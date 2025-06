Egyedülálló esemény csábítja az aktív kikapcsolódás szerelmeseit a Balatonra hétvégén

A Balaton legszebb részén, Tihany és Balatonfüred között rendezik meg június 14-én, szombaton az Allianz Öböl-átúszást. Egy olyan, nagy tömegeket megmozgató, egyedülálló és különleges hangulatú eseményt, amely nemcsak a sportról, hanem a közösségről, a természetközelségről és a felejthetetlen élményről is szól.

Sok év után, közel 200 fős stábbal valósítják meg a szervezők az Allianz Öböl-átúszás keretében kitűzött célt, érdemes lesz tehát felkelni a fotelből és kimozdulni, úszni vagy épp evezni, mert az egészségmegőrzés a szabadidősporttal kezdődik. Aki biztosan ott lesz a startnál Tihanyban, az Erdei Zsolt Madár, világbajnok ökölvívó, aki így üzent a nevezés előtt állóknak:

„Mindenkit arra bíztatok, hogy bátran jelentkezzen, mert nem teljesíthetetlen a táv, igaz, nem is lebecsülendő.”

Czene Attila, olimpiai bajnok úszóval, a Magyar Szabadidősport Szövetség társadalmi elnökével, aki egyúttal az öböl-átúszás nagykövete is, szintén találkozhatunk a versenyen. Néhány hasznos tippel, tanáccsal azoknak szeretne segíteni, akik úgy döntöttek, hogy június 14-én belevetik magukat a Balaton vizébe.

„Én is arra ösztönzök mindenkit, hogy vágjon bele, mert a három kilométer teljesíthető táv. Minél jobban felkészül valaki, annál jobb lesz az élmény, és végül is ez a szabadidősportok lényege: az élményszerzés. Az élő víz persze okozhat meglepetéseket, de még mindig van idő edzeni, naponta leúszni legalább 1000 métert, mert így már mindenkinek lesz fogalma arról, mikor kezd fáradni, savasodni. Kevesen gondolnak a helyes levegővételre, pedig ez is fontos technikai trükk. Ha ugyanis nem jó a levegővétel ritmusa, egy amatőr úszó érezhet légszomjat, és sokkal hamarabb elfárad. A technika elsajátításában érdemes szakember segítségét kérni, hisz a hosszútávú úszásnál nem mindegy, hogyan osztjuk be az erőnket.”

A szervezők több ezer résztvevőre számítanak, a biztonságot közel 70 kísérőhajó biztosítja majd. De nem csak úszni lehet, evezve is teljesíthető a táv. A Balaton hullámainak erejét és szépségét a SUP Kihíváson is megtapasztalhatjátok. Egyedi lehetőség ez, hiszen maximum 500 résztvevő állhat rajthoz, érdemes tehát minél hamarabb jelentkezni és SUP-on meghódítani az öböl vizét.

Mivel az öböl-átúszást csak kedvező időjárás és minimum 22 °C körüli vízhőmérséklet esetén rendezik meg, a végső döntésre a rendezvényt megelőző 2. nap délutánján, 13 órakor kerül sor. A friss, naprakész információkért érdemes tehát figyelni a honlapot, ahol további részleteket is megtudhattok, illetve nevezhettek is az izgalmasnak ígérkező eseményre.

