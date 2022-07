35 kihagyhatatlan kirándulóhely és látnivaló a Balaton déli partján

Ha már bebarangoltátok az északi part mesés látnivalóit, garantáljuk, hogy kalandokból a Balaton déli partján sem lesz hiány. Megmutatjuk, honnan érdemes kémlelni a túlpartot, honnan nyílik a legszélesebb rálátásunk a megunhatatlan magyar tengerre, de olyan titkos látványosságokat is ajánlunk, ami nélkül nem érdemes elhagynunk e felejthetetlen vidéket.

Balatonvilágosi magaspart

Ha mindig is ábrándoztunk romantikus balatoni naplementéről, a balatonvilágosi magaspartnál keresve sem találni alkalmasabb helyet a naplementemozihoz. Innen azonban nemcsak a naplementében érdemes gyönyörködni, de a szemünk elé táruló legszélesebb balatoni panorámában is. Mondanunk sem kell talán, hogy belátni innen a teljes keleti medencét, így, ha van némi időtök, érdemes az egyik padon ráérősen megpihenni.

Búbos vöcsök tanösvény, Kányavári-sziget

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Búbos vöcsök tanösvény a környék egyik leglátogatottabb útvonala, a 15 állomásos, kb. 1-1,5 óra alatt teljesíthető út kifejezetten a Kis-Balaton madárvilágának bemutatására törekszik. Az állomásokat jelölő táblák mindegyike egy-egy madárcsoportot ismertet, így tudhattok meg mindent többek között a parti madarakról, az énekesekről és a ragadozókról is. Gyakran megmutatkozik a névadó is: a környék jelképeként is szolgáló búbos vöcsök madarat is kiszúrhatjátok.

Vendéglátóhelyek a déli parton, amiket mindenképp érdemes felkeresni:

Kaposvártól északra rejtőzik hazánk leghosszabb mesterséges tava, a nyolckilométeres Deseda. A varázslatos tó és az azt körülölelő arborétum tartalmas kikapcsolódást ígér az aktív sportok szerelmeseinek, hiszen azon túl, hogy többféle tanösvényen barangolhatjuk be a környéket, egy jól kiépített kerékpárútvonalon csaknem teljesen körbe is biciklizhetjük, ráadásul nemcsak földön és csónakon, de a levegőben, pontosabban lombkoronaszinten, a hat méter magasan futó fapallós kalandsétányon is kémlelhetjük a festői horizontot. A család apraja pedig a Fekete István Látogatóközpontban és a meseerdőben gyarapíthatja élményei sorát.

Fehérkő vára, Kereki

A Balatonföldvártól délre, Kerekiben található középkori látványosságot immár fapallós gyalogosösvényen járhatjuk körbe. Az állagmegóvó munkák nyomán a régió egyetlen épen maradt kővárán ráadásul kialakításra került egy panoráma- és pihenőterasz is. A 283 méter magasan elterülő romokról csodálatos panoráma nyílik a közeli kőröshegyi völgyhídra, míg a távolban felderengenek a Balaton északi partjának vonulatai.

Fehérvízi-láp, Balatonfenyves

A Balatonfenyveshez tartozó Fehérvízi-láp hazánk egyik legkülönlegesebb hangulatú, legtitokzatosabb tája, egy zegzugos vízi világ, valódi madármennyország, amelyet akkor is érdemes felkeresni, ha még soha nem olvastuk a Tüskevárat. A sűrű nádasokkal teletűzdelt egykori mocsárvilág ökológiai szempontból nézve ma csak árnyéka régi önmagának, így is számos értékes növénynek és állatfajnak szolgál otthonául, a mocsári nőszőfűtől kezdve a bakcsón át az őzekig.

Fonyódi palánkvár

Fonyód első erődítményének építése a 16. századhoz köthető. A palánkvár hosszú ideig ellenállt a török ostromnak, majd 30 évvel később teljesen lerombolták. A hajdani cölöpvár azonban nemrégiben teljesen megújult, így, ha Fonyódon jártok, sétáljátok körbe a területet egy kirándulás alkalmával.

8640 Fonyód, Szent István utca 120.

Gömbkilátó, Balatonboglár

A 2020-as év kilátójának megválasztott balatonboglári Xantus János Gömbkilátó kötelező délnyugati látnivaló: a Magyar Atomiumként is ismert ikonikus építményből káprázatos látvány tárul elénk az ország legnagyobb tava és az északi part tanúhegyei felé. A kilátóhoz vezető úton a 30-as évek templomépítészetének színvonalas példányával találkozhatunk, a Várdombon található balatonboglári kalandparkban pedig mindannyian hozzájuthatunk napi adrenalinadagunkhoz.

A látogatóközpont célja, hogy kicsik és nagyok egyaránt megismerhessék a balatoni hajózás történetét és kultúráját, interaktív módszerekkel. A kerekesszékkel is megközelíthető, hajóalakú múzeumépületben van mozi, kávézó és tematikus játszószoba is, a tetején pedig kilátótorony, lenyűgöző panorámával.

8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50.

A János-hegyi pincesor olyannyira balatoni különlegesség, hogy Buzsák műemlékeként tartják számon. A területen mintegy 60 nádfedeles, korhű pincét járhattok körbe, ezeket a helyi gazdák örömmel megmutatják belülről is. Hogy teljes legyen az élmény, egy kis saját borral biztosan megkínálnak majd titeket.

Izgalmas családi programok a Balaton északi és déli partján:

Jókai park, Siófok

Az egykori siófoki lóversenypálya helyén, 4,6 hektáron terül el a város legnagyobb parkja, ahol égig nyújtózó fák, illatos virágmezők, távol-keleti japánkert és romantikus angolkert is várja a hangulatos sétára áhítozókat, de a tavirózsákkal tűzdelt tavacska partján is élvezhetjük a lemenő nyári nap sugarait.

Kányavári-sziget, Balatonmagyaród

Az egész évben szabadon látogatható Kányavári-szigetre egy különleges ívű fahídon keresztül érkezünk meg, majd kezdetét is veheti a 1,5 kilométeres Búbos vöcsök tanösvény bebarangolása, amely 15 állomáson keresztül kalauzolja a kirándulókat. A kirándulást kiegészíthetjük horgászással és tűzrakással, de új játszótér is várja itt a gyerekeket.

8753 Balatonmagyaród

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum, Zalakomár

A gyerekek hatalmas kedvence lesz az ország legnagyobb látogatható bivalycsordájának megtekintése a hatalmas területet felölelő kápolnapusztai bivalyrezervátumban. Interaktív kiállítás, játszótér és állatsimogató is várja a családokat, sőt, akár lovaskocsikázáson is a környék felfedezésére indulhatunk.

8751 Zalakomár és Balatonmagyaród között

Kis-Balaton Ház, Zalavár

Zalavár-Várszigeten várja látogatóit a Kis-Balaton Ház, amely nemcsak bemutatja a sokszínű tájegység természeti értékeit, hanem mesél a Kis-Balaton történeti és néprajzi kincseiről is. Terepasztal hozza közelebb az érdeklődőkhöz az egyedülálló tájegység gazdag növényvilágát, míg egy, a középkori várak hangulatát idéző terem tárja fel Zalavár történetét, de a Kis-Balaton mikroszkopikus élőlényeit is megfigyelhetjük, és bemutatkozik a téli és a nyári berek élővilága is. A Kis-Balaton Ház november 15-ig, keddtől vasárnapig látogatható.

8392 Zalavár, Vársziget

Kishegy, Balatonlelle

Ha már kívülről fújjuk a Badacsony összes pincéjének minden tételét, vegyük az irányt a balatonlellei Kishegy felé, amely a Dél-Balatoni Borút részeként számos kiváló borászatot, egy parasztbarokk stílusban épült Szent Donát-kápolnát, ráadás gyanánt pedig a túlpart tanúhegyeire nyíló lenyűgöző panorámát kínál. A kegyhellyel szemben áll a vele egykorú Majthényi Présház, amely remek helyi borok és házias ételek mellett gyönyörű kilátásáról is híres.

Kishegyi kilátó, Balatonlelle

Balatonlellétől mindössze 3 kilométerre található a 300 méter magas Kishegy, amely új, 20 négyzetméteres panoráma- és pihenőterasszal gazdagodott a közelmúltban. A Kishegyen elterülő Parkerdő többrétű újításon esik át: többek között kiszélesítették a hegycsúcsra vezető utat, információs táblákat tettek ki, kialakítottak egy új játszóteret, és a területen új kerékpártárolókat, asztalokat és padokat helyeztek el.

Kőhegyi-kilátó, Zamárdi

Páratlan panorámában gyönyörködhetünk a déli part Kőhegyének tetején álló őrszemről, mely gyalogosan és kerékpárral is könnyen megközelíthető. A 2000-ben épített fedett, köralapú Kőhegyi-kilátóba lépcsősor vezet fel bennünket. A 219,8 méteres magaslaton álló kilátóból kedvünkre pásztázhatjuk a Balaton északi partját, a szemközt található Tihanyi-félszigetet és a kilátót körbevevő romantikus pincesor háztetőit.

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Kvassay sétány, Balatonföldvár

A füredi Tagore déli párja a platánokkal szegélyezett, Balatonföldvár díszeként elhíresült, Kvassay Jenő vízmérnök által megálmodott parti sétány. Az arisztokrata villákkal teletűzdelt promenádon 1200 méter hosszan gyönyörködhetünk az északi part vonulataiban. A kikötő és a Csigaház étterem között húzódó partszakaszon haladva félúton találkozhatunk a halászfiú szobrával, ahol megállhatunk egy pillanatra, hogy együtt kémleljük a magyar tenger hullámain megcsillanó lemenő nap fényét.

Madárvárta, Balatonmagyaród

A Kis-Balaton déli csücske felé egy furcsa, hasított akácfarönkökből épült vityillóra lesz figyelmes az ember, amely elsőre olyan, mintha egy Tolkien-regényből kilépő délibáb lenne, valójában viszont egy, a Zürichi Egyetem hallgatói által, 2003-ban épített madármegfigyelő kunyhó.

8753 Balatonmagyaród, a Hídvégi-tó duzzasztójánál

Panoráma sétány, Fonyód

A déli part egyik legnépszerűbb üdülőhelyéhez tartozó, faragott kőpadokkal díszített sétány egyik oldalán a Bélatelep gyönyörű villasorát, míg a másikon a Balaton-felvidék hegyvonulatát találjuk. A 231 méter magas Sipos-hegyre vezető promenád egy 50 méter magas kilátóban csúcsosodik ki: a Várhegyi Széplátó nevet viselő építmény a Balaton nyugati medencéjére nyíló körpanorámával és varázslatos naplementékkel várja a látogatókat.

Pipo várkastélya, Ozora

Filippo Scolari, ismertebb nevén, Ozorai Pipo különleges várkastélyát fedezhetitek fel, ha ellátogattok a Balatontól alig egyórányira található Ozorára. A szabályos négyzet alaprajzú, reneszánsz hangulatot idéző várárkos kastély kezdetben az itáliai városi palotákra emlékeztetett. A várkastélyba érkezve igazi lovagkori világ fogadja a látogatókat: megelevenedik itt a középkori élet, megtekinthető Pipo hitvesének hálószobája, a fegyvergyűjtemény a gótikus páncélzatú életnagyságú lovaskatonával, akárcsak a 17. századi főúri konyha. De bejárható a díszes trónterem és a reneszánsz ebédlő is, ahol 1841-ben a vándorszínész Petőfi életében először állt színpadra.

7086, Ozora, Várhegy utca 1.

Récéskúti bazilika romjai, Zalavár

Zalavár aprócska községének határában, a faluból Zalaszabarra tartó országúttól nem messze rejtőzik a Récéskút-sziget több ezer éves műemléke, amelyet tízperces, nádasokon keresztülvezető gyalogút során tudunk megközelíteni. A napsütötte tisztáson elterülő római kori romokat a XI. században, I. István magyar király korában építették, de valószínűsíthető, hogy már honfoglaló őseink is egy templommal találták itt szembe magukat, mikor a Kárpát-medencébe érkeztek. Ma egy 20 méter hosszú, 12 méter széles, háromhajós, pilléres épület maradványaira bukkanhatunk itt.

A Simontornyán található toldozott-foltozott várkastély ősét az 1270-es években emeltette Salamon fia, Simon, de később Ozorai Pipo, a Garai család és Beatrix királyné is birtokolta az erősséget: az ő idejük alatt kezdte el a gótikus rezidencia egy fényűző reneszánsz palota képét magára ölteni. A pontot az i-re a művelt diplomata, Buzlay Mózes nevéhez fűződő átépítések tették fel, virágkorát is ekkor, a 16. század elején élte.

Siófok szívében található a város emblematikus épülete, a 45 méter magas Víztorony. A tetejére két panorámalifttel juthattok fel, ahol 360 fokos, csodálatos balatoni kilátás vár benneteket. Ha kigyönyörködtétek magatokat, próbáljátok ki a toronyban kialakított kávézót, oxigénbárt és élményközpontot is.

8600 Siófok, Fő tér 11.

Siófoki evangélikus templom

Mert Siófok nem csak a víztoronyból és a Petőfi sétányból áll! A nyolcvanas évek végén Makovecz Imre által modern-organikus stílusban tervezett, finnországi fából épített templomnak összesen négy bejárata van, mindegyik égtáj felé egy-egy darab. Az emberek többsége a különleges formájú épületet annak északi bejáratával azonosítja, ami egyszerre hasonlít védelmet nyújtó angyalszárnyakra, és egy szárnyait széttáró bölcs bagolyra.

Ha mégis a Balaton északi partján kerestek látnivalót:

Somoshegyi-kilátó, Balatonberény

Egy régi kilátó helyén épült fel a Balaton nyugati partjának legújabb kilátótornya, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a magyar tenger nyugati medencéjére. A minden szinten tágas kilátóterasszal ellátott fa építményből elénk tárulnak a Tapolcai-medence tanúhegyei, a szigligeti vár, de szép időben még a Tihanyi-félsziget körvonalai is kivehetők. Balatonberény 15 méter magas kilátója egész évben szabadon látogatható.

Somogyvámosi Pusztatorony

Somogyvámos határában, a búzatáblákkal borított puszta közepén bámulatos középkori templomrom négyszögből nyolcszögbe formálódó tornya nyújtózik rendíthetetlenül, éjt nappallá téve az égbolt felé. A Somogyország kincse címet büszkén viselő, több mint 800 éve emelt, kora gótikus stílusú pusztatemplom megkapó látványa egy hosszan visszafojtott lélegzettel ér fel, ahogy megmaradt falai régmúlt időkről mesélnek.

Szent Donát-kápolna, Hollád

A szőlősgazdák védőszentjének nevét viselő Szent Donát-kápolna a holládi Bari-hegyen áll, és a légvonalban másfél kilométerre lévő Bar falu templomának romjaiból emelték 1785-ben. A térség legrégebbi egyházi emlékei között számon tartott, szép arányú kápolna építtetője gróf Festetics Györgyné, a nagybirtokos családba született Jakabházi Sallér Judit volt, aki jó érzékkel választotta ki a környék legkülönlegesebb dombtetőjét.

Szent László Nemzeti Emlékhely, Somogyvár

Középkori legendák övezik Somogyvárt és környékét, melynek egykori monumentális bencés apátsága több mint négy évszázadon keresztül adott menedéket a szerzeteseknek. A középkori Magyarország legnagyobb apátsága 1983 óta történeti emlékhely. A modern látogatóközpont interaktív kiállítása Szent László királynak állít emléket, de megtekinthetőek az ásatások során előkerült kőfaragványok is. A virtuális rekonstrukciók segítségével a látogató teljes képet kap a grandiózus épületegyüttesről, a romterületen álló kilátóból letekintve pedig láthatóvá válik az apátság egykori alaprajza.

8698 Somogyvár, Besliahegy 64.

Szóládi löszpincesor

A délkeleti part elmaradhatatlan látnivalója az Európa- és Henry Ford-díjjal büszkélkedő szóládi löszpincesor. A helyenként 6-8 méteres löszfalba vájt pincéket előbb rejtekhelyül, majd bor és termények tárolására használták. A pincék közül többen a mai napig bort érlelnek, hiszen a löszpincék falai télen-nyáron 15 fokos hőmérsékletet biztosítanak. A pincesor rendszeresen szolgál otthonául különböző eseményeknek.

Minden nap napkeltétől napnyugtáig várja látogatóit a Tamási Vadaspark, ahol különleges, speciális üveggel ellátott kunyhólesekből figyelhetjük meg a dám- és gímszarvasokat, muflonokat és vaddisznókat. A nagyvadak mellett a parkerdő tanösvénye nyújt bepillantást az erdő növény- és állatvilágába.

7090 Tamási, Miklósvári Parkerdő

Töreki-tavak tanösvény, Siófok

Siófok környékén járva mindenképpen érdemes végigjárni a Töreki-tavak tanösvényt, aminek hosszát mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetitek egy 14 km hosszú túraútvonallal is a környéken, illetve kisebb sétákra is van lehetőség. A Töreki városrész mellett meghúzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, hiszen a környék számos természeti kinccsel rendelkezik, amit a hangulatos táj még izgalmasabbá varázsol. A tanösvény útvonalát követve lehetőségetek van megismerni a helyi tavak, vizes élőhelyek, erdők és rétek élővilágát, a madárlesből pedig a madárvilág mindennapjaiba is bepillanthattok.

Völgyhídi Horgásztó, Kőröshegy

A kőröshegyi Széchenyi Zsigmond-vadászkastélyt körbeölelő birtokon 5 hektáron terül el a völgyhídi halastórendszer, mely gazdag halállományának köszönhetően igazi horgászparadicsom. Az átlagosan 2 méteres tó dúskál a nagyhalakban: ponty, süllő, csuka, fogas, keszeg és kárász is könnyedén akadhat itt horogra. De az sem utolsó szempont, hogy innen egy egészen új perspektívából tekinthetünk fel a kőröshegyi völgyhídra.

Vörös és Kék Kápolna, Balatonboglár

Két különleges árnyalatú, neogótikus stílusban épült kápolna várja a nyaralókat a balatonboglári Temető-dombon, amit akár a művészet dombjának is nevezhetnénk, ugyanis jelentős képzőművészeti tárlatoknak ad helyet a két épület. A Vörös és a Kék kápolnát eredetileg családi temetkezési helynek építették a 19. században, majd a 70-es években Galántai György festőművész meglátta a lehetőséget az addigra igencsak rossz állapotban lévő kápolnákban. Felújította őket, és a kulturális élet központjává alakította a térséget, ami a mai napig virágzik.

8630 Balatonboglár, Kápolna utca 8.

Zsilip-kilátó, Zalaszabar

A vadregényes Kányavári-sziget felé érdemes kitérőt tenni a régi Zala torkolatában található zsilipen magasodó, fa szerkezetű, fedett Zsilip-kilátónál. A mindössze egy szint magas fatoronyból elénk tárul a Hídvégi-tó különleges vidéke és a környező dombok zöldje, melyek látványát egy asztallal, padokkal és szemétgyűjtővel felszerelt pihenőhelyen elmélázva szívhatjuk magunkba.