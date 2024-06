Siófoki nyár: Kihagyhatatlan vízi és parti élmények várnak idén nyáron

Idén is forog az Óriáskerék a siófoki Nagystrandon, csodás panorámát és kulturális élményt ígér a Víztorony, felfedezésre vár a DRV Vizek Háza és a Fordított Ház , várnak az állatos kalandok a Bella Állatparkban és kihagyhatatlan élményt ígér a balatoni hajókirándulás is.

Fesztiválokban is bővelkedik a nyári kínálat: júliusban a XXI. New Orleans Jazz Fesztivál hoz fergeteges hangulatot, augusztus végén a Bor és Kenyér ünnepén a családi programok mellett, esténként zenei programok kíséretében élvezhetjük a nyárvégi naplementéket, többek között Szandi, Kormorán, Ismerős Arcok és Tóth Vera is fellépnek. Természetesen a balatoni gasztronómia különlegességei sem maradnak el.

