Barangolás az őszülő berekben: 6 látnivaló a Kis-Balaton vadregényes vidékén

Egykor a Balaton nyugati öblének számított a ma már különálló tájegységként működő Kis-Balaton különleges vidéke, amely nem utolsósorban a Tüskevár legendás berekjét is rejti. A vadregényes terület fokozottan védett, így kizárólag a kerékpárút mentén és a Kányavári-szigeten látogatható szabadon, de még így is megannyi izgalmat rejt.

A Kis-Balatonról A Balatontól délnyugatra fekszik a kulturális és természeti értékekben egyaránt gazdag Kis-Balaton, mely egykor a mai tó nyúlványa volt, ma viszont egy, az 1900-as évek végén mesterségesen rehabilitált mocsárvidék, egyben egy számos állat- és növényfajnak otthont adó, fokozattan védett élőhely, hivatalos nevén Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer.

Kis-Balaton Ház

Zalavár-Várszigeten várja látogatóit a Kis-Balaton Ház, amely nemcsak bemutatja a sokszínű tájegység természeti értékeit, hanem mesél a Kis-Balaton történeti és néprajzi kincseiről is. Terepasztal hozza közelebb az érdeklődőkhöz az egyedülálló tájegység gazdag növényvilágát, míg egy, a középkori várak hangulatát idéző terem tárja fel Zalavár történetét, de a Kis-Balaton mikroszkopikus élőlényeit is megfigyelhetjük, és bemutatkozik a téli és a nyári berek élővilága is. A Kis-Balaton Ház november 15-ig, keddtől vasárnapig látogatható.

8392 Zalavár, Vársziget

A récéskúti bazilika romjai

Zalavár aprócska községének határában, a faluból Zalaszabarra tartó országúttól nem messze rejtőzik a Récéskút-sziget több ezer éves műemléke, amelyet tízperces, nádasokon keresztülvezető gyalogút során tudunk megközelíteni. A napsütötte tisztáson elterülő római kori romokat a XI. században, I. István magyar király korában építették, de valószínűsíthető, hogy már honfoglaló őseink is egy templommal találták itt szembe magukat, mikor a Kárpát-medencébe érkeztek. Ma egy 20 méter hosszú, 12 méter széles, háromhajós, pilléres épület maradványaira bukkanhatunk itt.

8392 Zalavár

Zsilip-kilátó

A Kis-Balaton Hídvégi-tavának északi töltésén vezet végig az a kerékpárút, melyről letérhetünk a térség gyakran látogatott, vadregényes Kányavári-szigete irányába, ahol érdemes apró kis kitérőt tenni a régi Zala torkolatában található zsilipen magasodó, fa szerkezetű, fedett Zsilip-kilátó felé. A mindössze egy szint magas fatoronyból elénk tárul a Hídvégi-tó különleges vidéke és a környező dombok zöldje, melyek látványát egy asztallal, padokkal és szemétgyűjtővel felszerelt pihenőhelyen elmélázva szívhatjuk magunkba.

8743 Zalaszabar

Madárvárta

Utunkat a Kis-Balaton déli csücske felé folytatva a Laki István vízépítőmérnök után elnevezett zsilippel találhatjuk szembe magunkat, melynek feladata a Kis-Balaton vízszintjének szabályozása és a Zalán érkező oldott tápanyagok távol tartása a Balaton vízétől. A zsilip mellett futó kerékpárúton haladva egy furcsa, hasított akácfarönkökből épült vityillóra lesz figyelmes az ember, amely elsőre olyan, mintha egy Tolkien-regényből kilépő délibáb lenne, valójában viszont egy a Zürichi Egyetem hallgatói által, 2003-ban épített madármegfigyelő kunyhó.

8753 Balatonmagyaród, a Hídvégi-tó duzzasztójánál

Kányavári-sziget

Az egész évben szabadon látogatható Kányavári-szigetre egy különleges ívű fahídon keresztül érkezünk meg, majd kezdetét is veheti a 1,5 kilométeres Búbos Vöcsök tanösvény bebarangolása, amely 15 állomáson keresztül kalauzolja a kirándulókat, feltárva a sziget titkos kis élővilágát. A terület közepén egy fából épült madármegfigyelőhelyet találunk, de nemrégiben felújították a sziget többszintes kilátótornyát is. A természetközeli pihenést kiegészíthetjük horgászással és tűzrakással, de a zöldellő vidék déli részén új játszótér is várja a gyerekeket egy idilli réten.

8753 Balatonmagyaród

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum

A gyerekek hatalmas kedvence lesz az ország legnagyobb látogatható bivalycsordájának megtekintése a hatalmas területet felölelő kápolnapusztai bivalyrezervátumban, ahol nemcsak dagonyázó bivalyokat vehetünk szemügyre távcsővel, hanem akár egy-két fürgén futkározó ürgét is elcsíphetünk. Interaktív kiállítás, játszótér és állatsimogató is várja a családokat, sőt, akár lovaskocsikázáson is a környék felfedezésére indulhatunk. Egész évben, minden nap látogatható.

8751 Zalakomár és Balatonmagyaród között