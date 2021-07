28 csodás látnivaló és kirándulóhely a Balaton déli partján, amit nem érdemes kihagyni

Ha többre vágytok a strandolásnál, mutatunk 28 kirándulóhelyet a Balaton déli partján, ahol eltölthettek egy kellemes nyári napot. Látnivalók Tamásitól Balatonszentgyörgyig.

Balatonlellei panorámaterasz

Balatonlellétől mindössze 3 kilométerre található a 300 méter magas Kishegy, amely új, 20 négyzetméteres panoráma- és pihenőterasszal gazdagodott a közelmúltban. A Kishegyen elterülő Parkerdő többrétű újításon esik át: többek között kiszélesítették a hegycsúcsra vezető utat, információs táblákat tettek ki, kialakítottak egy új játszóteret, és a területen új kerékpártárolókat, asztalokat és padokat helyeztek el. A Dél-balatoni Borút részét képező Kishegy a maga utánozhatatlan borospincéivel, valamint a Szent Donát-kápolna és a Majthényi Présház épületeinek ölelésében fekvő hegyoldalával eddig is a kirándulók kedvelt úti céljai közé tartozott, ezentúl valószínűleg még nagyobb tömegeket vonz majd.

Csillagvár Múzeum, Balatonszentgyörgy

A Balatonszentgyörgy közelében fekvő Csillagvár elsősorban a kisgyerekes családok körében népszerű kirándulóhely huszárkiállítással, íjászkodási lehetőséggel és a középkori életet bemutató panoptikummal. Az épületet sokáig török kori végvárnak hitték, pedig a környék földesura, gróf Festetics László építtette 1823-ban erdészlaknak.

Deseda-tó, Magyaregres

Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a kaposváriak kedvelt pihenő- és üdülőhelye. Nyáron strand, télen korcsolyapálya. A Toponárhoz közeli részt főként a fiatalok, a sportolást és a strandolást kedvelők látogatják, míg a Kaposfüredet, Magyaregrest és Somogyaszalót érintő partszakasz a csendet, nyugalmat keresők pihenőhelye.

Fehérkő vára, Kereki

A Somogyi dombság 283 méter magas csúcsára épült Fehérkő vára Károly Róbert uralkodása idején keletkezett, építéséhez javarészt téglát használtak. Mátyás halála után rövid időre a Habsburg hadak foglalták el, 1530-ban egy magyar nemes kezdett neki felújításához, végül a keresztény seregek tették lakhatatlanná, nehogy török kézre kerüljön. Anyagát a kereki plébániatemplom és egy vadászkastély építéséhez hordták el, falai ma egy emelet magasságban állnak.

Fonyódi Piac

Az egész év során heti két alkalommal, szerda és szombat délelőttönként a környék legnagyobb piaca várja a vásárlókat és nézelődőket egyaránt. Őstermelői friss zöldség és gyümölcs, népművészeti, iparművészeti, használati és dísztárgyak, régiségek, festmények minden mennyiségben megtalálhatók a város szívében elhelyezkedő, mindegy három hektáros területen. A piac könnyen megközelíthető. A 7-es főútról a városközpontban Blaha Lujza utcába kanyarodva, majd azon végighaladva autós és gyalogos is messziről észreveszi a vásári forgatagot.

Hajózástörténeti Látogatóközpont, Balatonföldvár

A balatonföldvári magasparton tornyosuló, három évvel ezelőtt átadott hajó alakú építmény nemcsak a Balaton legnagyobb kilátójaként funkcionál (köszönhetően 25 méteres “árbócának”), de egy két szinten helyet kapó, 400 négyzetméteres interaktív hajótörténeti kiállítást is rejteget, ahol makettek, terepasztalok, szimulátorok, és egy 3D-s mozi segítségével ismerhetjük meg a balatoni hajózás és vitorlázás hosszú történelmét.

Kishegy, Balatonlelle

Balatonlelle mellett húzódik a Külső-Somogyi-dombsághoz tartozó Gamási-hát, amelynek legmagasabb pontja a majdnem 300 méter magas Kishegy, tetejéről pedig Badacsonytól egészen Tihanyig el lehet látni. A Kishegy és környéke az ország egyik legminőségibb bortermelő vidéke, így a lélegzetelállító panoráma mellett számos hangulatos pince is várja az idelátogatókat. A kilátás csodálása és a borozgatás után pedig érdemes megnézni a szőlőgazdák védőszentjének emelt Szent Donát-kápolnát és a nyugalom szigeteként emlegetett Parkerdőt is.

József Attila Emlékház, Balatonszárszó

Ha van valami, amiért érdemes Szárszóra látogatni, az a József Attila Múzeum. A kiállítótérnek otthont adó épület az a ház, ahonnan József Attila útnak indult, és a család tulajdonában volt hosszú évekig, míg végül panzióként üzemelt. Az ilyen jellegű múzeumoktól eltérően ez egy rendkívül modern, korszerűen felépített emlékház, mely hazánk egyik legnagyobb költője előtt hajt fejet. Az állandó kiállítás mellett, az úgynevezett Makaróni Esten is részt vehetünk, amely egy tábori hangulatú csapatépítő, de a szappankészítés rejtelmeibe is betekintést nyerhetünk, mivel József Attila édesapja ezt a mesterséget űzte.

Kripta-villa, Fonyód

Amennyiben az időjárás mélabúsba csapna át balatoni tartózkodásunk ideje alatt, keresve sem találhatunk illőbb programot a Kripta-villa meglátogatásánál! A tragikus szerelmes történet eme bizarr emlékművét 1941-ben építtette Abrudbányai-Rédiger Ödön, menyasszonya, Magdus tiszteletére, aki pár héttel esküvőjük előtt távozott a túlvilágra. A villa belsejében most újra egy ágyban, kézenfogva fekszik egymás mellett a két márványszerelmes.

Kőhegyi kilátó, Zamárdi

Csodálatos panorámát nyújt a Zamárdi központjától 10 percre található magaslat, amely romantikus pincéivel és hangulatos hétvégi házaival téged is elvarázsol majd. A kilátóból ráadásul a teljes északi part belátható.

Kőröshegyi Levendulás

Hét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, Provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Köröshegyi Völgyhíd

A Kőröshegyi Völgyhíd az M7-es autópálya hídja, amely Zamárdi és Balatonszárszó között húzódik. A természetjárók nagy örömére a Balatonföldvár nevezetességeit és természeti kincseit körüljáró 22 kilométeres Nezdei teljesítménytúra a hidat is érinti, így a dombokkal és erdőkkel tarkított tájak után ez az építészeti remekművet is lehetőség nyílik megcsodálni. A túra során a környező emelkedőkről egyszerre tárul elénk a Völgyhíd és a balatoni panoráma, majd gyalogosan is átsétálhatunk a híd alatt. Akik csak szimplán a hidat szeretnék felkeresni, javasoljuk, hogy a viadukt lábánál található horgásztavakat tűzzék ki úticélul, innen egyedülálló környezetben tekinthetjük meg a fölénk magasodó útszakaszt. A környékbeli gasztroegységek sem panaszkodhatnak a látványra így őket sem árt meglátogatni, hörpincsetek egy kiváló feketét a Völgyhíd Kávézóban vagy az újdonsült Völgyhíd Konyha & Rétnél kóstoljatok bele a Balaton ízeibe, ahova egyik nagy kedvenc budapesti food truckunk, a Dezső is leköltözött.

Kvassay-sétány, Balatonföldvár

A füredi Tagore déli párja a platánokkal szegélyezett, Balatonföldvár díszekén elhíresült, Kvassay Jenő vízmérnök által megálmodott parti sétány. Az arisztokrata villákkal teletűzdelt promenádon 1200 méter hosszan gyönyörködhetünk az északi part vonulataiban. A kikötő és a Csigaház étterem között húzódó partszakaszon haladva félúton találkozhatunk a halászfiú szobrával, ahol megállhatunk egy pillanatra, hogy együtt kémleljük a magyar tenger hullámain megcsillanó lemenő nap fényét.

Aktív Magyarország-tipp: Matula nyomában

Pattanjunk két kerékre, és ejtsük útba a Kis-Balaton nevezetességeit egy egynapos kerékpáros körtúrán! A biciklitúra nádasok, présházak és pincék között vezet, így első kézből ismerhetjük meg a Kis-Balaton vadvilágát és sajátosságát. A természeti kincsek mellett meglátogathatjuk többek között a Szent István-kápolnát, megmártózhatunk a zalakarosi gyógyvízben, míg a kápolnapusztai Bivalyrezervátumban közelről figyelhetjük meg a termetes, hazánkban otthonos állatokat.

Letölthető térkép és túratippek: aktivmagyarorszag.hu

Panoráma sétány, Fonyód

A szerelmesek fellegváraként ismert Fonyód, akár színházi erkélyeként is szolgálhatna a káprázatos kilátással bíró panorámasétánya. Díszletül a szemben húzódó tanúhegyek, a partot csapdosó balatoni hullámok, az útszélén húzódó patinás villasor, fölénk magasodó százéves fák, a mesebeli szobrok és a drámai naplementék szolgálnak. Az andalgó szerelmesek a lakatfalon akár itt is hagyhatják szerelmük zálogát.

Ozorai Pipo vára, Ozora

Siófoktól kb. egyórás autóútra találjuk az olasz kereskedősegédből magyar országbáróvá avanzsált Filippo Scolari, ismertebb nevén Ozorai Pipo reneszánsz stílusú várkastélyát. A szabályos négyzetalaprajzú épület néhány éve esett át egy jelentős felújításon, azóta korabeli konyhával, vártörténeti kiállítással, 3D mozival, fegyvergyűjteménnyel, autentikusan berendezett termekkel, valamint öt vendégszobával várja a látogatókat.

Simontornya vára

Ozora után átugorhatunk a közeli Simontornyára: az itt található toldozott-foltozott várkastély ősét az 1270-es években emeltette Salamon fia, Simon, de később Ozorai Pipo, a Garai család és Beatrix királyné is birtokolta az erősséget: az ő idejük alatt kezdte el a gótikus rezidencia egy fényűző reneszánsz palota képét magára ölteni. A pontot az i-re a művelt diplomata, Buzlay Mózes nevéhez fűződő átépítések tették fel, virágkorát is ekkor, a 16. század elején élte.

Siófoki evangélikus templom

Mert Siófok nem csak a víztoronyból és a Petőfi sétányból áll! A nyolcvanas évek végén Makovecz Imre által modern-organikus stílusban tervezett, finnországi fából épített templomnak összesen négy bejárata van, mindegyik égtáj felé egy-egy darab. Az emberek többsége a különleges formájú épületet annak északi bejáratával azonosítja, ami egyszerre hasonlít védelmet nyújtó angyalszárnyakra, és egy szárnyait széttáró bölcs bagolyra.

Somogyvámosi pusztatemplom

Somogyvámos határában, a puszta közepén bámulatos középkori templomrom tornya nyújtózik szakadatlan, éjt nappallá téve a csillagok felé. A Somogyország kincse címet büszkén viselő pusztatemplom látványa egy hosszan visszafojtott lélegzettel ér fel, ahogy megmaradt falai a középkori időkről mesélnek.

Szent László Nemzeti Emlékhely, Somogyvár

A Szent László által 1091-ben alapított somogyvári apátság a középkorban valódi szellemi központként működött, de az akkori francia-magyar kapcsolatokban is fontos szerepet töltött be: első lakói ugyanis francia földről érkező bencés szerzetesek voltak. Ma a Szent László Nemzeti Emlékhely interaktív kiállítással, rendezett romkerttel és egy szuper kilátóval várja a látogatókat.

Szentesica-forrás, Somogyvár

A környék kedvelt kirándulóhelye a Kupavár-hegy nyugati lábánál csordogáló Szentesica-forrás: a legenda szerint itt mosta meg kezét István király Koppány legyőzése után. A tiszta vizű forrás mellett áll a 2001-ben felavatott Koppány-emlékmű, melynek kopfajákból és kőtömbből álló együttesét rovásjelek, táltos dob és tarsolylemez díszítik.

Szóládi löszincesor

Mindössze 500 főt számlál a Somogyi-dombság lankái között, Balatonszárszótól mindössze 4 km-re megbúvó Szólád, amelyet legtöbben valószínűleg a II. világháború évei alatt menedékként szolgáló, ma viszont a falubéli rendezvényeknek otthont adó löszpincesoráról ismerünk. A több mint 100 löszfalba vájt pincében borokat érlelnek, ahonnan kijelölt turistaútvonalakon juthatunk el a kereki várhoz és a Nezde szoborparkhoz. Kellemes sétát tehetünk a község központjában található halastóhoz és faluházhoz vagy a határában elterülő Kupa-Koppány vezér emlékparkban, amely az ősmagyarságnak állít emléket.

Tamási Parkerdő és Vadaspark

2008-ban adták át a közel 20 hektáron elterülő vadasparkot, melynek helyszíne Tamásiból gyalogosan is könnyen megközelíthető. Az erdei környezetben több különleges, földbe süllyesztett les várja az idelátogatókat, ahonnan megfigyelhetőek a tolnai erdőség nagyvadai. A vadasparkban közel 50 dámszarvas, gímszarvas, muflon és vaddisznó cserkészhettek be, mely felejthetetlen élményül szolgál az egész család számára. A speciális üvegeknek köszönhetően az állatok számára láthatatlanok maradunk, így nem zavarjuk meg őket természetes környezetünkben. A parkerdőben található tanösvényen megismerhetjük az erdő fajgazdag növényei és állatvilágát.

Aktív Magyarország-tipp: Túra a dámszarvasok földjén

A Digitális Vándor applikációval bejárható túra során Tamási történelméről, növény- és állatvilágáról, az Esterházyak híres vadászatairól és a 19. századi főúri világról tudhattok meg számos érdekességet. A 4,5 kilométeres gyalogút első szakasza a miklósvári parkerdei tó körül vezet, ahonnan a Hársfa allén át az Esterházy-vadászkastély mellett elhaladva felkaptatunk a Várhegyre, és megyünk tovább egészen a kilátóig. Közben több megállóhelyet érintünk, ahol játékok, fejtörő feladatok, fából készült organikus építmények, hidak és szobrok várnak ránk.

Töltsd le az applikációt, és indulj el e-úton!

https://aktivmagyarorszag.hu/digitalis-vandor-mobilozz-a-termeszetben-2/

Töreki Természetvédelmi Tanösvény, Siófok

A Balatonhoz közel, mégis távol a tömegek zajától, a Cinege-patak csendes völgyében húzódik a 8,5 km hosszú Töreki Tanösvény, mely a tavak, vizes élőhelyek, erdők és rétek élővilágát tárja elénk, míg a madármegfigyelő toronyból olyan égi vándorokat is elcsíphetünk, mint a rétihéják és a partifecskék. A családos túrázók örülni fognak még a játszótérnek, a pihenőhelyek mellett pedig tűzrakásra is van lehetőség.

Várhegyi Széplátó (Fonyód)

A környék egyik legdizájnosabb, Árpád kori földvár maradványaira épült négyemeletes kilátójából remek panoráma nyílik a Balaton nyugati medencéjére. A fatorony és a hozzá vezető út akadálymentes, a közelben tűzrakóhely és játszótér várja a túrázókat.

Vörös és Kék kápolna, Balatonboglár

Balatonboglár központjától néhány perces gyalogtávra találjuk a város két emblematikus épületét: a neogótikus stílusban megálmodott Vörös és Kék kápolna egy parkos dombtetőről tekint le a városra. Előbbit családi sírkápolnaként 1857-ben építtette az evangélikus felekezetű Bárány Pál, míg utóbbi egy évvel korábban készült el a Körmendy család megrendelésére, nyaranta pedig remek képzőművészeti kiállításoknak ad otthont.

Aktív Magyarország-tipp: Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

A 2020-ban Az Év Kilátójának megválasztott balatonboglári Xantus János Gömbkilátó kötelező délnyugati látnivaló: a Magyar Atomiumként is ismert ikonikus építményből káprázatos látvány tárul elénk az ország legnagyobb tava és az északi part tanúhegyei felé. A kilátóhoz vezető úton a 30-as évek templomépítészetének egy színvonalas példányával is találkozhatunk, a szintén a Várdombon található balatonboglári kalandparkban pedig falmászótorony, bobpálya és kötélpálya segítenek hozzájutni napi adrenalinadagunkhoz.

