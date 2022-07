40 ámulatba ejtő látnivaló és kirándulóhely a Balaton északi partján

Két strandolás között barangoljátok be a Balaton északi partját, segítségül összeválogattuk nektek, e sokszínű régió eldugott kincseit, melyek igazi bakancslistás élményekkel várnak. Látnivalók és kirándulóhelyek minden mennyiségben.

Bácsi-kápolna, Káptalantóti

Káptalantótitól másfél kilométerre, a Tapolcai- és a Káli-medence találkozásánál találjuk a Szűz Mária tiszteletére építtetett Bácsi-kápolnát. A szőlők között magasló épület melletti kis tisztásról csodálatos panoráma tárul elénk, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a szigligeti vár is tisztán látszik a távolban.

Bazaltorgonák tanösvény, Raposka

A Balaton környékét számos tanösvényen keresztül megismerhetjük, ezek közül az egyik leggyönyörűbb területen vezet végig a Szent György-hegyi Bazaltorgonák tanösvény. A közel 4 km hosszú, hétállomásos, magyar és német nyelvű tanösvény egy könnyed körtúrára invitálja a kirándulókat, amely során megismerkedhetünk a hegy és a környék földtörténetével, kőzeteivel és élővilágával, nem utolsósorban pedig a névadó bazaltorgonákról is mindent megtudhatunk.

Béke-sztúpa, Zalaszántó

Zalaszántón építették meg Európa egyik legnagyobb sztúpáját, amit 1993-ban felszentelt a Dalai Láma. A hatalmas épület belsejében Buddha tanításait, ereklyéit és egy 24 méteres életfát helyeztek el, ezeket őrzi a Béke-sztúpa. A fákkal övezett terület maga a nyugalom szigete, ahol még meditálni is lehet.

Benedek-hegyi kereszt, Veszprém

A veszprémi Várnegyed ugyan jelenleg átépítés alatt áll, a panorámás kirándulóhelyként számon tartott Szent Benedek-hegy továbbra is megközelíthető a Patak tér és az Úrkút utca felőli lépcsősorokon. Régészeti ásatások szerint a veszprémi kálvária kőkeresztje körüli terület honfoglaló őseink temetkezési helye lehetett a 17. században, ma pedig kedvelt kilátópontként várja a kirándulókat, akik előtt a veszprémi lakóházakon túl felderengenek a Bakony vonulatai is.

Boldogasszony-templomrom, Dörgicse

A Balatontól 4 kilométerre található Dörgicsének a középkorban még három különálló része volt, így három Árpád-kori templomrommal is büszkélkedhet. A mi kedvencünk a falu külterületén, a Gernye-hegyen álló Boldogasszony-templom. Az épület háromemeletes, ikerablakos tornya ma is impozáns látványt nyújt, és még a Balatonra is remek panoráma nyílik a templom mellőli tisztásról. Ha piknikezni támad kedvetek, ide gyertek!

Ha a látnivalók és kirándulóhelyek mellett éttermeket és pincéket is kerestek a Balaton északi partján:

Cseszneki vár

A Bakony nemhivatalos fővárosától, Zirctől nem messze tornyosul a táj fölé a festői szépségű Csesznek vára, a régió egyik nevezetessége. A tatárjárást követő várépítési láz produktuma eredetileg az Alföldről Győrbe vezető sóutat volt hivatott védelmezni és a Bána nemzetségből származó Jakab báró, IV. Béla kardhordozó mestere emeltette a kor divatjának megfelelően, gótikus stílusban. A török harcok idején végvári szerepet töltött be, később az Esterházy hercegek kényelmét szolgálta barokk ízlés szerint átépített várkastélyként. Hosszú és dicső karrierjének egy földrengés és az azt követő tűzvész, na meg a romot kőbányaként hasznosító környékbeliek vetettek véget a 19. század elején. Azóta persze rengeteg állagmegóvó és helyreállító munka történt a közel nyolcszáz éves falakon, a Nemzeti Várprogram keretében pedig további fejlesztésekre lehet számítani a jövőben. A Valahol Európában című filmklasszikus forgatási helyszínéül is szolgáló Csesznek legszebb képét a 82-es főút melletti parkolóból mutatja, de a várból nyíló panoráma is megér egy misét.

Csobánc vára

A Tapolcai-medence kopár, füves tetején található vár a 13. században épült, és a középkor alatt a törököktől védte meg az erődítmény népét. A mai romjaihoz több, könnyebb és nehezebb túraútvonal is vezet, amelyeket végig káprázatos panoráma kísér: jó időben a Keszthelyi-öböltől egészen a Tihanyi-félszigetig el lehet látni, sőt, kirajzolódik előttünk a mesebeli Balaton-felvidék összes tanúhegyének körvonala is.

Csodabogyós-barlang, Balatonederics

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén bukkanhattok rá a Csodabogyós-barlang bejáratára. A szervezett barlangtúráknak köszönhetően sok mindent megtudhattok a barlang érdekességeiről, és a cseppköveket is megfigyelhetitek közelebbről. Az alaptúra 1,5-2 óra alatt könnyedén teljesíthető.

Ecséri templomrom, Révfülöp

Az ecséri szőlőhegy lábánál, egy szántóföld közepén fedezhetjük fel az egykoron, a 12. században épült, román stílusú templom romjait. Az Árpád-kori építészeti emléket a török pusztítás során a faluval együtt égettek fel. A Kővágóörs és Révfülöp között található, festői fekvésű műemlék közkedvelt úti cél a túrázók között.

Emberi komédia szoborcsoport, Kővágóörs

Kővágóörs határában, a Kornyi-tó partján magasodik a fejünk fölé Veszprémi Imre emberszerű, 2-3 méteres alakokból álló szoborcsoportja. Az Emberi komédia névre keresztelt alkotást vizslatva, óriások között érezhetjük magunkat, akik védelmében, együtt kémlelhetjük a távoli horizontot.

Festetics-kastély, Keszthely

A Keszthely szívében fekvő barokk kastélyt Festetics Kristóf kezdte építtetni 1745-ben. A családi kastély építéstörténetének második szakasza Festetics (I.) György nevéhez fűződik. Az átalakítási munkálatok 1792-ben indultak el, amikor a klasszicizáló késő barokk stílusú déli szárny felhúzása megkezdődött. A kastély építéstörténetének harmadik, historizáló stílusú szakasza 1883-87 között valósult meg, mely Festetics (II.) Tasziló nevéhez kötődik. Új, nagyméretű szárnyat emeltetett, mely a báltermek és a vendéglakosztályok befogadására szolgált, amit tornyos középrésszel kapcsolt a régi épülethez. Az épület ekkor nyerte el mai végleges alakját. Magyarország leglátogatottabb kastélya öt épületben hat állandó tárlattal várja a látogatókat, melyek minden generáció számára felejthetetlen élményt nyújtanak. Rangos zenei rendezvények és különleges események egész sora teszik még színesebbé a programpalettát.

Hegyestű, Monoszló

Monoszló és Zánka között magasodik a Káli-medence őrének is nevezett Hegyestű: jellegzetes formáját a 20. század során lefolytatott bányászati tevékenységek folytán, emberi rásegítéssel nyerte el. Az egykori tűzhányó belsejét kitöltő bazaltoszlopok, a 334 méter magas hegytetőről nyíló lélegzetelállító kilátás, a szabadtéri kőpark és a térség természeti értékeit bemutató kiállítás kihagyhatatlan élményegyüttessé állnak össze.

Kinizsi-vár, Nagyvázsony

A Balaton-felvidék lankái között magaslik a Nagyvázsony községének egyik domboldalára épült Kinizsi-vár. A középkor óta álló vár 1472 után került Kinizsi Pál tulajdonába, akiről aztán el is nevezték. Az épület 2017-től felújítás alatt állt, majd idén áprilisban megnyitották a teljesen megújult erődítményt.

Királykő, Kapolcs

Az Eger-völgyben fekvő Kapolcs fölött emelkednek a Királykő monumentális bazaltoszlopai, melynek legközelebbi rokonait a Szent György-hegyen és a Badacsonyban találjuk. A sötétszürke színű sziklacsoport a helyi legenda szerint a rettegett hun vezér, Attila egyik várát határolta: a 80×50 méter átmérőjű földvár 20-40 centis sáncmaradványai ma is jól látszanak. A sziklák csúcsához egy kis ösvény vezet majd el titeket.

Kisfaludy-kilátó, Badacsonytomaj

A Badacsony legmagasabb pontján, a Kisfaludy-kilátónak köszönhetően hiánytalanul élvezhetjük a természet és a Balaton-felvidék adta vidék természeti mutatványainak legjavát. A 438 méteres csúcsot még 18 méterrel toldották meg, a páratlan panorámáért pedig spirállépcsőn juthatunk fel a kilátóteraszra. A leggyorsabban a hegyközépnél kialakított parkolóból megközelítve hódíthatjuk meg a felvidéki csúcsot.

Koloska-völgyi Vadaspark, Balatonfüred

Teljesen más arcát mutatja a természet a Balatonfüredtől néhány kilométerre található Koloska-völgyi Vadaspark területén. Utunk a Jókai-kilátóból indul, majd a völgyet körbejárva eljutunk a Koloska-forráshoz és a vadasparkhoz, ahol természetes környezetükben figyelhetjük meg Magyarország vadfajait.

Ha két kirándulás között csobbanátok a Balatonban:

Kossuth-kilátó, Dörgicse

A Balaton-felvidék legmagasabb pontján, a 400 méter magas Halom-hegy tetején 1962-ben építettek kilátót, amelyet az 1849-es magyar szabadságharc alatt családjával itt rejtőzködő Kossuth Lajosról neveztek el. A nemrég újjáépített kilátó tetejéről káprázatos körpanoráma tárul elénk: a magasból szemügyre vehetjük a Balaton-felvidéket, a tanúhegyeket és természetesen a kék minden árnyalatában tündöklő tavat is. A hegyet nemcsak a csodás kilátásért érdemes meglátogatni, hiszen az utóbbi években kialakították az itt induló Tűzhányó tanösvényt, létrejött egy, a kialudt vulkán érdekességeit ismertető geológiai bemutatóhely, és idén nyáron már egy szabadtéri színpad is várja a nézőket.

Láz-tetői kilátó, Vállus

A Balaton-környéki kilátópontok között viszonylag újkeletűnek számít Zala megye aprócska községének leglátogatottabb nevezetessége, a 380 méter magasan felhúzott Láz-tetői kilátó, melyet érdemes a Vállusból induló Medvehagyma tanösvényt követve megközelíteni. A csúcsra érve elénk tárulnak Rezi várának romjai, a zalaszántói Béke-sztúpa épülete, Vállus hangulatos kis utcái, míg a távolban felsejlenek a Balaton hullámai.

Lengyel-kápolna, Hegymagas

A barokk stílusú épületet a környék egyik ékköveként is emlegetik, a kápolna mesébe illő látványt nyújt, ahogy kimagaslik a szőlősorok közül, ajtajából pedig lehengerlő panoráma nyílik Szigliget és a Balaton felé. A hegy déli oldalán, 215 méter magasan álló kápolnát a Lengyel család építtette 1760 körül, majd az épületet 1880-ban egy toronnyal toldották meg, amivel elérte végleges formáját. A történelem sötét időszakait csodával határos módon átvészelve, egy gondosabb felújítás után máig eredeti pompájában díszeleg kívül-belül egyaránt.

Malom-tó, Tapolca

Tapolca mediterrán hangulatú főteréért megéri hátunk mögött hagyni a Balaton partját, de nem kell persze messzire mennünk, Szigligetről vagy Badacsonytomajból egy mindössze 15 perces autóúttal elérhetjük a hangulatos Malom-tavat. A Malom-tó környéke már a középkorban is a város központjának számított, a vízparton található malom pedig szintén a 13-14. században épülhetett. A házak telkei régebben egészen a tópartig értek, de ma már szerencsére parti sétány és teraszos vendéglátóhelyek fogadják a kirándulókat.

A badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul a Balaton első vízitúra-tanösvénye, ahol kenuban ülve nyerhetünk betekintést a tó elképesztően gazdag élővilágába. A QR-kódokkal és GPS-pontokkal megjelölt 6 állomásos túra hossza 3 km, amihez a szervezők mentőmellényt is biztosítanak.

Nemesvitai kilátó

A Balaton északi partjának kultikus helyén, a balatonedericsi dombok tőszomszédságában kapott helyet a Balaton-felvidék egyik legújabb kilátója. Nemesvita bámulatos fa szerkezetű kilátóját egy játszótér és egy sövénylabirintus teszi még izgalmasabbá. A látványosságok kizárólag gyalogosan közelíthetők meg, egy erdei tisztáson keresztül, az autóval érkezőknek a sportpályán kialakított parkoló áll rendelkezésére.

Őrtorony-kilátó, Tihany

A térségben egyedülálló a Tihanyi-félsziget közepén elhelyezkedő kilátó körpanorámája: a Balaton körbeöleli a félszigetet, így gyakorlatilag az egész tavat láthatjuk fentről. Sőt, jó idő esetén kiszúrhatjuk a távolban emelkedő Bakonyt és a déli parton tornyosuló Somogy magaslatait is. Külön érdekesség, hogy az Őrtorony-kilátóból Tihany belseje kiválóan felfedezhető, így a látkép geológiailag is kuriózumnak számít.

Ösküi kerektemplom

A Bakony lábánál elterülő fennsík egyik dombjára építették meg a különleges kupolájáról ismert ösküi templomot. A román stílusú templom az egyik legrégebbi hazánkban, hiszen a 11. századhoz köthető. A térséget megkoronázó műemlék szentélye félköríves, kis lőrésszerű ablakai vannak, tetejét félgömbformájú zsindelytető fedi. Eredete nem ismert, talán török mecset lehetett, de az is lehet, hogy egy vártorony maradványa.

Püspöki Palota Látogatóközpont és Kávézó, Sümeg

A sümegi várhegy lábánál álló csodálatosan felújított Püspöki Palota Látogatóközpont és Kávézó barokk ékszerdobozként várja az érdeklődőket. Megtekinthető itt a teljesen épen maradt házikápolna, Magyarország legnagyobb barokk kályhája, az egyik sarokban pedig felfedezhetünk egy sipkás udvari bolondot ábrázoló falképet is, aminek történetére a kiállítás derít fényt. De hasonlóan érdemes a festőrestaurátori munkák során előkerült napóleoni háborúkból megmaradt különleges graffitiket megkeresni az emeleti folyosó falain. A látogatóközpont kávézójának hangulatos teraszán időzve ráadásul a sümegi vár mesés kilátásában gyönyörködhetünk.

Ranolder-kereszt, Badacsonytördemic

A Badacsony bazaltorgonáinak sík lapjára építették a kőtömbökből faragott, 12 méteres keresztet 1857-ben, aminek köszönhetően, a látványosság alatti teraszon gyönyörködve értelmet nyer a Balatonra aggatott magyar tenger kifejezés. A klasszicista stílusú építményt Ranolder János veszprémi püspök után nevezték el, aki egy, a Badacsonyban tett kirándulás után a világ legszebb vidékének nevezte a környéket.

Élményteli családi programok 2022-ben a Balaton partján:

Rezi vára

A Keszthelyi-fennsík fő látványossága a sziklaormon magasodó Árpád-kori Rezi várának romja, ahol páratlan körpanoráma fogadja a kirándulókat. A Rezi községéből könnyedén megközelíthető várat a 425 méteres Meleg-hegy szirtjére építették a tatárjárást követően. A várból gyönyörű kilátás nyílik a Balaton-felvidék tanúhegyeire, ráadásul nagyon meg sem kell szenvedni érte. Tökéletes választás a könnyű kihívások kedvelőinek.

Somlyó-hegyi kilátó, Alsóörs

A Balaton egyik legszebb panorámájával vár benneteket a néhány évvel ezelőtt felújított, háromszintes Somlyó-hegyi kilátó Alsóörs északi részén. A faszerkezetes kilátó 17,5 méter magas és egy 74 lépcsőfokból álló csigalépcső vezet fel a tetejére. Magasságát tekintve nem csoda, hogy az egész Balatont és a közeli településeket is belátni a tetejéről. Járjátok körbe az egészet, és gyönyörködjetek a térség sokszínűségében.

Szent András templomrom, Taliándörögd

Taliándörögd múltjához szorosan kötődik az itt található templomrom, amely a századok során a település jelképévé vált. Az építményt a XIV. század elején Szt. András tiszteletére az itt élő Dörögd nemesi család építette, majd 1339 előtt Dörögdi Miklós egri püspök átépíttette kora-gótikus stílusban. A bájos templom és nyugodt hangulatú környezete lenyűgöző látványt nyújt az ide barangolóknak.

Szent Balázs templomrom, Balatoncsicsó

A Nivegy-völgy jelképeként ismert templomrom az aprócska Balatoncsicsó fölött húzódó Szent Balázs-hegyen található. A XIII. században épült román stílusú kőépület a XIV. században gótikus jegyekkel alkották újra. A középkorú műemlékhez páratlan panoráma is társul, hiszen a hegytetőtől elénk tárul Badacsony, a Hegyestű és a Zánkáig futó völgy hármas látképe.

Szent Jakab-forrás és Forrás-tó, Vászoly

Egy kis völgy legmélyén bújik meg a Balatonfüredtől mindössze 15 kilométerre fekvő piciny település, Vászoly. A falu hamisítatlan Balaton-felvidéki hangulatot áraszt magából: napsütötte szőlőültetvények, tradicionális présházak sorakoznak és itt található a kristálytiszta vizű Szent Jakab-forrás és Forrás-tó, melynek vízi színpadán komolyzenei koncerteket hallgathatunk a fák hűsítő árnyékában.

Szent Mihály-kápolna, Vonyarcvashegy

Nem messze Vonyarcvashegy nyüzsgő strandjától, a 136 méteres Szent Mihály-dombon magasodik hazánk egyetlen halászkápolnája, melynek eredetét számos legenda övezi. A domb egykor a Balaton egy szigete volt, a 13. században vár állt rajta, amely az idők során a kápolnát leszámítva megsemmisült. Az autóval, gyalog és biciklivel is könnyen megközelíthető látványosság kihagyhatatlan állomása minden nyugati parti kalandozásnak.

Szentbékkállai kőtenger

A Pannon-tenger fehér homokjából cementálódással képződött szentbékkállai sziklák évszázadokon keresztül szolgáltak alapanyagául a helyi lakosság által vágott malomkövekhez, ma azonban a Balaton-felvidék legfontosabb természeti kincsei közé tartoznak. Legnagyobb látványossága a Kelemen-kőnek keresztelt tíz tonnás ingószikla, aminek a megbillegtetése után meleg szívvel ajánljuk valamely helyi kispincészet rizlingjének letesztelését.

Szépkilátó, Balatongyörök

Általában ahhoz, hogy szép kilátás táruljon az ember szeme elé, előbb meg kell másznia valamilyen magaslatot, és csak azután gyönyörködhet a táj kincseiben, hogy felkapaszkodott a hegy/torony tetejére. A balatongyöröki Szépkilátó ebből a szempontból igazi kuriózum, hiszen a pihenőhely anélkül tárja elénk a tavat, az északi part tanúhegyeit és a fonyódi dombokat, hogy akár csak egy kicsit is meg kéne erőltetni magunkat.

A Balaton északi partja fölött, a vulkanikus hegy kúpján emelkedő szigligeti vár mesébe illő falai kalandos életútról mesélnek. A fellegvárban színes kulturális programok várnak, a Tapolcai-medence tanúhegyeire és a Balaton csillogó vizére nyíló kilátás pedig minden pillanatot megér. A vár kutyabarát.

Szívalakú sírkövek, Balatonudvari

A 300 lelkes Balatonudvari leghíresebb nevezetességeit nem máshol találjuk, mint a 71-es főút mellett fekvő temetőjében. A temető több tucat, a 19. század első feléből származó, szívalakú sírkövet őriz: hogy pontosan miért is faragták őket ilyen formára, annak az okát csak találgatni lehet, bár a legenda szerint a divatot egy helyi kőműves teremtette meg, aki a Balatonba fúlt szerelmének akart így emléket állítani.

Tavirózsa tanösvény és lombkoronasétány, Hévíz

Ha egy kellemes sétára vágytok nyugodt környezetben, akkor irány Hévíz. Egy tavalyi projektnek köszönhetően több mint 20 ezer új facsemetével, egy 2,5 km hosszú tavirózsás sétánnyal és egy 15 méter magas lombkorona-kilátóval bővült az amúgy is figyelemreméltó és világhírű Zala megyei fürdőváros.

Ha inkább a Balaton déli partján kerestek látnivalókat és kirándulóhelyeket:

Tapolcai-tavasbarlang

A város alatt megbúvó tavasbarlangot ladikba ülve fedezhetjük fel, a fogadóépület termeiben pedig a karsztvidékről tekinthetünk meg egy izgalmas kiállítást. A legkisebbek még egy kúszóbarlangban is kalandozhatnak, míg a felnőttek ügyességét egy különleges kőtapogató teheti próbára.

Tóti-hegy

A Balaton egyik legszebb kilátóhelyének is nevezett Tóti-hegy tetejéről körpanoráma tárul elénk, többek között Csobáncot, Gulácsot és a Szent György-hegyet is kiszúrhatják a szemfülesek. A látvány minden részletének kiélvezése érdekében ajánlatos távcsövet is vinni. Ha a túra után Káptalantóti felé veszitek az irányt, érdemes felkutatni a Liliomkert Piacot is, ami egész évben, minden vasárnap várja a piacozni vágyókat.

Villa Romana Baláca, Nemesvámos

A Balaton-felvidék gazdagsága a rómaiakat is vonzotta, ennek egyik legékesebb bizonyítéka a Villa Romana Baláca. Az 1. és a 4. század között virágzó villa rustica és a hozzá tartozó gazdaság romjaiból álló régészeti kiállítás részeként többek között egy mediterrán hangulatú park, fürdőromok, fűszerkert, egy római kori halomsír, kőtár és egy a pompejihez hasonló, mozaikokat rejtő, grandiózus lakóépület várja a látogatókat.