoz. Egy szűk nyíláson belépve tárulhat itt a szemünk elé a frappáns és egyben különleges nevet viselő Kőkonyha, melyet testközelből megcsodálható bazaltképződmények ölelnek körbe. A majdhogynem teljesen zárt Kőkonyha egyedül felülről, egy kürtőn, egyfajta természetes kéményen át nyitott. Amellett, hogy egy rendkívüli képződményről van szó, a hozzá vezető útról nyíló kilátás is fenséges. Ha ide terveztek ellátogatni, túracipő viselése mindenképp javasolt.

Szent Ilona-kápolna

A Somlóról nyíló mesés kilátásban egy mesésen szép kápolna mellől is gyönyörködhetünk ittjártunkkor. A Somlójenő külterületén található Szent Ilona-kápolna története egészen a 14. századig nyúlik vissza, amikor még Szent Kereszt-kápolnaként ismerték. Az akkor itt álló kápolna nagy valószínűséggel a török hódítás martalékává vált, mígnem a hívek el nem határozták újjáépítését. A területet, melyen a templom állt, a szüreti must árát éveken át kamatoztatva vásárolták, míg a templom felépítése közadakozásból valósulhatott meg. A templom előtti téren állva tiszta időben akár a Somló távolabbi testvéreiben is gyönyörködhetünk.

Somlói borvidék

480 hektáros termőterületével hazánk legkisebb történelmi borvidékének számít a Somlói borvidék. A dűlők közt kirándulva majdhogynem kötelező betérni egy helyi pincébe, ahol megkóstolhatjuk, milyen is a vulkáni anyagokban gazdag talajon termett, sós ízjegyekkel is rendelkező somlói bor. Világszínvonalú és különlegesnedűk születnek ezen a vidéken, melynek négy meghatározó szőlőfajtáját, a furmintot, hárslevelűt, juhfarkat és olaszrizlinget szinte minden helyi szőlőskertben megtaláljuk. Ha biztosra akartok menni, melyik pincébe érdemes betérni egy finom somlóira, érdemes a borvidék hegyközségének weboldalára ellátogatnotok.

