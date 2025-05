5 szenzációs játszótér Budapesten, ahol felejthetetlen élmények várják a kisgyermekes családokat

A legtöbb esetben minden családnak megvan a kedvenc játszótere, ám, ha egy új helyet fedeznétek fel, Budapest számos gyerekparadicsommal vár.

Klauzál téri játszótér

2024 őszén került átadásra az átalakított Klauzál tér, ami a VII. kerület legnagyobb tereként már régóta várta a megújulást. A terület zöldesítése mellett egy többfunkciós sportpálya és egy szabadtéri fitneszpark is helyet kapott, a kisgyermekes családok nagy örömére pedig egy modern játszóteret is kialakítottak. A régen itt található, elavult gyerekparadicsom immár 19 új játszóeszközzel várja a kicsiket, melyek nemcsak környezetbarátok, de biztonságosabbak is a gyerekek számára.

Budavári Mátyás király játszótér

A Budai Várnegyed szívében, a Mátyás-templomtól mindössze egy karnyújtásnyira bukkanhatunk a Mátyás király játszótérre, amelynek egyes játékelemeit a jóságos királyról szóló népmesék ihlették. A panorámás várjátszótér a legkisebbeket babahintával és árnyékos homokozóval, a nagyobb gyerekeket pedig mászótoronnyal, függőhíddal, alagutakkal, hálókkal, létrákkal és csúszdákkal várja. A mesés, történelmi hangulatú játszóteret minden oldalról kőfal határolja, a tematika pedig tökéletesen illeszkedik a történelmi negyedbe.

Muzi játszótér

A Nemzeti Múzeum kertjében találjuk a belváros egyik legkülönlegesebb játszóterét, aminek játékelemei a századforduló egyedi hangulatát idézik. A gyönyörű kert hátsó részében, dús lombú fák alatt hívogató játszóteret A Pál utcai fiúk és A Muzi című könyvek ihlették, így a játszóvár itt valójában gőzfűrészüzem, míg faragott falovak vontatta lóvasutat és verklit is felfedezhetnek a gyerekek.

Gellért-hegyi csúszdás játszótér

1967 óta igazi klasszikusként vonzza a kisgyermekes családokat a Gellért-hegy oldalában kialakított csúszdás játszótér, ami 2017-es felújítása óta újra kihagyhatatlan célpont. Az árnyékos, zöld környezetben található játszópark számos csúszdával, többek között hosszú, rövid, kanyargós, dupla- és csőcsúszdával is büszkélkedhet. Emellett biztonságos, gumiborítású domboldal, fészekhinta, libikóka, trambulin, kilátótorony és piknikasztalok várják az ide kirándulókat idén nyáron is.

Városligeti Nagyjátszótér

A Budapesten élő, kisgyerekes szülőknek valószínűleg nem kell bemutatni a város egyik legnagyobb és legmodernebb játszóterét, ami egész évben önfeledten játszó gyerekek zsivajától hangos. A csodálatos Városliget szívében megbújó 13 ezer négyzetméteres terület központi eleme egy háromszintes léghajómászóka, ami érthető okokból nagy népszerűségnek örvend. Ezt több mint 50 korszerű játék veszi körül, többek között egy kanyargó patak zsilipekkel, csúszdarendszerek és különféle kötélpályák is.

A játszóterek mellett át is mozgathatjátok magatokat: