Itt a vakáció: 40 élményteli családi program a Balaton partján 2022 nyarán

A Balaton északi és déli partja számtalan tartalmas családi programmal vár titeket 2022 nyarán is. Kertmozik, élményközpontok, kaland- és vadasparkok, múzeumok, kulturális és gyerekprogramok – nektek csak ki kell választanotok, mi van elérhető közelségben.

A legjobb családi programok 2022-ben a Balaton északi partján

Ha egy kellemes sétára vágytok nyugodt környezetben, akkor irány Hévíz. Egy tavalyi projektnek köszönhetően több mint 20 ezer új facsemetével, egy 2,5 km hosszú tavirózsás sétánnyal és egy 15 méter magas lombkorona-kilátóval bővült az amúgy is figyelemreméltó és világhírű Zala megyei fürdőváros.

A Keszthelyi-hegység dombokkal körülölelt találkozásánál, Hévíztől csupán néhány kilométerre, Reziben bukkanhatunk rá az egyedülálló Dinó- és Kalandparkra. A kertben elhelyezett hatalmas dinók mellett a minden korosztály számára izgalmas kalandpark gondoskodik arról, hogy élményteli napot zárjatok.

8373 Rezi, Ibolya utca 13.

Több mint 500 évvel ezelőtt már őrölt a János-forráshoz közeli Gyenesdiási Vízimalom, amely mostanában inkább pékmúzeumként és herbáriumként üzemel, az udvarán illatos fűszernövényekkel. Családosoknak is szuper program, hiszen a gyermekek számára külön élmény a régi időkkel és a természettel való ismerkedés.

8315 Gyenesdiás, Malom u. 7.

Gyenesdiás családbarát létesítményében, a Festetics Imre Élményközpont és Állatparkban megismerkedhettek a Keszthelyi-hegység csodálatos élővilágával. Megnézhetitek hazánk őshonos vad- és házi állatait természetes élőhelyükön, és az interaktív kiállításokon még többet megtudhattok róluk.

8315 Gyenesdiás, Dornyai út 4.

Idén nyáron is megnyitja kapuit a népszerű Panoráma Kertmozi. Rendszeres vetítéseket tartanak a Lidó Strand mellett kialakított, néhány éve felújított szabadtéri mozi területén, korszerűsített hangtechnikával és kényelmes padokkal. Győződjetek meg róla ti is június 24-től, a vetítés 9 óra után kezdődik.

8314 Vonyarcvashegy, Fürdő utca 1.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyílik a Csodabogyós-barlang bejárata. A szervezett barlangtúráknak köszönhetően rengeteg mindent megtudhattok a barlang érdekességeiről, ráadásul az alaptúra 1,5-2 óra alatt teljesíthető. A barlang csak előzetes foglalással látogatható.

8312 Balatonederics

A badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul a Balaton első vízitúra-tanösvénye, ahol kenuban ülve nyerhetünk betekintést a tó elképesztően gazdag élővilágába. A QR-kódokkal és GPS-pontokkal megjelölt 6 állomásos túra hossza 3 km, amihez a szervezők mentőmellényt is biztosítanak.

A Balaton északi partja fölött, a vulkanikus hegy kúpján emelkedő szigligeti vár mesébe illő falai kalandos életútról mesélnek. A fellegvárban színes kulturális programok várnak, a Tapolcai-medence tanúhegyeire és a Balaton csillogó vizére nyíló kilátás pedig minden pillanatot megér. A vár kutyabarát.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park mintamajorja, a Salföldi Major a pillanat törtrésze alatt csempészi vissza kicsik és nagyok szívébe a vidéki életet, a természetet és a nosztalgiát. Az egész évben látogatható farmon őshonos állatokkal, pulival és komondorral, nyáron csikósbemutatóval várnak.

8256 Salföld, Kossuth utca 1.

A Balaton-felvidék lankái között magaslik a Nagyvázsony községének egyik domboldalára épült Kinizsi-vár. A középkor óta álló vár 1472 után került Kinizsi Pál tulajdonába, akiről aztán el is nevezték. Az épület 2017-től felújítás alatt állt, majd idén áprilisban megnyitották a teljesen megújult erődítményt.

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9.

Veszprém megye rejtett gyöngyszeme egy olyan családbarát park, ahol nyugodtan levehetitek a cipőtöket. A mencshelyi Talpkaland Mezítlábas Park több mint egy szokványos játszótér, hiszen itt a gyerekek biztonságban tanulhatnak és játszhatnak kézzel készített, hagyományos népi játékokkal, mindezt mezítláb.

8271 Mencshely

Június 3-tól friss popcornnal, hideg üdítőkkel és meleg fogadtatással vár mindenkit a retró hangulatú kertmozi, Fövenyes egyik eldugott kis utcájában. A repertoárban főleg felkapott filmek szerepelnek, de a működtetők figyelnek arra, hogy alkalmanként kevésbé ismert alternatív filmeket is műsorra tűzzenek.

8242 Balatonudvari, Mozi utca 1.

A Garda Akvárium Látogatóközpontban közelebbről is megismerhetjük hazánk legnagyobb természeti kincsének vízi élővilágát. Az egyes halfajokat 15 különböző, édesvízi akváriumban vehetjük szemügyre, a kihelyezett információs táblák segítségével pedig kicsik és nagyok egyaránt elmélyíthetik az ismereteiket.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 11.

Koloska-völgyi Vadaspark, Balatonfüred

Teljesen más arcát mutatja a természet a Balatonfüredtől néhány kilométerre található Koloska-völgyi Vadaspark területén. Utunk a Jókai-kilátóból indul, majd a völgyet körbejárva eljutunk a Koloska-forráshoz és a vadasparkhoz, ahol természetes környezetükben figyelhetjük meg Magyarország vadfajait.

8230 Balatonfüred, Koloska-völgy

Még több program és látnivaló a Balaton északi partján:

A Bodorka Vízivilág Látogatóközpontban összesen 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, ahol Magyarország védett állatai közül többel is megismerkedhetünk. A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka nem véletlenül vált kicsik és nagyok, fiatalok és idősek kedvencévé, hiszen a Balatonban megtalálható különböző halfajok mellett két további akvárium hivatott a tengerek élővilágát szemléltetni.

A Kisfaludy sétahajó járatai egyedülálló élményt biztosítanak a nyaralók számára Balatonfüred és Tihany között. A reformkori gőzhajó fedélzetén hűsítő italokkal, a szalontérbe érve pedig hajótörténeti múzeummal várják az utasokat.

Csopak határában, a Nosztori-völgy bejáratánál található Balatoni Élményparkban egész nyáron gyönyörűen parkosított környezet várja a családokat. A Mini City kisvárosban valóra válik a gyerekek álma, de a népszerű kisvasút is vidám füttyszóval szeli át az újonnan épült lámpás vasúti átkelőt. A kalandokból a felnőttek sem maradhatnak ki: őket óriás inga, extrém csúszás és biciklis drótkötélpálya, pihenésképp a megújult bisztró kínálata várja.

Veszprém és Csopak között, a 73-as út mellett

A csopaki Plul-vízimalom májustól szeptemberig, egy hétvége erejéig kulturális találkozóponttá változik. Az események mindegyike más-más aktuális témát jár körül, többek között szabadtéri filmvetítésekre, színházi előadásokra, kulturális beszélgetésekre és koncertekre invitálva az egész családot.

8229 Csopak, Kisfaludy utca 16.

Nem igazán vagytok elragadtatva az egész napos túrázás gondolatától? Akkor élvezzétek a Bakony nyújtotta nyugalmat az Eplényi Libegő egyik felvonójából. A 20-25 perces út során csodálatos panorámában lehet részetek, a szerencsésebbek pedig szarvasokat, vaddisznókat vagy nyulakat is láthatnak a magasból.

8413 Eplény, Malomvölgyi út 1/A

Kisvasútnak ugyan kevésbé mondható, de egész napos családi élménynek annál inkább kiváló időtöltés lehet bobozni a Balatonnál. A Balatonfűzfői Szabadidőparkban két bobpálya is vár benneteket, ahol csodálatos panoráma is társul az adrenalinnal fűtött családi program mellé. A pályák egész évben nyitva vannak, nyárestéken pedig kivilágítják őket, így akár este tízkor is csúszhattok egyet. A bobpálya mellett kilátó, játszótér, fitneszpark, kalandpark és paintballpálya is található a területen, így mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot.

Balatoni programok az egész családnak a déli parton

Egy másik korba repít majd benneteket a Balaton első retro múzeuma. Az interaktív kiállításon látható tárgyak sokak számára ismerősek lehetnek, ha a mindennapokból nem is, filmekből biztosan. A kertben régi járműveket is megnézhettek közelebbről, ami az autókedvelőknek mindenképpen kötelező program!

8164 Balatonfőkajár, Petőfi Sándor utca 47.

Télen-nyáron tárt ajtókkal vár a Siófok központjától 5 km-re fekvő barátságos Bella Állatpark. Az állatpark lakói közt találunk lámát, alpakkát, kengurut és szurikátát, a vízimadárpark mellett állatsimogató, tevegelés és élménylovaglás várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

8600 Siófok, Verebesi u. 35.

Siófok szívében található a város emblematikus épülete, a 45 méter magas Víztorony. A tetejére két panorámalifttel juthattok fel, ahol 360 fokos, csodálatos balatoni kilátás vár benneteket. Ha kigyönyörködtétek magatokat, próbáljátok ki a toronyban kialakított kávézót, oxigénbárt és élményközpontot is.

8600 Siófok, Fő tér 11.

A nyári szezonban két, Siófokról induló kalózhajó szeli át a Balatont, amelyek fedélzetén megcsodálhatjuk a magyar tenger gyöngyszemeit. Az interaktív játszóház és kalózshow során maga Jack Sparrow is tiszteletét teszi, ami felejthetetlen élmény a kisebbeknek.

Az autópályától és a Zamárdi felső vasútállomástól mintegy 100 méterre a szabadidő aktív eltöltésére végtelen lehetőségeket tartogató balatoni kalandpark vár. Az ősfás környezetet itt akadálypályák, csúszópálya, ugrótorony, vízidodzsem és élményelemek tárháza varázsolja felejthetetlenül izgalmassá.

8621 Zamárdi, Siófoki út

Májusban adták át Zamárdi legújabb attrakcióját, a három helyszínen működő Vizek Háza Élményparkot, amely egy bemutatóterem, egy vizes játszótér és egy tanösvény segítségével ismerteti meg a látogatókat az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés rejtélyeivel. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. zamárdi telephelyén található Vizek Házát jelenleg csak iskolás csoportok látogathatják, de hamarosan a nagyközönség előtt is megnyílik az élménypark.

8601 Siófok, Balatonszéplak-alsó, Tóközi utca – Zamárdi (hrsz.: 438)

Minden nap napkeltétől napnyugtáig várja látogatóit a Tamási Vadaspark, ahol különleges, speciális üveggel ellátott kunyhólesekből figyelhetjük meg a dám- és gímszarvasokat, muflonokat és vaddisznókat. A nagyvadak mellett a parkerdő tanösvénye nyújt bepillantást az erdő növény- és állatvilágába.

7090 Tamási, Miklósvári Parkerdő

Az ország egyik legmodernebb fedett kertmozijaként várja a filmrajongókat a Balatonlelle Kertmozi. A műsoron megtalálhatjátok a legfrissebb filmeket, a multiplex mozikból ismert vetítés- és hangtechnika pedig garantált, csak egy sokkal hangulatosabb helyszínen, a szabad ég alatt, akár rossz idő esetén is.

8638 Balatonlelle, Hortenzia utca 1.

A látogatóközpont célja, hogy kicsik és nagyok egyaránt megismerhessék a balatoni hajózás történetét és kultúráját, interaktív módszerekkel. A kerekesszékkel is megközelíthető, hajóalakú múzeumépületben van mozi, kávézó és tematikus játszószoba is, a tetején pedig kilátótorony, lenyűgöző panorámával.

8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50.

A Balaton egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja 2022-ben sem feledkezik meg a legkisebbekről, hiszen a Kultkikötő idén immár négy településen – Alsóörsön, Balatonföldváron, Balatonfenyvesen és Balatonszárszón – bábelőadásokkal, színházi produkciókkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az aprónépet a teljes nyári szezonban.

7 hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz HRSZ.: 0193/36

A Balaton déli partján évek óta egyedülálló kulturális színtereként működik az országosan ismert Csukás Színház. A repertoár főként gyerekeknek szóló darabokat és Csukás István-mesefeldolgozásokat tartalmaz, de felnőtteknek szóló koncerteket, előadásokat is találhatunk a nyári szezon programtervében.

8624 Balatonszárszó, Jókai Mór utca 2.

A Balatontól mindössze 40 km-re található a Dél-Dunántúl egyik legrégebben működő fürdője, a már több mint 50 éve Európa legjobbjai közt számontartott, családias hangulatú Igali Gyógyfürdő. Szabadtéri strandja, valamint fedett gyógy- és élményfürdője 13 medencével, finn- és infraszaunát magába foglaló szaunavilággal, merülőmedencével, tágas pihenőtérrel és napozóterasszal, továbbá 651 méter mélységből feltörő, gyógyhatással bíró 81°C-os fürdővízzel várja a testben és lélekben kikapcsolódás és pihenés útján megújulni vágyókat. Ideális program lehet egy borongós napon.

7275 Igal, Rákóczi tér 30.

A balatonboglári Móló sétány kikötőjének állandó tagja az 1872-ben épült Balaton nevű csavargőzös, amely az 1800-as években még Révfülöp és Balatonboglár között közlekedett. Azóta felújították, és a gőzhajózást ismerteti meg a nyaralókkal. A fedélzeten van gyerekterem is, így családos programnak sem utolsó.

8630 Balatonboglár, Móló sétány 1.

Ha aktív kikapcsolódásra vágytok, töltsetek el egy tartalmas napot a Balatonboglár Kalandparkban, ahol egy 4 km hosszú kötélpálya, egy 10 méter magas mászófal, sőt még egy 580 méter hosszú, zajtalan bobpálya is vár rátok, továbbá a helyszínen elsajátíthatjátok az íjászat alapjait is.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8.

Fonyódi palánkvár

Fonyód első erődítményének építése a 16. századhoz köthető. A palánkvár hosszú ideig ellenállt a török ostromnak, majd 30 évvel később teljesen lerombolták. A hajdani cölöpvár azonban nemrégiben teljesen megújult, így, ha Fonyódon jártok, sétáljátok körbe a területet egy kirándulás alkalmával.

8640 Fonyód, Szent István utca 120.

Még több program és látnivaló a Balaton déli partján:

Március végén adták át a természetismereti élményparkként aposztrofált Berek Világa Látogatóközpontot, amely időjárástól és szezontól függetlenül egész évben várja az érdeklődőket. A Fonyód határában található létesítmény egy korábbi szemétlerakó helyén került kialakításra, célja pedig a dél-balatoni térség természeti kincseinek feltárása a látogatók előtt, valamint a zöld szemléletformálás. A 85 négyzetméteren elterülő állandó kiállítás a Berek történelmét és jelenét mutatja be, illetve előrevetíti jövőjét.

8640 Fonyód, Hangár utca, GPS: 46.754322, 17.599968

A több mint 100 féle játszóalkalmatosságnak köszönhetően a család minden tagja találhat magának elfoglaltságot a hazánkban egyedülálló élményközpontban. Kézműves foglalkozások, hagyományőrző programok, óriás csúszdapark, valamint állatsimogató is működik a Katica Tanya területén, csak győzzetek választani a programok közül!

7477 Patca, Hrsz 025.

Balatonfenyvesi Kisvasút

Balatonfenyves és Csisztafürdő között közlekedik a nyaralók és a helyiek közkedvelt kisvasútja, a közel hét évtizedes múltra visszatekintő balatonfenyvesi kisvasút. A 14 kilométer hosszú úton a Nagyberek legszebb részein haladunk át, eközben pedig betekintést nyerhetünk a helyi kis falvak életébe, valamint gyönyörködhetünk a dél-balatoni táj szépségében. A térség egy része erdei tájjal tarkított, amelynek köszönhetően felfedezhetjük a környék növény- és állatvilágát is, így a Balaton minden részébe kapunk egy kis betekintést. A vonaton biciklit is lehet szállítani, tehát a végállomáson elég csak bringára pattanni, és már mehettek is tovább.

Erdős domboldalon bújik meg a Festetics grófok egykori vadászháza, a Csillagvár. A világon egyedülálló, csillagalakot formázó épület mára huszármúzeumként üzemel, és egész nyáron solymászbemutatókkal, valamint színes programokkal várják a látogatókat. A honlapon megtaláljátok az idei programtervet.

8710 Balatonszentgyörgy, Irtási dűlő 041 hrsz.