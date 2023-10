15 festői panorámaösvény és kirándulóhely az őszi Balaton csodavilágából

A kirándulóidő beálltával talán nincs is csábítóbb régió az országban, mint a magyar tenger egész évben bámulatos vidéke. Ekkortájt magasra törő hegyormok, varázslatos völgyek és titokzatos erdei ösvények mentén barangolhatjuk be az ősszel is lenyűgöző Balaton felejthetetlen kilátást kínáló kirándulóhelyeit. Tartsatok velünk!

Tóvölgyi László sétány, Vonyarcvashegy

Vonyarcvashegy aszfaltozott sétánya meredeken fut fel egészen a Szent Mihály-dombig, amelynek kápolnája és vidéke a balatoni régió egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A település volt plébánosáról elnevezett sétányon járva láthatjuk a népi históriában szereplő, szerencsés halászok emlékhelyét. A legenda szerint 1729-ben a pusztító balatoni vihart túlélő 40 halász emelte fel a dombon álló bájos kápolnát. Az emlékhelytől nem messze pedig már meg is pillanthatjuk az ország egyetlen épen megmaradt halászkápolnáját, amelyhez lenyűgöző kilátás társul.

Tűzgyűrű tanösvény, Badacsonytomaj

A Tűzgyűrű tanösvény 4,6 kilométer hosszan kalauzol minket körbe a Badacsony legszebb tájain, miközben bepillantást enged a vulkánok világába. Utunk elején a jegyességet ígérő Rózsakővel találkozhatunk, majd a Páholy- és a Kisfaludy-kilátóból elénk terülő táj kápráztat el minket. A lombok alatt kanyargó Kőkapu útvonala fölött rejtőző, titkos kilátópontból csodálatos látkép nyílik a sorakozó tanúhegyekre, ahol jól jön, ha erőt gyűjtünk a túra folytatásához, hisz pár megálló múlva a Bujdosók lépcsőjének 464 fokával kell szembenéznünk. Viszont minden egyes lépést megér, hisz a tanösvény következő állomásáról, a tördemici kilátóhelyről felejthetetlen panoráma nyílik a Szent György-hegy bazaltorgonáira. Végül a Ranolder-keresztnél sem kell hiányolnunk a festői kilátást, hisz túránkat a Balaton meseszép képével zárhatjuk.

Bazaltorgonák tanösvény, Szent György-hegy

A Tapolcai-medence vulkanizmusának köszönhető, 30 méter magas, akár másfél méter széles bazaltorgonákat a Raposkai bányaudvartól induló, 4 km hosszú tanösvényen ejthetjük útba. Az útvonalon a Balatonra és a tavat körülölelő tanúhegyekre nyíló, mesébe illő panorámák, vadregényes erdei ösvények, néhol meredek kaptatók kísérik végig utunkat a Szent György-hegy lélegzetelállító kincséhez, majd vissza a kiindulópontig. E festői tájakon barangolva pedig vétek lenne kihagyni a közeli Lengyel-kápolnát, valamint a hangulatos Szászi Birtok mennyei fogásait.

Csobánc vára

Ha Gyulakeszi központjából indulunk, akkor a zöld túrajelzést követve vághatunk bele a csobánci csúcshódításba. Vadregényes tájakon törhetünk felfelé, szőlőültetvények, elhagyott présházak kíséretében, miközben folyamatosan egyre meredekebbé válik az terep. Már útközben meg-megállhatunk a Badacsony, a Szent György-hegy, a Tóti-hegy, a Gulács és a Hegyestű vonulataiban gyönyörködni. Majd, ha felértünk a kopár hegytetőre, a csobánci vár romjai mellett állva lesz teljes az élmény, a Balatont, a Káli-medencét, valamint a környező hegyeket magába foglaló panorámával. Körutunk végéhez érve tegyünk egy pihenőt a Csobánc szoknyáján található, 1830-ban emelt bájos Szent Donát-kápolnánál, ahol a környék egyik legszebb kilátása vesz le minket a lábunkról. Sőt, innen nem messze egy kevésbé ismert kőtengert, a Papaska-köveket is felfedezhetjük.

Tóti-hegy

346 méteres magasságával, a szabályos kúp alakja miatt könnyen beazonosítható Tóti-hegy a legalacsonyabb a tanúhegyek közül. Nevezhetnénk válogatásunk kakukktojásának is, hiszen a túra nagy arányban főként erdő mélyén kanyarog, viszont a csúcson 360 fokos, páratlan körpanoráma fogad bennünket, ahonnan a Tapolcai- és a Káli-medence összes hegyormát megcsodálhatjuk. A hegy vonzza a kirándulókat: a gyalogtúra könnyen teljesíthető, ám az útvonal végén található, közel 180 méteres szintkülönbséggel inkább a tapasztaltabb kirándulók körében népszerű célpont. A csúcshoz vezető út 4,3 kilométer, amit az edzettebbek nagyjából 1 óra 45 perc alatt tesznek meg.

Haláp tanösvény, Zalahaláp

A Haláp-hegy csúcsát egykor a Badacsonyhoz és a Szent György-hegyhez hasonlóan bazaltsapka fedte, azonban a hosszú évekig tartó bányászat miatt elveszítette eredeti formáját. Ha tetőfedője már nincs is, a változatos táj, valamint a bazaltkitermelés következtében létrejött, nem mindennapi képződmények miatt érdemes felkeresni a rajta keringő tanösvényt. A 3 kilométer hosszú túra során 10 megállót érintve, hol sűrű erdőben barangolva, míg máshol sziklafallal körülvett kráterben járva jutunk el az utolsó állomáshoz, és egyben a tanösvény legszebb részéhez. A Haláp csúcsának tövében a Stonehenge-t idéző, különleges sziklaszobrok várnak ránk, majd egy meredek lépcsősor vezet fel a lélegzetelállító, 360 fokos panorámához.

Theodora-Kékkő tanösvény, Mindszentkálla

A beszédes nevű, 305 méter magas Kopasz-hegy Mindszentkálla aprócska települése fölött magasodik. A Balaton-felvidék egyik legfiatalabb kihűlt vulkánjaként számontartott magaslatról nyílik az egyik legszebb panoráma a Káli-medencére és a Tapolcai-medence tanúhegyeire. A füves, kopár hegytetőre a falu központjából indulva juthatunk fel, közben a 14 állomásos Theodora-Kékkő tanösvény segít jobban megismerni a vidéket. A hegytetőre érve páholyból nézhetjük a falu csendes mindennapjait. Lefelé menet több tucatnyi bazaltlépcsőt magunk mögött hagyva ereszkedünk le a kiindulási pontunkhoz.

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, Monoszló

Zánka és Monoszló között bukkanhatunk rá a 337 méter magasságba törő vulkáni eredetű tanúhegyre, amely nem mindennapi formáival nyűgöz le minket. A hegy északi oldalát egy hajdani kőbánya fejtette le és formálta mai alakjára, ezzel láthatóvá téve számunkra a kb. 8 millió évvel ezelőtt működött bazaltvulkán belsejét. Hegyestű már messziről levehet minket a lábunkról, de ne elégedjünk meg ennyivel, ugyanis felérve a bazaltkúp tetejére azonnal elakad a lélegzetünk a Balaton-felvidéki táj csodáit szemlélve. A festői panorámán túl a látogatóközpont kiállításán érdekes információkkal is gazdagodhatunk. A szabadtéri kőparkban pedig a Dunántúl jellegzetes kőzetei kísérnek minket végig egy geológiai időutazáson.

Nivegy-völgy

A legenda szerint a völgy északi oldalának lankáin talált otthonra még a honfoglalás idején Buda vitéz, akinek három fia, István, Jakab és Antal a környéken alakította ki udvarházát. Így lett Balatoncsicsó, Szentjakabfa és Szentantalfa, amelyek a völgy meghatározó településeivé váltak mára. E klasszikus balatoni vidékre érkezve szinte minden egyes kincset felfedezhetünk, amely oly nagyszerűvé teszi a magyar tengert körülölelő tájat. A völgy északnyugati oldalán vadregényes erdők, nyugati határától nem messze a Hegyestű elképesztő látképe, illetve kiterjedt szőlődűnék, kedves borospincék, bájos barokk templomok és a Pusztatemplom-rom csak ránk vár a Nivegy-völgyben.

Lóczy Lajos tanösvény, Tihany

A Tihany legszebb útvonalának nevezett tanösvény a település festői helyeinek érintésével, lenyűgöző panorámával vezet végig a környék kincsein. A gejzírösvényként is emlegetett Lóczy Lajos tanösvény 14 km hosszú, ám azok, akik ezt egyszerre soknak találják, számos megállónál be- és lecsatlakozhatnak. A híres földrajztudós nevét viselő sétaösvény kiindulópontja a kirándulók között is népszerű Apáti templom, ahonnan a Külső-tó irányába folytatódik az útvonal. A könnyen követhető tanösvény a Nyereg-hegyen keresztül, a Gejzír-mezőn át a Belső-tóhoz, majd Óvárig vezet, lehetőség nyílik a félsziget legmagasabb pontjáról, a Csúcs-hegyről megtekinteni a meseszép kilátást, illetve az egyik legizgalmasabb geológiai látványosságot, az Aranyház gejzírkúpot is megnézhetjük, ami nevét a rátelepedett sárga színű zuzmóról kapta.

Jókai-kilátó, Balatonfüred

Két irányból is megközelíthető a balatonfüredi Jókai-kilátó, amit ugyan csak meredek, közepes nehézségű útvonalon érhetünk el, a Tihanyi-félszigetre nyíló varázslatos panoráma azonban kárpótol a megtett kilométerekért. A Lóczy-barlangtól apró kavicsos, kissé csúszós út vezet a kilátóhoz a zöld háromszög jelzésen, ám ennél jóval látványosabb kirándulásra számíthatunk, ha a Balatoni Kéktúra kék sáv jelzésén haladunk a Kilátó utcából. Első megállónk a szintén szép kilátással bíró Tamás-hegyi kereszt, ahonnan továbbsétálva az Aranyember tanösvény kellemes pihenőhelyei és érdekes információs táblái mutatják az utat felfelé. Utóbbiak a természetvédelmi terület védett állat- és növényvilágáról mesélnek.

Olaszrizling tanösvény, Csopak

A csopaki borvidék szőlőtőkéi között kanyargó Olaszrizling tanösvény a Petőfi Sándor utcától egészen Paloznak Tódi útjáig húzódik. Túránk során 12 egyedi, népművészeti motívummal díszített, ismertetőtábla segítségével ismerhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes szőlőfajtáit, olvashatunk a vidék jellegzetes, vörös színű talajának kialakulásáról, és a szőlőtermesztés legfontosabb lépéseibe is bepillantást nyerhetünk. A tanösvény mentén érdemes útba ejteni a Csákány-hegyen magasodó Endrődi Sándor-kilátót is, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balaton keleti medencéjére.

Tátorján tanösvény, Balatonkenese

A közel 3 kilométer hosszú Tátorján tanösvény Balatonkenese szívéből kacskaringós utcákon és keskeny ösvényeken kapaszkodik fölfelé egészen a település fölé magasodó, 75 méter magas, függőleges löszfaláról ismert Soós-hegy tetejéig. Az áprilisban virágzó tátorjánok földjét végigbarangolva megismerhetjük a környék növényvilágát, a hegytetőn álló, korábbi adótoronyból álalakított kilátóból pedig új perspektívából csodálhatjuk meg a magyar tengert. A bátrabbak egy meredek ösvényen végighaladva megtekinthetik a löszfalba vájt sejtelmes barlanglakásokat, a Tatárlikakat, amelyekben még a 19. században is laktak.

Kishegy, Balatonlelle

Ha már kívülről fújjuk a Badacsony összes pincéjének minden tételét, vegyük az irányt a balatonlellei Kishegy felé, amely a Dél-Balatoni Borút részeként számos kiváló borászatot, egy parasztbarokk stílusban épült kápolnát, ráadás gyanánt pedig a túlpart tanúhegyeire nyíló lenyűgöző panorámát kínál. A kegyhellyel szemben áll a vele egykorú Majthényi Présház, amely remek helyi borok és házias ételek mellett gyönyörű kilátásáról is híres. Utunk folytatásaként keressük fel a 2021-ben átadott panorámateraszt, ahol mintegy 300 méteres tengerszint feletti magasságból tárul elénk a Balaton csillogó felszíne és a Badacsony vidéke. A lélegzetelállító kilátás mellett asztalokat, padokat és több tűzrakóhelyet is találunk, így minden adott egy felhőtlen piknikezéshez!

Szaplonczay sétány, Fonyód

Könnyed délutáni sétát ígér Fonyód gyöngyszeme, a nemrégiben megújult Szaplonczay sétány, melynek romantikus ösvényei a város híres villasora és a meseszép Balaton között kanyarognak. A sétány több pontjáról is lélegzetelállító kilátás nyílik a magyarok tengerére, valamint a Balaton-felvidék szemközt magasodó tanúhegyeire. A másik irányba pillantva is szép látvány fogad: a Szaplonczay Manó által alapított Bélatelep villái sorakoznak itt, melyek az 1890-es években épültek. A panorámasétányon kőpadok és különleges szobrok, emlékművek sorakoznak.

