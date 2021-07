30 csodás látnivaló és kirándulóhely a Balaton északi partján, amit nem érdemes kihagyni

Szívesen kiszakadnátok az üdülőbuborékból? Akkor mutatunk 30 kirándulóhelyet a Balaton északi partján, ahol könnyedén eltölthettek egy felhőtlen nyári napot! Látnivalók Alsóörstől egészen Hévízig.

Az Aktív Magyarország ajánlásával: Alsóörs-Csopak-gyalogtúra

A Balaton-felvidék jól ismert települései Alsóörs és Csopak, de kevesen tudják, hogy a felettük emelkedő dombok között milyen csodás kilátással kecsegtető, geológiai látványosságokat érintő túrákat tehetünk. Ha az alsóörsi vasútállomásról indulunk a Somlyó-hegyi kilátó felé, egy kis kitérővel könnyen elérhető a gyönyörű látványt ígérő Csere-hegyi kilátó. Csopakig tartó, szőlőültetvényeken átívelő barangolásunkat tűzdelheti még a Király-kút, a Pongrácz-kastély, valamint a Csákány-hegyi kilátót és a 12. századi Szent Miklós-templomromot is útba ejthetjük.

Letölthető térkép és részletes túra: https://aktivmagyarorszag.hu/a-balaton-felvidek-titkai-alsoorstol-csopakig/

Béke-sztúpa, Zalaszántó

A zalaszántói sztúpa nem csak Magyarországon belül számít kuriózumnak: a szentély az egyik legnagyobb ilyen létesítmény Európában. A szentély ötletét 1990-ben Bop Jon buddhista szerzetes vetette fel, célja egy békét és boldogságot megtestesítő építmény volt a rendszerváltó országban. A sztúpa belseje nem látogatható, a zárt építményt két szerzetes vigyázza, azonban az épület kívülről is egyedülálló látványosság.

Boldogasszony-templomrom, Dörgicse

A szomszédos Dörgicsének a középkorban még három különálló része volt, így három Árpád-kori templomrommal is büszkélkedhet. A mi kedvencünk a falu külterületén, a Gernye-hegyen álló Boldogasszony-templom. Az egyhajós épület háromemeletes, ikerablakos tornya ma is impozáns látványt nyújt, emellé még a Balatonra is remek panoráma nyílik a templom mellőli tisztásról. Ha piknikezni támad kedvetek, ide gyertek!

Cseszneki vár

A Bakony nemhivatalos fővárosától, Zirctől nem messze tornyosul a táj fölé a festői szépségű Csesznek vára, a régió egyik nevezetessége. A tatárjárást követő várépítési láz produktuma eredetileg az Alföldről Győrbe vezető sóutat volt hivatott védelmezni és a Bána nemzetségből származó Jakab báró, IV. Béla kardhordozó mestere emeltette a kor divatjának megfelelően, gótikus stílusban. A török harcok idején végvári szerepet töltött be, később az Esterházy hercegek kényelmét szolgálta barokk ízlés szerint átépített várkastélyként. Hosszú és dicső karrierjének egy földrengés és az azt követő tűzvész, na meg a romot kőbányaként hasznosító környékbeliek vetettek véget a 19. század elején. Azóta persze rengeteg állagmegóvó és helyreállító munka történt a közel nyolcszáz éves falakon, a Nemzeti Várprogram keretében pedig további fejlesztésekre lehet számítani a jövőben. A Valahol Európában című filmklasszikus forgatási helyszínéül is szolgáló Csesznek legszebb képét a 82-es főút melletti parkolóból mutatja, de a várból nyíló panoráma is megér egy misét.

Csobánc vára

A Tapolcai-medence kopár, füves tetején található vár a 13. században épült, és a középkor alatt a törököktől védte meg az erődítmény népét. A mai romjaihoz több, könnyebb és nehezebb túraútvonal is vezet, amelyeket végig káprázatos panoráma kísér: jó időben a Keszthelyi-öböltől egészen a Tihanyi-félszigetig el lehet látni.

Csodabogyós-barlang, Balatonederics

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik rejtett gyöngyszeme a pirosbogyós-gyümölcsről elnevezett barlang, amely tökéletes úticélként szolgál a kalandvágyóknak. A 6 km hosszú és 136 m mély barlangnak csak egy kisebb része járható, ahol a barlangászás élvezete mellett a geológiai sokszínűsége is figyelemreméltó. Az egész évben látogatható barlangban számos különböző nehézségű és tematikájú túrára be lehet nevezni, akár kezdőknek is ajánlott.

Festetics-kastély, Keszthely

A Keszthely szívében fekvő barokk kastélyt Festetics Kristóf kezdte építtetni 1745-ben. A családi kastély építéstörténetének második szakasza Festetics (I.) György nevéhez fűződik. Az átalakítási munkálatok 1792-ben indultak el, amikor a klasszicizáló késő barokk stílusú déli szárny felhúzása megkezdődött. A kastély építéstörténetének harmadik, historizáló stílusú szakasza 1883-87 között valósult meg, mely Festetics (II.) Tasziló nevéhez kötődik. Új, nagyméretű szárnyat emeltetett, mely a báltermek és a vendéglakosztályok befogadására szolgált, amit tornyos középrésszel kapcsolt a régi épülethez. Az épület ekkor nyerte el mai végleges alakját. Magyarország leglátogatottabb kastélya öt épületben hat állandó tárlattal várja a látogatókat, melyek minden generáció számára felejthetetlen élményt nyújtanak. Rangos zenei rendezvények és különleges események egész sora teszik még színesebbé a programpalettát. Amíg a jelenlegi helyzetben a kovácsoltvas kapuk zárva vannak, a Minecraft segítségével tehettek virtuális sétát az kastélyban.

Hegyestű, Monoszló

Monoszló és Zánka között magasodik a Káli-medence őrének is nevezett Hegyestű: jellegzetes formáját a 20. század során lefolytatott bányászati tevékenységek folytán, emberi rásegítéssel nyerte el. Az egykori tűzhányó belsejét kitöltő bazaltoszlopok, a 334 méter magas hegytetőről nyíló lélegzetelállító kilátás, a szabadtéri kőpark és a térség természeti értékeit bemutató kiállítás kihagyhatatlan élményegyüttessé állnak össze.

Herendi Porcelánmanufaktúra

A Bakony hegyei között bújik meg a világ legnagyobb porcelángyára, a Herendi Porcelánmanufaktúra: valódi hungarikumról beszélünk, melynek termékei után egykoron királyok kapkodtak. Lessetek be a porcelánkészítés kulisszái mögé, válogassatok a manufaktúra több száz darabos dísztárgy-, csésze-, tányér- és porcelánfigura-kínálatából, és egyetek Herendi étkészletből a szomszédos Apicius Étteremben!

Hévíz

Hévíz a fürdőrajongók paradicsomaként szolgáló gyógyvizes taván túl is számos látnivalóval büszkélkedhet: az egregyi városrészben található Árpád-kori templom és a közeli római romkert, a modern-gótikus Szentlélek-templom, tucatnyinál is több történelmi villaépület, a szivárvány színeiben pompázó, virágokkal szegélyezett Dr. Schulhof Vilmos sétány és a tófürdőt övező véderdő egész napra elegendő programot biztosítanak.

Olvass többet Hévízről:

Királykő, Kapolcs

Az Eger-völgyben fekvő Kapolcs fölött emelkednek a Királykő monumentális bazaltoszlopai, melynek legközelebbi rokonait a Szent György-hegyen és a Badacsonyban találjuk. A sötétszürke színű sziklacsoport a helyi legenda szerint a rettegett hun vezér, Attila egyik várát határolta: a 80×50 méter átmérőjű földvár 20-40 centis sáncmaradványai ma is jól látszanak.

Kisfaludy-kilátó, Badacsonytomaj

A Badacsony legmagasabb pontján a Kisfaludy-kilátónak köszönhetően hiánytalanul élvezhetjük a természet és a Balaton-felvidék adta vidék természeti mutatványainak legjavát. A 438 méteres csúcsot még 18 méterrel toldották meg, a páratlan panorámáért pedig spirállépcsőn juthatunk fel a kilátóteraszra. A Badacsony központjából gyalogosan megközelíthető kilátóhoz oda-vissza, emelkedőkkel tűzdelt 6 km-es út vezet, de választható rövidebb útvonal is, ekkor a hegyközépnél kialakított parkolóból indíthatjuk utunkat.

Kossuth-kilátó, Dörgicse

A Balaton-felvidék legmagasabb pontján, a 400 méter magas Halom-hegy tetején 1962-ben építettek kilátót, amelyet az 1849-es magyar szabadságharc alatt családjával itt rejtőzködő Kossuth Lajosról neveztek el. A nemrég újjáépített kilátó tetejéről káprázatos körpanoráma tárul elénk: a magasból szemügyre vehetjük a Balaton-felvidéket, a tanúhegyeket és természetesen a kék minden árnyalatában tündöklő tavat is. A hegyet nemcsak a csodás kilátásért érdemes meglátogatni, hiszen az utóbbi években kialakították az itt induló Tűzhányó tanösvényt, létrejött egy, a kialudt vulkán érdekességeit ismertető geológiai bemutatóhely, és idén nyáron már egy szabadtéri színpad is várja a nézőket.

A Balaton-felvidéket akár két keréken is felfedezhetitek, cikkünkben 2 izgalmas biciklis útvonalat is találtok:

Lengyel-kápolna, Hegymagas

Az építtető Lengyel család nevét viselő kápolna 1760-ban épült fel barokk stílusban a Szent György-hegy oldalában, 215 méterrel a tengerszint felett. Méretes tornya, mely többek között Szent István, Szent László, és Szent György szobrait foglalja magába, az 1880-as évek végéről származik. Amennyiben a hegymászás kivette volna minden erőnket, frissítsük fel magunkat a közeli oroszlánfejes kút vizével, és pihentessük szemünket a környező táj szépségében.

Liliomkert Piac, Káptalantóti

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Az Aktív Magyarország ajánlásával: Nádi Szél Vízitúra Tanösvény

A badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul a Balaton első vízitúra-tanösvénye, amely a nádas élőhely felfedezésére hívja az érdeklődőket. A kenuzás során betekinthetünk a tó elképesztően gazdag élővilágába, a lenyűgöző tájon keresztülhaladva pedig QR-kódokon keresztül szerezhetünk több információt. A GPS-pontokkal megjelölt, 6 állomásos túra hossza 3 km, amihez a szervezők mentőmellényt biztosítanak, és minden szükséges felszerelést tartalmazó túracsomag is bérelhető.

Őrtorony-kilátó, Tihany

A Balatonra utazóknak minimum egyszer látniuk kell a Tihanyi-félsziget közepén elhelyezkedő kilátóból nyíló körpanorámát: a Balaton szinte körbeöleli a félszigetet, így gyakorlatilag az egész tavat láthatjuk fentről. Jó idő esetén kiszúrhatjuk a távolban emelkedő Bakonyt és a déli parton tornyosuló Somogy magaslatait is. Külön érdekesség, hogy az Őrtorony-kilátóból Tihany belseje is kiválóan felfedezhető, hiszen a vulkanikus eredetű félsziget egyik kráterének pereméről le lehet tekinteni a mélybe, így a látkép geológiailag is kuriózumnak számít.

Ösküi kerektemplom

A középkori műemlék szentélye félköríves, kis lőrésszerű ablakai vannak, tetejét félgömb formájú zsindelytető fedi. Eredete nem ismert, talán török mecset lehetett, de az is lehet, hogy egy vártorony maradványa.

Az Aktív Magyarország ajánlásával: Rezi-vár és környéke

Gyönyörű erdők és különleges kilátópontok csábítják túrázni a Keszthelyi-hegységbe a természetbarátokat. A 2,5 km-es útvonal egyik célpontja a festői Szent Ilona-forrás, a fő látványosság pedig a sziklaormon magasodó Árpád-kori vár, ahonnan páratlan körpanoráma tárul a kirándulók szeme elé. A túrát 10 állomásos tanösvénnyel is kiegészíthetjük.

Salföld Major

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található major jelentős geológiai, botanikai és népi építészeti emlékeket őriz, emellett őshonos magyar háziállatfajtáknak és lovaknak is otthont ad, igazi feltöltődést nyújt az egész család számára.

Még több családi program a Balaton partján:

Szent-Mihály kápolna, Vonyarcvashegy

Nem messze a fürdőzőktől nyüzsgő strandtól, a Szent Mihály-dombon magasodik a mesébe illő kis kápolna, melynek eredetét számos legenda övezi. A domb egykor a Balaton egy szigete volt, a 13. században vár állt rajta, amely az idők során a kápolnát leszámítva megsemmisült. Az autóval, gyalog és biciklivel is könnyen megközelíthető látványosság kihagyhatatlan állomása a környék felfedezésének.

Szent György-hegyi bazaltorgonák, Badacsony

A badacsonyi terület 3-4 millió évvel ezelőtt jelentős vulkáni tevékenység színtere volt, a láva lefolyása következtében pedig kialakultak a térség fölé emelkedő bazaltoszlopok. A különleges természeti jelenséghez egy szabadon látogatható tanösvény kanyarodik, amelynek bejárásához szakvezetés is igényelhető. A bazaltorgonákhoz vezető túra nem kevés meredek szakaszon fut keresztül, a célt elérve elénk táruló kilátás viszont minden nehézségért kárpótol.

Szentbékkállai kőtenger

A Pannon-tenger fehér homokjából cementálódással képződött szentbékkállai sziklák évszázadokon keresztül szolgáltak alapanyagául a helyi lakosság által vágott malomkövekhez, ma azonban a Balaton-felvidék legfontosabb természeti kincsei közé tartoznak. Legnagyobb látványossága a Kelemen-kőnek keresztelt tíz tonnás ingószikla, aminek a megbillegtetése után meleg szívvel ajánljuk valamely helyi kispincészet rizlingjének letesztelését.

Szépkilátó, Balatongyörök

Általában ahhoz, hogy szép kilátás táruljon az ember szeme elé, előbb meg kell másznia valamilyen magaslatot, és csak miután felkapaszkodott a hegy/torony tetejére, gyönyörködhet a táj kincseiben. A balatongyöröki Szépkilátó ebből a szempontból kivételes helyet foglal el a listánkon, hiszen a 71-es főút mellett található pihenőhely anélkül tárja elénk a Balaton csillogó vizét, az északi part tanúhegyeit, és a fonyódi dombokat, hogy akár csak egy kicsit is meg kéne erőltetni magunkat.

Szigligeti vár

A Balaton északi partja fölött, egy vulkanikus hegy kúpján emelkedő Szigligeti vár mesébe illő falai már több mint 750 éve tekintenek le a környező vidékre: építése az 1260-as években vette kezdetét a pannonhalmi bencések irányítása alatt. 1547 és 1573 között a tóti Lengyel család által megbízott Palonai Magyar Bálint védte a várat a térséget egyre gyakrabban sújtó török támadásoktól. A híres törökverőt nem csak a budai pasa nem kedvelte állandó portyázásai miatt, de hatalmaskodásaiért a balatoni nemesek is rendszeresen feljelentették a királynál – persze hűbérura, Nádasdy Tamás nádor minden alkalommal megvédte. Szigliget sorsa, oly sok magyar várhoz hasonlóan, a 17. század fordulóján pecsételődött meg: először egy villámcsapás okozta tűzvész, majd pedig az I. Lipót császári rendeletét követő rombolás tett benne hatalmas károkat, amelyeket a 2013-as felújítás során sikerült némileg kijavítani. A kalandos életű, a törökök által soha el nem foglalt fellegvár a látogatókat hamarosan újra színes kulturális programok egész sorával és a Balaton csillogó vizére, valamint a Tapolcai-medence tanúhegyeire nyíló kilátással várja majd.

Szívalakú sírkövek, Balatonudvari

A 300 lelkes Balatonudvari leghíresebb nevezetességeit nem máshol találjuk, mint a 71-es főút mellett fekvő temetőjében. A temető több tucat, a 19. század első feléből származó, szívalakú sírkövet őriz: hogy pontosan miért is faragták őket ilyen formára, annak az okát csak találgatni lehet, bár a legenda szerint a divatot egy helyi kőműves teremtette meg, aki a Balatonba fúlt szerelmének akart így emléket állítani.

Kirándulás után nincs is jobb program mint megmártózni a hűsítő habokban:

Tapolcai-tavasbarlang

A város alatt megbúvó tavasbarlangot ladikba ülve fedezhetjük fel, a fogadóépület termeiben pedig a karsztvidékről tekinthetünk meg egy izgalmas kiállítást. A legkisebbek még egy kúszóbarlangban is kalandozhatnak, míg a felnőttek ügyességét egy különleges kőtapogató teheti próbára.

Tóti-hegy, Káptalantóti

A Balaton egyik legszebb kilátóhelyének is nevezett Tóti-hegy tetejéről körpanoráma tárul elénk, többek között Csobáncot, Gulácsot és a Szent György-hegyet is kiszúrhatják a szemfülesek. A látvány minden részletének kiélvezése érdekében ajánlatos távcsövet is vinni. Ha a túra után Káptalantóti felé veszitek az irányt, érdemes felkutatni a Liliomkert Piacot is, ami egész évben, minden vasárnap várja a piacozni vágyókat.

Villa Romana Baláca, Nemesvámos

A Balaton-felvidék gazdagsága a rómaiakat is vonzotta, ennek egyik legékesebb bizonyítéka a Villa Romana Baláca. Az 1. és a 4. század között virágzó villa rustica és a hozzá tartozó gazdaság romjaiból álló régészeti kiállítás részeként többek között egy mediterrán hangulatú park, fürdőromok, fűszerkert, egy római kori halomsír, kőtár és egy a pompejihez hasonló, mozaikokat rejtő, grandiózus lakóépület várja a látogatókat.

Ha nem lett volna elég a látnivalóból, szemezgessetek az aktuális balatoni programajánlóból: