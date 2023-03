12+1 vadregényes tanösvény a Balaton körül tavaszi barangolásokhoz

Nincs olyan évszak, amikor a Balaton környékének szelíden hullámzói lankái ne csábítanák a kirándulni vágyókat e bájos vidékre. Gyűjtésünkben 13 tanösvényt válogattunk össze, amelyek vadregényes vidékeken kalauzolnak végig benneteket, némelyikről pedig még csodálatos kilátás is nyílik a magyar tengerre.

Medvehagyma tanösvény, Vállus

Zala megye aprócska községéből, Vállus központjából indul a vadregényes völgyeken átívelő tanösvény, amely a nevéhez híven, tavasszal ontja magából a friss medvehagymaillatot. Az útvonalon haladva érhetjük el a Balaton-környéki kilátópontok között viszonylag újkeletűnek számító, a Láz-hegy gerincén, 380 méter magasan felhúzott Láz-tetői kilátót, ahol a csúcsra érve elénk tárulnak a Rezi-vár romjai, a zalaszántói Béke-sztúpa épülete és Vállus hangulatos kis utcái, míg a távolban felsejlenek a Balaton hullámai.

Pele apó ösvénye, Balatonederics

A kifejezetten gyermekek számára létrehozott tanösvényen Pele úr segítségével ismerhetik meg a legkisebbek is az erdő és a környék titkait. A sétány Balatongyörököt és Balatonedericset köti össze, érintve a két település legfőbb látnivalóit, mint például a balatonedericsi Afrika Múzeumot vagy a Szépkilátót. A 8,5 kilométer hosszú útvonalon összesen 38 állomás található, ahol magyar és angol nyelvű táblák tájékoztatják a kirándulókat a Keszthelyi-hegység természeti értékeiről és a helyi érdekességekről.

Bazaltorgonák tanösvény, Raposka

A Balaton környékét számos tanösvényen keresztül felfedezhetjük, ezek közül az egyik leggyönyörűbb területen vezet végig a Szent György-hegyi Bazaltorgonák tanösvény. A közel 4 km hosszú, hétállomásos, magyar és német nyelvű tanösvény egy könnyed körtúrára invitálja a kirándulókat, amely során megismerkedhetünk a hegy és a környék földtörténetével, kőzeteivel és élővilágával, nem utolsósorban pedig a névadó bazaltorgonákról is mindent megtudhatunk.

Haláp tanösvény, Zalahaláp

A Haláp-hegy csúcsát egykor a Badacsonyhoz és a Szent György-hegyhez hasonlóan bazaltsapka fedte, azonban a hosszú évekig tartó bányászat miatt elveszítette eredeti formáját. Ha tetőfedője már nincs is, a változatos táj, valamint a bazaltkitermelés következtében létrejött, nem mindennapi képződmények miatt érdemes felkeresni a rajta keringő tanösvényt. A 3 kilométer hosszú túra során 10 megállót érintve, hol sűrű erdőben barangolva, míg máshol sziklafallal körülvett kráterben járva jutunk el az utolsó állomáshoz, és egyben a tanösvény legszebb részéhez. A Haláp csúcsának tövében a Stonehenge-t idéző, különleges sziklaszobrok várnak ránk, majd egy meredek lépcsősor vezet fel a lélegzetelállító, 360 fokos panorámához.

Tűzgyűrű tanösvény, Badacsonytomaj

A Tűzgyűrű tanösvény 4,6 kilométer hosszan kalauzol minket körbe a Badacsony legszebb tájain, miközben bepillantást enged a vulkánok világába, illetve a Balaton kialakulásának történetébe. Utunk elején a jegyességet jósló, szerelmet ígérő Rózsakővel találkozhatunk, majd a Páholy- és a Kisfaludy-kilátóból elénk terülő táj kápráztat el minket. Itt jól jön, ha erőt gyűjtünk a túra folytatásához, hisz pár megálló múlva a Bujdosók lépcsőjének 464 fokával kell szembenéznünk. Viszont minden egyes lépést megér, hisz a tanösvény következő állomásáról, a tördemici kilátóhelyről felejthetetlen panoráma nyílik a Szent György-hegy bazaltorgonáira. Végül a Ranolder-keresztnél sem kell hiányolnunk a festői kilátást, hisz túránkat a Balaton meseszép képével zárhatjuk.

Kitaibel tanösvény, Doba

Veszprém megyében, Devecsertől nem messze, a 431 méteres vulkanikus Somló-hegy lábánál található Margit-kápolnától indul a 9 állomásos Kitaibel tanösvény, amely a térség természeti értékeit és kulturális látnivalóit mutatja be. A hegyre felérve egy sűrű erdő közepén találjuk Magyarország legkisebb borvidékének erődjét, a szabálytalan alakú, belső tornyokkal és több udvarral szabdalt Somlói-várat.

Vulkán tanösvény, Mencshely

A Balaton-felvidék legmagasabb pontján, a 400 méter magas Halom-hegy tetején található a nemrégiben kialakított Vulkán tanösvény, amely a kialudt tűzhányó érdekességeit és élővilágát ismertető geológiai bemutatóhely, ahol a kibányászott kőzetekből kirakott maketteket és egy hatalmas Balaton-térképet is megcsodálhatunk. A hegyet nem csak a kalandos tanösvényért érdemes meglátogatni, hiszen a nemrég újjáépített Kossuth-kilátó tetejéről káprázatos körpanoráma tárul elénk: a magasból szemügyre vehetjük a Balaton-felvidéket, a tanúhegyeket és természetesen a kék minden árnyalatában tündöklő tavat is.

Olaszrizling tanösvény, Csopak

A csopaki borvidék szőlőtőkéi között kanyargó Olaszrizling tanösvény a csopaki Petőfi Sándor utcától egészen Paloznak Tódi útjáig húzódik. Túránk során 12 egyedi, népművészeti motívummal díszített, ismertető tábla segítségével ismerhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes szőlőfajtáit, olvashatunk a vidék jellegzetes, vörös színű talajának kialakulásáról, és a szőlőtermesztés legfontosabb lépéseibe is bepillantást nyerhetünk. A tanösvény mentén érdemes útba ejteni a Csákány-hegyen magasodó Endrődi Sándor-kilátót is, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balaton keleti medencéjére.

Tátorján tanösvény, Balatonkenese

A közel három kilométer hosszú Tátorján tanösvény Balatonkenese szívéből kacskaringós utcákon és keskeny ösvényeken kapaszkodik fölfelé egészen a település fölé magasodó, 75 méter magas, függőleges löszfaláról ismert Soós-hegy tetejéig. Az áprilisban virágzó tátorjánok földjét végigbarangolva megismerhetjük a környék növényvilágát, a hegytetőn álló, korábbi adótoronyból álalakított kilátóból pedig új perspektívából csodálhatjuk meg a magyar tengert. A bátrabbak egy meredek ösvényen végighaladva megtekinthetik a löszfalba vájt sejtelmes barlanglakásokat, a Tatárlikakat, amelyekben még a 19. században is laktak.

Töreki-tavak tanösvény, Siófok

Siófok környékén járva mindenképpen érdemes végigjárni a Töreki-tavak tanösvényt, aminek hosszát mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetitek egy 14 km hosszú túraútvonallal is a környéken, illetve kisebb sétákra is van lehetőség. A Töreki városrész mellett meghúzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, hiszen a környék számos természeti kinccsel rendelkezik, amit a hangulatos táj még izgalmasabbá varázsol. A tanösvény útvonalát követve lehetőségetek van megismerni a helyi tavak, vizes élőhelyek, erdők és rétek élővilágát, a madárlesből pedig a madárvilág mindennapjaiba is bepillanthattok.

Búbos vöcsök tanösvény, Kányavári-sziget

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Búbos vöcsök tanösvény a környék egyik leglátogatottabb útvonala, a 15 állomásos, kb. 1-1,5 óra alatt teljesíthető út kifejezetten a Kis-Balaton madárvilágának bemutatására törekszik. Az állomásokat jelölő táblák mindegyike egy-egy madárcsoportot ismertet, így tudhattok meg mindent többek között a parti madarakról, az énekesekről és a ragadozókról is. Gyakran megmutatkozik a névadó is: a környék jelképeként is szolgáló búbos vöcsök madarat is kiszúrhatjátok.

Tavirózsa tanösvény és lombkoronasétány, Hévíz

Ha egy kellemes sétára vágytok nyugodt környezetben, akkor irány Hévíz. Egy tavalyi projektnek köszönhetően több mint 20 ezer új facsemetével, egy 2,5 km hosszú tavirózsás sétánnyal és egy 15 méter magas lombkorona-kilátóval bővült az amúgy is figyelemreméltó és világhírű Zala megyei fürdőváros.

+1 Nádi Szél Vízitúra Tanösvény, Badacsonytördemic

A badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul a Balaton első vízitúra-tanösvénye, ahol kenuban ülve nyerhetünk betekintést a tó elképesztően gazdag élővilágába. A QR-kódokkal és GPS-pontokkal megjelölt, 6 állomásos túra hossza 3 km, amihez a szervezők mentőmellényt is biztosítanak.

