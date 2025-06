5 szuper babakocsis kirándulóhely Budapesten és környékén, ahol az egész család élvezheti a természetet

Nem kell attól tartani, hogy úti cél nélkül maradtok, ha a legkisebbekkel vágnátok neki a nyári természetjárásnak, hiszen Budapesten és környékén is számos kirándulóhely várja azokat, akik nagycsaláddal indulnának útnak.

Rózsika-forrás, Solymár

A Jegenye-völgy egyik legbájosabb forrása a fővárosból is egyszerűen megközelíthető a Hűvösvölgyből induló buszjáratokkal, míg a jól kiépített sétaútvonal nemcsak kisgyerekekkel, hanem akár babakocsival is könnyen felfedezhető. A forrás már az 1910-es években is népszerű úti cél volt, a környék rendezésére azonban csak 1965-ben került sor, ekkor kapta nevét a legenda szerint környéken sokat kiránduló munkásnő, Rózsi után. Jelenlegi formáját 2002-ben érte el, amikor felavatták a forrás mellett található, vizet öntő lányalakot ábrázoló szobrot is, ami Rumán Sándor szobrászművész alkotása.

Tatai Fényes Tanösvény, Tata

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány vadregényes lápvidékre kalauzol el, az különleges helyszín pedig számos izgalmat rejt a legkisebbek számára is. A jól kiépített, babakocsisok számára is ideális úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba.

Apáthy-szikla, Budapest

Az Ördögárok és Lipótmező fölött 242 méterrel magasodó kirándulóhelyszín tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, hiszen egy könnyed, babakocsi-barát útvonal vezet a Nagybányai úttól a kilátópontig. Budapest ikonikus hegyeinek látványa mellett, megannyi védett növényfaj, különféle rovarok, illetve a víz ittjártát jelezve kagylólenyomatok fogadnak minket az orom körül kalandozva. Többek között hőscincérekkel és imádkozó sáskákkal is találkozhatunk. Több mint 26 védett növényfaj mellett különféle rovaroknak, mint például a nagy hőscincérnek és az imádkozó sáskának is otthont ad.

Kerek-tó, Esztergom

A Dunakanyar egyik rejtett zugában bukkanhatunk rá a Búbánatvölgyre, amelynek területén négy lenyűgöző tavat fedezhetünk fel. A mesterségesen kialakított tavak legnagyobbika a babakocsival is könnyen megközelíthető Kerek-tó, amelynek nemcsak gyönyörű látvány nyújt, de hazánkban egyedülálló, fokozottan védett növény- és állatvilággal is büszkélkedhet. A terület igazi nyugalom szigete, a kihelyezett padok és tűzrakóhelyek jóvoltából pedig még piknikezni vagy sütögetni is lehet.

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Ugyan Visegrád népszerű úti cél a kisgyerekesek körében, egy kevésbé ismert látnivalója, a Bertényi Miklós Füvészkert is számos érdekességet rejt, ha elmenekülnétek a város zajától. A füvészkert története az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor egy lelkes erdőmérnök hallgató, Eőry Gyula a diplomamunkája részeként a területen erdei- és vörösfenyő, valamint luc- és duglasz-állományokat telepített kísérleti jelleggel az itt honos fafajok szomszédságába, amely később hivatalosan is arborétummá nőtte ki magát. A nemzetközi szinten is elismert füvészkert tökéletes úti cél, ha egy hűsítő sétával töltődnétek fel a meleg nyári napokon babakocsit tolva, akár négylábú családtagotok társaságában.

