Titkos vízparti csodahelyek rejtőznek a Körösök festői vidékén

Hagyományos tájegységkalauzunk aktuális kiadásában a Körösök birodalmának egy szeletébe nyújtunk nektek betekintést: ott, ahol egykor kígyózó, egymásba vágó folyóágak öntözte mocsarak végeláthatatlan vidéke húzódott, most holtágak és csatornák által szabdalt tájak változatos sorát találjuk, amelyeket fényűző kastélyok, középkori várak, fürdőhelyek és egyedülálló természeti csodák ékesítenek.

A Hármas-Körös bal partján fekvő Gyomaendrőd állat- és növényvilágával lopja be magát az ember szívébe: az ártéri erdő még a híres természettudóst, David Attenbourough-t is megihlette, aki az Élet az aljnövényzetben című filmjéhez forgatott itt jeleneteket, de a gyomai holtágak és az erzsébetligeti lombkoronasétány is kihagyhatatlan látnivalói egy helyi hosszú hétvégének.

A Danzug-holtág mellett ágaskodó 150 éves nyárfa tíz méter magas törzse különösen megkapó látványt nyújt, de ha ránk hallgattok, a sétahajózást sem hagyjátok ki.

A vízi színpadjáról híres, szomszédos Szarvas településén hazánk legnagyobb területű arborétumában barangolhattok: az olasz származású Bolza család nevéhez köthető Szarvasi Arborétum 82 hektáron öt fás gyűjteménnyel büszkélkedhet, emellett itt került kialakításra az ország 100 nevezetes épületének makettjét felsorakoztató Mini Magyarország kiállítás is.

Aki a Holt-Körös élővilágát szeretné közelebbről megismerni, az a Köröshajó Társaság szervezett vízitúráival szerezhet első kézből tapasztalatot, míg a történelem iránt érdeklődőknek a 17 állomásos Történelmi Emlékút és Országközép jelenthet kötelező programot.

Az úszás szerelmesei a szanazugi szabadstrandon találhatják meg számításaikat, a Kárpát-medence egyetlen épen megmaradt gótikus síkvidéki téglavárának otthonául szolgáló Gyula pedig kulturális-rekreációs kínálatával garantálja a tartalmas időtöltést: evezés a városközponton keresztül folyó Élővíz-csatornán, merülés a Várfürdő medencéiben, látogatás az Almásy-kastélyban, előadás a Várszínházban, sütizés az 1801-es építésű Százéves Cukrászdában – bárhogy is válasszunk, rosszul nem dönthetünk!

Túraajánló az Aktív Magyarország ajánlásával

A szarvasi Holt-Körös partjáról induló, közel 26 km-t lefedő gyalogtúrát jártas kirándulóknak ajánljuk. A túra során először a Történelmi Emlékút stációit érintjük, majd a Hármas-Körös árvízvédelmi töltésére felkapaszkodva Gyomaendrőd felé vesszük az irányt.

Menet közben belefutunk a Halásztelki tanösvény tábláiba, melyek 3,5 km-en át segítenek minket az egykori ártéri táj világának megismerésében. Ezután a szentélyjellegű Borza- és Aranyosi-holtágak következnek, egy kis szerencsével pedig olyan madarakkal is találkozhatunk, mint a fekete gólya, a barna kánya vagy a kabasólyom.

A Nagyfoki-holtág felé fordulunk, majd a Malom-zugi főcsatornát keresztezve jutunk vissza Szarvasra, ahol a város többi nevezetességét is felkeressük.

Bevállalós, kalandvágyó olvasóinknak ajánljuk a Békés településétől Mezőberényig kanyargó folyami túrát, mely a Kettős-Körös legromantikusabb szakaszán vezet minket végig.

Kenut a békési kishajókikötőnél bérelhetünk, vízitúránk is innen indul: egy ideig a folyószabályozások idején kialakított mesterséges mederben haladunk, de az Élővíz-csatorna betorkolásától kezdve már az eredeti, kígyózó alakjában fut tovább a folyó, amelyet úton-útfélen magaspartok, hód rágta fák, halászmadarak és zöld növényfalak kereteznek.

Hosszúfoknál tartsunk szünetet és nézzük meg a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum muzeális értékű műszaki berendezéseit, mezőberényi kiszállónk után pedig kölcsönzőnk segítségével térjünk vissza Békésre, és csapjunk lakomát valamelyik helyi vendéglőben.

A 40 km-es, minden látnivalóval együtt nagyjából három és fél óra alatt teljesíthető kerékpártúra origója a szentesi Kurca hídnál álló Jupát Túrabázis.

A Tisza árvízvédelmi töltésén észak felé tekerünk, a csongrádi Körös-torok irányába, egyik oldalról ártéri erdők, másikról szántók által övezve, majd a folyó vonalát követve megérkezünk a bökényi duzzasztó romjához: Európa első vasbeton vízépítési műtárgyát 1905-1907 között építették azzal a céllal, hogy Békésszentandrásig lehetővé tegye a hajózást, és a folyószakasz mentén biztosítsa az öntözéshez szükséges vizet.

Ezután délnek fordulunk, és a 45121-es majd a 4516-os közúton, a Kurca-csatorna érintésével visszaindulunk Szentesre, ahol egy Koszta József Múzeum– és Széchenyi Liget-látogatással zárjuk a napot.

Körösök vidéke ötször

Sikerült meghoznunk a kedveteket egy kora nyári hosszú hétvégéhez a megszelídített mocsárvilág élményekben gazdag vidékére? Akkor hadd ajánljuk figyelmetekbe kedvenc éttermünket, családi és kulturális programunkat, szállásunkat és kisüzemi sörlelőhelyünket!

Gyomaendrőd büszkesége a zöldellő Erzsébet ligetben terül el: az 1959-es alapítású, a 2000-es évek elején modernizált fürdő új épületében három fedett medence és két szauna kapott helyet, a régi épületben a termálmedencékkel kiegészített gyógyvizes részleget találjuk, míg a szabadban számos sportolási lehetőség, wellness-szolgáltatások, kültéri medencék és vizes játszótér garantálják a testi-lelki felfrissülést. A mintegy 2,4 hektáros fürdő területén 300 fő befogadására képes, parkosított kempingnek is jutott hely, ahol kedvező áron sátrazhatunk, de a lakóautóval érkezők vagy a faházas szállások rajongói sem fognak hoppon maradni.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.

Másik város, másik liget: a szarvasi Csáky-kastélyt körülvevő pagonyban kialakított természeti tanösvény és látogatóközpont 2003 óta fogadja a látogatókat, állatparkja pedig 2014-ben került átadásra. A Körös-Maros Nemzeti Park legnagyobb bemutatóhelyén a Kárpát-medence egykor és ma is honos állatfajaival köthetünk közelebbi ismeretséget, köztük halakkal, baglyokkal, nyestkutyával, gímszarvassal, európai bölénnyel és szürke farkassal. A több mint 50 féle állat mellett játszótér, interaktív tanösvényi elemek és a Tölgy büfé színes kínálata várja a természetkedvelőket – kicsiket és nagyokat egyaránt!

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Hazánk egyik legismertebb és legnagyobb múltú kézműves sörmárkájának békésszentandrási főhadiszállása a sörturisták valódi Mekkájaként csábítja a csapokhoz a kivételes ízvilágú malátás italok imádóit. Hétvégente előzetes bejelentkezés alapján sörkóstolóval egybekötött főzdelátogatáson vehetünk részt, ahol megismerhetjük a sörfőzés csínját-bínját, hogy aztán a főzde szomszédságában található Rózsa Sörkert hangulatos teraszán még tovább mélyítsük kapcsolatunkat a Szent András Sörfőzde termékportfóliójával, meg-megszakítva egy baráti dartsozással vagy biliárdozással.

5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.

A csendesen áramló Körössel a kert végében, égig érő fenyőfák árnyékában bújik meg egy igazán otthonos lak, melyet csak úgy ismernek NOMAD Mackó. Itt még a legapróbb részletnek is megvan a maga története, talán éppen emiatt is olyan élő, közeli és otthonos a hangulat ezen a vízparti búvóhelyen. Itt kényelemből nem lesz hiány: a medence helyett a kertvégi Körös, a rusztikus dézsafürdő, a pétanquepálya és a kerti grill szolgáltat majd programot, de ha csak a kertben ücsörögve, a stégen ülve, lábunkat a vízbe lógatva csodálnánk naphosszat a folyót és a természet színharmóniáját, akkor sem ér majd bennünket csalódás.

5561 Békésszentandrás, Ligeti üdülő-sor 3.

A szabadkígyósi épületegyüttes csupán egy a türingiai származású Wenckheim család számos Békés megyei kastélya közül, szépség tekintetében azonban valamennyi rokonát maga mögé utasítja. A 365 ablakkal, 52 szobával és 4 bejárattal rendelkező kastély 1875 és 1879 között épült fel Ybl Miklós tervei szerint, neoreneszánsz-eklektikus stílusban, melyhez a legnagyobb ihletet Németország reneszánsz palotái szolgáltatták. A saját kápolnával, télikerttel, női zeneszalonnal és férfi pipázóval ellátott nagybirtokos rezidencia hosszú évek rekonstrukciós munkálatai után idén márciusban nyitotta újra kapuit: 25 hektáros angolparkja ingyenesen látogatható, míg a felújított kastélyban interaktív tárlat idézi meg a főúri világ pompáját.

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.