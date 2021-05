A Balaton-felvidék kincsei: Látnivalók, biciklitúrák és gasztronómiai kedvencek a Balaton északi partján

A magyar tenger északi partvidéke csak úgy bővelkedik a különleges természeti és történelmi értékekben – ezekből hoztunk nektek egy kellemes májusi hétvégére valót, akár autóval, akár biciklivel tervezitek felfedezni a népszerű régiót.

Első állomásunk a Balatonfüred és Veszprém között elterülő balácapusztai római villagazdaság. Az időszámításunk szerinti 1. és 3. század között kiépült, nagy kiterjedésű épületegyüttes maradványaira 1904-ben talált rá néhány szántást végző cseléd. A hajdanán szabálytalan trapéz alakú kőfallal körülvett, 9 hektáros, száznál is több fő- és melléképületnek helyt adó földbirtok régészeti feltárása azóta is tart. A Villa Romana Baláca legfőbb látványosságai közé tartozik a védőtetővel ellátott, közel 2000 négyzetméteres, gyönyörű falfestményeket és mozaikpadlókat rejtő központi lakóépület (jelenleg felújítás alatt) és a Veszprém megyei, római kori faragott kőemlékeket bemutató, két szárnyból álló kőtár, de vannak itt fürdőromok, fűszerkert, illetve egy római kori halomsír is.

A Balaton-felvidék másik ékszerdobozát negyven kilométerrel délnyugat felé, a Káli-medence szélén találjuk. A szentbékkállai kőtenger a régió egyik legvarázslatosabb természeti kincse: az egykori Pannon-tengerből kiemelkedő, különös alakzatú sziklák évszázadokon keresztül szolgáltak alapanyagul a környékbéli építkezésekhez, amint azt a szomszédos Kővágóörs neve is sejteni engedi. Ha itt járunk, mindenképpen keressük fel a Kelemen-kőnek nevezett tíz tonnás ingósziklát, valamint az eredetileg gótikus stílusban épült velétei palotaromot, aztán ugorjunk be valamelyik helyi kispincészetbe, és igyunk egy (vagy több) jó pohár rizlinget.

A kőtengertől nem messze, Monoszló határában bújik meg a Káli-medence őrének is nevezett Hegyestű: az évmilliókkal ezelőtt, vulkáni tevékenység nyomán kialakult bazaltkúp egyik fele a múlt században vált bányászok áldozatává, a másik fele azonban épségben megmaradt. Ennek hála ma bárki megcsodálhatja az egykori tűzhányó belsejét kitöltő, 20-40 cm széles bazaltoszlopok orgonasípszerűen sorakozó sokaságát, az izlandi Reynisfjara-part fekete bazaltorgonáinak idősebb unokatestvéreit. A 337 méter magas Hegyestű tetejéről szép időben a teljes Balaton-felvidéket belátni, tavastul, tanúhegyestül.

A természetjárás után mindenképp érdemes ellátogatni Tapolcára, a bazalthegyek által körülölelt, képeslapra kívánkozó kisvárosba. A város alatt több kilométeres hosszúságban húzódó, egyedülálló barlangrendszer egy kis szakaszát 1938-ban nyitották meg a publikum számára, ma pedig bárki befizethet egy kis földalatti csónakázásra az örök sötétség és állandó 18 Celsius fok birodalmába. Ha már alulról kellőképp megismertük Tapolcát, bátran térjünk vissza a felszínre, és sétáljunk egy nagyot a Hild-díjas, mediterrán hangulatú városközpontban.

Két keréken a Balaton-felvidéken

Akik a lehető leggyorsabban és a legnagyobb kényelemben szeretnék felfedezni a Balaton-felvidék minél nagyobb részét, azok egy négykerekű járgánnyal ezt könnyen megtehetik. Az alaposabb és aktívabb országjárást előnyben részesítő olvasóinknak viszont hadd ajánljuk figyelmébe az alábbi kettő, látnivalókban gazdag bringatúrát.

Balatonfüredi körtúra a vidéki nyugalom jegyében

A 45 km-es útvonal Balatonfüredről indul, az első öt kilométeres szakaszt a Vázsonyi úton tesszük meg nyugati irányba, a festői szépségű dombok ölelésében fekvő Balatonszőlős felé tekerve.

Innen Pécselynek indulunk tovább, ahol röpke egy órás kapaszkodás után megcsodálhatjuk a 14. században épült Zádor-vár romjait, de akár ki is hagyhatjuk, az így nyert időt pedig eltölthetjük a vászolyi Szent Jakab-forrás táplálta Forrás-tó partján vagy a Kuti-Kerti Kisvendéglő teraszán.

Vászoly után egy 9 kilométeres szakasz majd pedig a két középkori templomromjáról híres Dörgicse következik. Az impozáns műemlékek mellett ajánlott felkeresni a Levendula Major lila mezejét is, aztán viszont délfelé vesszük az irányt, és meg sem állunk Balatonakaliig. Az üdülőfalu túl sok látványossággal nem szolgál, strandolni pedig ráérünk majd később, két gombócnyi szünetet viszont nyugodtan engedélyezhetünk magunknak.

Következő megállónk a 71-es főút által kettészelt Balatonudvari települése, melynek temetőjében több tucat szív alakúra faragott sírkövet találunk. Még mielőtt a fáradtságtól kedvünk támadna befeküdni valamelyik síremlék árnyékába, pattanjunk újra nyeregbe, és folytassuk utunkat Örvényesig, ahol egy 18. századi vízimalom, 12. századi templomocska, szabadstrand, és – ha úgy kívánjuk – a jól megérdemelt uzsonna vár minket.

Ha még elég erőt érzünk magunkban, Aszófő és a kövesdi templomrom érintésével tehetünk egy kitérőt Tihanyba, egyébként meg pedálozzunk vissza szépen Füredre, és élvezzük ki a tavaszi napsütés utolsó sugarait.

Letűnt idők nyomában Zánkától Gyulakesziig

Második, vár- és templomromokkal teletűzdelt bringatúránkhoz már egy fokkal nagyobb szintű edzettség (vagy elektromotoros rásegítés) szükségeltetik, a letekerendő menettávolság ugyanis egy emelkedőkkel fűszerezett, tisztes 82 km.

Origónk a népszerű osztálykirándulás-helyszín, a Káli-medence kapujaként is ismeretes Zánka. 12. századi református temploma valódi kuriózumnak számít: a hajó keleti oldalán nyíló szentély kívül négyszögletes, belül köralaprajzú (ez a típus bizánci eredetű), míg hajónyi szélességű tornya német előképre vall.

Zánkáról Tagyon érintésével Szentantalfáig kaptatunk, ahol a 13. századi Szent Balázs-templomrom oldalából gyönyörű látkép tárul elénk a Balaton csillogó vizére és a vidék történelmi szőlőhegyeire. Tovább tekerünk északnak, át a háromtornyú Mencshelyen, a műemlékekben dúskáló Nagyvázsonyig. Habár a Kinizsi-vár felújítás miatt jelenleg zárva tart, kívülről is csodálatos látványt nyújt, de érdemes a barokk Zichy-kastély és a Bakony erdejében megbúvó pálos kolostorromok felé is tenni egy-egy kerülőt.

Vázsonyból nyugat felé fordulunk, előbb Vigántpetenden suhanunk át, aztán Kapolcsnál kitérünk Taliándörögdre, melynek Szent András nevét viselő templomromja mellett az Űrtávközlési Állomás épülete is megér néhány fotót.

Irány vissza Kapolcsra, majd tovább Monostorapátin keresztül Gyulakeszire. Itt parkoljuk le a bringánkat és másszuk meg a Csobánc várához vezető combos emelkedőt: jutalmunk egy meseszép körpanoráma. Gyulakeszi után Káptalantóti (vasárnap Liliomkert piac!) jön, aztán a már jól ismert Mindszentkálla-Köveskál-Monoszló tengelyt követve visszatérünk Zánkára, és a Neked Főztem gasztrokocsma udvarán búcsúztatjuk el a napot.

Kedvenceink az északi parton

