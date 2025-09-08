Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. szeptember 8-14.

Szeptember második hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Édes Veszprém – jótékonysági süteményvásár // Veszprém (2025. szeptember 8-20.)

Szeptember 8. és 20. között jótékonysági süteményvásárt tartanak Veszprémben, amely során a befolyt adományokat hátrányos helyzetű diákoknak ajánlják fel. Ez egy remek kezdeményezés, így nemcsak tehetünk a jó célért, de isteni édességeket is kóstolhatunk egy helyen.

Orgonakoncertek // Hévíz (2025. szeptember 10.)

Szeptember folyamán szerda esténként a hévízi Szentlélek Templomot bezengi a fenséges orgona hangja, amelyet Teleki Miklós orgonaművész szólaltat meg és ejti ezzel ámulatba közönségét.

Jókai 200 – Nyáry Krisztián mesél Jókai Mórról // Siófok (2025. szeptember 10.)

Jókai Mór, neves írónk idén ünnepelné 200. születésnapját, így e jubileumi évszám alkalmából szeptember 10-én, a siófoki BRTK Könyvtárban Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész mesél íróelődjéről, izgalmasan bemutatva életét egy ingyenes esti program keretében.

Tudod mit nézel? – Az akt a képzőművészetben // Balatongyörök (2025. szeptember 11.)

Folytatódik a népszerű képzőművészeti előadássorozat, ahol Kardos Laura művészettörténész segítségével ismerkedünk az elmúlt évszázadok művészeti alkotásainak titkaival és jelképrendszerével.

Keszthelyi Táncpanoráma (2025. szeptember 11-14.)

A Nemzeti Táncszínház és a Balaton Színház idén 23. alkalommal várja a tánckultúra szerelmeseit, a táncművészet kedvelőit, akik öt napon keresztül különböző társulatok sokszínű, változatos előadásait tekinthetik meg.

Könnyű séta a Badacsony-hegyre // Badacsonytomaj (2025. szeptember 12.)

A Tourinform Badacsony könnyen teljesíthető, közel kétórás túrát szervez, mely során elbarangolhatunk a Rózsakőhöz és felfedezhetjük a hegy őszi arcát, közben érdekességeket hallgatva a borvidék történelméről, geológiai adottságairól és kapcsolódó kulturális alakokról.

Jóga a fedélzeten // Siófok (2025. szeptember 12.)

Egyedülálló jóga-élményre invitál a Bahart és a Sió-Heal kollaborációja, amelynek keretében ismét a Balaton vizén ringatózva jógázhatunk a lemenő nap fényében egy lenyűgöző katamarán fedélzetén. A program során ellazíthatjátok testeteket és lecsendesíthetitek elméteket, miközben a különböző ászanákat gyakorolva átadjátok magatokat a szabad mozgás élvezetének egy különleges környezetben.

Argentin élményvacsora // Veszprém (2025. szeptember 12.)

Az Oliva Hotel és Étterem mennyei négyfogásos argentin élményvacsorával készül, mely fogások mindegyike az Argentínában nevelkedett, de évek óta Magyarországon élő Bottyán Jorge Esteban séf tapasztalatait és szaktudását tükrözik majd. Az ínycsiklandó ételek és a különleges asado keményfa parazsas argentin látvány grill technika igazi gasztronómiai ízutazást ígérnek!

Kaukázus klasszik reinstall // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2025. szeptember 12.)

A legendás globkrit alterpop zenekar megalakulásának 20 évfordulóján újra együtt játszik a Kaukázus klasszikus felállása. A régi-új csapat mostani első közös koncertjén, Akarattyán, a 2004-2014 közötti időszak emblematikus dalain kívül hallható lesz a készülő új Kaukázus lemez néhány száma is.

Napkeltétől Tónyugtáig // frissTerasz, Badacsonytomaj (2025. szeptember 12.)

A Balaton partján, jó borok és isteni smashed burgerek mellett indul az este, 20 órától pedig LAYIOSH veszi át az irányítást, és egészen hajnali 2-ig hozza a legjobb zenéket.

Kulthajó // Keszthely (2025. szeptember 13.)

Szeptember folyamán minden szombaton 10:00 órától elstartol a Kulthajó programsorozat és vele együtt a BAHART egyik nosztalgiahajója, a Helka is. Az egyórás sétahajózás keretében a Festetics György Zeneiskola csodálatos produkciója szórakoztat majd, emellett betekintést nyerhetünk a keszthelyi múzeumok világába is felemelő előadások keretében.

Balatoni Meseszüret // Balatonfüred (2025. szeptember 13.)

Varázslatos hagyományőrző programot szervez a Gyukli Pince és Borbirtok szeptember 13-án, szombaton, ahol a sokszínű programkavalkádban a gyermekeknek lehetősége van szőlőt szüretelni, emellett Bor Meséket és izgalmas történeteket hallgathatnak, lesz közös mustpréselés, de a mesetraktorba is bemászhatnak és elképzelhetik milyen lenne gazdának lenni. A program nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is tartogat érdekes elemeket.

Nyárzáró piknik Hévízen (2025. szeptember 13.)

Kézműves vásárral, játékparkkal, gasztronómiai vásárral és koncertekkel várnak titeket Hévízen a Múzeumkertben.

Györök Örök Fesztivál // Balatongyörök (2025. szeptember 13.)

Idén ismét megrendezésre kerül a kedvelt Györök Örök Fesztivál szeptember 13-án, ahol a közösségi élmény, a mozgás, a nevetés és a balatoni hangulat főszerepet kap. Különböző sportprogramok, nyárbúcsúztató lámpásúsztatás, pecsétgyűjtő játék és érdekes előadások teszik felejthetetlenné ezt a napot!

Bortúra a Csobáncon (2025. szeptember 13.)

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. A pincészetek közötti túraút során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, a Csobánc kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

DJ a szőlőben // Homola Pincészet, Paloznak (2025. szeptember 13.)

Laza délután a dombtetőn, ahol a zene, a bor és a napsütés újra találkozik. Koccintsatok izgalmas tételekkel, kóstoljatok bele a tűzön készült fogásokba és hagyjátok, hogy a ritmusok ringassanak – egészen naplementéig.

Korda György és Balázs Klári koncert // Veszprém (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án az ikonikus duo, Korda György és Balázs Klári ismét színpadra lép, ezúttal a veszprémi Gyárkert Kultúrparkban, ahol örök klasszikus nótáikkal szórakoztatják majd a közönséget, fergetegesen jó hangulatot csinálva.

Elefánt // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2025. szeptember 13.)

A csaknem az egész nyarat egészségügyi okok miatt kihagyó Elefánt együttes újra koncertezik, ezúttal Balatonakarattyán a Peter’s Teraszon.

Élőzenés Brunch Nagy Melisszával // Siófok (2025. szeptember 14.)

A mesés Café Maran a nyár zárásaképp élőzenés brunchot tart, amely során Nagy Melissza énekesnő kápráztat el mindenkit csodás hangjával. Egy finom pörkölésű specialty kávénak, az izgalmas brunch menü választéknak és az élőzene lágy dallamainak együttesénél nehezen tudnánk jobb napindítást elképzelni!

