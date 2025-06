Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. június 16-22.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján 2025 júniusában. Koncertek, bulik, túrák, családi programok – ezek közül válogattunk nektek.

Költők, írók nyomában Hévízen (2025. június 17.)

A városnéző séta során a megnyugvásra, gyógyulásra és alkotásra érkező költők írók nyomát követhetitek Hévízen. A táblák és szobrok életre kelnek csodálatos szavakat és verseket mesélnek nektek a neves írók tollából.

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor. // Gyenesdiás (2025. június 18.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron. Június 18-án interaktív stand up comedy Szép Bencével, majd Sahlo Folina duó koncert vár rátok.

Magyar Mozgókép Fesztivál // több helyszínen (2025. június 18-21.)

Június 18-21. között a magyar filmet ünnepelhetjük a sokszínű MOZ.GO-n, a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi fedett és szabadtéri mozijaiban találkozhatunk a legújabb magyar filmpremierekkel, nemzetközileg díjazott alkotásokkal és felújított klasszikusokkal. A vetítések után közönségtalálkozókon futhatunk össze hazai sztárjainkkal, valamint gyerekprogramok, kiállítások, koncertek és gasztroprogramok várják az érdeklődőket.

Csopaki Kódex Ünnep és Örömgrillezés Huszár Matyival (2025. június 19.)

Ez a nap a Csopaki Kódex közösségről, a dűlősborokról és a termelői összefogáskról fog szólni a ST. DONAT birtokon. Délután sétálókóstoló vár rátok a Kódex termelőkkel. Késődélután pedig megnyílik a borbár is. A Kódex borok mellé élőzenével valamint grillkonyhával is készülnek. A vendégséf Huszár Matyi, akit többek között a balatonfüredi Vasüzletből is ismerhettetek.

Gyárkert Nyitóhétvége // Veszprém (2025. június 20-21.)

A szezon június 20-án indul a Gyárkertben: első nap Halott Pénz-, második nap Majka-koncert vár rátok.

Szalmabála koncertek Balatonalmádiban (2025. június 20., 22.)

Berobban az idei nyárba Balatonalmádi vadiúj rendezvénye, ami június 20-tól augusztus 20-ig izgalmas előadói line-uppal ígér nem mindennapi koncertélményt. Az egyedülálló szabadtéri színtér bátran indulhat az ország legromantikusabb koncerthelyszíne címért, főleg, amikor esti fényében, lámpafüzérek díszében tündököl. Mindezt tetőzi még az arénát idéző, aranyló szalmabálákból épített körforma, ami egy aprócska színpadot és épp annyi széksort ölel körül, hogy a koncert bensőséges hangulata megmaradjon. Június harmadik hetében a Duo Vocellino // Rohmann Ditta & Szirtes Edina Mókus estjére, illetve Király Viktor és Danny Blue produkciójára válthattok jegyet.

Levendula szedd magad // Dörgicse (2025. június 20-22.)

Lenyűgöző lila virágtengerrel várnak júniustól Dörgicsén a Balaton-felvidék mesés kis falucskájában.

10. Salföldi Dalföld (2025. június 20-22.)

Immáron tizedik alkalommal vár mindenkit a Salföldi Dalföld, a balatoni nyár zajától eltávolodva koncertekkel, kiállításokkal és további kulturális programokkal feltöltődni. A jubileumi esemény a vissza- és előre tekintésről szól: zömében olyan művészek lépnek fel, akik az elmúlt évtizedben visszajáró vendégek voltak. Koncertet ad Sebestyén Márta és Andrejszki Judit, a Fanfara Complexa és az Ephemere. Dresch Mihály ezúttal egy új formációval, az Alternatív Folk Kvartettel gazdagítja a Káli-Medencébe látogatók lelkét.

Állati szombatok a Szántódpusztai Majorságban (2025. június 21.)

9-14 óráig állati kalandozások és a Szántódpusztán élő állatok részletes bemutatása vár rátok a majorságban szakértő segítségével.

Vezetett bortúra a Badacsonyban (2025. június 21.)

A túra során három pincénél, 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezetőnk mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Sun & Moon Öböl Piknik // Balatonfüred (2025. június 21.)

Egy különleges zenei utazás, ahol a napszakok, illatok, fények változásaihoz idomulva hozzák el nektek a legnagyobb zenei katarzist, páratlan környezetben.

Schunk-Sabar Borkóstoló & Koncert // Káptalantóti (2025. június 21.)

A Sabar Borházban ezen a szombaton a Schunk Pince remek borait mutatják be nektek (a saját boraik mellett), amit személyesen Schunk József, a borászat tulajdonosa, borásza tölt majd a poharatokba. Ráadásul egy esti koncerttel is készülnek, amit a Marcello & the Flaming Boppers fog elkövetni.

Be Massive Horizon party // Kőröshegyi Levendulás (2025. június 21.)

A Be Massive partysorozat egyik legjobban várt eseménye a Kőröshegyi Levendulásban.

Szent Iván-éj Vonyarcvashegyen (2025. június 21.)

Máglyagyújtás, tűzzsonglőr bemutató és retro utcabál vár rátok a vonyarcvashegyi Lidó Strandon.

DJ a szőlőben // Homola Pincészet, Paloznak (2025. június 21.)

Laza délután a dombtetőn, ahol a zene, a bor és a napsütés újra találkozik. Koccintsatok izgalmas tételekkel, kóstoljatok bele a tűzön készült fogásokba és hagyjátok, hogy a ritmusok ringassanak – egészen naplementéig.

KőrösHEGYEN-VÖLGYÖN // Bor & Gasztro Piknik (2025. június 21.)

Piknik, bor, kulináris kalandozás, levendulaillat, zene és hajnalig tartó jókedv vár rátok Kőröshegyen, ahol a természet és a helyi ízek újra összeérnek.

Pipo-vár éjszakája // Ozora (2025. június 21.)

Fedezzétek fel az ozorai várkastély éjszakai varázsát és vegyetek részt az izgalmas programokon. Középkori főzőiskola, fűszer és gyógynövény bemutató, méhészeti bemutató, mézbor és mézsör kóstoló, méhviasz gyertya készítés és egy gitárkvartett koncertje is vár rátok itt.

Nyári vulkántúra a Hajagos mentén (2025. június 22.)

A Tapolcai-medence egyetlen parazitakráteres vulkánja a 4 millió évvel ezelőtti világba vezet vissza titeket. Ismerjétek meg e csodás vulkán történetét!

