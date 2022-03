A Balaton medencéjének nyugati csücskében fekvő fürdőváros sokkal több mindent rejteget a felszín alatt, mint azt elsőre gondolnánk. Ha még nincs ötletetek, hol töltsétek a március 15-i négynapos hétvégét, talán segíthetünk: következik Hévíz, és ami a gyógytavon túl van!

38 méteres mélységével és 47.500 négyzetméteres kiterjedésével a Hévízi-tó a világ legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava. A hévízi forrásbarlang percenként 30-40 ezer liter 38 fokos vizet lövell ki magából, aminek köszönhetően csupán 72 óra alatt kicserélődik a tó teljes vízkészlete.

A tőzegfenekű tó vizének gyógyhatásáról az első írásos emlékünk az 1320-as évekből származik, tehát már hét évszázada biztosan használják a reumás megbetegedések és a mozgásszervi panaszok enyhítésére. Akit bővebben érdekel, hogyan lett nemzetközi hírnevű fürdőhely a hévízsárként emlegetett mocsaras vidékből, és milyen legendák, romantikus történetek, csodálatos gyógyulások fűződnek a jótékony hatású gyógyvízhez, annak melegen ajánljuk a Tourinform iroda által szervezett városnéző sétákat.

Ha pedig köszönöd szépen, de eleget hallottál már a tóról, és valami másra vágysz, Hévízen akkor sem fogsz unatkozni! A helyi látnivalók közül mindenképpen kiemelendő az 1999-ben felszentelt, modern-gótikus ízlés szerint épített Szentlélek-templom, ami alkalmanként remek orgonakoncertek színhelye. Hét tornya a Szentlélek hét ajándékát jelképezi, ezek a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem.

Nem mehetünk el szó nélkül a tavaly átadott, mintegy 2,2 kilométer hosszú Tavirózsa-tanösvény és a 15 méter magas lombkorona-kilátó mellett sem, amelyek a tavat övező, egyedi mikroklímájú, 60 hektáros véderdő területén kerültek kialakításra: a mesebeli rengeteg maga a nyugalom szigete.

És ez még közel sem minden: az egregyi városrészben található Szent Magdolna-templom a román stílusú építészet rajongóit szólítja meg (különösen szépek a háromemeletes tornyát díszítő kettős és hármas ikerablakai), a közeli romkert a római időkbe repít vissza minket, míg a belváros tucatnyinál is több, békebeli hangulatot árasztó történelmi villaépülete szintúgy kihagyhatatlan állomásai egy hévízi hétvégének.

Barangolás a Keszthelyi-hegységben

Hévíztől 10 kilométerre, a Keszthelyi-fennsík 418 méteres sziklaormán magasodnak Rezi várának középkori falmaradványai. Erdei túránk célállomása a tatárjárás után épült, majd a 16. század végén a törökök által felgyújtott és magára hagyott kővár, ami tíz évvel ezelőtt egy kisebb ráncfelvarráson esett át. A túra során megismerkedhetünk a Keszthelyi-hegység természeti kincseivel és elmerülhetünk kalandos történelmében. A várat a Rezi központjából induló kékrom-jelzést követve könnyedén elérhetjük, míg a 11 állomásos Rezi Vár Tanösvény a szőlőhegyi présháznál veszi kezdetét. A várból gyönyörű panoráma nyílik a Balaton-felvidék tanúhegyeire, ráadásul nagyon meg sem kell szenvedni érte. Tökéletes választás a könnyű kihívások kedvelőinek.

Biciklitúra Zalaszántóra

A kerékpáros körtúra a római romkert melletti parkolóból indul, és ide is érkezik vissza mintegy 41 kilométerrel később. A dimbes-dombos tájakon keresztül haladó út Karmacs, Vindornyafok, Vindornyaszőlős és Vindornyalak érintésével vezet el minket Zalaszántóig: itt érdemes egy kicsit megpihenni, és megnézni a település 13. századi eredetű műemlék templomát és a megannyi finomságot tartogató Mézeskalács Múzeumot, mielőtt egy erdei emelkedő után meg nem érkezünk Európa egyik legnagyobb sztúpájához. Az óriási szentélyt a Dalai láma avatta fel 1993-ban, belsejében pedig egy 24 méter magas életfát, Buddha tanításait, valamint a vallásalapító földi maradványainak néhány darabját őrzik. Innen Rezin és Cserszegtomajon át térünk vissza Hévízre, ahol elköltjük jól megérdemelt vacsoránkat.

Vízitúra a Hévíz-patakon

Március 15-ig várja a vízi programok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan tíz kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk. Akármelyik túraszervező társaság mellett is tesszük le a voksunkat, a különleges természeti környezet és a jó hangulat garantált.

Hévíz és vidéke ötször

Sikerült meghoznunk a kedveteket egy kiruccanáshoz az ország legnevesebb fürdővárosába? Akkor mutatjuk az utat kedvenc éttermünk, kulturális programunk, fürdőnk, egynapos kirándulásunk és családi programunk irányába!

Az egykori Hűvösvölgyi Csárda épületébe 2014-ben költözött be Az Én Anyósom: a Dénes György és Szücs Attila séfek vezette, önkiszolgáló és á la carte rendszerben működő étterem egyszerre elégíti ki azokat, akik egy gyors és laktató étkezésre vágynak, meg azokat is, akik szívesen eltöltenek egy-két órát a nemzetközi trendek szellemében újragondolt regionális konyha világában. A megye és a Balaton-felvidék jellegzetes ételeit új köntösbe bújtató konyha valamennyi igényt kielégít: a tormakéregben sütött, citrusos almapürével tálalt lazacsteak, a dödöllés marhapofa, vagy a körtével, eperdzsemmel és csokiszósszal megbolondított sült túrófánk senkinek sem fog csalódást okozni!

A Festetics-kastély tavasszal is csodákkal vár! Történelmi miliőben, hat állandó kiállítással és élménydús programokkal várja látogatóit tavasszal is a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számukra tökéletes időtöltést. A Tematikus Napok programsorozat keretében minden nap különleges élmények teszik felejthetetlenné és még izgalmasabbá az itt tartózkodást, többek között parki séták, rendhagyó tárlatvezetések és előadások, titokzatos helyszínek és rejtélyes kincskereső vár ránk. Rendhagyó módon egy-egy napra a látogatók elől eddig elzárt termek is megnyitják kapuikat: az északi szárny lakosztályai, fényűző báltermei és velencei tükörterme. Megfelelő időjárási körülmények között a kastélyépület tornya is látogatható.

A Hévíz belvárosától mindössze negyedórás autóútra található, frissen felújított Kehida Termál fedett gyógy- és élményfürdővel, kinti termálmedencével és hatalmas szaunaoázissal várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó vendégeket. A rengeteg újdonság mellett (wellnesstélikert, krioszauna, profi konditerem stb.) van, ami mit sem változott: ez pedig a fantasztikus, kénes gyógyvíz, ami jó hatással van az ízületekre és a bőrre, ugyanakkor a szervezetet sem terheli meg, sőt, kifejezetten frissítően hat a vízben lévő oldott szénsav miatt. A háromszintes élményrészleg a stresszoldás és a határtalan jókedv birodalma, az izzasztóan egészséges kikapcsolódásról pedig a méregtelenítő hatású szaunafelöntések gondoskodnak.

A 19. század zsilip- és vasúti töltésépítései során létrejött Kis-Balaton országunk egyik legkülönlegesebb hangulatú tájegysége, valódi lápos, nádas, mocsaras madármennyország, amely védett szigetei és háborítatlan ökoszisztémája miatt minden természetkedvelő számára kihagyhatatlan úti cél. A Tüskevár világa után sóhajtozó kalandorok számára a bárki által szabadon bejárható Kányavári-szigetet ajánljuk: az ikonikus, íves fahídon megközelíthető terület pazar panorámát ígérő kilátókkal, páratlanul színes élővilággal (különféle madárfajok, köztük kócsagok, gémek és búbos vöcskök, valamint denevérek, hüllők és kétéltűek) és játszótérrel garantálja a tartalmas időtöltést, de a közeli Kis-Balaton Házat is érdemes felkeresni.

A tavaly nyáron megnyitott alsópáhoki Bobo Fun Park a felhőtlen szórakozás balatoni Mekkája: a térség legújabb szabadidőközpontja nem kevesebb, mint 3000 négyzetméteren kínál adrenalindús élményeket kicsiknek és nagyoknak, pároknak és családoknak, baráti társaságoknak és céges csapatoknak, szerdától vasárnapig. A 30 élményelemből álló attrakciók sorát interaktív mászófal, időmérős akadálypálya és lézerlabirintus mellett szűk barlangjáratok, felhőkarcoló-pálya, babavilág, óriás játszóház és trambulinok színesítik. Figyelem: a Bobo Fun Park játékterébe csak helyben vásárolt speciális csúszásgátló zokniban léphettek be, a mászófalakat és a kötélpályát pedig kizárólag váltó sportcipőben vehetitek igénybe!