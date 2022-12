10 varázslatos tanösvény hazánkban, amit télen is érdemes felfedezni

A fagyos napok beköszöntével sem kell lemondanotok a természetjárásról, hiszen szebbnél szebb, téli csodavilággá változott tanösvényeket fedezhettek fel országszerte.

Erzsébet-ligeti tanösvény, Szarvas

A Szarvas közelében található Erzsébet-ligeti tanösvény 1200 méteren, 7 információs tábla segítségével kalauzolja végig a látogatókat az egykor mocsaras területen és vezeti be őket a környék élővilágába. Az egykor vizes területet mára már leginkább kőrisek és tölgyek takarják, az állatvilágot pedig a különböző madárfajták és kisebb állatok képviselik. A körséta kiinduló- és végpontját adó Halászcsárda mellett fut az Alföldi Kéktúra is, így akár nagyobb túrázással is össze lehet kötni a tanösvény felfedezését.

Csodálatos látnivalók Szarvas környékén:

Gyadai tanösvény, Szendehely-Katalinpuszta

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmas látványelemekben bővelkedő, kicsik és nagyok számára egyaránt ideális túraútvonalat takar. Kiindulópontunk a Katalinpusztai Látogatóközpont: innen a zöld T-jelzést követve egy darabig a Lósi-patak vonalában haladunk, majd két hídátkelés után megérkezünk egy tágas rétre. A tisztásról bal kéz felé fordulunk le, bakancsunkat a mesebeli ártéri erdőt átszelő pallósoron lépdelve tartjuk szárazon, majd kiérünk egy újabb rétre, aztán vissza a Lósi-patak völgyébe, ahol egy billenő híddal is találkozunk, mielőtt kitoppanunk a Naszályhoz tartozó Gyadai-rétre. Ezután következik csak túránk csúcspontja: a mély szurdokvölgy felett átívelő, 15 méter hosszú függőhíd. A híd után nincs más dolgunk, mint követni az Országos Kéktúra vonalát, és egy óra múlva már vissza is értünk túránk origójához.

Kaptárkövek-tanösvény, Szomolya

Szomolya községének határában, a Vén-hegy délnyugati oldalában rejtélyes kőalakzatokra bukkanhatunk, amennyiben végigjárjuk a Kaptárkövek tanösvény vadregényes útvonalát. A kőtornyokba vájt kaptárkövek rendeltetéséről számos legenda elterjedt az évek során, egyesek szerint síremlékek, mások szerint áldozatbemutatásra használták őket a régi kor emberei, de olyan feltételezés is létezik, mely szerint méhészkedtek a kőfülkékben. A rejtély a mai napig nem oldódott meg, a misztikus és egyben bizarr fülkékkel ellátott kaptárköveket viszont 1960-ban hivatalosan is természetvédelmi területté nyilvánították, így védve geológiai és kultúrtörténeti értéküket. Az egyik monumentális sziklatömb a Királyszéke nevet kapta, melynek felületén 48 fülkét számlálhatunk meg, ezzel elnyerte a legnagyobb kaptárfülke címet. A 2019-ben átadott Kaptárkő tanösvénynek köszönhetően közelebbről is megfigyelhetjük a 13 hatalmas sziklába vájt alakzatokat, négy különböző helyen. Utunk lépcsőkön vezet és korlátok segítségével haladhatunk végig a tanösvényen, amely fél óra alatt teljesíthető.

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

Az Ókécskei Sportcsarnok mellől indul a két és fél kilométeres Nádirigó tanösvény, amely feltárja a kirándulók előtt a tiszakécskei Holt-Tisza titkos élővilágát. A babakocsival is bejárható ösvény 10 állomáson vezet végig, és az út egy része cölöpökön keresztül halad, vadregényes felfedezésre invitálva a látogatókat.

Sás-völgyi lombkorona-tanösvény

A Dél-Dunántúl első és ezidáig egyetlen lombkoronasétánya a Hetvehelyről induló piros négyzet turistajelzésen keresztül, egy 2,5 km-es sétát követően érhető el. A sűrű erdőben kialakított 50 méter hosszúságú és 6 méteres magasságba emelő tanösvény a terepviszonyok következtében a talajszintre érkezik vissza. A lombkoronaszint élővilágának kiismerésében a sétányon elhelyezett tájékoztatótáblák segítenek bennünket.

Selyemréti tanösvény, Ócsa

A Budapesttől nem messze található Ócsa melletti Nagy-erdőben található tanösvény könnyedsége és rövidsége miatt jó úti cél lehet gyerekekkel is, a 3 km hosszú útvonalon pedig az év minden időszakában garantáltan érdekes látnivalókban lesz részünk. A 6 állomásos tanösvény különlegessége, hogy az útvonal láperdőkön és lápréteken keresztül vezet, így az információs táblák segítségével mindent megtudhatunk a különleges élőhely világáról. A tanösvényt kifejezetten érdemes télen, a nagy hidegben meglátogatni, hiszen a befagyott láp káprázatos látványt nyújt.

Sóstói tanösvény, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. Az egész évben látogatható tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, a természetvédelmi problémákkal és a természetvédelemmel kapcsolatban is kaphattok hasznos információkat.

Tatai Fényes tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is. A tanösvény mellett a látogatóközpont kiállításainak bejárásakor is új ismeretekre tehetünk szert, illetve alkalmanként gyerekfoglalkozásokat is tartanak, hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek a vadvilággal.

Nézzétek meg Tata gyönyörű városát:

Úrkúti őskarszt tanösvénye

A hatállomásos Csárda-hegyi tanösvény kiindulópontját a Tüzér utcai bejáratnál találjuk, ahonnan óriási, vörös sziklafalak árnyékában kezdhetjük meg rövid, de látványos túránkat. Az egykori bányaterületet már jó ideje visszahódította magának a természet, így különösen kicsinek és jelentéktelennek érzi magát az ember a katlan mélyére vezető, hosszú lépcsősoron lépdelve, ami közvetlenül az őskarszt mellett kanyarog alattunk. A sziklafalak mentén lefelé haladva sajátos mikroklímájú területre tévedünk, ahol nemcsak érezhetően csökken a hőmérséklet, de számos árnyéktűrő növényfajt is megfigyelhetünk, ahogy buján belakták a gödör alját. Az Országos Kéktúra részét képező Csárda-hegyi őskarszt kifejezetten ideális úti cél gyerekes családok számára, hiszen a lépcsősorokon a mély dzsungelbe ereszkedve minden gyerek és gyermeklelkű felnőtt felfedezőnek képzelheti magát.

Vízfői tanösvény, Orfű

A 2020-ban átadott tanösvény a Pécstől 14 kilométerre fekvő Orfűn található, hossza közel 1 kilométer. A négy állomásból álló útvonal az orfűi Malommúzeum parkolójától indul, ahol a sétálók a vízimalmok világába nyerhetnek betekintést, az itt található folyamatosan működő patakmalom pedig egyedülálló látványosság az országban. A második állomáson a Vízfő-barlanggal és az itt lévő forrással ismerkedhetnek meg a túrázók, és a nemrég felújított pihenőhelyen lehetőség van egy otthonról hozott uzsonna elfogyasztására is. Az út harmadik állomása a füves és vizes élőhelytípusokról ad információt, a séta utolsó állomása pedig a védett égeres-láperdő élővilágát mutatja be.